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Корректировщики огня оккупантов пользовались интернетом "Старлинк" в гуманитарных штабах Луганщины, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина

СБУ подозревает более 50 жителей Лисичанска в сотрудничестве с оккупантами. Они пользовались интернетом в гуманитарных штабах, чтобы передавать информацию о позиции украинских войск врагу.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств которых, возможно, "сливалась" информация относительно наших военных. Показательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк". Именно такие установлены во всех наших гуманитарных штабах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проверили "активность" более 50 человек, слишком оживленно делившихся информацией с российскими телеграм-каналами. Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах РФ.

"Приходили, брали гуманитарку, просили помощь - получали ее, и, не выходя из штаба, изменяли Украине", - подчеркнул Гайдай. По его словам, СБУ уже обнаружила каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня.

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Топ комментарии
+56
Безуглу перевірте там Чи у неї імунітет, як і у інших "Слуг народу"...
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12.06.2022 23:20
+49
Пам'ятаю як Ленка скумбрія заохочувала здавати позиції наших військових
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12.06.2022 23:28
+31
это лайфхак по выявлению колаборантов.
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12.06.2022 23:19
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это лайфхак по выявлению колаборантов.
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12.06.2022 23:19 Ответить
Якби не загублені життя
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12.06.2022 23:22 Ответить
Гайдай *******, если такое рассказал
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12.06.2022 23:45 Ответить
Гайдай мелет языком что помелом - полезный идиот? или сознательный ермак..
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12.06.2022 23:58 Ответить
покажіть мені, хто в зекоманді не ідіот?
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13.06.2022 07:50 Ответить
Безуглу перевірте там Чи у неї імунітет, як і у інших "Слуг народу"...
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12.06.2022 23:20 Ответить
перестаньте ,надоїли вже бубніти одну і ту саму мантру про Безуглу,вже психіка не витримує
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12.06.2022 23:34 Ответить
застрелься
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12.06.2022 23:39 Ответить
Не корми бота, он на работе.
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13.06.2022 00:05 Ответить
А навіщо ви , зебіли , ідіотів понавибирали ? В людей від вашого вибору четвертий рік психіка не витримує .
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13.06.2022 07:05 Ответить
Від її,безвуглої, діяльності в людей 3 роки психіка в розладі!
Навіщо от це обрали, зебіли?!!
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13.06.2022 07:40 Ответить
навіщо тій мразоті гуманітарка з таким жирним довєском, як інтернет? проукраїнська частина виїхала... вата, "нашим і вашим", зрадники, вороги... залишилтись. чому не забирають в армію? хоч би окопи примусили за харчі рити...
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12.06.2022 23:24 Ответить
Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу "Старлінк". Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах" Джерело: https://censor.net/ua/n3347532

