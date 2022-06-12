Корректировщики огня оккупантов пользовались интернетом "Старлинк" в гуманитарных штабах Луганщины, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ подозревает более 50 жителей Лисичанска в сотрудничестве с оккупантами. Они пользовались интернетом в гуманитарных штабах, чтобы передавать информацию о позиции украинских войск врагу.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств которых, возможно, "сливалась" информация относительно наших военных. Показательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк". Именно такие установлены во всех наших гуманитарных штабах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители проверили "активность" более 50 человек, слишком оживленно делившихся информацией с российскими телеграм-каналами. Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в интересах РФ.
"Приходили, брали гуманитарку, просили помощь - получали ее, и, не выходя из штаба, изменяли Украине", - подчеркнул Гайдай. По его словам, СБУ уже обнаружила каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня.
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Навіщо от це обрали, зебіли?!!
може вже почне СБУ працювати позабезпеченню военой таємниці ?
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Требование ОП
Цена такого "разбираться после войны" сохраняет в строю действующих предателей и работает на руку врагу, что потом выльется в тысячи потеряных жизней наших украинцев.
вата в головах а не в крови.
Для подключения к наземному терминалу Starlinkа пароль не нужен?
Потрібен всього ОДИН НАКАЗ ГовноКомандуючого за для примусової евакуації!!!
Зустрів сьогодні знайомого з поліції , каже - роботи не початий край , бігаєм по адресам проживання підозрілих переселенців , перевіряєм їхню переписку в соцмережах , контакти і т.д .
нет слов
вождемХйлом всей кодлойстраной, чем раньше тем лучше. - тупо тянет к земле, значит нужно помочь, а не удивляться. желания сбываются.
Так может тогда мы получаем по заслугам? если у нас столько го*на, которое живет себе припеваючи и никто его вычистил?
Отсекут,и кто за зажоп и слуг голосовать будет?!!
Вони мати рідну продадуть за рускій мір!
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За зраду смерть!
Інакше у війні не перемогти!!!
В 2019 году кремль с олигархами посадил в кресло Зеленского.