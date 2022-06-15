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Новини Війна в Україні
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Канада (1500) Нідерланди (1115) Польща (5155) Словаччина (546) артилерія (713) Остін Ллойд (367) вертоліт (709)

Словаччина передасть Україні гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін,ллойд

Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - нові одиниці артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

"Я б хотів подякувати Словаччині, яка оголосила про суттєве пожертвування гелікоптерів серії "Мі" та вкрай необхідні ракетні боєприпаси", - сказав він.

"Ми також обговорили важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди. Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ Росії на Донбасі", - зазначив Остін.

Глава Пентагону підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібна зброя дальньої дії, броня та берегова оборона, - глава Пентагону Остін
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Топ коментарі
+45
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15.06.2022 21:00
+31
Армия которая остановила рашистов полностью заслуга Порошенко. В 2014 армии не было вообще. С 2019 армия активно уничтожалась зеленой шоблой и несмотря на все это мы смогли остановить нацистскую чуму, потом боневтик вылез из бункера и начал пиарится.
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15.06.2022 21:18
+28
у лютому 2022 заборгованість по зарплаті була 7 млрд грн. це лише один факт. із мільйона. покажи тепер, що ти будеш із ним робити, чортова ботяра.

далі. була повністю підготована ракетна програма. Вільхи, Нептуни. тільки бери - і запускай у виробництво. зекоманда закрила цю програму повністю. що ти скажеш на це, ідіот????ї

генерала Марченка посадили в тюрму, 5000 броніків просто згноїли. обвинувачення так і не змогли довести. Що на це??????

клістрони до ППО.
ну, відповідай, скотина!!! це мінімум самих кричущих фактів.
що ти скажеш на це???

вангую - нічого. заткнеться і піде забирати свої 3 грн за комент у подоляка.
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15.06.2022 21:39
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хотілось би щось подібне від клоунів 95 побачити, такий от приблизний PR
https://twitter.com/i/status/1537066753091567616
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15.06.2022 20:47 Відповісти
Краще би ви пошукали би ********** для РСЗО "Смерч" и "Ураган"
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15.06.2022 20:47 Відповісти
Чмут говорил, что нет вообще нигде. Ну кроме рашки
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15.06.2022 20:48 Відповісти
Кацапи поскуповували в інших країнах, щоб нам не дістались.
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15.06.2022 20:54 Відповісти
Вообще-то, раньше на артскладах были, но кто-то эти артсклады повзрывал. Виновных, вроде, не нашли. Но это было давно, ещё не при нынешней власти.
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15.06.2022 20:57 Відповісти
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15.06.2022 21:00 Відповісти
Це про єрмака?
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15.06.2022 21:22 Відповісти
Слава Богу ! Хоч щось сталося "нє прі нинєшнєй власті " (( Є одна проблема - якби три роки замість зеленого слизу в державі була влада колишня - у нас би ракет для СЗВ власниго виробництва, які могли б лупити кацапню на 120 км , було б як у собаки бліх (( , а власть нинєшняя не виділила коштів на жоден ! Малого того - репетуючи про закриття неба , ці падлюки чотири місяці тримали у прокуратурі клістрони від систем ППО (( - то що щам про "власть нинєшнюю" з германіі розкажеш ? ((
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15.06.2022 21:06 Відповісти
У нього "германія" - справа від Долгопрудного!
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15.06.2022 21:20 Відповісти
Армия которая остановила рашистов полностью заслуга Порошенко. В 2014 армии не было вообще. С 2019 армия активно уничтожалась зеленой шоблой и несмотря на все это мы смогли остановить нацистскую чуму, потом боневтик вылез из бункера и начал пиарится.
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15.06.2022 21:18 Відповісти
"армия активно уничтожалась зеленой шоблой" - а вот с этого момента поподробней, пожалуйста
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15.06.2022 21:28 Відповісти
у лютому 2022 заборгованість по зарплаті була 7 млрд грн. це лише один факт. із мільйона. покажи тепер, що ти будеш із ним робити, чортова ботяра.

далі. була повністю підготована ракетна програма. Вільхи, Нептуни. тільки бери - і запускай у виробництво. зекоманда закрила цю програму повністю. що ти скажеш на це, ідіот????ї

генерала Марченка посадили в тюрму, 5000 броніків просто згноїли. обвинувачення так і не змогли довести. Що на це??????

клістрони до ППО.
ну, відповідай, скотина!!! це мінімум самих кричущих фактів.
що ти скажеш на це???

