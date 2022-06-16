Совет Европы не признает незаконную оккупацию Крыма Россией

Совет Европы не признает незаконную российскую оккупацию Крыма и осуждает нарушение прав человека на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом идет речь в решении Комитета министров Совета Европы, принятом на основе доклада генерального секретаря СЕ о ситуации с правами человека в Крыму.

"В решении, принятом в свете доклада генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, Комитет министров осудил нарушения прав человека, совершенные властью российских оккупантов против этнических украинцев, крымских татар и других жителей временно оккупированного Крыма. Комитет министров подтвердил, что не Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Комитет министров СЕ выразил глубокую обеспокоенность тем, что Российская Федерация постоянно отказывается предоставить Уполномоченному по правам человека и представителям других региональных или международных структур мониторинга прав человека возможность безопасно и беспрепятственно путешествовать в Крым.

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"Во время временной российской оккупации ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Многочисленные и серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права не были оперативно и эффективно расследованы", - отмечают в Совете Европы.

Отмечается, что признавая жизненно важное значение международного присутствия для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации, Комитет предложил генсеку СЕ принять все необходимые меры, в частности путем диалога со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить немедленный и беспрепятственный доступ органами Совета Европы в Крыму.

Комитет снова решительно осудил неспровоцированную и неоправданную вооруженную агрессию России против Украины, которая повлекла за собой тысячи жертв среди мирного населения, заставила миллионы людей покинуть свои дома и опустошила страну. Он призвал РФ вывести свои военные силы и вооружения с территории Украины и конструктивно включиться в мирные переговоры, направленные на возобновление суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах.

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Комитет также призвал российские власти выполнить свои обязательства по международному гуманитарному праву и правам человека, уволить всех тех, кто был незаконно задержан, и немедленно прекратить нарушение прав человека жителей Крыма.

Комитет министров Совета Европы также призвал Россию отменить решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности.

РФ также призывают обеспечить безопасный, надежный и беспрепятственный доступ международным правозащитным организациям в Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Как сообщалось, Совет Европы лишил Россию членства в Организации после ее полномасштабного вторжения в Украину. В то же время, организация одобрила ряд решений в поддержку Украины, среди которых - создание трибунала для расследования военных преступлений россиян в Украине.