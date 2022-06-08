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Новости Война в Украине
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бензин (289) Закарпатье (2395) топливо (615) Микита Виктор (10)

Горючее из Закарпатья отказываются отправлять в другие регионы Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

віктор,микита

Топливные компании Закарпатья отказались поставлять топливо в другие регионы Украины, пока не будет обеспечена потребность области. Топливо не выходит за пределы области "даже несмотря на сверхрентабельные предложения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы области Василия Микиту.

По его словам, все поставщики работают в одной команде на единый топливный рынок области с одинаковыми условиями и занимают здесь 40%, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны.

"Это главный показатель персональной ответственности каждого предпринимателя за безопасность в топливно-энергетическом секторе Закарпатья", - заявил Микита.

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Для того чтобы обеспечить население топливом в достаточном количестве, руководство области постоянно общается с зарубежными партнерами и местным бизнесом.

Глава области Виктор Микита и заместитель председателя ОВА Василий Иванчо провели плановую встречу с представителями топливного сектора экономики, выполняющими все необходимые этапы для поставки топлива в регион. Пообщались с предпринимателями об объемах потребления нефтепродуктов, их поставках из стран ЕС.

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"Важно, что наш бизнес имеет контракты с зарубежными компаниями, кроме того, сейчас грузовики с цистернами, следующие с горючим или за ним, проходят таможенный контроль вне очереди. Благодаря бизнесу нам удалось урегулировать ситуацию на рынке нефтепродуктов, уменьшить очереди на автозаправочных станциях, помочь аграриям в приобретении горючего для проведения посевной. Вопросы, возникающие у предпринимателей, пытаемся решить в кратчайшие сроки, чтобы поставка топлива в Закарпатье была бесперебойной", - подчеркнул Василий Иванчо.

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Топ комментарии
+51
Сепарів вирощують. Відкрито. Нахабно.
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08.06.2022 14:50
+40
Ще один "особливий регіон"?
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08.06.2022 14:51
+30
Це їм Угорщина так порекомендувала зробити?
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08.06.2022 14:52
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Ззззееее)...багато чого обіцяли і що до кінця року(2019) корупції не буде,що зарплата вчителя буде 2000 євро,що комунальні послуги не виростуть,що до війни підготувалися,що борщовий набір буде дешевше ніж за Порошенко .а зараз один буряк по 80 грн.
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08.06.2022 16:18 Ответить
Значит пока они будут заправлять свои газонокосилки, Украинские танки будут стоять. А где сбу партии сватов, это саботаж в военное время. Губернатора и всю эту свору под арест.
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08.06.2022 15:08 Ответить
По твоему украинские танки стоят из-за отсутствия закарпатського топлива? Где это ты таким ревизором был?
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08.06.2022 15:31 Ответить
Падлюки, а хто ж вас захищає на сході? Тероборона ваша обісралася, сидить у кущах, а ви пальним гендлюєте? Чи очі в бік орбана повернуті, під угорщину закортіло?
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08.06.2022 15:11 Ответить
Терроборона з Західних областей десь з місяць тому вся поїхала на фронт. НЕ розганяйте ворожнечу в країні!
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08.06.2022 15:16 Ответить
128ма роздає непогано. Не неси брєд
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08.06.2022 15:30 Ответить
Дебіле, в Закарпатті хоронять кожного дня загиблих. 128 бригада воює, 101 бригада тероборони воює. "Карпатська січ воює, Добробат "Сонечко" воює. Ти х... дурний заявляй претензії баригам, а не закарпатцям.
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08.06.2022 18:39 Ответить
зелені недоумки плекають сепаратизм Закарпаття...
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08.06.2022 15:11 Ответить
А може вам ******** закарпатським картоплю з Волині, буряк з Вінничини, пшеницю з Центральної України, яка не окупована, перестати завозити. Засранці.
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08.06.2022 15:11 Ответить
Ви її що задарма везете?
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08.06.2022 16:26 Ответить
Ти що несеш осле. Ти бачиш цю картоплю в Закарпатті? В краї половина товарів із Словаччини та Угорщини.
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08.06.2022 18:41 Ответить
Та ні, в осені ринки забиті саме крумплями із Волині
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09.06.2022 11:10 Ответить
Одне ляпне,а другі вже всіх Львівян у сепарів записали. ******* цейво
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08.06.2022 15:13 Ответить
Щодо Закарпаття.

Закарпатців позабирали стільки, що у окремих селах по пару чоловіків залишилося.

Не буду описувати поведнку окремих "переселенців", їхні вислови щодо України та відмови говорити по українськи.

Закарпаття - Україна. Наші щирі люди дали прихисток переселенцям та помагають чим можуть.

