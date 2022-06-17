УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14666 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
19 198 95
членство в ЄС (932) Євросоюз (7030) фон дер Ляєн Урсула (523)

Для членства в ЄС на Україну чекає ще багато роботи, - фон дер Ляєн. ПЕРЕЛІК ВИМОГ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фон,дер,ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україні ще багато належить зробити на шляху до членства в ЄС, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Багато роботи потрібно зробити. Наприклад, у сфері верховенства права. Україна вже зайшла далеко у створенні необхідних інституцій для ефективного функціонування судової системи і прокуратури. Фокус тепер має бути зміщений на прискорення процесу відбору суддів Конституційного суду, а також членів Вищої ради правосуддя", - пояснила.

"У сфері антикорупції Україна також досягла багато у створенні необхідних антикорупційних органів. Фокус тепер має бути на призначенні нового голови Антикорупційної прокуратури і нового директора Антикорупційного бюро. Антикорупційні органи є, тепер вони повинні стати повністю працюючими", - додала вона.

Крім того, вона відзначила українське законодавство про деолігархізацію.

"Насправді це єдина країна Східного партнерства, яка це зробила. Це добре. Тепер все залежить від імплементації, щоб були помітні результати" - сказала президентка Єврокомісії.

Також читайте: Статус кандидата на членство в ЄС стане величезним поштовхом для подальших перетворень в Україні, - Кулеба

У документі Єврокомісії окремо уточнюється перелік вимог до України:

1) впровадити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

2) завершити перевірку доброчесності Етичною радою кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

3) посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України;

4) забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); прийняти комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія рекомендує надати Молдові статус кандидата в члени ЄС, Грузія має виконати додаткові умови, - фон дер Ляєн

5) запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства;

6) подолати вплив корисливих інтересів шляхом прийняття закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ;

7) завершити реформу законодавства щодо національних меншин, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Єврокомісія відстежуватиме прогрес України у виконанні цих кроків і звітуватиме про них разом із детальною оцінкою країни до кінця 2022 року.

Також читайте: Статус кандидата на членство в ЄС стане потужною геополітичною зброєю для наближення перемоги над путінським режимом, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+33
Коротко кажучи, при цій владі без шансів!
показати весь коментар
17.06.2022 16:33
+22
"посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні"
Бугагагага ))

"запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом"

Шо значить "юридично обґрунтованим"? Та ви шо? РНБО назначить Пороха олігархом і його розкуркулять. Які ще трясця обгрунтування?

Ну і всі інші вимоги якісь смішні...
показати весь коментар
17.06.2022 16:32
+17
показати весь коментар
17.06.2022 16:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні"
Бугагагага ))

"запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом"

Шо значить "юридично обґрунтованим"? Та ви шо? РНБО назначить Пороха олігархом і його розкуркулять. Які ще трясця обгрунтування?

Ну і всі інші вимоги якісь смішні...
показати весь коментар
17.06.2022 16:32 Відповісти
РНБО вже немає. На дев'ятому році війни, спеціально для Бубочки, зробили нову цяцю- "ставОк верховного главнокомандувача".
показати весь коментар
17.06.2022 16:39 Відповісти
"РНБО вже немає"

Азохенвей! (С) Хто ж тоді буде призначати олігархів???
показати весь коментар
17.06.2022 16:41 Відповісти
Хрін його знає. Та, ймовірно, той же РНБО, який, начебто, будучи ліквідованим 24 лютого 2022 року в травні 2022 благополучно видавав рішення.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 травня 2022 року «Про примусове вилучення в Україні обʼєктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

