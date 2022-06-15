Словаччина передасть Україні гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерію
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Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди - нові одиниці артилерії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
"Я б хотів подякувати Словаччині, яка оголосила про суттєве пожертвування гелікоптерів серії "Мі" та вкрай необхідні ракетні боєприпаси", - сказав він.
"Ми також обговорили важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди. Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ Росії на Донбасі", - зазначив Остін.
Глава Пентагону підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1537066753091567616
далі. була повністю підготована ракетна програма. Вільхи, Нептуни. тільки бери - і запускай у виробництво. зекоманда закрила цю програму повністю. що ти скажеш на це, ідіот????ї
генерала Марченка посадили в тюрму, 5000 броніків просто згноїли. обвинувачення так і не змогли довести. Що на це??????
клістрони до ППО.
ну, відповідай, скотина!!! це мінімум самих кричущих фактів.
що ти скажеш на це???
вангую - нічого. заткнеться і піде забирати свої 3 грн за комент у подоляка.
Вот уже с этого момента ты можешь просто идти #*****
Про це Остін заявив за підсумками третьої зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в середу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"До нього входять керовані ********** для реактивних систем залпового вогню, 18 гаубиць М777 із тактичними транспортними засобами для них, 38 тисяч снарядів калібру 155 мм", - зазначив він.
Також пакет безпекової допомоги охоплює дві системи протикорабельної оборони Harpoon, тисячі систем захищеного радіозв'язку та нічного бачення, тепловізори тощо.
Ех у нашій ситуації звучить інакше , якби у 2019 дурні не обрали блазня , а за ним зелупінських депутатів ...... От тоді може б у нас щось і вигоріло ((
Завдяки бомбам - Індія не лізе на Пакистан, а Пакистан - на Індію.
У Ізраеля немає сусідів-ворогів з ядерною зброєю.
Навіть коли Іран здобуде іі, він напряму на Ізраіль не полізе.
Ну а чужими палестинськими та ливанськими руками - може.
З ядерною Украіною ми могли чекати провокацій від москалів з білоруськоі територіі. Але то були б дрібні шпильки, порівнюючи з теперішньою війною.
Словакия выделяет на укрепление своейармии 38 млрд евро
▪️18 одиниць 155-мм гаубиць;
▪️36 тис. 155-мм снарядів;
▪️18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
▪️додаткові снаряди до HIMARS;
▪️4 автомобілі для ремонту техніки;
▪️2 системи берегової охорони з ракетами «Гарпун»;
▪️тисячі захищених радіостанцій;
▪️ тисячі оптичних пристроїв, у тому числі і нічного бачення.
надеюсь соврали, как это и положено...
Они уже давно где надо.
Я чув, що ствол нашоі (рядянськоі) гаубиці витримує лише 500 пострілів.
А американські М777, французькі Цезарі - як?
Думаю у кацапів арт. системи програють ще швидше через більшу інтенсивність використання.
Ах, он просто передаст! 🙌