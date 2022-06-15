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Новости Война в Украине
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Канада (1889) Нидерланды (1384) Польша (7474) Словакия (759) артиллерия (569) Остин Ллойд (284) вертолёт (1037)

Словакия передаст Украине вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

остін,ллойд

Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате "Раммштайн" в Брюсселе.

"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасов", - сказал он.

"Мы также обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", - отметил Остин.

Глава Пентагона подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.

Читайте также: Украине нужно оружие дальнего действия, броня и береговая оборона, - глава Пентагона Остин
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Топ комментарии
+45
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15.06.2022 21:00
+31
Армия которая остановила рашистов полностью заслуга Порошенко. В 2014 армии не было вообще. С 2019 армия активно уничтожалась зеленой шоблой и несмотря на все это мы смогли остановить нацистскую чуму, потом боневтик вылез из бункера и начал пиарится.
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15.06.2022 21:18
+28
у лютому 2022 заборгованість по зарплаті була 7 млрд грн. це лише один факт. із мільйона. покажи тепер, що ти будеш із ним робити, чортова ботяра.

далі. була повністю підготована ракетна програма. Вільхи, Нептуни. тільки бери - і запускай у виробництво. зекоманда закрила цю програму повністю. що ти скажеш на це, ідіот????ї

генерала Марченка посадили в тюрму, 5000 броніків просто згноїли. обвинувачення так і не змогли довести. Що на це??????

клістрони до ППО.
ну, відповідай, скотина!!! це мінімум самих кричущих фактів.
що ти скажеш на це???

вангую - нічого. заткнеться і піде забирати свої 3 грн за комент у подоляка.
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15.06.2022 21:39
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Правила форума Совет форумчан
хотілось би щось подібне від клоунів 95 побачити, такий от приблизний PR
https://twitter.com/i/status/1537066753091567616
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15.06.2022 20:47 Ответить
Краще би ви пошукали би ********** для РСЗО "Смерч" и "Ураган"
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15.06.2022 20:47 Ответить
Чмут говорил, что нет вообще нигде. Ну кроме рашки
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15.06.2022 20:48 Ответить
Кацапи поскуповували в інших країнах, щоб нам не дістались.
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15.06.2022 20:54 Ответить
Вообще-то, раньше на артскладах были, но кто-то эти артсклады повзрывал. Виновных, вроде, не нашли. Но это было давно, ещё не при нынешней власти.
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15.06.2022 20:57 Ответить
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15.06.2022 21:00 Ответить
Це про єрмака?
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15.06.2022 21:22 Ответить
Слава Богу ! Хоч щось сталося "нє прі нинєшнєй власті " (( Є одна проблема - якби три роки замість зеленого слизу в державі була влада колишня - у нас би ракет для СЗВ власниго виробництва, які могли б лупити кацапню на 120 км , було б як у собаки бліх (( , а власть нинєшняя не виділила коштів на жоден ! Малого того - репетуючи про закриття неба , ці падлюки чотири місяці тримали у прокуратурі клістрони від систем ППО (( - то що щам про "власть нинєшнюю" з германіі розкажеш ? ((
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15.06.2022 21:06 Ответить
У нього "германія" - справа від Долгопрудного!
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15.06.2022 21:20 Ответить
Армия которая остановила рашистов полностью заслуга Порошенко. В 2014 армии не было вообще. С 2019 армия активно уничтожалась зеленой шоблой и несмотря на все это мы смогли остановить нацистскую чуму, потом боневтик вылез из бункера и начал пиарится.
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15.06.2022 21:18 Ответить
"армия активно уничтожалась зеленой шоблой" - а вот с этого момента поподробней, пожалуйста
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15.06.2022 21:28 Ответить
у лютому 2022 заборгованість по зарплаті була 7 млрд грн. це лише один факт. із мільйона. покажи тепер, що ти будеш із ним робити, чортова ботяра.

далі. була повністю підготована ракетна програма. Вільхи, Нептуни. тільки бери - і запускай у виробництво. зекоманда закрила цю програму повністю. що ти скажеш на це, ідіот????ї

генерала Марченка посадили в тюрму, 5000 броніків просто згноїли. обвинувачення так і не змогли довести. Що на це??????

клістрони до ППО.
ну, відповідай, скотина!!! це мінімум самих кричущих фактів.
що ти скажеш на це???