11 травня 2022 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 11 травня 2022 року № 326/2022
показати весь коментар
17.06.2022 21:01 Відповісти
Раніше головні ляльководи: єльцин та путлєр призначали, а тепер буде кооператив місцевих олігархів «ставок»
Як можна обмежити надмірний вплив корупційних та кримінальних активів олігархату на меркантильних і клептократичних держслужбовців?
Такі активи можна лише усунути з циркулювання в економіці держави, як це зроблено з рашистським олігархатом, інакше вони як вірус, проникнуть в усі органи і системи для їх контролю.
показати весь коментар
17.06.2022 23:50 Відповісти
Просто елдак от балды под вискарь заполнял опытувальник 😁😁😁
показати весь коментар
17.06.2022 16:53 Відповісти
Бу-га-га-га.
показати весь коментар
17.06.2022 16:55 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2022 16:33 Відповісти
Коротко кажучи, при цій владі без шансів!
показати весь коментар
17.06.2022 16:33 Відповісти
Досить зради. Без допомоги Заходу, Україна не виживе. Захід даватиме гроші тільки слухняній владі, та яка буде проводити реформи. Якщо ******* хоче залишитися живою і при владі, вона буде робити те, що їй накажуть партнери.
показати весь коментар
17.06.2022 17:05 Відповісти
Все верно. Только небольшая поправочка: Зевлада на ДЕЛАТЬ это будет, а будет делать вид что делает. ЕС, при этом, будет делать вид, что ВЕРИТ. Но когда дойдет до вступления в ЕС ... опять начнуться разговоры про "долгий путь реформ". И так бесконечно и по кругу. Пока у нас на должность президента не найдется свой условный "Саакашвили".
показати весь коментар
17.06.2022 18:08 Відповісти
а вы прям завтра собирались вступать
показати весь коментар
17.06.2022 17:19 Відповісти
Зеленым еще 2 года осталось, потом главное опять не наголосовать "паприколу", а включать мозги.
показати весь коментар
17.06.2022 17:43 Відповісти
Тобто виконати всі ті вимоги (які в першу чергу важливі саме Україні) навіть не розглядається?
показати весь коментар
17.06.2022 16:39 Відповісти
Ким задумано?
показати весь коментар
17.06.2022 16:50 Відповісти
До сраки вимоги ЄС, як беня скаже так і буде.
показати весь коментар
17.06.2022 16:35 Відповісти
І добре відоме прізвище отієї беніной сраки!
Пагано, що цю сраку 73 дупоголових в крісло посадили
показати весь коментар
17.06.2022 16:54 Відповісти
З такими вимогами ЄС для України нереальний. "боротьба з корупцією" це не про нас....
показати весь коментар
17.06.2022 16:35 Відповісти
нереальний - це відповідь партії слуга народу?! Так може справа не у ЄС, а у цій говнопартії?
показати весь коментар
17.06.2022 17:07 Відповісти
Вот и отлично. Есть чем заняться, плюс доп контроль будет.
А вообще не понимаю, почему ЕС так осторожно относится к этому кандидатству? Столько разговоров, переговоров, каких-то действий. Я б вообще его давал всем желающим. ЕС это ни к чему не обязывает, а того кто подал заявку обязывает что-то делать.
Пожалуйста, на тебе статус кандидата, но вот список, что надо сделать, чтобы стать полноправным членом. Если страна все это делает и в итоге соответствует критериям ЕС, то почему не принять такую страну. А если нет, то иди работай дальше, хоть 100 лет, хоть 200.
показати весь коментар
17.06.2022 16:36 Відповісти
Тм не розумієш усієї процедури, тому пишеш хєрню.
Крок1. Щоб дали кандидата треба відповідати n-кількості вимог згідно списку.
Крок2. Щоб дали членство у ЄС треба зробити x-кількість дій у різних сферах у першу чергу нормативно-правій.
Крок3. Всі члени ЄС мають погодитися, що країна підходить.
показати весь коментар
17.06.2022 17:12 Відповісти
И в чем херня? Этот статус кандидата сам ЕС ни к чему не обязывает.
Что мешает давать статус всем кто хочет? А дальше чтобы стать полноправным членом ЕС надо:
Крок1. Відповідати n-кількості вимог згідно списку.
Крок2. Зробити x-кількість дій у різних сферах у першу чергу нормативно-правій.
Крок3. Всі члени ЄС мають погодитися, що країна підходить.

