УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12829 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 724 35
Держдепартамент США (1310) перемовини (2485) Донфрід (15)

Переговори про мир з Росією не на часі, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,держдеп,держдепартамент

Війни завершуються за столом переговорів, однак у випадку з війною росії в Україні такі переговори, очевидно, не відбудуться найближчим часом, тому США робитимуть усе, щоб посилити позиції України.

Так прокоментувала запитання власного кореспондента Укрінформу в середу помічниця держсекретаря США в питаннях Європи і Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, коментар (президента Байдена газеті NYT – ред.) про те, що дипломатія завершує війни, є дуже важливим. Він процитував Президента Зеленського, який сказав, що зрештою ця війна буде завершена дипломатичним шляхом", - зауважила Донфрід на прохання уточнити, яку позицію займають США щодо шляхів завершення війни в Україні.

Вона підкреслила: президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати роблять усе, щоб посилити позиції України, коли вона сяде за стіл переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми поновимо перемовини з росіянами, коли наша переговорна позиція посилиться, - Арахамія

"Але я думаю, що цей стіл переговорів, на жаль, не є питанням близького часу", - зауважила представниця Держдепартаменту США. У цьому контексті вона зауважила, що наразі немає жодних ознак, що росія вестиме добросовісний діалог.

Донфрід також підтвердила позицію щодо уникнення обговорень українського питання без України.

"Ми підтримуємо право України бути вільною, демократичною і незалежною державою. Нічого про Україну без України. Ми залишаємося відданими захисту українського суверенітету й територіальної цілісності",- наголосила помічниця держсекретаря США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів із РФ, - Кулеба

Вона нагадала, що з лютого цього року Сполучені Штати надали Україні $6,3 мільярда в якості оборонної, гуманітарної та економічної допомоги.

"Боротьба Україна – це наша боротьба. Це боротьба всіх нас за демократію і свободу. Тож ми триматимемо курс разом із народом України, бо розуміємо, що свобода не дається даром", - зауважила Донфрід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна мати центральну роль в переговорах щодо "зернового коридору", - Держдеп США

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
08.06.2022 20:38
+33
З ними ніколи миру не буде. Це абсолютний агресор. Завжди шукатиме можливості когось убити.
показати весь коментар
08.06.2022 20:37
+28
Зебилы уже бы давно подмахнули Стамбул-1, если бы не ВСУ...
показати весь коментар
08.06.2022 20:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З ними ніколи миру не буде. Це абсолютний агресор. Завжди шукатиме можливості когось убити.
показати весь коментар
08.06.2022 20:37 Відповісти
Саме з ними і буде мир. Не з нею (**********), а з ними - з її уламками. Ї завдання України зробити з неї (*********) їх (уламки).
показати весь коментар
08.06.2022 21:13 Відповісти
И шоб уламкив было как можно больше
показати весь коментар
08.06.2022 23:02 Відповісти
щоб було якнайбільше миру !
показати весь коментар
09.06.2022 00:18 Відповісти
God bless America! Перемовини не на часі, знайомі слова, але в гарному контексті
показати весь коментар
08.06.2022 20:37 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2022 20:38 Відповісти
Мудрый был человек
показати весь коментар
08.06.2022 23:03 Відповісти
Добре, що Аристович і "цю" фразу не запатентував...
показати весь коментар
08.06.2022 20:39 Відповісти
а ара хамлія вже й гроші з абрама взяв за відновлення переговорів та за сотні тисяч врятованих життів. товиходить що кине його теперь як ***** кинули дерьмак з верховним по обіцянці "киев сдадим за 3 дня!"?
показати весь коментар
08.06.2022 20:41 Відповісти
Зебилы уже бы давно подмахнули Стамбул-1, если бы не ВСУ...
показати весь коментар
08.06.2022 20:42 Відповісти
А у 2014 році були ЗСУ? Нагадай-но нам, ботику, скільки боєздатних частин було у 2014 році.
показати весь коментар
08.06.2022 21:16 Відповісти
Ти забув про "Скотів" написати, яких й нині на ********* показують і роялті за це Ze сплачують
показати весь коментар
08.06.2022 21:19 Відповісти
у вас що, нова юдеботоферма тут зформувалася? З подляковими методичками, на свої власні креативу вже не вистачає? А що, не хочете згадувати, як ви, тюльчині сраколизи, в 2014/2014-тих підтримали мінські протоколи?