вангую - нічого. заткнеться і піде забирати свої 3 грн за комент у подоляка.
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15.06.2022 21:39 Відповісти
+ вагнерівці, розмінований чонгар, Богдана, Гром, списки українських активістів, які портнов передав рашистам.
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15.06.2022 22:01 Відповісти
Ivan Ivanov deb3b1f3
Вот уже с этого момента ты можешь просто идти #*****
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15.06.2022 22:05 Відповісти
Та, знаем, знаем. Прошла Весна, настало Лето － спасибо Пороху за это😀😂😀😂😂. А как же иначе？
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16.06.2022 03:12 Відповісти
поржи, довбень. смішно тобі?
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16.06.2022 04:25 Відповісти
Так это ЗЕбанутый долбень, его место под шконкой. А пока - в спам.
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16.06.2022 07:49 Відповісти
Щось ви надто тонко натякаєте. Сказали б прямо: "Барига шикаладний, чи, як варіант, соєвий".Тільки це, однаково, був би пук у калюжу. Вам, певно, не відомо, що вже давно, ще з часів СРСР існує військова мафія. Колись вони наживалися на обміні продовольства на антикваріат та коштовності у "блокадному" Ленінграді, на мародерстві в окупованій Німеччині, дуже добре підживилися при виводі радянських військ з останньої. Ну й як же їм було пройти повз можливість погріти руки на металобрухті з ***********. І вибухати склади почали тоді, коли цим впритул зайнялася прокуратура. Під час війни цих жуків краще не чипати, бо колись Муссоліні притис сицілійську мафію так, що вона сиділа тихо, наче миша під віником, а потім вона допомогла американцям та англійцям висадитись на Сицілії. Чим це скінчилося для Муссоліні - загальновідомо. І ще таке - склади ***********, як і всі стратегічні об'єкти, охороняє Національна гвардія, яка підпорядкована міністрові внутрішніх справ. Хто був міністром тоді і ще довго після тоді - нагадати?
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15.06.2022 22:00 Відповісти
Наша "вільха" - це і є модернізований ********* для урагана. Однак за часи пріколіста презедента, не закуплено жодного такого виробу.
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15.06.2022 21:46 Відповісти
Для Смерча
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15.06.2022 22:13 Відповісти
Таран не захотів закупати коли "південне" розробило нові ракети. Зате купив корвети у туреччини. Слів немає
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16.06.2022 00:02 Відповісти
Всім хто підтримує Україну у війні проти смердючого мордору-респектище...
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15.06.2022 20:49 Відповісти
Чего то я в помощь Нидерландов не особо верю. Ошибаюсь?
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15.06.2022 20:50 Відповісти
Oni nemalo uze vsego dali samoxodnije ******* PZX2000,bronetransportiori M113.U nix mnogo sto jest interesnogo
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15.06.2022 20:54 Відповісти
Твоя вера ни на что не влияет.
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16.06.2022 11:51 Відповісти
Так, а кількість? Кожен по одній?
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15.06.2022 20:53 Відповісти
А зачем все озвучивать. Норвегия без шуму и пыли передала 25 М109.
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15.06.2022 22:14 Відповісти
Петушок , ты еще кукарекаешь на ЦН? Пора, пора тебе на основную работу, вымой хорошенько тухес, купи вазелине и на окружную, там ты, дрыщ, больше насосешь, чем тебе Дерьмак башляет.
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16.06.2022 07:54 Відповісти
ПВО бы ещё. Очень надо!
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15.06.2022 20:53 Відповісти
А навіщо воно тобі у Німеччині ?
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15.06.2022 21:08 Відповісти
Відсосуть до Києва !
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15.06.2022 22:01 Відповісти
це ж не відміняє наміри русні піти відсмоктати також і в Берліна
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15.06.2022 22:28 Відповісти
Тим більше, що, під час травневих загострень, так прямо й пишуть на своїх "мерінах" і "бехах": "На Берлін!".
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15.06.2022 22:04 Відповісти
Чтобы не бояться вернуться?
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15.06.2022 22:22 Відповісти
Берлин беречь---понятно же.
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16.06.2022 07:39 Відповісти
Очільник міністерства оборони США Ллойд Остін підтвердив, що в новому пакеті безпекової допомоги від США вартістю один мільярд доларів будуть ********** для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Про це Остін заявив за підсумками третьої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"До нього входять керовані ********** для реактивних систем залпового вогню, 18 гаубиць М777 із тактичними транспортними засобами для них, 38 тисяч снарядів калібру 155 мм", - зазначив він.

Також пакет безпекової допомоги охоплює дві системи протикорабельної оборони Harpoon, тисячі систем захищеного радіозв'язку та нічного бачення, тепловізори тощо.
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15.06.2022 20:54 Відповісти
Ех, а була би ядерна, хоч пару... нічого ось цього всього не було б. ЯО, це просто як алібі в суді, та рушниця вдома.
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15.06.2022 20:54 Відповісти
Ну і що б ти з тією ядерною зробив ? Стрельнув по Маріуполю , Херсону чи Сєверодонецьку ? Для таких як ти народна мудрість приказку склала : " Якби я був такий як батько , а батько був такий як я ,,,,"
Ех у нашій ситуації звучить інакше , якби у 2019 дурні не обрали блазня , а за ним зелупінських депутатів ...... От тоді може б у нас щось і вигоріло ((
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15.06.2022 21:13 Відповісти
В Індії і Пакистану є то й що, сильно вона їм допомага, чи може це якось допомогло Ізраїлю протистояти ракетним обстрілам?
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15.06.2022 21:36 Відповісти
@Олег Квиташ

Завдяки бомбам - Індія не лізе на Пакистан, а Пакистан - на Індію.