Соответствуешь всем пунктам? - Сделали членом ЕС. Нет? - дальше кандидат, хоть 1000 лет, пока не будешь соответствовать.
показати весь коментар
17.06.2022 17:30 Відповісти
не коментуйте !!! або вивчіть питання, а потім постіть свої думки. Кандидатство, по-перше, це процедура, а по друге - доступ до фінансових ресурсів ЄС майже на рівні з членами (окремі обмеження звичайно ж є), тобто до фондів ЄС, як галузевих, так і програмних. Я вже мовчу про зміну об'ємів і методів доступу до ринків і способів вирішення багатьох питань.
показати весь коментар
17.06.2022 17:49 Відповісти
Правильно и тут не зраду нужно разводить, а требовать от наших властей выполнения этих обязательств.
показати весь коментар
17.06.2022 16:36 Відповісти
Впирьод і с пєсней. Трєбуй .
Тільки зачекай трохи, бо я ще попкорн не купив.
показати весь коментар
17.06.2022 16:38 Відповісти
"А єслі он нарушит закон, то ми єго смітьом!"(С) )))
показати весь коментар
17.06.2022 16:45 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2022 16:53 Відповісти
Давно пора, буба криворогий. по тебе и бородатой бабушке Бене давно плачет камера.
показати весь коментар
17.06.2022 17:05 Відповісти
ну ты и дегенерат
показати весь коментар
17.06.2022 18:30 Відповісти
Для тупых Урусула дважды повторила что одних красивых законов не достаточно, они должны работать. Например про коррупцию, что власть не назначает глав бюро. Она говорит открытым текстом.

Фокус тепер має бути на призначенні нового голови Антикорупційної прокуратури і нового директора Антикорупційного бюро. Антикорупційні органи є, тепер вони повинні стати повністю працюючими

Кто же это сделал их непрацюючими?
показати весь коментар
17.06.2022 16:42 Відповісти
тобі з банкової любий не глядя відповість що "барига")
а взагалі вимоги більш ніж лояльні, шкода що навіть це виконано не буде, бо не на часі)
показати весь коментар
17.06.2022 16:54 Відповісти
Ще й як буде, із зелькою, зюлькою, пулькою чи без них
показати весь коментар
18.06.2022 00:04 Відповісти
Нещодавно зелень кинула інформацію про скасування конституційного суду як такого
показати весь коментар
17.06.2022 16:36 Відповісти
Я це давно пропоную. Це зайва і дуже шкідлива інституція. Суд, до якого не має права звернутися громадян напряму, це ніякий не суд.
показати весь коментар
17.06.2022 16:46 Відповісти
не правда) його треба реформувати шляхом конкурсів на посади з нормальною неангажованою комісією.
Сам суд потрібний бо комусь же треба вирішувати що ото що зелені кнопки понаприймають в Раді взагалі конституційно чи ні. Якщо цього робити буде нікому тоді Арахамія зробить все щоб ту Конституцію можна було забути. А головним в такому разі стане "голос братви" і хотелки ермака. Тобто тотолітаризм.