може вже почне СБУ працювати позабезпеченню военой таємниці ?
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12.06.2022 23:25 Ответить
а в Україні ще існує служба безпеки? Це не літінанта вані відомство, в якому кожен другий начальник - касапський кріт?
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12.06.2022 23:35 Ответить
так,саме кроти з СБУ розсекретили завоз дефіцитних клістронів для наших ппо,через що в рф були затримані наші розвідники з гур мо які займалися поставками..
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12.06.2022 23:40 Ответить
а ты под какой новостью высер оставил, я не понял?
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12.06.2022 23:38 Ответить
СБУ в Лисичанську? Не сміши мої тапочки. Орли Баканова сидять в глибокому тилу і займаються прослушкою рашистських дзвінків додому, видаючи інформативні опуси, які регулярно публікує Цензор, на кшалт "голодні, їмо собак..." і подібний бред сивої кобили.
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12.06.2022 23:41 Ответить
Їм ніколи , до Сербії бабло і цінності саме перевозять ((
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13.06.2022 00:55 Ответить
СБУ при Баканове с ГНИДОЙ-ГЕНЕРАЛОМ НАУМОВЫМ -филиал ФСБ‼️Все , что они могут , преследовать Порошенко по сценарию написанному придурочными ШЕФИРАМИ и ЧАЙУСГЕЙТОМ, МЕДВЕДЧУКОМ ,якобы пропавшим и воскресшим🤮🤮🤮🤮
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13.06.2022 01:06 Ответить
А Наумова хто буде рятувати ?
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13.06.2022 10:50 Ответить
Ну так прапор у руки СБУ . Нехай виявляє, арештовує і знишкоджує. Звичайно всі проукраїнські люди звідти вже виїхали. Залишилася скоріш за все мерзота, яка чекає на кацапню. Знищуйте, панове, знищуйте. Досить панькатися з прокацапським бидлом. Не треба брати у полон, все одно вивезти їх нема як.
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12.06.2022 23:26 Ответить
Лоханщина, одним словом.
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12.06.2022 23:27 Ответить
Это люди с деменцией, которые используются для русской пропаганды.
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12.06.2022 23:51 Ответить
Пам'ятаю як Ленка скумбрія заохочувала здавати позиції наших військових
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12.06.2022 23:28 Ответить
Не на часі! Давайте после войны будем разбираться с предателями!
========
Требование ОП
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12.06.2022 23:49 Ответить
с предателями разбираться всегда на часi и кто такой ОП? какие у него полномочия? это незаконный орган по узурпации власти
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13.06.2022 00:02 Ответить
Надо разбираться с предателями жестко и немедленно, иначе они будут вредить нам месяцами или, не дай бог, годами и только будут отдалять конец проклятой войны.
Цена такого "разбираться после войны" сохраняет в строю действующих предателей и работает на руку врагу, что потом выльется в тысячи потеряных жизней наших украинцев.
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13.06.2022 07:42 Ответить
Менталітет як в "мудрого нарІду".
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13.06.2022 07:46 Ответить
ВЫ - просто мудаки или полезные идиоты?
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13.06.2022 09:40 Ответить
"Если я не навЯду ракету на дом сАседа, сАсед первым навЯдет ракету на МОЙ дом!!!"
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12.06.2022 23:30 Ответить
Депресивний регіон після Голодомору
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12.06.2022 23:30 Ответить
это фейк. там 90% - этнические украинцы, в том числе украиноговорящие. Но вата ватная..
вата в головах а не в крови.
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12.06.2022 23:39 Ответить
Можно посмотреть официальную статистику по этническим группам лугандона?
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12.06.2022 23:42 Ответить
Ізвянитя в гарадах возля каждага прамишленага гяганта колонії контингент кримінал з усіх ябянєй совка!!! Що ви верзете. Села,дійсно українські,а міста переповнені нащадками кацапського криміналітету
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13.06.2022 00:04 Ответить
Наверно до сих пор злые до безумия, только за то что отстранен Янык, за которого они голосовали.
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13.06.2022 00:15 Ответить
Яка скотина допускала їх до службового Старлінку?
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12.06.2022 23:32 Ответить
Вільний вайфай.Вони,ще й жрачку волонтерську брали дурних укрів
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13.06.2022 00:07 Ответить
Задаю глупый вопрос, я не в курсе.
Для подключения к наземному терминалу Starlinkа пароль не нужен?
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12.06.2022 23:34 Ответить
налавали людям можливість вийти на зв'язок з рідними... виявилось, що то нелюди!
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12.06.2022 23:41 Ответить
В гуманитарном штабе скорее всего общедоступен пароль, и вата рада качественному интернету, к стенке тварей предающих своих соотечественников.
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12.06.2022 23:43 Ответить
Військовий час:
Потрібен всього ОДИН НАКАЗ ГовноКомандуючого за для примусової евакуації!!!
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12.06.2022 23:36 Ответить
Ага,...
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13.06.2022 00:09 Ответить
І після того розкажіть мені шо нам в Україні потрібні подібного штибу бамбасданбіли😳..(типо "насілєніє бамбаса") У кожному регіоні є якась кількість подібної шушвалі, та чомусь на тому бамбасє її як тарганів на сраному смітнику! Після нашої Перемоги першим ділом треба буде ПОВНІСТЮ ЗАЧИСТИТИ УКРАЇНУ від подібної мерзоти, а територію "домбабве" - ОСОБЛИВО ПРИСКІПЛИВО!!🧐😠 Усіх колаборантських пришмандяр - або "на зону", або "за парєбрік", або краще - "💥💀при спробі втечі!"
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12.06.2022 23:38 Ответить
Єта,же іх люді...
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13.06.2022 00:10 Ответить
Выехали оттуда около 80-90% населения. А 10% ваты есть везде. И в вашем городишке тоже.
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13.06.2022 00:19 Ответить
Перевірили,знайшли потвор і- смерть ворогам!
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12.06.2022 23:40 Ответить
..Он воно що .!! А я то гадаю - чого це поліція почала раптом - масові перевірки переселенців зі східних регіонів . !?
Зустрів сьогодні знайомого з поліції , каже - роботи не початий край , бігаєм по адресам проживання підозрілих переселенців , перевіряєм їхню переписку в соцмережах , контакти і т.д .
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12.06.2022 23:47 Ответить
****. сколько же у нас уродов в стране!!!! как? ну как *****? тебя же обстреливать будут! ты же никуда не выехал(а)!!! животные!