У Ізраеля немає сусідів-ворогів з ядерною зброєю.
Навіть коли Іран здобуде іі, він напряму на Ізраіль не полізе.
Ну а чужими палестинськими та ливанськими руками - може.

З ядерною Украіною ми могли чекати провокацій від москалів з білоруськоі територіі. Але то були б дрібні шпильки, порівнюючи з теперішньою війною.
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16.06.2022 03:48 Відповісти
Респект та щира подяка євродрузям!! Далі об'єднавшися,спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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15.06.2022 20:54 Відповісти
Браво Словакия ‼️‼️‼️

Словакия выделяет на укрепление своейармии 38 млрд евро
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15.06.2022 20:58 Відповісти
$1 млрд допомоги США включатиме:

▪️18 одиниць 155-мм гаубиць;

▪️36 тис. 155-мм снарядів;

▪️18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;

▪️додаткові снаряди до HIMARS;

▪️4 автомобілі для ремонту техніки;

▪️2 системи берегової охорони з ракетами «Гарпун»;

▪️тисячі захищених радіостанцій;

▪️ тисячі оптичних пристроїв, у тому числі і нічного бачення.
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15.06.2022 20:58 Відповісти
снарядов - на неделю (
надеюсь соврали, как это и положено...
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15.06.2022 21:01 Відповісти
Скільки власного виробництва за ТРИ РОКИ виготовили ? ((
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15.06.2022 21:14 Відповісти
Ти ідіот
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15.06.2022 21:37 Відповісти
нисколько.
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15.06.2022 23:18 Відповісти
А ще у нас колись були воєнні склади...Та про це вже ніхто не пам'ятає.Пам'ятають тільки про ядерну зброю,яку віддали .
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16.06.2022 06:15 Відповісти
ВСУ утверждает, что использует 5-6 тыс. снарядов в сутки. Это не только 155мм, но вообще вся артиллерия.
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16.06.2022 11:53 Відповісти
это уже произошло 24 травня 2022- Україна отримала від Чехії ескадрилью ударних Мі-24 - The Wall Street Journal
Они уже давно где надо.
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15.06.2022 20:59 Відповісти
То Чехія, а це Словаччина.
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15.06.2022 21:09 Відповісти
Він про таку країну не чув ((
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15.06.2022 21:15 Відповісти
Какаяразнiца?
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15.06.2022 21:26 Відповісти
Здравствуйте Юрий. Вы меня еще помните?
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15.06.2022 22:13 Відповісти
Добрий вечір, звісно пам'ятаю, тому і написав "яка Водокачка". Радий що ви знову тут
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15.06.2022 23:16 Відповісти
Вынужден под прокси быть, отсюда по иному сейчас нельзя. У меня не стало сына, на почве этого из головы исчезли все логины\пароли из программы где говорили. В феврале я сутки не спал, когда все произошло.
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16.06.2022 00:07 Відповісти
Співчуваю.
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16.06.2022 04:01 Відповісти
тю! а откуда же у словаков остались советские борта? Они же в 15 -году продали в Камерун своих пять штук Ми-8/17 и два Ми24В.
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15.06.2022 23:31 Відповісти
Не сси кацап, на вас знайдеться.
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16.06.2022 04:00 Відповісти
Це херня, а не кількість. Особливо якщо врахувати що частина арт. стволів вже встигла прогоріти і була відправлена на ремонт.
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15.06.2022 21:34 Відповісти
@Oleg Demchenko
Я чув, що ствол нашоі (рядянськоі) гаубиці витримує лише 500 пострілів.

А американські М777, французькі Цезарі - як?
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16.06.2022 03:52 Відповісти
Якраз про М777 і було написано в Washington Post що кілька дюжин вже в ремонті. Про цезарей публічної інформації не було.
Думаю у кацапів арт. системи програють ще швидше через більшу інтенсивність використання.
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16.06.2022 10:54 Відповісти
А что там великая Германия нам пообещала? Та которая утверждает, что на втором месте после США по военной помощи.
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15.06.2022 21:50 Відповісти
Тактическое пиво со стратегическими сосисками.
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15.06.2022 22:10 Відповісти
Ничего!!! Где обещанное??
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16.06.2022 03:15 Відповісти
А 🤡 - что ВСУ передаст?
Ах, он просто передаст! 🙌
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15.06.2022 22:23 Відповісти
Боевые беспилотники - не передали.
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15.06.2022 22:26 Відповісти
Когда??
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16.06.2022 03:14 Відповісти
Перестаньте врать!! Где оружие!!
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16.06.2022 03:18 Відповісти
Та робіть вже бл#дь ШВИДШЕ !!!
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16.06.2022 03:58 Відповісти
 
 