показати весь коментар
17.06.2022 16:58 Відповісти
А що запропонуєте натомість, адже не може взагалі нічого не бути.
показати весь коментар
17.06.2022 17:00 Відповісти
Звісно брехня. Нещодавно КСУ прийняв рішення за скаргою киянки про визнання неконституційними окремих положень «реформованого» баригою ЦПК України, яким той обмежив право громадян на оскарження рішень арбітражного суду
показати весь коментар
18.06.2022 00:09 Відповісти
Закон про ЗМІ - дуже потрібна річ, яка би прибрала пальчики маніпуляторів з людських голів.
показати весь коментар
17.06.2022 16:38 Відповісти
все это конечно хорошо, но вряд ли будет достигнуто нынешней клептократической Zекомандой.
показати весь коментар
17.06.2022 16:41 Відповісти
Мдя, бедный Ермак, голова кругом : какие б кадры впихнуть в антикоррупционные органы, чтобы на самого себя не выйти и денег Европа дала бы, на слово Урсула уже не верит, как бы Залужного и других пользующихся уважением офицеров, при всех проблемах в начале войны, подальше задвинуть, и при этом при всём ещё и с россмиллиардерами договориться о снятии Вежливых санкций себя любимого не забыв. А ведь ещё на всех заседаниях и встречах Зелика надо побывать, контролируя процессы, правда не понятно в чьих интересах. Кароче дел по горло
показати весь коментар
17.06.2022 16:43 Відповісти
Та яка ще корупція? Не має у світі нації, яка би була більш рішуче налаштована на боротьбу із корупцією ніж наша!
От найдіть людину, яка би не ненавиділа воєнкома, що за бабки відмазав від служби сусідського сина?
Або податківця, який допомагає усім іншим (окрім звісно себе любимого) ухилятися від податків?
А хто любить митника що за бабки дозволяє (усім іншим) так само лайтово завозити товар як це робиш ти?
А як можно любити суддю, який взяв бабки не у твого адвоката, а у адвокати твоїх родичів при розподілі спадщини?
А патрульні мудаки, які за бабло відпустили бухого водія? Ладно коли тебе відпустили, але блін, якогось іншого урода, це ж капєц!
А депутата,я кому пощастило, на відміну від тебе, гребсти бабки лопатою?
Так що немає у нас людей, щоби підтримували корупцію, ну звісно окрім як дуже, дуже трошки, для себе, для своєї родини...
А що ж робити? У нас у кожного складне життя, ми усі змушені брати, давати, це ж не зло, це складні життєві обставини! А от усі ніші, це звісно просто корупційна наволоч!
Тому це усе надумані звинувачення Заходу)
показати весь коментар
17.06.2022 16:45 Відповісти
Как бы всё не так просто. Смотри. Плохие законы приводят к тому что ими злоупотребляют или их нельзя выполнить. В итоге преимущество дается тому кто дает взятку. Это порождает людей коррупционеров.

