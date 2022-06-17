Путін не проти вступу України в ЄС
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва не виступатиме проти вступу України до Європейського Союзу.
Про це він заявив у п’ятницю під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми нічого не маємо проти, це не військовий блок. І ми ніколи не були проти. Ми виступали проти військового освоєння території України. А проти економічної інтеграції ми нічого не мали проти", – сказав російський президент.
Він додав, що те, чи буде вступ до Євросоюзу на користь Україні – це "питання українців та української влади на сьогоднішній день".
"Структура української економіки така, що під час вступу в ЄС вона потребуватиме багато субсидій і перетвориться у напівколонію", – сказав Путін.
Як повідомлялося, раніше російські офіційні посадовці виступали проти вступу України до ЄС, мотивуючи це тим, що він перетворився на "військовий блок".
Будь ласка, зачекайте...
у пуйла забули запитати(
Но, на всякий случай подстраховывается.
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путине***** с любовью )))
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Журналисты расспросили у россиян, довольны ли они своим президентом
Один из мужчин заявил, что полностью доволен правлением путина, однако потом попросил денег на еду.
"Жизнь стала лучше. Как-то все стало лучше…и небо над головой и так далее. И президент очень приятно посмотреть. Это же…Никогда…всегда… Да я не могу это все выразить. Я только за! Но только не против…У вас не будет немножко мелочи, копеечек, покушать купить ?", - сказал довольный жизнью россиянин.
статья с видео (шо-то не получилось скопировать само интервью)))
https://news.obozrevatel.com/russia/v-rossii-muzhchina-rashvalil-putina-zhurnalistam-za-uluchshenie-zhizni-a-posle-poprosil-u-nih-deneg-na-edu-video.htm
он отдаст Крым и не будет против Украины в НАТО.
Как в анекдоте.
Міжнародне зборище терористів, так вірніше.
хіба що цікаво коли х!йло здохне
Стидаюсь спитати: а путін це хто?
Чому його цікавить тільки Україна?
когось з українцiв хiба цiкавить думка ботоксної гниди з паРашi на рахунок членства
України в ЕС?
хiба паРаша це европейська країна, що має право голосу в цьому питаннi?