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Новости За рубежом
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Германия (6013) нападение (2124) украинцы (3737) Мюнхен (180)

В Мюнхене неизвестный напал на украинца, когда узнал его национальность

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

бійка

В Мюнхене в Английском саду неизвестный напал и нанес травмы гражданину Украины после того, как узнал его национальность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В субботу в парке к 54-летнему мужчине подошел другой мужчина и спросил о его национальности, сообщила полиция в четверг.

Когда украинец ответил, неизвестный злоумышленник ударил его по лицу, а когда он уже упал на землю – ногой по голове.

По данным следствия, в результате насилия 54-летний мужчина на короткое время потерял сознание.

Читайте также: Беженцам из Украины в Германии не рады, - посол Мельник

После этого неизвестный вместе с другими людьми покинули место происшествия, сообщили в полиции.

Прохожие, видевшие нападение, вызвали полицию и скорую. Потерпевшего украинца доставили в больницу.

Полиция разыскивает свидетелей нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии считают, что многие украинцы останутся в стране и после окончания войны
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Топ комментарии
+91
рюзькі свінособаки у Німеччині.
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16.06.2022 15:52
+56
Чому невідомий,кацапи так роблять.Виселить їх всих до ерефії!
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16.06.2022 15:53
+43
В Латвии в Риге один ублюдок тоже напал на латыша у которого на плечах был флаг Украины, а его девушка кажется из Украины. Остановился 3,14дарас на БМВ (Привет Шольцу!!!) где пассажирка рядом была сотрудницей латвийской полиции, выбежал и напал с кулаками. По ********** ведут внутреннее расследование в полиции. Первый суд уже был - 200 часов принудительных работ, адвокат потерпевшего настаивает на другой статье с реальной отсидкой.

Характерно, что когда этого смелого прорашистского ******** нашли, он героически прятался за трубой на чердаке своего дома!
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16.06.2022 16:10
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рюзькі свінособаки у Німеччині.
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16.06.2022 15:52 Ответить
Чому невідомий,кацапи так роблять.Виселить їх всих до ерефії!
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16.06.2022 15:53 Ответить
І як завжди ми у ролі жертви... І покидька цього, звісно, ніхто не знайде і не помститься. Бо ми ж не такі як вони.
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16.06.2022 15:54 Ответить
У Німеччині його дуже швидко знайдуть. Та покарають. А раз наш земляк був у лікарні, то знайдуть й без заяви. Так що хтось лаптєстанний догрався.
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16.06.2022 16:00 Ответить
сумніваюсь, дивлячись як швидко вони постачають зброю
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16.06.2022 17:01 Ответить
У Нічеччині знайдуть, там ******* порядок.
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16.06.2022 16:02 Ответить
щось не схоже, навіть в Бундесвері такий бардак, як би мали спільний кордон з рашкою як ми, захищалися би шухлями.
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16.06.2022 16:14 Ответить
група вишкрябків напала на літнього самотнього чоловіка, щоб вже напевно не огребсти бомбулей.
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16.06.2022 16:13 Ответить
Пока не будет внедрена массовая коллективная ответственность русозверей как по головам так и по имуществу, до тех пор такое будет.
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16.06.2022 16:02 Ответить
Предлагаете вернуться к социализму и сталинским чисткам?
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16.06.2022 18:56 Ответить
По отношению к русне - почему нет? У этого стада дохлый упырь джугашвили имеет рейтинг выше пока еще живого *****. Русня любит сталинизм, нехай жрут его полными жменями.
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16.06.2022 19:28 Ответить
Не к чисткам, а тотальной ликвидации рашистов как носителей нацизма всех кто распространяет идеи рускага мира. не говоря о действиях. Межународное право, обычаи цивилизации к ним не относятся, они и сами их не признают от последнего бурята до самого карлика.
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16.06.2022 20:03 Ответить
Русофашистов нужно чистить! Немцы понесли коллективную ответственность за своего гитлера. В данном случае не вижу отличий
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16.06.2022 20:18 Ответить
Ну як невідомий? Кацапів всі знають....Невідомий кацап напав на українця...
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16.06.2022 16:02 Ответить
Перехожі, які бачили напад, викликали поліцію і швидку. Потерпілого українця доставили до лікарні.