Оттого источник коррупции всегда в плохом законодательстве, когда законы написаны так что их невозможно выполнить. Они неадекватны. Наши законы со времен СССР писались именно так, но такая проблема есть везде. Короче, причина коррупции всегда неработающее государство. Когда государство работает, то коррупция есть только в высших эшалонах или где экономический бум, тоесть, законы не налажены еще.
показати весь коментар
17.06.2022 16:52 Відповісти
Як у нас можуть бути погані Закони, якщо тих, хто їх приймає, обирає такий розумний та чесний народ???
показати весь коментар
17.06.2022 23:09 Відповісти
Все це приклади побутової корупції. Вона не так страшна як системна інституційна корупція, як от при організації та проведенні виборів, при прийнятті інституційних законодавчих змін, як прихватизація держмайна, здача озброєння, земельна афера до прикладу. Наслідки такої корупції фатальні для всієї держави.
Риба гниє з голови і корупція починається з тих, хто «купує» органи державної влади у власних меркантильних чи владних імперських інтересах - з олігархату та їхніх «партійних» утворень.
показати весь коментар
18.06.2022 00:27 Відповісти
Все, приплыли... На Западе не дураки сидят, они прекрасно знают,что коррупция у нас неистребима априори... Сушим весла....
показати весь коментар
17.06.2022 16:45 Відповісти
Открываю простой рецепт всех проблем: найм на все должности исключительно мужчин и женщин до 35 лет, кто за время войны участвовал в боевых действиях и имеет на своих руках кровь кацапов. Сразу 99.5% проблем исчезнут целиком и полностью. А всех остальных даже трогать не стоит. Там минимум 80% швали жадной и алчной. Ключевое требование к людям - это молодость, это отсутствие советского прошлого вообще, это популярность в народе сама по себе (что конечно есть у любого военного) и в том числе и у противоположного пола, а также отсутствие каких-либо потенциальных контактов с кацапами, конечно не железно, так как кацапам плевать друг на друга, но это есть серьезная помеха для вербовки. И только затем уже смотреть на профессиональные качества. Но еще раз говорю, 80% тех людей, кто занимался политикой до 2022-го года, должны будут навсегда покинуть политику и получить лишь хорошее внимание к стилю жизни, нету ли у них случайно какой-то дорогой роскоши. И есть ожидания, что такое возможно. Так как у народа будет, наконец, субъект политики. Будет оружие. Никто под дубинками в Украине уже стоять не будет никогда в жизни. Кто-то не захочет добровольно уйти из власти, то вопрос будет решен исключительно быстро.
показати весь коментар
17.06.2022 16:46 Відповісти
я и моя молодая команда...
На жаль молоді крадуть не менше старих, а іноді, навіть більше і цинічніше.
Ви не плутайте мужність із чесністю. Свого часу, в юридичні ВНЗ активно приймали вояків Афганців. Багато з них були мужніми, молодими людьми. А потім вони поставали високопосадовими прокурорами, поліцейськими, суддями...
Ми це вже проходили, до речі і після люстрації також.
показати весь коментар
17.06.2022 16:50 Відповісти
Згодна з вами повністю. І наявність чесності та совсті від віку ніяк не залежать. Не може людина бути янголом із німбом, а потім різко зкурвлюватись.
показати весь коментар
17.06.2022 17:02 Відповісти
Конечно крадут, но ради чего? Ради статуса, ради уважения, ради женщины красивой. А если это у них будет просто так, без денег, за военные заслуги? К тому же будет такая ценность, как честь и отвага. И ее не хочется так просто обменять на потенциально подлый поступок. До войны же что было у молодого человека? Пойти разводить пенсионеров-кацапов на бабки с банковскими звонками или в ИТ, иначе никак денег не заработать.

