У Мюнхені невідомий напав на українця, коли дізнався його національність
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Мюнхені в Англійському саду невідомий напав і завдав травм громадянину України після того, як дізнався його національність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
У суботу в парку до 54-річного чоловіка підійшов інший чоловік і запитав про його національність, повідомила поліція в четвер.
Коли українець відповів, невідомий зловмисник вдарив його по обличчю, а коли той уже впав на землю – ногою по голові.
За даними слідства, внаслідок насильства 54-річний чоловік на короткий час знепритомнів.
Після цього невідомий разом з іншими людьми покинули місце події, повідомили в поліції.
Перехожі, які бачили напад, викликали поліцію і швидку. Потерпілого українця доставили до лікарні.
Наразі поліція розшукує свідків нападу.
Будь ласка, зачекайте...
Наразі поліція розшукує свідків нападу. Это все, что нужно знать про полицию..., конечно она их никогда не найдет...
Характерно, что когда этого смелого прорашистского ******** нашли, он героически прятался за трубой на чердаке своего дома!
А к мужу на улице в Старом городе как-то прицепился местный ватник, увивдев у него желто-голубой шарф с украинской символикой (трезуб). До кулаков не дошло, обошлось словесной перепалкой. Может, не дошло, потому что несколько прохожих литовцев подошли... 😉
Якою мовою спитав про національність, якою мовою чоловік відповів?
Просто цивілізованому світові вже давно треба зрозуміти, що впускати кацапів до своєї країни - значить робити в країні життя небезпечним.
У нас тоже с 1991 года принимают потомков ссыльных литовцев, с предоставлением гражданства и пакетом соц. помощи для адаптации. В основном они из России и Казахстана прибывают. Там литовского у потомка в лучшем случае 1/8 осталась... С семьями приезжают... А его дети уже только на 1/16 литовцы. Но многое зависит от их установок, КЕМ они себя идентифицируют...
P. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
К А Ц А П
Вы знаете, для справки, что немцы пожертвовали для Украины из своих личных сбережений
812 млн евро. Только такой дрянной человек как посол Мельник может позволить себе плохо
говорить о Германии. Я не знаю, кто и зачем пытается очернить немцев.
А россияне здесь есть конечно, они по всему свету, увы, и злобные, как собаки.
всі чомусь лізуть до ненависного гейського заходу