Наразі поліція розшукує свідків нападу. Это все, что нужно знать про полицию..., конечно она их никогда не найдет...
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16.06.2022 16:02 Ответить
Це тобі не українська поліція яка працює з підпалки і за "палки"
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16.06.2022 16:06 Ответить
Германия полицейское государство, найдут без сомнений. Вопрос накажут ли
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16.06.2022 16:08 Ответить
Покарають.
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16.06.2022 16:49 Ответить
Потрібно формувати каральні загони,та розшукувати всіх хто підтримує ***** у Європі,вони дуже вільно себе почувають,знищувати майно,житло,чесно кажучи я вже їх вбивати готовий,всіх без виключення.
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16.06.2022 16:04 Ответить
в Європі? ми блін єрмака звільнити не можемо у себе.
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16.06.2022 16:16 Ответить
Ермак то видима частина,є ще невидимі ермаки,але як це заважає українцям карати рашистів у Європі,об'єднуйтесь по двоє,та робіть своє діло,або будьте вічними жертвами,плачте та моліться поки вас вбивають,кацап розуміє тільки силу.
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16.06.2022 16:33 Ответить
До мене декілька разів за кордоном підходили росіяни та питали наскільки гарна їхня англійська вимова, але я був завжди стриманий на похвалу.
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16.06.2022 16:04 Ответить
а нахрена отчитуваться перед будь яким взвгалі і називати що це поліція запитала та був вимушений
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16.06.2022 16:05 Ответить
что-то в Европе кацапы более толерантные - вместо того, чтобы, как всегда, исподтишка оглушить ближнего, увести мобилу или, на худой конец, стиральную машинку с собачьей будкой, в этот раз "всего лишь" неожиданно и подленько оглушили и убежали толпой, довольные собой.. пдры..)(
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16.06.2022 16:06 Ответить
в цьому світі нелегко бути українцем - а ми будемо!
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16.06.2022 16:07 Ответить
Невідомий мокша
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16.06.2022 16:07 Ответить
Как поймают сразу домой, в Тамбов.
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16.06.2022 16:08 Ответить
В Латвии в Риге один ублюдок тоже напал на латыша у которого на плечах был флаг Украины, а его девушка кажется из Украины. Остановился 3,14дарас на БМВ (Привет Шольцу!!!) где пассажирка рядом была сотрудницей латвийской полиции, выбежал и напал с кулаками. По ********** ведут внутреннее расследование в полиции. Первый суд уже был - 200 часов принудительных работ, адвокат потерпевшего настаивает на другой статье с реальной отсидкой.