вангую - нічого. заткнеться і піде забирати свої 3 грн за комент у подоляка.
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15.06.2022 21:39 Ответить
+ вагнерівці, розмінований чонгар, Богдана, Гром, списки українських активістів, які портнов передав рашистам.
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15.06.2022 22:01 Ответить
Ivan Ivanov deb3b1f3
Вот уже с этого момента ты можешь просто идти #*****
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15.06.2022 22:05 Ответить
Та, знаем, знаем. Прошла Весна, настало Лето － спасибо Пороху за это😀😂😀😂😂. А как же иначе？
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16.06.2022 03:12 Ответить
поржи, довбень. смішно тобі?
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16.06.2022 04:25 Ответить
Так это ЗЕбанутый долбень, его место под шконкой. А пока - в спам.
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16.06.2022 07:49 Ответить
Щось ви надто тонко натякаєте. Сказали б прямо: "Барига шикаладний, чи, як варіант, соєвий".Тільки це, однаково, був би пук у калюжу. Вам, певно, не відомо, що вже давно, ще з часів СРСР існує військова мафія. Колись вони наживалися на обміні продовольства на антикваріат та коштовності у "блокадному" Ленінграді, на мародерстві в окупованій Німеччині, дуже добре підживилися при виводі радянських військ з останньої. Ну й як же їм було пройти повз можливість погріти руки на металобрухті з ***********. І вибухати склади почали тоді, коли цим впритул зайнялася прокуратура. Під час війни цих жуків краще не чипати, бо колись Муссоліні притис сицілійську мафію так, що вона сиділа тихо, наче миша під віником, а потім вона допомогла американцям та англійцям висадитись на Сицілії. Чим це скінчилося для Муссоліні - загальновідомо. І ще таке - склади ***********, як і всі стратегічні об'єкти, охороняє Національна гвардія, яка підпорядкована міністрові внутрішніх справ. Хто був міністром тоді і ще довго після тоді - нагадати?
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15.06.2022 22:00 Ответить
Наша "вільха" - це і є модернізований ********* для урагана. Однак за часи пріколіста презедента, не закуплено жодного такого виробу.
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15.06.2022 21:46 Ответить
Для Смерча
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15.06.2022 22:13 Ответить
Таран не захотів закупати коли "південне" розробило нові ракети. Зате купив корвети у туреччини. Слів немає
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16.06.2022 00:02 Ответить
Всім хто підтримує Україну у війні проти смердючого мордору-респектище...
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15.06.2022 20:49 Ответить
Чего то я в помощь Нидерландов не особо верю. Ошибаюсь?
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15.06.2022 20:50 Ответить
Oni nemalo uze vsego dali samoxodnije ******* PZX2000,bronetransportiori M113.U nix mnogo sto jest interesnogo
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15.06.2022 20:54 Ответить
Твоя вера ни на что не влияет.
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16.06.2022 11:51 Ответить
Так, а кількість? Кожен по одній?
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15.06.2022 20:53 Ответить
А зачем все озвучивать. Норвегия без шуму и пыли передала 25 М109.
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15.06.2022 22:14 Ответить
Петушок , ты еще кукарекаешь на ЦН? Пора, пора тебе на основную работу, вымой хорошенько тухес, купи вазелине и на окружную, там ты, дрыщ, больше насосешь, чем тебе Дерьмак башляет.
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16.06.2022 07:54 Ответить
ПВО бы ещё. Очень надо!
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15.06.2022 20:53 Ответить
А навіщо воно тобі у Німеччині ?
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15.06.2022 21:08 Ответить
Відсосуть до Києва !
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15.06.2022 22:01 Ответить
це ж не відміняє наміри русні піти відсмоктати також і в Берліна
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15.06.2022 22:28 Ответить
Тим більше, що, під час травневих загострень, так прямо й пишуть на своїх "мерінах" і "бехах": "На Берлін!".
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15.06.2022 22:04 Ответить
Чтобы не бояться вернуться?
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15.06.2022 22:22 Ответить
Берлин беречь---понятно же.
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16.06.2022 07:39 Ответить
Очільник міністерства оборони США Ллойд Остін підтвердив, що в новому пакеті безпекової допомоги від США вартістю один мільярд доларів будуть ********** для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Про це Остін заявив за підсумками третьої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"До нього входять керовані ********** для реактивних систем залпового вогню, 18 гаубиць М777 із тактичними транспортними засобами для них, 38 тисяч снарядів калібру 155 мм", - зазначив він.

Також пакет безпекової допомоги охоплює дві системи протикорабельної оборони Harpoon, тисячі систем захищеного радіозв'язку та нічного бачення, тепловізори тощо.
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15.06.2022 20:54 Ответить
Ех, а була би ядерна, хоч пару... нічого ось цього всього не було б. ЯО, це просто як алібі в суді, та рушниця вдома.
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15.06.2022 20:54 Ответить
Ну і що б ти з тією ядерною зробив ? Стрельнув по Маріуполю , Херсону чи Сєверодонецьку ? Для таких як ти народна мудрість приказку склала : " Якби я був такий як батько , а батько був такий як я ,,,,"
Ех у нашій ситуації звучить інакше , якби у 2019 дурні не обрали блазня , а за ним зелупінських депутатів ...... От тоді може б у нас щось і вигоріло ((
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15.06.2022 21:13 Ответить
В Індії і Пакистану є то й що, сильно вона їм допомага, чи може це якось допомогло Ізраїлю протистояти ракетним обстрілам?
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15.06.2022 21:36 Ответить
@Олег Квиташ

Завдяки бомбам - Індія не лізе на Пакистан, а Пакистан - на Індію.

