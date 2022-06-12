РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14924 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
5 378 29
война (46523) женщины (813) пропаганда (3469) Россия (91193) мобилизация (1601) Центр противодействия дезинформации (81)

Роспропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Украине, пока такой необходимости нет, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

женщины,всу

Некоторые пророссийские телеграмм-каналов распространили фото документа, в котором говорится об организации мероприятий по постановке на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации, эта информация, а также сообщение о возможной мобилизации уже стоящих на учете женщин не соответствует действительности.

Документа об этом, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ С.Шапталой, не существует.

Как недавно заметил начальник Черниговского ОТЦК и СЗ А.Гончарук: "если говорить о текущей ситуации, то сейчас нет нужды для обязательного призыва на военную службу женщин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне хотят мобилизовать на оккупированных территориях даже женщин, - Денисова

"Предостерегаем! Распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и имеет целью создание очагов социальной нестабильности в отдельных регионах Украины", - подчеркивают в ЦПД.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Так воно і є! Коли кацапи починають висловлювать якийсь "негатив" у бік свого опонента чи ворога, це означає що вони самі УЖЕ цим займаються (але приховано), або готують своє "стадо" до того, що саме це вони збираються робить!
показать весь комментарий
12.06.2022 13:04
+9
або вони намагаються підняти дух своїм, або збираються мобілізувати жінок в рф.
показать весь комментарий
12.06.2022 12:49
+9
показать весь комментарий
12.06.2022 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
або вони намагаються підняти дух своїм, або збираються мобілізувати жінок в рф.
показать весь комментарий
12.06.2022 12:49 Ответить
Так воно і є! Коли кацапи починають висловлювать якийсь "негатив" у бік свого опонента чи ворога, це означає що вони самі УЖЕ цим займаються (але приховано), або готують своє "стадо" до того, що саме це вони збираються робить!
показать весь комментарий
12.06.2022 13:04 Ответить
Вважаю, так і є. Кацапська новина повністю була така "чоловікам відмовили по петиції і далі вже про мобілізацію жінок". Готують своїх орків до мобілізації.
показать весь комментарий
12.06.2022 13:28 Ответить
два в одном
показать весь комментарий
12.06.2022 13:38 Ответить
Нехай трусяться і гавкають Страшнее бабы зверя нет.
показать весь комментарий
12.06.2022 12:52 Ответить
Баби в лаптєстані, а у нас жінки.
показать весь комментарий
12.06.2022 13:06 Ответить
Значит сибирских клав скоро засунут в окопы.))
показать весь комментарий
12.06.2022 12:53 Ответить
Да што ви ґаварітє!!? А єщьо ражать кто будєт, путін с лавровим?
показать весь комментарий
12.06.2022 12:56 Ответить
китайцы
показать весь комментарий
12.06.2022 13:39 Ответить
наразі такої потреби немає

Так і чоловіків не особливо беруть. Нікуди не випускають, але й не беруть.
показать весь комментарий
12.06.2022 12:57 Ответить
Тут мужиков в военкоматы очереди из желающих стояли и стоят но почти всех отсылают по-домам а эти дебилы про мобилизацию женщин пи...ят)))
показать весь комментарий
12.06.2022 13:06 Ответить
Не первый раз слышу эту брехню от диванного воина. Типа я им не нужен.)
показать весь комментарий
12.06.2022 13:51 Ответить
Кацапські помийки розганяли новину так, але трішечки не так.
Там основний посил був, що по петиції відмова, чоловиків не випустять і будуть ще й жінок брати на облік. Не принижуйтесь до рівня кацапів і не пишіть напіправду. Бо сенс тоді у вашому центрі протидії дезинформації. Нам і Люсі вистачає.
показать весь комментарий
12.06.2022 13:15 Ответить
Бігає Зеленський по коридорах:
- Где моя жена?!
- Сказала, что едет становиться на воинский учёт!
День проходить Нема Лєночки Другий проходить - нема Лєночки! На третій день з"являється!
- Лена! где тебя черти носили?
- На учёт воинский становиться ездила!
- Но почему так долго? Военкомат - на соседней улице! Что - очередь была большая? Сказала-бы - что моя жена! Пропустили-бы без очереди!
- Вова! Я в "свой" военкомат ездила на учёт становиться - в Донецк! А там моё положение никого не трогает В общей очереди стояла!
показать весь комментарий
12.06.2022 14:48 Ответить
Чорновіл: "за рік до вторгнення Байден пропонував Зеленському значну воєнну підтримку, щоб зупинити Путіна, але за це вимагав здати російських кротів: Єрмака та інших". У Зе був вибір: війна або Єрмак. Що було далі, ви знаєте.
Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
https://twitter.com/i/status/1535638046636396544
показать весь комментарий
12.06.2022 13:15 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2022 13:16 Ответить
Чудовий фільм. Класика!
показать весь комментарий
12.06.2022 15:03 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2022 13:21 Ответить
Кацапы всегда обвиняют других в том, что делают или собираются сделать сами. Раз пропагандоны подняли подобный вой, значит уже создаются отряды из свиноматок. Не думаю, что они будут вступать в прямое боестолкновение. Скорее, разведка, эскорт и пытать пленных.
показать весь комментарий
12.06.2022 13:38 Ответить
так... скжіть ім що і котів з собаками мобілізуємо...а шо робити??? ))))
показать весь комментарий
12.06.2022 13:42 Ответить
Бойовий кіт. Гарний. Такі котики і собачки не одне Українське життя врятували.
показать весь комментарий
12.06.2022 15:07 Ответить
Це ти направду, чи так, аби ляпнути? От ти можеш народити хоча 1.1?
показать весь комментарий
12.06.2022 14:00 Ответить
Ну, якщо вже тереошників кидають на передову (а там ж і ті, кому за 60), то цілком можливо, що і жінок кинуть у ту м'ясорубку. От звикли "пушечное мясо, пушечное мясо", наразі наші вояки гарматне м'ясо - по 2-4 тисячі снарядів за кілька годин по нашим позиціям. Як воно, сидіти і чекати, коли прилетить, в ти жодного рашиста так і не забаранив? Щось якось ******, і це правда.
показать весь комментарий
12.06.2022 13:58 Ответить
Хакеры 12 июня взломали российские телеканалы и показали правду о войне в Украине https://news.obozrevatel.com/show/lite/hakeryi-vzlomali-rossijskie-telekanalyi-i-pokazali-pravdu-o-vojne-v-ukraine.htm
показать весь комментарий
12.06.2022 14:08 Ответить
Не бачу нічого поганого в мобілізації жінок - рано чи пізнр нам таки доведеться брати на озброєння досвід Ізраїлю
показать весь комментарий
12.06.2022 18:22 Ответить
В цьому, звісно, нічого поганого нема і може навіть без нестачі людей можна було б рівність статеву забезпечити в цьому плані. Але наразі проблема не в людях, а в тому, що тих хто є нічим забезпечити. Тож про досвід Ізраїлю давайте розмовляти тоді, коли одягти та нагодувати усіх призваних зможемо.
показать весь комментарий
12.06.2022 21:10 Ответить
 
 