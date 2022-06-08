Пальне із Закарпаття відмовляються відправляти в інші регіони України

Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області. Паливо не виходить за межі області "навіть попри надрентабельні пропозиції".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної військової адміністрації з посиланням на заяву голови області Василя Микиту.

За його словами, всі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами та займають тут сьогодні 40%, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.

"Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття", - наголосив Микита.

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Для того, аби забезпечити населення паливом в достатній кількості, керівництво області постійно комунікує із закордонними партнерами та місцевим бізнесом.

Очільник області Віктор Микита та заступник голови ОВА Василь Іванчо провели планову зустріч із представниками паливного сектору економіки, котрі виконують усі необхідні етапи для постачання пального в регіон. Поспілкувалися з підприємцями про обсяги споживання нафтопродуктів, їх постачання з країн ЄС.

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"Важливо, що наш бізнес має контракти із закордонними компаніями, окрім того, зараз вантажівки з цистернами, котрі прямують з пальним чи по нього, проходять митний контроль позачергово. Завдяки бізнесу нам вдалося врегулювати ситуацію на ринку нафтопродуктів, зменшити черги на автозаправних станціях, допомогти аграріям у придбанні пального для проведення посівної. Питання, які виникають у підприємців, намагаємося розв'язати в найкоротші терміни, аби постачання палива на Закарпаття було безперебійним", - підкреслив Василь Іванчо.

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