Для притомних: тід мінські документи мали виконувати обидві сторони-підписанти; але касапи перевернули так, ніби тільки українська влада була зобов'язана. Те ж саме нині роблять юднботи штибу Максим Шмадченко та Paul Mc
показати весь коментар
08.06.2022 21:21 Відповісти
Вперше оце "не на часі" вживається в правильному контексті
показати весь коментар
08.06.2022 20:43 Відповісти
і це Держдеп ще не звернув увагу "на посередіне"...
цитатнік казла відбулавленого почитайте - там все за заленого щура.
"Мрак наркомана" - одне заперечує іншому...
показати весь коментар
08.06.2022 20:46 Відповісти
знищіте агрохімію - це їхня одковенна *****.
показати весь коментар
08.06.2022 22:00 Відповісти
Він не один, там ціла фракція
показати весь коментар
08.06.2022 22:35 Відповісти
В цій бійці для нас приклад Японія поки все до останьої копійки і сантиметру не повернуть ніякого миру і не важливо скільки часу і сил з нами весь цивилізований світ.
показати весь коментар
08.06.2022 20:50 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2022 21:00 Відповісти
Мир с абсолютным злом, коим является россия, - это путь к еще большей войне.
показати весь коментар
08.06.2022 21:05 Відповісти
"Ми підтримуємо право України бути вільною, демократичною і незалежною державою. Нічого про Україну без України. Ми залишаємося відданими захисту українського суверенітету й територіальної цілісності",- наголосила помічниця держсекретаря США. чого на жаль майже не чути від "зе влади"
показати весь коментар
08.06.2022 21:09 Відповісти
Переговори про мир з расєєю не на часі - "неначасі" здорової людини
показати весь коментар
08.06.2022 21:10 Відповісти
"Переговори про мир з Росією не на часі, - Держдеп США Джерело: https://censor.net/ua/n3346795"



Вой на болотах:
Вот відітє!!1 Мьі же гаварілі, проклятьіє англасаксьі с Омєрікой хатять унічтожьіть раZZєющку!!!111 Ядєрньій пєпєл, всєх унічтожим!!!!1111
показати весь коментар
08.06.2022 21:43 Відповісти
«Війни завершуються за столом переговорів»? Что за бред? Чем закочилась Вторая Мировая война, напомнить?
показати весь коментар
08.06.2022 22:27 Відповісти
Тем, что на линкоре Миссури подписали капитуляцию Японии, и сухопутное вторжение на Японске острова не состоялось. А еще можно конец Первой Мировой вспомнить, и руссо-Японской, Крьімской, например.
показати весь коментар
08.06.2022 23:59 Відповісти
Нам надо просится ещё одним штатом в Америку. А если серьёзно, то наконец-то я услышал правильное применение словосочитания "нэ на часи"
показати весь коментар
08.06.2022 23:09 Відповісти
не сьогодні, але світ та швидко змінюеться)
показати весь коментар
09.06.2022 04:21 Відповісти
Это означает: "Сначала мы вас раскуййярим, а потом поговорим".
показати весь коментар
08.06.2022 23:44 Відповісти
бубі 2й срок - оралі зелені, бо він товстий, навчився і вже соответсвуе,,,!
- Віталя, заклади тую ***** в трубу - кацапня зараз начуеться...
- постріл!.
показати весь коментар
09.06.2022 00:30 Відповісти
ніяких переговорів, тільки повне знищення
показати весь коментар
09.06.2022 04:17 Відповісти
Где обещанное тяжёлое оружие, помощники?
показати весь коментар
09.06.2022 07:21 Відповісти
Семимесячным родился? Или мозгов нет подумать немного?
Ни одно производство в современном мире не работает на склад. все работают на заказы.
Оружие по лендлизу не лежит на складах, оно ПРОИЗВОДИТСЯ в рельном времени.
Пока ты тут комменты пишешь, заводы работают.
показати весь коментар
09.06.2022 09:47 Відповісти
 
 