Рада Європи не визнає незаконну окупацію Криму Росією
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Рада Європи не визнає незаконну російську окупацію Криму і засуджує порушення прав людини на півострові.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у рішенні Комітету міністрів Ради Європи, прийнятому на основі доповіді генерального секретаря РЄ про ситуацію з правами людини в Криму.
"У рішенні, прийнятому у світлі доповіді генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич, Комітет міністрів засудив порушення прав людини, вчинені владою російських окупантів проти етнічних українців, кримських татар та інших жителів тимчасово окупованого Криму. Комітет міністрів підтвердив, що не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією", - сказано в повідомленні.
Комітет міністрів РЄ висловив глибоке занепокоєння тим, що Російська Федерація постійно відмовляється надати Уповноваженому з прав людини та представникам інших регіональних або міжнародних структур моніторингу прав людини можливість безпечно та безперешкодно подорожувати до Криму.
"Під час тимчасової російської окупації ситуація з правами людини в Криму значно погіршилася. Численні та серйозні порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права не були оперативно й ефективно розслідувані", - наголошують у Раді Європи.
Зазначається, що визнаючи життєво важливе значення міжнародної присутності для запобігання подальшому погіршенню ситуації, Комітет запропонував генсеку РЄ вжити всіх необхідних заходів, зокрема, шляхом діалогу з усіма зацікавленими сторонами, щоб отримати негайний і безперешкодний доступ органами Ради Європи в Криму.
Комітет знову рішуче засудив неспровоковану та невиправдану збройну агресію Росії проти України, яка спричинила тисячі жертв серед мирного населення, змусила мільйони людей покинути свої домівки та спустошила країну. Він закликав РФ вивести свої військові сили та озброєння з території України і конструктивно включитися в мирні переговори, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Комітет також закликав російську владу виконати свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом і правами людини, звільнити всіх тих, хто був незаконно затриманий, і негайно припинити порушення прав людини жителів Криму.
Комітет міністрів Ради Європи також закликав Росію скасувати рішення про визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією та про заборону його діяльності.
РФ також закликають забезпечити безпечний, надійний і безперешкодний доступ міжнародним правозахисним організаціям до Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Як повідомлялося, Рада Європи позбавила Росію членства в Організації після її повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас організація схвалила низку рішень на підтримку України, серед яких - створення трибуналу для розслідування воєнних злочинів росіян в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Это важный вопрос. С этими газонюхами надо действовать жестко. Сказать, что никогда мы не пойдем на мир с территориальными уступками, и будем воевать хоть 10 лет до уничтожения врага на нашей земле. И что либо мы победим у вас, Европы, будет защита от азиатского кацапского сброда (или Китая), либо кацапы будут в Молдове целиком и полностью и рядом с Варшавой. С ядерными ракетами прямо там. И господством в Черном море с аэродромом на Змеином и ядерными ракетами там в том числе. Что только два таких вариантов возможны, только два. Либо полная победа Украины, либо ядерные ракеты кацапов у вас под носом, да и люди не будут умирать с лопатами, всегда можно договорится в обмен на нападение на Францию, Италию и Германию. И, кстати, Байден как раз уже стал возглавлять эту коалицию трусости. Почему-то всерьез считает, что мы будем воевать за них за бесплатно. Очевидно же, что нападение на Украину - это плацдарм по Устинову и его доктрине для нападения на Европу. Зачем Путину на 90% (а то и 95% после бомбардировок массовых) уничтоженный по промышленности иждивенческий регион с населением против него? Деньги у него под носом будут с трусливым народом с трусливыми лидерами.