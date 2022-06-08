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бензин (182) Закарпаття (1581) паливо (408) Микита Віктор (16)

Пальне із Закарпаття відмовляються відправляти в інші регіони України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

віктор,микита

Паливні компанії Закарпаття відмовилися постачати пальне в інші регіони України, допоки не буде забезпечено потребу області. Паливо не виходить за межі області "навіть попри надрентабельні пропозиції".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної військової адміністрації з посиланням на заяву голови області Василя Микиту.

За його словами, всі постачальники працюють в одній команді на єдиний паливний ринок області з однаковими умовами та займають тут сьогодні 40%, що більш ніж у 10 разів перевищує частку до початку активної фази війни.

"Це головний показник персональної відповідальності кожного нашого підприємця за безпеку в паливно-енергетичному секторі Закарпаття", - наголосив Микита.

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Для того, аби забезпечити населення паливом в достатній кількості, керівництво області постійно комунікує із закордонними партнерами та місцевим бізнесом.

Очільник області Віктор Микита та заступник голови ОВА Василь Іванчо провели планову зустріч із представниками паливного сектору економіки, котрі  виконують усі необхідні етапи для постачання пального в регіон. Поспілкувалися з підприємцями про обсяги споживання нафтопродуктів, їх постачання з країн ЄС.

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"Важливо, що наш бізнес має контракти із закордонними компаніями, окрім того, зараз вантажівки з цистернами, котрі прямують з пальним чи по нього, проходять митний контроль позачергово. Завдяки бізнесу нам вдалося врегулювати ситуацію на ринку нафтопродуктів, зменшити черги на автозаправних станціях, допомогти аграріям у придбанні пального для проведення посівної. Питання, які виникають у підприємців, намагаємося розв'язати в найкоротші терміни, аби постачання палива на Закарпаття було безперебійним", - підкреслив Василь Іванчо.

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Топ коментарі
+51
Сепарів вирощують. Відкрито. Нахабно.
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08.06.2022 14:50
+40
Ще один "особливий регіон"?
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08.06.2022 14:51
+30
Це їм Угорщина так порекомендувала зробити?
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08.06.2022 14:52
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Ззззееее)...багато чого обіцяли і що до кінця року(2019) корупції не буде,що зарплата вчителя буде 2000 євро,що комунальні послуги не виростуть,що до війни підготувалися,що борщовий набір буде дешевше ніж за Порошенко .а зараз один буряк по 80 грн.
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08.06.2022 16:18 Відповісти
Значит пока они будут заправлять свои газонокосилки, Украинские танки будут стоять. А где сбу партии сватов, это саботаж в военное время. Губернатора и всю эту свору под арест.
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08.06.2022 15:08 Відповісти
По твоему украинские танки стоят из-за отсутствия закарпатського топлива? Где это ты таким ревизором был?
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08.06.2022 15:31 Відповісти
Падлюки, а хто ж вас захищає на сході? Тероборона ваша обісралася, сидить у кущах, а ви пальним гендлюєте? Чи очі в бік орбана повернуті, під угорщину закортіло?
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08.06.2022 15:11 Відповісти
Терроборона з Західних областей десь з місяць тому вся поїхала на фронт. НЕ розганяйте ворожнечу в країні!
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08.06.2022 15:16 Відповісти
128ма роздає непогано. Не неси брєд
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08.06.2022 15:30 Відповісти
Дебіле, в Закарпатті хоронять кожного дня загиблих. 128 бригада воює, 101 бригада тероборони воює. "Карпатська січ воює, Добробат "Сонечко" воює. Ти х... дурний заявляй претензії баригам, а не закарпатцям.
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08.06.2022 18:39 Відповісти
зелені недоумки плекають сепаратизм Закарпаття...
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08.06.2022 15:11 Відповісти
А може вам ******** закарпатським картоплю з Волині, буряк з Вінничини, пшеницю з Центральної України, яка не окупована, перестати завозити. Засранці.
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08.06.2022 15:11 Відповісти
Ви її що задарма везете?
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08.06.2022 16:26 Відповісти
Ти що несеш осле. Ти бачиш цю картоплю в Закарпатті? В краї половина товарів із Словаччини та Угорщини.
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08.06.2022 18:41 Відповісти
Та ні, в осені ринки забиті саме крумплями із Волині
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09.06.2022 11:10 Відповісти
Одне ляпне,а другі вже всіх Львівян у сепарів записали. ******* цейво
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08.06.2022 15:13 Відповісти
Щодо Закарпаття.

Закарпатців позабирали стільки, що у окремих селах по пару чоловіків залишилося.

Не буду описувати поведнку окремих "переселенців", їхні вислови щодо України та відмови говорити по українськи.

Закарпаття - Україна. Наші щирі люди дали прихисток переселенцям та помагають чим можуть.

