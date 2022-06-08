Горючее из Закарпатья отказываются отправлять в другие регионы Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Топливные компании Закарпатья отказались поставлять топливо в другие регионы Украины, пока не будет обеспечена потребность области. Топливо не выходит за пределы области "даже несмотря на сверхрентабельные предложения".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы области Василия Микиту.
По его словам, все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области с одинаковыми условиями и занимают здесь 40%, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны.
"Это главный показатель персональной ответственности каждого предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья", - заявил Микита.
Для того чтобы обеспечить население топливом в достаточном количестве, руководство области постоянно общается с зарубежными партнерами и местным бизнесом.
Глава области Виктор Микита и заместитель председателя ОВА Василий Иванчо провели плановую встречу с представителями топливного сектора экономики, выполняющими все необходимые этапы для поставки топлива в регион. Пообщались с предпринимателями об объемах потребления нефтепродуктов, их поставках из стран ЕС.
"Важно, что наш бизнес имеет контракты с зарубежными компаниями, кроме того, сейчас грузовики с цистернами, следующие с горючим или за ним, проходят таможенный контроль вне очереди. Благодаря бизнесу нам удалось урегулировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, уменьшить очереди на автозаправочных станциях, помочь аграриям в приобретении горючего для проведения посевной. Вопросы, возникающие у предпринимателей, пытаемся решить в кратчайшие сроки, чтобы поставка топлива в Закарпатье была бесперебойной", - подчеркнул Василий Иванчо.
Пожалуйста, подождите...
Закарпатців позабирали стільки, що у окремих селах по пару чоловіків залишилося.
Не буду описувати поведнку окремих "переселенців", їхні вислови щодо України та відмови говорити по українськи.
Закарпаття - Україна. Наші щирі люди дали прихисток переселенцям та помагають чим можуть.
Однак, якщо не відкриють кордони, буде біда. Бо 70%-80% закарпатців від "покращень" працюють за кордоном. Відповідно не матимуть за, що годувати родини.
********
Парадички і крумплі!
Не дарма Коля-катлєта з іменним револьвером там сидів!
Втримаємо Закарпаття - збережемо Україну!!!
найкращі, наймотивовані із нас. Багато добровольців не взяли, поки що. Копати окопи-це не покарання. Достойні не всі. Можливо,я помиляюся?