В Мюнхене неизвестный напал на украинца, когда узнал его национальность
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Мюнхене в Английском саду неизвестный напал и нанес травмы гражданину Украины после того, как узнал его национальность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
В субботу в парке к 54-летнему мужчине подошел другой мужчина и спросил о его национальности, сообщила полиция в четверг.
Когда украинец ответил, неизвестный злоумышленник ударил его по лицу, а когда он уже упал на землю – ногой по голове.
По данным следствия, в результате насилия 54-летний мужчина на короткое время потерял сознание.
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После этого неизвестный вместе с другими людьми покинули место происшествия, сообщили в полиции.
Прохожие, видевшие нападение, вызвали полицию и скорую. Потерпевшего украинца доставили в больницу.
Полиция разыскивает свидетелей нападения.
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Пожалуйста, подождите...
Наразі поліція розшукує свідків нападу. Это все, что нужно знать про полицию..., конечно она их никогда не найдет...
Характерно, что когда этого смелого прорашистского ******** нашли, он героически прятался за трубой на чердаке своего дома!
А к мужу на улице в Старом городе как-то прицепился местный ватник, увивдев у него желто-голубой шарф с украинской символикой (трезуб). До кулаков не дошло, обошлось словесной перепалкой. Может, не дошло, потому что несколько прохожих литовцев подошли... 😉
Якою мовою спитав про національність, якою мовою чоловік відповів?
Просто цивілізованому світові вже давно треба зрозуміти, що впускати кацапів до своєї країни - значить робити в країні життя небезпечним.
У нас тоже с 1991 года принимают потомков ссыльных литовцев, с предоставлением гражданства и пакетом соц. помощи для адаптации. В основном они из России и Казахстана прибывают. Там литовского у потомка в лучшем случае 1/8 осталась... С семьями приезжают... А его дети уже только на 1/16 литовцы. Но многое зависит от их установок, КЕМ они себя идентифицируют...
P. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
К А Ц А П
Вы знаете, для справки, что немцы пожертвовали для Украины из своих личных сбережений
812 млн евро. Только такой дрянной человек как посол Мельник может позволить себе плохо
говорить о Германии. Я не знаю, кто и зачем пытается очернить немцев.
А россияне здесь есть конечно, они по всему свету, увы, и злобные, как собаки.
всі чомусь лізуть до ненависного гейського заходу