Однак, якщо не відкриють кордони, буде біда. Бо 70%-80% закарпатців від "покращень" працюють за кордоном. Відповідно не матимуть за, що годувати родини.
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08.06.2022 15:14 Відповісти
в кабіні бензовозу теж жинки?
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08.06.2022 15:35 Відповісти
Скотиняки. І чим ви краще? Спочатку ви всім чоловікам хто вивіз родини з під пекла казали їхати захищати свій Київ. Зараз паливо не даєте? І хто у нас сєпар І нацик зараз? Вже в Угорщину намітили? Х*р вам. Вибємо як кацапню
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08.06.2022 15:16 Відповісти
Скотиняка у твого батька син, це ти сюди вивіз свою сім'ю і тобі сказали що за них подбають, а ти йди у військкомат і не сподівайся відсидітися? Ти зібрався нас вбивати?! Молися щоб ми ніколи не зустрілися.
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08.06.2022 16:04 Відповісти
Вань, як би тобі натякнути... З Німеччини до Закарпаття трохи далеко, щоб вибивати.
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08.06.2022 20:51 Відповісти
Зе не хочет губеру пи"дов надавать?
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08.06.2022 15:17 Відповісти
Рішення прийняв якийсь *** з влади, українці в коментарях обісрали всю область, молодці
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08.06.2022 15:30 Відповісти
Обіграти западенців дарагова стоіт
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08.06.2022 15:40 Відповісти
А чи справді українці?...
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08.06.2022 19:54 Відповісти
До речі про пальне... Я не втомлююся пригадувати кінець квітня, коли в ЗЕ-уряді нам обіцяли-переобіцяли, що проблема дефіциту пального буде врегульована максимум до кінця травня. А наразі маємо той же самий дефіцит, тільки з вищими цінами... Чергова брехня від влади.
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08.06.2022 15:31 Відповісти
В них вже давно слова і діла живуть різним життям. То армія 700 тип то треба в 10 раз більше..
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08.06.2022 15:39 Відповісти
Все логічно. Мажорам треба виїжджати за кордон. От по трасі київ чоп і є пальне...ну і на закарпатті само собою...валізу з грішми не в руках же нести.
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08.06.2022 15:37 Відповісти
Посівна в Закарпатті? Смішно. Ніколи не бачив там поля з пшеницею. Виноград, яблука, черешня, капуста, помідори і трохи картоплі - це місцева прерогатива.
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08.06.2022 15:38 Відповісти
помідори і трохи картоплі
********
Парадички і крумплі!
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08.06.2022 16:00 Відповісти
Все є але по трохи, гірська місцевість, якщо ти не помітив...
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09.06.2022 09:59 Відповісти
Ось таким слід бути керівником області.
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08.06.2022 15:48 Відповісти
а що це за мова?
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08.06.2022 16:17 Відповісти
він з Берегово , там не мова там язік.
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08.06.2022 21:44 Відповісти
Ні, це Хуст, там у них кунь, замість коня.
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09.06.2022 11:12 Відповісти
Там зараз найскладніший напрямок! Ізюм і Слов'янськ - то так собі.
Не дарма Коля-катлєта з іменним револьвером там сидів!
Втримаємо Закарпаття - збережемо Україну!!!
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08.06.2022 15:57 Відповісти
"адна страна" чи як там у вас кажуть, патріотів?
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08.06.2022 15:58 Відповісти
вовків бояться в ліс не ходить
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08.06.2022 16:34 Відповісти
Наслідують свого патрона орбана, все собі, іншим дулю, ну хай сіють-обсіваються, країна почекає...
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08.06.2022 16:01 Відповісти
Х.. дурний, в Закарпатті 100 лише тисяч угорців і частина з них воює в 128 бригаді. То до чого тут орба? Інше населення Закарпаття українці. Закарпаття відправило на війну 120 бригаду 101 бригаду, батальйон "Карпатська січ" добробат "Сонечко". Закарпаття кожного дня хоронить своїх героїв. Ви барани розбирайтеся із ОДА а не із закарпатцями. До речі ні х... не бачу на закарпатських заправках солярки.
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08.06.2022 18:46 Відповісти
********** сепаров на гилляку !
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08.06.2022 16:01 Відповісти
А де влада ???
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08.06.2022 16:04 Відповісти
Я би не сказав що у нас все гаразд із пальним. Тільки пару днів як щось з'явилося у вільному доступі без шалених черг, і то не усюди.
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08.06.2022 16:06 Відповісти
Будемо їздити до мукачєвого заправлятися без черг...))
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09.06.2022 09:57 Відповісти
Ми транзитне місто, тому і так величезну кількість пального забирають водії з інших регіонів.
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09.06.2022 11:14 Відповісти
Это говорит лишь о том что у нас нет вменяемой и профессиональной центральной власти, а есть квартальные клоуны и во главе мальчонка играющий на рояле!!!! Беда в том что во время войны у власти оказались бездари и предатели!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.06.2022 16:07 Відповісти
Чоловіком, що у нас на посаді Президента, керують цілком професійно. Ні, не зрадники, а люди, котрі ніколи не були українцями. У них свої інтереси, свої керівники, ( нє мєстниє). Україна для них в кращому разі - годівниця, предмет продажу і впливу.
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08.06.2022 16:30 Відповісти
Один заголовок і сотня, наче адекватних, людей почали поливати один одного брудом. Покидькив-«бізнесменів» вистачає і на Заході і на Сході, но це неговорить що і люди таки само. Ми однакові скрізь. Україна-Єдина. Не робіть контент для Скабеєвої. І ще, на фронті воюють
найкращі, наймотивовані із нас. Багато добровольців не взяли, поки що. Копати окопи-це не покарання. Достойні не всі. Можливо,я помиляюся?
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08.06.2022 16:19 Відповісти
Але у Закарпатті бензину та дизпалива теж не має, не розумію з якого члена ця паливна новина висмоктана...?
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09.06.2022 09:54 Відповісти
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