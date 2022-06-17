Путин не против вступления Украины в ЕС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет выступать против вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом он заявил в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы ничего не имеем против, это не военный блок. И мы никогда не были против. Мы выступали против военного освоения территории Украины. А против экономической интеграции мы ничего не имели против", – сказал российский президент.
Он добавил, что то, будет ли вступление в Евросоюз в пользу Украины, – это "вопрос украинцев и украинской власти на сегодняшний день".
"Структура украинской экономики такова, что при вступлении в ЕС она потребует много субсидий и превратится в полуколонию", – сказал Путин.
Как сообщалось, ранее российские официальные чиновники выступали против вступления Украины в ЕС, мотивируя это тем, что он превратился в "военный блок".
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у пуйла забули запитати(
Но, на всякий случай подстраховывается.
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путине***** с любовью )))
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Журналисты расспросили у россиян, довольны ли они своим президентом
Один из мужчин заявил, что полностью доволен правлением путина, однако потом попросил денег на еду.
"Жизнь стала лучше. Как-то все стало лучше…и небо над головой и так далее. И президент очень приятно посмотреть. Это же…Никогда…всегда… Да я не могу это все выразить. Я только за! Но только не против…У вас не будет немножко мелочи, копеечек, покушать купить ?", - сказал довольный жизнью россиянин.
статья с видео (шо-то не получилось скопировать само интервью)))
https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-muzhchina-rashvalil-putina-zhurnalistam-za-uluchshenie-zhizni-a-posle-poprosil-u-nih-deneg-na-edu-video.htm
он отдаст Крым и не будет против Украины в НАТО.
Как в анекдоте.
Міжнародне зборище терористів, так вірніше.
хіба що цікаво коли х!йло здохне
Стидаюсь спитати: а путін це хто?
Чому його цікавить тільки Україна?
когось з українцiв хiба цiкавить думка ботоксної гниди з паРашi на рахунок членства
України в ЕС?
хiба паРаша це европейська країна, що має право голосу в цьому питаннi?