Характерно, что когда этого смелого прорашистского ******** нашли, он героически прятался за трубой на чердаке своего дома!
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16.06.2022 16:10 Ответить
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16.06.2022 16:17 Ответить
У нас тоже есть такие... У коллеги моего мужа недавно поцарапали жестко левый борт машины на стоянке у офиса! 😒 Сразу подумали, что сознательный вандализм, т.к. у него на заднем стекле был прикреплен логотип украинского флага, рядом с литовским. Просмотр видео не дал результатов. Это не сотрудник. Подошел неизвестный, в капюшоне, лица не видно, прошел вдоль корпуса авто, видимо, гвоздем или ключом пропахал... Фигура стандартная, одет стандартно... Вряд ли найдут. Видимо, он давно приметил эту машину. Вышел на стоянку и сразу подошел именно к этой машине.
А к мужу на улице в Старом городе как-то прицепился местный ватник, увивдев у него желто-голубой шарф с украинской символикой (трезуб). До кулаков не дошло, обошлось словесной перепалкой. Может, не дошло, потому что несколько прохожих литовцев подошли... 😉
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16.06.2022 17:09 Ответить
потому что зло должно быть наказано, иначе они никогда не увидят своей вины и будут пакостить
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16.06.2022 17:24 Ответить
Их тоже бьют 😛
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16.06.2022 17:31 Ответить
Кацапи біснуються
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16.06.2022 16:10 Ответить
свинособака
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16.06.2022 16:11 Ответить
Кацап он усюди кацап. Мабуть ще в лаптях був.
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16.06.2022 16:12 Ответить
Це був русіш швайнер
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16.06.2022 16:13 Ответить
кацапов нужно вылавливать по европам, как диких животных, и депортировать на исторический тамбов
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16.06.2022 16:14 Ответить
Тот скот из Европы стальным тросом не вытянуть. Видел много таких в Прибалтике которые там орут про скэпы, вяличие, могущество, можем пафтарить итд ... но ни при каких раскладах не хотят возвращаться на свою помойку
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16.06.2022 16:43 Ответить
Погано, що в Україні українці так не вчиняють з бавовною...
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16.06.2022 16:15 Ответить
Всіх кацапських скажених смердючих свиней потрібно повикидати з усього цивілізованого світу в радной запарєбрікавий свінарнік,бо саме там їм усім місце.
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16.06.2022 16:15 Ответить
Я помню одного довбойоба, який мені доказував, що кожне непорозуміння чи агресію можна вирішити словами без бійки. Треба його зустріти і сказати тепер, хто він.
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16.06.2022 16:15 Ответить
заклики до пацефізму під час війни це або дурість або зрада.
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16.06.2022 16:17 Ответить
Якшо в тебе в руці заряджений пістолет, то цілком можливо, що можна...
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16.06.2022 16:21 Ответить
Що хочете кажіть, що ми не такі, що ми цивілізовані, що не треба перебільшувати... я вам одне скажу... щоб їх перемогти ми повинні діяти як вони, але розумно, бо звісно вони хочуть нас підставляти в світі, усюди, щоб наші люди наривалися на звинувачення, і потім якісь санкції депортації... але поки ми не будемо їх ставити на місце усюди в світі, а не тільки вбивати на нашій території, ми їх не здолаємо... так щоб здолати *дракона*, в процесі теж можна стати драконом... наш обов'язок стати їм до перемоги, а потім зупинитись в потрібний момент, щоб не перейти межу... я нікого не агітую, вбивати їх (хоча якщо ви можете, шана вам й подяка), але треба їх пресувати, самі бачите, вони на голову вже сіли...
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16.06.2022 16:16 Ответить
Я теж за світовий троллінг і прес кацапні в світі.Толерантність до покидьків неприпустима річ!
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16.06.2022 16:23 Ответить
Мені вже лінь витрачати час на тупих кацапів. Навіть на тролінг. Найболючіше для них це повна відмова спілкуватися з ними. Ігнор. От так дивишся скрізь нього як скрізь скло. Техніка дуже проста - обираєте точку ззаду кацапа паралельно його лівому вуху і зосереджуєте свій погляд на тій точці. І воно спинним мозком відчуває що воно вже принаймні не живе. Спробуйте на особі яку Ви не любите. Побачите що відбудеться.
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16.06.2022 17:11 Ответить
Троллинг на кацапа не действует. Кацапом-ватником может стать только человек с примитивной нервной системой, без всяких излишеств в виде эмпатии.
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16.06.2022 19:06 Ответить
А бойкот действительно прекрасно работает. Им, как внутренне крайне не уверенным в себе людям, нужно внешне одобрение. Поэтому ватники и склонны к коллективизму.
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16.06.2022 19:12 Ответить
Який науй світовий тролінг??? Вбивати науй, як тварюк відстрілювати! Це ж сама мерзенна і підла нація за всю історію Землі!! Коли мають якусь перевагу, то які хєрої, а як защоку натолкали, так відразу - мишебраттья, нас абманулі, учєнія...
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16.06.2022 17:18 Ответить
А що, більше подробиць немає?
Якою мовою спитав про національність, якою мовою чоловік відповів?
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16.06.2022 16:18 Ответить
англійською спитав, англійською відповіли. І що далі??
Просто цивілізованому світові вже давно треба зрозуміти, що впускати кацапів до своєї країни - значить робити в країні життя небезпечним.
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16.06.2022 16:30 Ответить
Українці скрізь під загрозою,де мешкають божевільні кацапи.А зараз,коли наші жінки за кордоном з дітьми,без чоловіків і захисту- тим паче.Тому,треба якось гуртуватись,не залишатись з цими покидьками наодинці,викликати поліцію...Навіть не знаю,що порадити від безсилля.От же ж розплодилося лайна по світу.Куди не ткнешся-роги стирчать!
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16.06.2022 16:19 Ответить
большинство "русаков" в Германии это этнические немцы из разных станов. Все их родственники прошли через лагеря и комендатуры. Рашен ТВ и параша из Лидла сделала из них кацапов худшего сорта.
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16.06.2022 16:20 Ответить
Цілі поселення в сибіру зустрічав.Нічим від кацапів не відрізнялись,хіба що прізвищами.Та і як вони, асемельовані, могли від них відрізнятись?
