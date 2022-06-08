Пальне із Закарпаття відмовляються відправляти в інші регіони України
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Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області. Паливо не виходить за межі області "навіть попри надрентабельні пропозиції".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної військової адміністрації з посиланням на заяву голови області Василя Микиту.
За його словами, всі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами та займають тут сьогодні 40%, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.
"Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття", - наголосив Микита.
Для того, аби забезпечити населення паливом в достатній кількості, керівництво області постійно комунікує із закордонними партнерами та місцевим бізнесом.
Очільник області Віктор Микита та заступник голови ОВА Василь Іванчо провели планову зустріч із представниками паливного сектору економіки, котрі виконують усі необхідні етапи для постачання пального в регіон. Поспілкувалися з підприємцями про обсяги споживання нафтопродуктів, їх постачання з країн ЄС.
"Важливо, що наш бізнес має контракти із закордонними компаніями, окрім того, зараз вантажівки з цистернами, котрі прямують з пальним чи по нього, проходять митний контроль позачергово. Завдяки бізнесу нам вдалося врегулювати ситуацію на ринку нафтопродуктів, зменшити черги на автозаправних станціях, допомогти аграріям у придбанні пального для проведення посівної. Питання, які виникають у підприємців, намагаємося розв'язати в найкоротші терміни, аби постачання палива на Закарпаття було безперебійним", - підкреслив Василь Іванчо.
Будь ласка, зачекайте...
Закарпатців позабирали стільки, що у окремих селах по пару чоловіків залишилося.
Не буду описувати поведнку окремих "переселенців", їхні вислови щодо України та відмови говорити по українськи.
Закарпаття - Україна. Наші щирі люди дали прихисток переселенцям та помагають чим можуть.
Однак, якщо не відкриють кордони, буде біда. Бо 70%-80% закарпатців від "покращень" працюють за кордоном. Відповідно не матимуть за, що годувати родини.
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Парадички і крумплі!
Не дарма Коля-катлєта з іменним револьвером там сидів!
Втримаємо Закарпаття - збережемо Україну!!!
найкращі, наймотивовані із нас. Багато добровольців не взяли, поки що. Копати окопи-це не покарання. Достойні не всі. Можливо,я помиляюся?