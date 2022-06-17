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Новости Война в Украине
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Путин (29862) Украина (44300) членство в ЕС (776)

Путин не против вступления Украины в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет выступать против вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом он заявил в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы ничего не имеем против, это не военный блок. И мы никогда не были против. Мы выступали против военного освоения территории Украины. А против экономической интеграции мы ничего не имели против", – сказал российский президент.

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Он добавил, что то, будет ли вступление в Евросоюз в пользу Украины, – это "вопрос украинцев и украинской власти на сегодняшний день".

"Структура украинской экономики такова, что при вступлении в ЕС она потребует много субсидий и превратится в полуколонию", – сказал Путин.

Как сообщалось, ранее российские официальные чиновники выступали против вступления Украины в ЕС, мотивируя это тем, что он превратился в "военный блок".

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Топ комментарии
+76
Неужели кому-то важно мнение,этой вонючей,плешивой и бункерной крысы?
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17.06.2022 19:45
+59
ага , забыли его спросить
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17.06.2022 19:47
+49
Звіздун,саме з цього і починався Майдан!! Від згадки про євроінтеграцію України викликає в москалів загострення параноїдної шизофренії великожержавного шовінізма і зриває дах у кремлівського недопалка,збирача Русских земель!!!)))
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17.06.2022 19:53
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а если против, то шо?
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17.06.2022 20:19 Ответить
Пішов на х...!
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17.06.2022 20:19 Ответить
Україні байдуже, чи проти, чи ні цей виродок. В труні ми бачили його разом із забаганками.
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17.06.2022 20:20 Ответить
а масква сосет или сасет????
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17.06.2022 20:20 Ответить
Отсасывает
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17.06.2022 22:32 Ответить
И то и другое, но по очереди.
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17.06.2022 23:02 Ответить
кацапи ідіть вслєд за руzzzкім воєнним корабльом(((
у пуйла забули запитати(
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17.06.2022 20:22 Ответить
пішов *****!
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17.06.2022 20:23 Ответить
Болтовня. Такими разговорами он отвлекает от того, что он хочет уничтожить Украину как государство и украинцев как народ.
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17.06.2022 20:24 Ответить
Врет же собака). Помнится, как рашка исходила пеной когда мы получали ассоциацию с евросоюзом, а ведь ассоциация это бледная тень настоящему вступлению в евросоюз. Что-то задумал пес.
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17.06.2022 20:25 Ответить
Он надеется на Венгрию.
Но, на всякий случай подстраховывается.
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17.06.2022 20:32 Ответить
Стоило нам получить "Гарпуны"....
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17.06.2022 20:27 Ответить
облом пропагандонов )))
о путине ***** с любовью )))
///

Журналисты расспросили у россиян, довольны ли они своим президентом
Один из мужчин заявил, что полностью доволен правлением путина, однако потом попросил денег на еду.
"Жизнь стала лучше. Как-то все стало лучше…и небо над головой и так далее. И президент очень приятно посмотреть. Это же…Никогда…всегда… Да я не могу это все выразить. Я только за! Но только не против…У вас не будет немножко мелочи, копеечек, покушать купить ?", - сказал довольный жизнью россиянин.



статья с видео (шо-то не получилось скопировать само интервью)))