У Ізраеля немає сусідів-ворогів з ядерною зброєю.
Навіть коли Іран здобуде іі, він напряму на Ізраіль не полізе.
Ну а чужими палестинськими та ливанськими руками - може.

З ядерною Украіною ми могли чекати провокацій від москалів з білоруськоі територіі. Але то були б дрібні шпильки, порівнюючи з теперішньою війною.
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16.06.2022 03:48 Ответить
Респект та щира подяка євродрузям!! Далі об'єднавшися,спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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15.06.2022 20:54 Ответить
Браво Словакия ‼️‼️‼️

Словакия выделяет на укрепление своейармии 38 млрд евро
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15.06.2022 20:58 Ответить
$1 млрд допомоги США включатиме:

▪️18 одиниць 155-мм гаубиць;

▪️36 тис. 155-мм снарядів;

▪️18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

▪️додаткові снаряди до HIMARS;

▪️4 автомобілі для ремонту техніки;

▪️2 системи берегової охорони з ракетами «Гарпун»;

▪️тисячі захищених радіостанцій;

▪️ тисячі оптичних пристроїв, у тому числі і нічного бачення.
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15.06.2022 20:58 Ответить
снарядов - на неделю (
надеюсь соврали, как это и положено...
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15.06.2022 21:01 Ответить
Скільки власного виробництва за ТРИ РОКИ виготовили ? ((
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15.06.2022 21:14 Ответить
Ти ідіот
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15.06.2022 21:37 Ответить
нисколько.
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15.06.2022 23:18 Ответить
А ще у нас колись були воєнні склади...Та про це вже ніхто не пам'ятає.Пам'ятають тільки про ядерну зброю,яку віддали .
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16.06.2022 06:15 Ответить
ВСУ утверждает, что использует 5-6 тыс. снарядов в сутки. Это не только 155мм, но вообще вся артиллерия.
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16.06.2022 11:53 Ответить
это уже произошло 24 травня 2022- Україна отримала від Чехії ескадрилью ударних Мі-24 - The Wall Street Journal
Они уже давно где надо.
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15.06.2022 20:59 Ответить
То Чехія, а це Словаччина.
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15.06.2022 21:09 Ответить
Він про таку країну не чув ((
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15.06.2022 21:15 Ответить
Какаяразнiца?
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15.06.2022 21:26 Ответить
Здравствуйте Юрий. Вы меня еще помните?
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15.06.2022 22:13 Ответить
Добрий вечір, звісно пам'ятаю, тому і написав "яка Водокачка". Радий що ви знову тут
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15.06.2022 23:16 Ответить
Вынужден под прокси быть, отсюда по иному сейчас нельзя. У меня не стало сына, на почве этого из головы исчезли все логины\пароли из программы где говорили. В феврале я сутки не спал, когда все произошло.
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16.06.2022 00:07 Ответить
Співчуваю.
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16.06.2022 04:01 Ответить
тю! а откуда же у словаков остались советские борта? Они же в 15 -году продали в Камерун своих пять штук Ми-8/17 и два Ми24В.
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15.06.2022 23:31 Ответить
Не сси кацап, на вас знайдеться.
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16.06.2022 04:00 Ответить
Це херня, а не кількість. Особливо якщо врахувати що частина арт. стволів вже встигла прогоріти і була відправлена на ремонт.
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15.06.2022 21:34 Ответить
@Oleg Demchenko
Я чув, що ствол нашоі (рядянськоі) гаубиці витримує лише 500 пострілів.

А американські М777, французькі Цезарі - як?
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16.06.2022 03:52 Ответить
Якраз про М777 і було написано в Washington Post що кілька дюжин вже в ремонті. Про цезарей публічної інформації не було.
Думаю у кацапів арт. системи програють ще швидше через більшу інтенсивність використання.
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16.06.2022 10:54 Ответить
А что там великая Германия нам пообещала? Та которая утверждает, что на втором месте после США по военной помощи.
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15.06.2022 21:50 Ответить
Тактическое пиво со стратегическими сосисками.
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15.06.2022 22:10 Ответить
Ничего!!! Где обещанное??
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16.06.2022 03:15 Ответить
А 🤡 - что ВСУ передаст?
Ах, он просто передаст! 🙌
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15.06.2022 22:23 Ответить
Боевые беспилотники - не передали.
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15.06.2022 22:26 Ответить
Когда??
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16.06.2022 03:14 Ответить
Перестаньте врать!! Где оружие!!
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16.06.2022 03:18 Ответить
Та робіть вже бл#дь ШВИДШЕ !!!
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16.06.2022 03:58 Ответить
 
 