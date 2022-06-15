Словакия передаст Украине вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию

Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате "Раммштайн" в Брюсселе.

"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасов", - сказал он.

"Мы также обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", - отметил Остин.

Глава Пентагона подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.

Читайте также: Украине нужно оружие дальнего действия, броня и береговая оборона, - глава Пентагона Остин