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16.06.2022 16:30 Ответить
Поправлю: не этнические немцы, а их потомки. Практически все они ассимилированные. У многих от немецкого и фамилии не сохранились. Плюс, один такой "потомок", например, у него жена русская, как член семьи, имеет также право на репатриацию в Германию. Так и получается, что "русские половинки" становятся "немцами". Не говоря уже о их детях...
У нас тоже с 1991 года принимают потомков ссыльных литовцев, с предоставлением гражданства и пакетом соц. помощи для адаптации. В основном они из России и Казахстана прибывают. Там литовского у потомка в лучшем случае 1/8 осталась... С семьями приезжают... А его дети уже только на 1/16 литовцы. Но многое зависит от их установок, КЕМ они себя идентифицируют...
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16.06.2022 17:29 Ответить
не спорю. сам с такими сталкивался.
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16.06.2022 20:09 Ответить
терзают меня смутные сомнения, что это был немец...
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16.06.2022 16:24 Ответить
Это явно был поздний переселенец из рф, здесь среди них ватников, в процентном отношении, не меньше, чем в самой рф, всё потому, что в Германии они кроме "вечернего мудозвона" ничего не смотрят, хотя у каждого есть доступ к интернету. Такие особи кИдаются не только на украинцев, но и на коренных жителей Германии, которые пытаются им объяснить, что их псевдофюрер - международный преступник.
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16.06.2022 17:43 Ответить
Німеччина це російська підстилка. Це корумповано орками лайно. Не дивлячись на свою німецьку пихатість, це насправді рафіновані скоти.
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16.06.2022 16:25 Ответить
Навпаки. ********* є, був і буде німецькою підстилкою. Саме німці створили "кацапів" отримавши дворянство і землі за Романових. Весь добробут і саме створення Німеччини відбулося за гроші зідрані з кацапських кріпаків. Без рабів німцям ніяк. Відразу після жовтневого перевороту німці отимали свій зиск. Потім викачували за безцінь ресурси і будували армію теж в **********. Потім окупація і повне збереження колгоспів як "ідеального винаходу для тримання рабів в покорі". Після війни в ********* з Німеччини вивезено 4400 заводів та фабрик + технічну документацію німецьких інженерів. Все що зявилось в ********** після війни було вкрадено у німців. Сьогодні вся економіка *********у тотально залежит від Сіменс, Бош і так далі... Кацапи не здатні думати і творити, але прекрасно длубають вугілля і смокчуть нафту з дір в землі з допомогою інженерів Кателпіллар і Сіменс... І так буде завжди. Принаймні до розвалу федерації, але й після розвалу німці будуть з насолодою висмоктувати всі ресурси з **************** неодержав. Німцям життєво необхідно щоб в ********** народ був тупим а система експлуататорською. І вони все для цього зроблять! Це вже давно прогнила нація яка завдяки корупційному викачуванні ресурсів з *********у де-факто вже економічно підкорила своїм інтересам всю Європу. Але завдяки діяльності "меркеллей-штайнмаєрів-штольців" європейці вже починають здогадуватися що щось тут не чисто... і Європа перетворюється на фортецю яку легко візьме віслюк навантажений золотом...
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16.06.2022 17:29 Ответить
Кхм... "... Поліція розшукує свідків нападу." А злочинця?
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16.06.2022 16:28 Ответить
шо непанятна? Свидетелей накажут, если не будут молчать, ибо получится висяк преступления на на почве национальной ненависти. А это нехорошо.
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16.06.2022 16:33 Ответить
Свідків наказував тільки на засрашке.
P. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
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16.06.2022 16:44 Ответить
Московіги - нащадки людожерів. Історик О.Палій https://www.youtube.com/watch?v=qOWbGCtcChQ
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16.06.2022 16:29 Ответить
Є...ть, коли почнуть постити новини, що СБУ почало нарешті ловити зрадників серед вищиї ешалонів влади?
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16.06.2022 16:32 Ответить
через 655 дней.
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16.06.2022 16:35 Ответить
Рюззкіє нацисти тільки й можуть нападати на жінок, дітей та чоловіків 54 роки + , мразота когчена.
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16.06.2022 16:43 Ответить
У Мюнхені невідомий..... ! Догадайтеся з одного разу хто це ?!
К А Ц А П
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16.06.2022 17:13 Ответить
Я всегда, когда ко мне кто - то подходит мужского пола что- то сказать/ спросить на всякий случай сжимаю кулак и слежу за его руками, чтобы если что отскочить и у..ать в ответ и с процентами. Привычка еще с подростковых лет, с 90-х, у нас тогда гопники на каждом углу были. Пару раз эта привычка меня здорово выручала.
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16.06.2022 17:18 Ответить
Даже не думайте, что это может сделать немец! Они относятся хорошо к украинцам.
Вы знаете, для справки, что немцы пожертвовали для Украины из своих личных сбережений
812 млн евро. Только такой дрянной человек как посол Мельник может позволить себе плохо
говорить о Германии. Я не знаю, кто и зачем пытается очернить немцев.
А россияне здесь есть конечно, они по всему свету, увы, и злобные, как собаки.
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16.06.2022 17:38 Ответить
про немцев Мельник ничего плохого не говорил
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16.06.2022 19:53 Ответить
невідомий нападник кацап
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16.06.2022 17:44 Ответить
При собі варто мати ножа... Нехай посадять, але рашист буде мертвим! Смерть росіянам!
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16.06.2022 17:46 Ответить
У 54 роки українцеві треба бути на фронті, або в самообороні. Батьківщину захищати а не шастати по Англійських садах в Мюнхені.
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16.06.2022 18:40 Ответить
Й що поліція,знйшла,загратувала? Як з правами особистості?
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16.06.2022 19:04 Ответить
к сожалению этих мразей в Израиле тоже много!ничего кроме роств не смотрят и УКРАИНУ люто ненавидят!
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16.06.2022 19:20 Ответить
кацапні не сидиться в своїй параші,

всі чомусь лізуть до ненависного гейського заходу
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17.06.2022 01:33 Ответить
 
 