Да и молодые люди вообще не понимают, как воровать миллиардами и делать еще при этом наглое лицо. Это чисто совковый навык выживания в номенклатуре. Для него надо минимум несколько лет провести в соответствующих структурах или быть чьим-то сынком.

Афганцы же это те люди, кто напал на суверенное государство и произвел геноцид в один миллион человек. Которые стреляли осколочными снарядами по деревням. Конечно они потеряли все человеческое, иначе бы даже не выжили, ведь им дали приказ такой стрелять по мирным, либо стреляешь, либо под трибунал военный и карьере конец.
показати весь коментар
17.06.2022 17:05 Відповісти
Подонки есть в любом поколении. Просто потому что какое-то количество людей рождается подонками. Про совковый навый, то тут такое дело, что воспитывают их в среде где это принято. Они не с Марса прилетели. Не идеализируйте украинцев. Любого возраста. Если кто-то хороший - держитесь за него, но не верьте что все хорошие. Это не так.
показати весь коментар
17.06.2022 17:09 Відповісти
Дивлячись що вміє цей молодий чоловік. Якщо тільки пиво пити, тоді так. А якщо пару мов знає, гарну спеціальність здобув чи освіту то перед ним увесь світ відкритий
показати весь коментар
17.06.2022 23:19 Відповісти
Посмотри как эта молодежь не может признать что они в 19 году выбрали Зеленского. Они такие же совки. Они также выгораживают друг друга. Так что воспитание и выбор лучшего из худшего. Хороших людей прямо сейчас нет.
показати весь коментар
17.06.2022 16:56 Відповісти
Есть очень простой тест. Поместить подопытного в ситуацию, где он обосрется, а потом посмотреть через какое время он признает свою неправоту. Вот правда в том, что украинцы этот простейший тест на интеллект, который проходят даже обезьяны не проходят. Вне зависимости от возраста.
показати весь коментар
17.06.2022 16:59 Відповісти
Не вибрали, а олігархат «пропихнув». Чий він висуванець?
Допоки існуватиме неконституційний майновий ценз справедливі і чесні вибори неможливі
показати весь коментар
18.06.2022 00:36 Відповісти
Допомагаючи поставити раком українську корупційну шушеру, ЄС робить нам велику послугу.
показати весь коментар
17.06.2022 16:52 Відповісти
Ну и на Х У Я этот цирк, Турция имеет статус вечного кандидата на вступление в ЕС и что?
показати весь коментар
17.06.2022 16:54 Відповісти
Ну так Турция не выполнила требования.
показати весь коментар
17.06.2022 16:55 Відповісти
Назви які вимоги виконала авторитарна туреччина
показати весь коментар
17.06.2022 17:00 Відповісти
А те, що Зе хоче йти на другий строк.
показати весь коментар
17.06.2022 17:01 Відповісти
У зе буде два сроки, не переживай. Самий довший - пожиттєвий з конфіскацією.
показати весь коментар
17.06.2022 17:15 Відповісти
Chtob ti , KLOUN, sdelal damashku ! A turki vovsem bolshe aziati , chem eiropeici , i nam ni ochen ta nuzhni !
показати весь коментар
17.06.2022 17:28 Відповісти
8. Разрешить каналу Прямый вести свой эфир а не говномарафон!
показати весь коментар
17.06.2022 16:56 Відповісти
Витчуєте ці вибухи в центрі Києва? Це на Банковій у зебілів почали взриватися дупи прочитавши європейські вимоги! Zeкоманда дорвалася до влади аби грабувати країну, а тут такий нєжданчік. Завтра чорносрака мавпа хламідія почне нам розповідати, що румунію взяли і без реформ, і єврочиновники знущаються над Україною висуваючи нереальні реформ .
показати весь коментар
17.06.2022 16:58 Відповісти
Я никогда не верил и не верю клоуну и его Zeбанутой коМАНДЕ. Но этот шаг в сторону ЕС всячески одобряю. Требования о борьбе с коррупцией они никогда не выполнят, потому что эти шуты квартальные до 19 года были никто и звать их никак. Ну а Беня сделам из этих дебилов команду, за которую проголосоваль 73% идиотов, и теперь они просочились во все ветви власти. Неужели кто-то думает, что ЗЕбанутые посадят Беню или выдадут его штатам? Это после победы сделает другая власть. А вот то, что шут сделал такой шаг в сторону ЕС благодаря нашим славным ВСУ, использовав этот момент, я одобряю.
показати весь коментар
17.06.2022 17:00 Відповісти
Звісно, що він очікував зовсім протилежного результату коли наступного ж дня після згадки Урсули про бажання бачити Україну в європейській сім'ї без погодження з європейськими партнерами під ачсчас війни на коліні написав заявку.
показати весь коментар
18.06.2022 00:51 Відповісти