https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-muzhchina-rashvalil-putina-zhurnalistam-za-uluchshenie-zhizni-a-posle-poprosil-u-nih-deneg-na-edu-video.htm
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17.06.2022 20:27 Ответить
Нам очень важно его мнение. А также лиги пингвинов Антарктиды.
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17.06.2022 20:27 Ответить
А как только получим комплексы "Patriot" и F-35,
он отдаст Крым и не будет против Украины в НАТО.
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17.06.2022 20:30 Ответить
И вместе с лавроконем споют на красной площади "батько наш бандера"😏
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17.06.2022 20:36 Ответить
а этого ублюдка кто то о чём то спросил?!
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17.06.2022 20:31 Ответить
Это ему подсказал внутренний голос.
Как в анекдоте.
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17.06.2022 20:33 Ответить
Колись Ада Роговцева сказала - " У нас було два шляхи - або вступити в ЄС, вбо вступити в лайно. Лайно виявилось мстивим...".
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17.06.2022 20:31 Ответить
Он не против, что Украина идет в ЕС. Он против, что Украина и украинский народ существуют.
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17.06.2022 20:32 Ответить
Вот это вы точно сказали.
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17.06.2022 21:36 Ответить
Про це він заявив у п'ятницю під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Міжнародне зборище терористів, так вірніше.
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17.06.2022 20:34 Ответить
Вийшов з коми????)))
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17.06.2022 20:34 Ответить
Кого волнует что думает это полтораметровое ***** обоссаное
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17.06.2022 20:35 Ответить
А в 2014 році був проти)
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17.06.2022 20:36 Ответить
Многие правители ,, великой,, недостраны заканчивают одинаково - последняя стадия шизофрении- идиотия , неизлечимая стадия. Над Мордором рок - недоразвитые, полуграмотные человеконенавистники. Но последний превзошёл всех - ему удалось ,, породить,,100 млн генных мутантов- людоедов. Его выступления - шедевры анти понятий , чёрное - белое, смерть - это жизнь , грабеж- благое дело .....Бешенство ( даже всей страны) лечится только утилизацией.
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17.06.2022 20:38 Ответить
...ти помилився не грамотні ,Шарікові.
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17.06.2022 20:43 Ответить
Да кто ж тебя спрашивать будет?
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17.06.2022 20:41 Ответить
Краще бути європейською напівколонією, ніж підрашистською колонією. І взагалі, яке твоє собаче діло, ***** ти недобите, куди нам вступати? Чомусь Фінляндія та Швеція тебе не турбують як члени НАТО, а от наш вступ тебе лякає. І знаєш чому? Тому що те НАТО абсолютно беззубе, і щось я сумніваюсь, що воно взагалі здатне застосувати ту свою 5-ту статтю. Тобі потрібен привід для захоплення і знищення України, як такої. Але ти помиляєшся в одному - єдиним народом ми не були, не є і ніколи не будемо
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17.06.2022 20:43 Ответить
Здохни *****
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17.06.2022 20:47 Ответить
стійке враження, що путлєр дохлий вже місяця 2. А кремляді діють по шаблону - як поділити крісла і коли ж ховати вождя народів..тому така ахінея і нєсовпадєнія в показаніях..
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17.06.2022 20:50 Ответить
Типа при живом они не действуют по шаблону. Там одна извилина на всех и та не у пуйла похоже. Из него такой лидер, сто даже если он завтра здохнет, никто даже не заметит. Поставят медведя и дальше по накатанной
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17.06.2022 21:27 Ответить
Пуйло і в 2013 "не заперечував" проти Євроасоціації...
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17.06.2022 20:53 Ответить
А від ***** щось залежить чи його хтось питає?
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17.06.2022 20:55 Ответить
Тіпа їого хтось питав...
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17.06.2022 21:01 Ответить
насрати шо там у москалів і у х!йла,
хіба що цікаво коли х!йло здохне
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17.06.2022 21:24 Ответить
Он так говорит типа его кто-то спрашивает) Он бы и против нато ничего не имел проти если бы нас туда взяли. Но не успели. Вот он и ухватился за последний шанс.
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17.06.2022 21:25 Ответить
...альо,додік...ти не протів чого...її ж немає...
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17.06.2022 21:35 Ответить
Ты, пердун плешивый, не беспокойся, Украина и без "военных блоков", тебя, урода с твоей паРашей похоронит.
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17.06.2022 21:40 Ответить
Не твоя свиняча справа ботоксна свиня. Україна йде туди куда вона бажає і у гнилого терориста дозволу не питаємо ні ми, ні європейці, на НАТО.
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17.06.2022 21:50 Ответить
Дякуємо. Твоя думка «дуже важлива» для нас
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17.06.2022 21:57 Ответить
Прочитавши цю дурість, всі одноголосно послали х***ла в піший тур з еротичним ухилом.
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17.06.2022 21:59 Ответить
Ну вот плешивого ******* забыли спросит
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17.06.2022 22:31 Ответить
Мнение рюзких курв уже ни кого не интересует ПНХ ла ла
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17.06.2022 22:35 Ответить
ПТН ПНХ! ХЛО...
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17.06.2022 22:35 Ответить
Путін не проти вступу України в ЄС Джерело: https://censor.net/ua/n3348637
Стидаюсь спитати: а путін це хто?
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17.06.2022 22:36 Ответить
Именно из-за потенциального вступления в ЕС этот кусок кала начал диктаторский рейд на Украину руками овоща, который закончился майданом и посыланием параши на)(уй. Сейчас он понимает, что при его уже недолгой жизни Украина в ссыкливый ЕС не вступит, поэтому и трындит такое.
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17.06.2022 22:37 Ответить
Поэтому Янукович затеял евроассоциацию?
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18.06.2022 01:56 Ответить
А где то в подмосковном лесу горько плачет гриб-отсосиновик, оставшийся не у дел!
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17.06.2022 22:40 Ответить
А кто его спрашивал ?
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17.06.2022 23:03 Ответить
Твоего мнения даже Кабайоба не спрашивает, а тут за Украину свои согласки кидаешь - пшел утырок под шконку!
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17.06.2022 23:07 Ответить
Але чомусь він не проти військового освоєння території Фінляндії.
Чому його цікавить тільки Україна?
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17.06.2022 23:17 Ответить
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18.06.2022 00:32 Ответить
а чмо пуйло тут до чого?

когось з українцiв хiба цiкавить думка ботоксної гниди з паРашi на рахунок членства

України в ЕС?

хiба паРаша це европейська країна, що має право голосу в цьому питаннi?
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18.06.2022 01:10 Ответить
Нетобі ублюдок рішати,куди нам вступати,куди ні,нахуй пішов!
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18.06.2022 11:38 Ответить
А КТО ЕГО СПРАШИВАЕТ !!!???
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18.06.2022 19:51 Ответить
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