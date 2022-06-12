Роспропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Украине, пока такой необходимости нет, - Центр противодействия дезинформации
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Некоторые пророссийские телеграмм-каналов распространили фото документа, в котором говорится об организации мероприятий по постановке на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центра противодействия дезинформации, эта информация, а также сообщение о возможной мобилизации уже стоящих на учете женщин не соответствует действительности.
Документа об этом, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ С.Шапталой, не существует.
Как недавно заметил начальник Черниговского ОТЦК и СЗ А.Гончарук: "если говорить о текущей ситуации, то сейчас нет нужды для обязательного призыва на военную службу женщин".
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"Предостерегаем! Распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и имеет целью создание очагов социальной нестабильности в отдельных регионах Украины", - подчеркивают в ЦПД.
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Так і чоловіків не особливо беруть. Нікуди не випускають, але й не беруть.
Там основний посил був, що по петиції відмова, чоловиків не випустять і будуть ще й жінок брати на облік. Не принижуйтесь до рівня кацапів і не пишіть напіправду. Бо сенс тоді у вашому центрі протидії дезинформації. Нам і Люсі вистачає.
- Где моя жена?!
- Сказала, что едет становиться на воинский учёт!
День проходить Нема Лєночки Другий проходить - нема Лєночки! На третій день з"являється!
- Лена! где тебя черти носили?
- На учёт воинский становиться ездила!
- Но почему так долго? Военкомат - на соседней улице! Что - очередь была большая? Сказала-бы - что моя жена! Пропустили-бы без очереди!
- Вова! Я в "свой" военкомат ездила на учёт становиться - в Донецк! А там моё положение никого не трогает В общей очереди стояла!
Зеленський ти повинен зд0хнути! П.С: Французьки журналісти оприлюднили кадри масових захоронень под Маріуполем. Свежі могили тисяч, і майже всі з них безіменні, стоять тольки таблички з номерами.
https://twitter.com/i/status/1535638046636396544