ЗеБiли, розкажiть про Вашу боротьбу з корупцiєю !

як себе почуває бородата баба каломойша? вже на цугундерi?

де керівник САП?
показати весь коментар
17.06.2022 17:00 Відповісти
Це лише доводить що Захід добре знає про проблеми у нашої влади. Тож.... ставлю 100 баксів що максимум буде лише спроби створити димову завісу під виглядом реформ. Але не законає. Принаймі поки у нас на перший ролях маладая ******* ермака
показати весь коментар
17.06.2022 17:02 Відповісти
5)ввести антиолигархический закон для ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным способом, учитывая будущее заключение Венецианской комиссии по соответствующему законодательству;
показати весь коментар
17.06.2022 17:03 Відповісти
Зелені "реформатори" попризначали своїх корєшей на надважливі пости.
Після того, як ті накрались та вчинили зраду України, дали їм спокійно втікти.

"Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, задержанный 7 июня в Сербии, мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, по системам безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

До прихода в СБУ Андрей Наумов руководил госпредприятием «Центр организационного-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения».

Он - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне.
Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов «Схем» о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего."

https://krymrciqeocpngsbn.azureedge.net/a/news-sbu-naumov-chaes-skhemy/31902812.html?utm_medium=proxy&utm_campaign=otf&utm_source=otf
показати весь коментар
17.06.2022 17:16 Відповісти
"Вы даете нереальные планы! Это, как его, волюнтаризм!!!" (руководитель президента)
показати весь коментар
17.06.2022 17:25 Відповісти
Це завдання не для команди вови криворогого, а для народу України
показати весь коментар
18.06.2022 00:59 Відповісти
если разобраться то условия вполне выполнимы, никакoй проблемы не вижу, нет желания у властей
показати весь коментар
17.06.2022 17:26 Відповісти
А в Венгрии всё нормально?
показати весь коментар
17.06.2022 17:31 Відповісти
Во всяком сдучае у них таких как беня и близко нет.
показати весь коментар
17.06.2022 18:07 Відповісти
На цій сторінці антивірус зреагував...
Хтось розмістив нездорове посилання...
показати весь коментар
17.06.2022 17:41 Відповісти
главная "работа" для Украины это избавиться от малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата и его Сброда с беней!!!!
показати весь коментар
17.06.2022 17:51 Відповісти
❗❗❗ Очень интересно, как отнесутся украинцы, к требованию Брюсселя, признать извращения правом человека?

Разрешить однополые браки, разрешить прайды, разрешить детям учить в школах, что извращения - это хорошо, а запрещатъ их плохо, итд.!!!!
показати весь коментар
17.06.2022 17:54 Відповісти
Свинорос, одразу за порєбрік, тобто в спам. Підари - це тільки рашисти !
показати весь коментар
17.06.2022 17:59 Відповісти
придурь рашистская, *********, это самое главное, что тебя волнует в этой жизни?
показати весь коментар
18.06.2022 01:03 Відповісти
Як би хотілось, щоб всі ці вимоги були виконані якоюсь владою. Тоді і в ЄС не треба буде!
показати весь коментар
17.06.2022 17:58 Відповісти
Це повний перелік вимог? Треба було б щоб Захід опублікував повний перелік без наших олігархічних посередників, які викривляють інформацію. Притому детально. Наприклад в DW, Радіо Свобода. Щоб народ знав що вимагати від політиків.

А чи знають на Заході, що нас вибори президента є узаконеною коррупцією?
Бо ставленики олігархії скуповують місця в виборчих бюлетенях за декілька мільйонну грошову заставу. Ото серед них народ і "демократично обирає". Такого ніде більше в світі нема.
Хтось скаже, що ці гроші йдуть же в бюджет держави, то де тут коррупція.
А коррупція і в тому, що "обрані" ставленики олігархії вміють добре розікрасти ці гроші разом з багатьма іншими з бюджету.
показати весь коментар
17.06.2022 18:02 Відповісти
аби цими вимогами параша не скористалась зі своїми пропагандонами,
«параша змі» будуть розповідати що їх утискають і 8 лет бомбас ******** і утиснення «рускага язика» і москальської нацменшини в 1/3 країни
показати весь коментар
17.06.2022 18:31 Відповісти
Пункт 3 макнули зеДебіла і усіх зелених дебілів мордою в гімно.

3) посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України; Джерело: https://censor.net/ua/n3348596
показати весь коментар
17.06.2022 18:40 Відповісти
Пункт 5 знову зеленого дебіла мордою в гімно.

запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства; Джерело: https://censor.net/ua/n3348596
показати весь коментар
17.06.2022 18:42 Відповісти
"надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ" -- бедный бубочка, он же так выборы проиграет.. Не, не видать нам ЕС при бубочке
показати весь коментар
17.06.2022 18:52 Відповісти
Для недолугих: мова не йде про членство в Євросоюзі.
Мова лише про отримання статусу кандидата в Євросоюз.
показати весь коментар
17.06.2022 19:07 Відповісти
Тобто все просто: очистити владу від жижів, членограїв різного роду, порозганяти царьків з регіонів і можна балакати ) От тільки Вищеперераховані особи самі себе не порозженуть.
показати весь коментар
17.06.2022 19:39 Відповісти
показати весь коментар
17.06.2022 20:02 Відповісти
Що ж, нас чекає ще один або два кривавих майдани. Може тоді... може!
показати весь коментар
17.06.2022 22:14 Відповісти
І хто проти кого буде майданити? Якщо пєдороський ссарь видохся зі своєю азійською ордою, то хто ж зможе здолати народ України?
показати весь коментар
18.06.2022 01:16 Відповісти
спочатку Беню у Америку вишлемо Укрпоштою!
показати весь коментар
18.06.2022 04:25 Відповісти
 
 