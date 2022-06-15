Словакия передаст Украине вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию
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Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате "Раммштайн" в Брюсселе.
"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасов", - сказал он.
"Мы также обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", - отметил Остин.
Глава Пентагона подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.
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https://twitter.com/i/status/1537066753091567616
далі. була повністю підготована ракетна програма. Вільхи, Нептуни. тільки бери - і запускай у виробництво. зекоманда закрила цю програму повністю. що ти скажеш на це, ідіот????ї
генерала Марченка посадили в тюрму, 5000 броніків просто згноїли. обвинувачення так і не змогли довести. Що на це??????
клістрони до ППО.
ну, відповідай, скотина!!! це мінімум самих кричущих фактів.
що ти скажеш на це???
вангую - нічого. заткнеться і піде забирати свої 3 грн за комент у подоляка.
Вот уже с этого момента ты можешь просто идти #*****
Про це Остін заявив за підсумками третьої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"До нього входять керовані ********** для реактивних систем залпового вогню, 18 гаубиць М777 із тактичними транспортними засобами для них, 38 тисяч снарядів калібру 155 мм", - зазначив він.
Також пакет безпекової допомоги охоплює дві системи протикорабельної оборони Harpoon, тисячі систем захищеного радіозв'язку та нічного бачення, тепловізори тощо.
Ех у нашій ситуації звучить інакше , якби у 2019 дурні не обрали блазня , а за ним зелупінських депутатів ...... От тоді може б у нас щось і вигоріло ((
Завдяки бомбам - Індія не лізе на Пакистан, а Пакистан - на Індію.
У Ізраеля немає сусідів-ворогів з ядерною зброєю.
Навіть коли Іран здобуде іі, він напряму на Ізраіль не полізе.
Ну а чужими палестинськими та ливанськими руками - може.
З ядерною Украіною ми могли чекати провокацій від москалів з білоруськоі територіі. Але то були б дрібні шпильки, порівнюючи з теперішньою війною.
Словакия выделяет на укрепление своейармии 38 млрд евро
▪️18 одиниць 155-мм гаубиць;
▪️36 тис. 155-мм снарядів;
▪️18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
▪️додаткові снаряди до HIMARS;
▪️4 автомобілі для ремонту техніки;
▪️2 системи берегової охорони з ракетами «Гарпун»;
▪️тисячі захищених радіостанцій;
▪️ тисячі оптичних пристроїв, у тому числі і нічного бачення.
надеюсь соврали, как это и положено...
Они уже давно где надо.
Я чув, що ствол нашоі (рядянськоі) гаубиці витримує лише 500 пострілів.
А американські М777, французькі Цезарі - як?
Думаю у кацапів арт. системи програють ще швидше через більшу інтенсивність використання.
Ах, он просто передаст! 🙌