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Переговоры о мире с Россией не ко времени, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,держдеп,держдепартамент

Войны завершаются за столом переговоров, однако в случае с войной России в Украине такие переговоры, очевидно, не состоятся в ближайшее время, поэтому США будут делать все, чтобы усилить позиции Украины.

Так прокомментировала вопросы собственного корреспондента Укринформа в среду помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, комментарий (президента Байдена газете NYT – ред.) о том, что дипломатия завершает войны, очень важен. Он процитировал Президента Зеленского, который сказал, что в конце концов эта война будет завершена дипломатическим путем", - отметила Донфрид по просьбе уточнить , какую позицию занимают США по пути завершения войны в Украине.

Она подчеркнула: президент Байден ясно заявил, что Соединенные Штаты делают все, чтобы усилить позиции Украины, когда она сядет за стол переговоров.

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"Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не вопрос близкого времени", - отметила представитель Госдепартамента США. В этом контексте она отметила, что пока нет никаких признаков, что Россия будет вести добросовестный диалог.

Донфрид также подтвердила позицию об избежании обсуждений украинского вопроса без Украины.

"Мы поддерживаем право Украины быть свободным, демократическим и независимым государством. Ничего об Украине без Украины. Мы остаемся преданными защите украинского суверенитета и территориальной целостности",- подчеркнула помощница госсекретаря США.

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Она напомнила, что с февраля этого года Соединенные Штаты предоставили Украине $6,3 миллиарда в качестве оборонной, гуманитарной и экономической помощи.

"Борьба Украина – это наша борьба. Это борьба всех нас за демократию и свободу. Поэтому мы будем держать курс вместе с народом Украины, потому что понимаем, что свобода не дается даром", - отметила Донфрид.

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Топ комментарии
+34
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08.06.2022 20:38
+33
З ними ніколи миру не буде. Це абсолютний агресор. Завжди шукатиме можливості когось убити.
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08.06.2022 20:37
+28
Зебилы уже бы давно подмахнули Стамбул-1, если бы не ВСУ...
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08.06.2022 20:42
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З ними ніколи миру не буде. Це абсолютний агресор. Завжди шукатиме можливості когось убити.
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08.06.2022 20:37 Ответить
Саме з ними і буде мир. Не з нею (**********), а з ними - з її уламками. Ї завдання України зробити з неї (*********) їх (уламки).
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08.06.2022 21:13 Ответить
И шоб уламкив было как можно больше
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08.06.2022 23:02 Ответить
щоб було якнайбільше миру !
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09.06.2022 00:18 Ответить
God bless America! Перемовини не на часі, знайомі слова, але в гарному контексті
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08.06.2022 20:37 Ответить
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08.06.2022 20:38 Ответить
Мудрый был человек
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08.06.2022 23:03 Ответить
Добре, що Аристович і "цю" фразу не запатентував...
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08.06.2022 20:39 Ответить
а ара хамлія вже й гроші з абрама взяв за відновлення переговорів та за сотні тисяч врятованих життів. товиходить що кине його теперь як ***** кинули дерьмак з верховним по обіцянці "киев сдадим за 3 дня!"?
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08.06.2022 20:41 Ответить
Зебилы уже бы давно подмахнули Стамбул-1, если бы не ВСУ...
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08.06.2022 20:42 Ответить
А у 2014 році були ЗСУ? Нагадай-но нам, ботику, скільки боєздатних частин було у 2014 році.
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08.06.2022 21:16 Ответить
Ти забув про "Скотів" написати, яких й нині на ********* показують і роялті за це Ze сплачують
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08.06.2022 21:19 Ответить
у вас що, нова юдеботоферма тут зформувалася? З подляковими методичками, на свої власні креативу вже не вистачає? А що, не хочете згадувати, як ви, тюльчині сраколизи, в 2014/2014-тих підтримали мінські протоколи?

Для притомних: тід мінські документи мали виконувати обидві сторони-підписанти; але касапи перевернули так, ніби тільки українська влада була зобов'язана. Те ж саме нині роблять юднботи штибу Максим Шмадченко та Paul Mc
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08.06.2022 21:21 Ответить
Вперше оце "не на часі" вживається в правильному контексті
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08.06.2022 20:43 Ответить
і це Держдеп ще не звернув увагу "на посередіне"...
цитатнік казла відбулавленого почитайте - там все за заленого щура.
"Мрак наркомана" - одне заперечує іншому...
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08.06.2022 20:46 Ответить
знищіте агрохімію - це їхня одковенна *****.
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08.06.2022 22:00 Ответить
Він не один, там ціла фракція
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08.06.2022 22:35 Ответить
В цій бійці для нас приклад Японія поки все до останьої копійки і сантиметру не повернуть ніякого миру і не важливо скільки часу і сил з нами весь цивилізований світ.
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08.06.2022 20:50 Ответить
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08.06.2022 21:00 Ответить
Мир с абсолютным злом, коим является россия, - это путь к еще большей войне.
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08.06.2022 21:05 Ответить
"Ми підтримуємо право України бути вільною, демократичною і незалежною державою. Нічого про Україну без України. Ми залишаємося відданими захисту українського суверенітету й територіальної цілісності",- наголосила помічниця держсекретаря США. чого на жаль майже не чути від "зе влади"
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08.06.2022 21:09 Ответить
Переговори про мир з расєєю не на часі - "неначасі" здорової людини
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08.06.2022 21:10 Ответить
"Переговори про мир з Росією не на часі, - Держдеп США Джерело: https://censor.net/ua/n3346795"



Вой на болотах:
Вот відітє!!1 Мьі же гаварілі, проклятьіє англасаксьі с Омєрікой хатять унічтожьіть раZZєющку!!!111 Ядєрньій пєпєл, всєх унічтожим!!!!1111
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08.06.2022 21:43 Ответить
«Війни завершуються за столом переговорів»? Что за бред? Чем закочилась Вторая Мировая война, напомнить?
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08.06.2022 22:27 Ответить
Тем, что на линкоре Миссури подписали капитуляцию Японии, и сухопутное вторжение на Японске острова не состоялось. А еще можно конец Первой Мировой вспомнить, и руссо-Японской, Крьімской, например.
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08.06.2022 23:59 Ответить
Нам надо просится ещё одним штатом в Америку. А если серьёзно, то наконец-то я услышал правильное применение словосочитания "нэ на часи"
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08.06.2022 23:09 Ответить
не сьогодні, але світ та швидко змінюеться)
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09.06.2022 04:21 Ответить
Это означает: "Сначала мы вас раскуййярим, а потом поговорим".
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08.06.2022 23:44 Ответить
бубі 2й срок - оралі зелені, бо він товстий, навчився і вже соответсвуе,,,!
- Віталя, заклади тую ***** в трубу - кацапня зараз начуеться...
- постріл!.
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09.06.2022 00:30 Ответить
ніяких переговорів, тільки повне знищення
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09.06.2022 04:17 Ответить
Где обещанное тяжёлое оружие, помощники?
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09.06.2022 07:21 Ответить
Семимесячным родился? Или мозгов нет подумать немного?
Ни одно производство в современном мире не работает на склад. все работают на заказы.
Оружие по лендлизу не лежит на складах, оно ПРОИЗВОДИТСЯ в рельном времени.
Пока ты тут комменты пишешь, заводы работают.
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09.06.2022 09:47 Ответить
 
 