нет слов
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12.06.2022 23:56 Ответить
им обещали десять девственниц и .... а нет, это не оттуда. попасть в рай и там жить получше? - тоже нет, 10 заповедей и все такое. камни с неба на родине и "лучше сдохнуть в маскве" вот это оно, подохнуть вместе с вождем Хйлом всей кодлой страной, чем раньше тем лучше. - тупо тянет к земле, значит нужно помочь, а не удивляться. желания сбываются.
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13.06.2022 02:01 Ответить
Руцкий мир,аднако!
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13.06.2022 07:48 Ответить
Зелена кацапська ВАТА
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12.06.2022 23:59 Ответить
представить себе не могу, чтобы поляки, литовцы и т.п. массово работали наводчиками и корригировали огонь по своим городам...
Так может тогда мы получаем по заслугам? если у нас столько го*на, которое живет себе припеваючи и никто его вычистил?
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13.06.2022 00:02 Ответить
Так это не украинцы, а кацапы которых массово завозили во время совка в города на заводы. В Литве их тоже хватает.
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13.06.2022 00:08 Ответить
Но там есть возможность через паспорта отсечь их от выборов,а тут....
Отсекут,и кто за зажоп и слуг голосовать будет?!!
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13.06.2022 07:53 Ответить
У Латвії потужна п'ята колона.
Вони мати рідну продадуть за рускій мір!
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13.06.2022 01:19 Ответить
Якщо кацапія нападе на Німеччину, кацапські емігранти потайки радітимуть, вони там поголівно дивляться рашн-тв про путіна, який всєх пєрєігралъ!
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13.06.2022 01:21 Ответить
ми таке гімно навіть в перзиденти вибрали. може і заслуговуємо.
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13.06.2022 08:20 Ответить
Там все було і є в руках право хоронних органів, вони знали і все знають хто керує антиукраїнською діяльністю. Не пройшло і 8 років як щось побачили у СБУ.
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13.06.2022 00:07 Ответить
Там лягавеа їх усіх плотно випасала,й зв'язки незникли
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13.06.2022 00:14 Ответить
Дайте зрадникам втричі більше гуманітарки. Нехай виздихають від обжорства!
...
За зраду смерть!
Інакше у війні не перемогти!!!
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13.06.2022 00:12 Ответить
ти прямо фошизд.
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13.06.2022 09:16 Ответить
50 коригувальників в оточеному місті - то х...я, шановні....
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13.06.2022 00:16 Ответить
контррозвідка прогавила!!!
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13.06.2022 00:27 Ответить
СБУ это тоже ФСБ. Провалила всю работу на протяжении всех 8 лет. Результата работы ноль. В нормальной стране давно бы ликвидировали такое логово предателей и вражеских агентов. И создали бы с нуля по стандартам НАТО, с тщательной проверкой каждого нового агента до пятого колена.
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13.06.2022 00:29 Ответить
Начинали,создавали,работали! НО!
В 2019 году кремль с олигархами посадил в кресло Зеленского.
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13.06.2022 07:57 Ответить
Перед старлінком має бути маршрутизатор, з заблокованими месенжерами і доступом тільки на держ ресурси та державні системи обміну повідомлень
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13.06.2022 00:49 Ответить
А її треба спеціально шукати?
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13.06.2022 06:38 Ответить
А чего искать, про зезраду знают все от Байдена до Си! Но выборная должность избавляет от ответственности. Пока.
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13.06.2022 08:00 Ответить
ватноголовый электорат ОПЗЖ - принудительно кастрировать и отправить в Соледар копать соль на 15 лет
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13.06.2022 02:10 Ответить
Боканов Ку Ку
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13.06.2022 05:55 Ответить
Где Гайдай, там всегда поражение и жопа. По-факту, он всегда толкает дезу, вводит в заблуждение в первую очередь украинцев (россияне и так знают, что они уже захватили) ну и по делам конкретным - он сдает города и поселки. Схема проста - "город захвачен на 5,10,25,50,80%" а потом так внезапно город оставлен нашими защитниками, причем давно.
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13.06.2022 06:32 Ответить
СБУ заняті іншим....
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13.06.2022 06:44 Ответить
Так! Втримати зезидента у владі.
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13.06.2022 08:02 Ответить
надо этих дибилов обменять на пленных
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13.06.2022 07:23 Ответить
За бруствер отвести десяток . Остальные подумают. Там все равно правопорядка нет.
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13.06.2022 09:04 Ответить
Зберіть всіх в одну колону і пішки виведіть з міста.А якщо потраплять під "рашистський" дружній обстріл і загинуть...так вони хотіли "руський мір" нехай його і отримають.А скільки таких покидьків розїхалось по країні.Хто їх перевіряє?Ніхто.
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13.06.2022 09:56 Ответить
знову проїбали, у цирку 2019, це норма.
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13.06.2022 10:43 Ответить
 
 