Однак, якщо не відкриють кордони, буде біда. Бо 70%-80% закарпатців від "покращень" працюють за кордоном. Відповідно не матимуть за, що годувати родини.
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08.06.2022 15:14 Ответить
в кабіні бензовозу теж жинки?
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08.06.2022 15:35 Ответить
Скотиняки. І чим ви краще? Спочатку ви всім чоловікам хто вивіз родини з під пекла казали їхати захищати свій Київ. Зараз паливо не даєте? І хто у нас сєпар І нацик зараз? Вже в Угорщину намітили? Х*р вам. Вибємо як кацапню
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08.06.2022 15:16 Ответить
Скотиняка у твого батька син, це ти сюди вивіз свою сім'ю і тобі сказали що за них подбають, а ти йди у військкомат і не сподівайся відсидітися? Ти зібрався нас вбивати?! Молися щоб ми ніколи не зустрілися.
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08.06.2022 16:04 Ответить
Вань, як би тобі натякнути... З Німеччини до Закарпаття трохи далеко, щоб вибивати.
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08.06.2022 20:51 Ответить
Зе не хочет губеру пи"дов надавать?
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08.06.2022 15:17 Ответить
Рішення прийняв якийсь *** з влади, українці в коментарях обісрали всю область, молодці
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08.06.2022 15:30 Ответить
Обіграти западенців дарагова стоіт
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08.06.2022 15:40 Ответить
А чи справді українці?...
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08.06.2022 19:54 Ответить
До речі про пальне... Я не втомлююся пригадувати кінець квітня, коли в ЗЕ-уряді нам обіцяли-переобіцяли, що проблема дефіциту пального буде врегульована максимум до кінця травня. А наразі маємо той же самий дефіцит, тільки з вищими цінами... Чергова брехня від влади.
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08.06.2022 15:31 Ответить
В них вже давно слова і діла живуть різним життям. То армія 700 тип то треба в 10 раз більше..
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08.06.2022 15:39 Ответить
Все логічно. Мажорам треба виїжджати за кордон. От по трасі київ чоп і є пальне...ну і на закарпатті само собою...валізу з грішми не в руках же нести.
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08.06.2022 15:37 Ответить
Посівна в Закарпатті? Смішно. Ніколи не бачив там поля з пшеницею. Виноград, яблука, черешня, капуста, помідори і трохи картоплі - це місцева прерогатива.
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08.06.2022 15:38 Ответить
помідори і трохи картоплі
********
Парадички і крумплі!
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08.06.2022 16:00 Ответить
Все є але по трохи, гірська місцевість, якщо ти не помітив...
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09.06.2022 09:59 Ответить
Ось таким слід бути керівником області.
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08.06.2022 15:48 Ответить
а що це за мова?
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08.06.2022 16:17 Ответить
він з Берегово , там не мова там язік.
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08.06.2022 21:44 Ответить
Ні, це Хуст, там у них кунь, замість коня.
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09.06.2022 11:12 Ответить
Там зараз найскладніший напрямок! Ізюм і Слов'янськ - то так собі.
Не дарма Коля-катлєта з іменним револьвером там сидів!
Втримаємо Закарпаття - збережемо Україну!!!
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08.06.2022 15:57 Ответить
"адна страна" чи як там у вас кажуть, патріотів?
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08.06.2022 15:58 Ответить
вовків бояться в ліс не ходить
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08.06.2022 16:34 Ответить
Наслідують свого патрона орбана, все собі, іншим дулю, ну хай сіють-обсіваються, країна почекає...
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08.06.2022 16:01 Ответить
Х.. дурний, в Закарпатті 100 лише тисяч угорців і частина з них воює в 128 бригаді. То до чого тут орба? Інше населення Закарпаття українці. Закарпаття відправило на війну 120 бригаду 101 бригаду, батальйон "Карпатська січ" добробат "Сонечко". Закарпаття кожного дня хоронить своїх героїв. Ви барани розбирайтеся із ОДА а не із закарпатцями. До речі ні х... не бачу на закарпатських заправках солярки.
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08.06.2022 18:46 Ответить
********** сепаров на гилляку !
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08.06.2022 16:01 Ответить
А де влада ???
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08.06.2022 16:04 Ответить
Я би не сказав що у нас все гаразд із пальним. Тільки пару днів як щось з'явилося у вільному доступі без шалених черг, і то не усюди.
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08.06.2022 16:06 Ответить
Будемо їздити до мукачєвого заправлятися без черг...))
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09.06.2022 09:57 Ответить
Ми транзитне місто, тому і так величезну кількість пального забирають водії з інших регіонів.
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09.06.2022 11:14 Ответить
Это говорит лишь о том что у нас нет вменяемой и профессиональной центральной власти, а есть квартальные клоуны и во главе мальчонка играющий на рояле!!!! Беда в том что во время войны у власти оказались бездари и предатели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.06.2022 16:07 Ответить
Чоловіком, що у нас на посаді Президента, керують цілком професійно. Ні, не зрадники, а люди, котрі ніколи не були українцями. У них свої інтереси, свої керівники, ( нє мєстниє). Україна для них в кращому разі - годівниця, предмет продажу і впливу.
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08.06.2022 16:30 Ответить
Один заголовок і сотня, наче адекватних, людей почали поливати один одного брудом. Покидькив-«бізнесменів» вистачає і на Заході і на Сході, но це неговорить що і люди таки само. Ми однакові скрізь. Україна-Єдина. Не робіть контент для Скабеєвої. І ще, на фронті воюють
найкращі, наймотивовані із нас. Багато добровольців не взяли, поки що. Копати окопи-це не покарання. Достойні не всі. Можливо,я помиляюся?
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08.06.2022 16:19 Ответить
Але у Закарпатті бензину та дизпалива теж не має, не розумію з якого члена ця паливна новина висмоктана...?
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09.06.2022 09:54 Ответить
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