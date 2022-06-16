В Мюнхене неизвестный напал на украинца, когда узнал его национальность

В Мюнхене в Английском саду неизвестный напал и нанес травмы гражданину Украины после того, как узнал его национальность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В субботу в парке к 54-летнему мужчине подошел другой мужчина и спросил о его национальности, сообщила полиция в четверг.

Когда украинец ответил, неизвестный злоумышленник ударил его по лицу, а когда он уже упал на землю – ногой по голове.

По данным следствия, в результате насилия 54-летний мужчина на короткое время потерял сознание.

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После этого неизвестный вместе с другими людьми покинули место происшествия, сообщили в полиции.

Прохожие, видевшие нападение, вызвали полицию и скорую. Потерпевшего украинца доставили в больницу.

Полиция разыскивает свидетелей нападения.

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