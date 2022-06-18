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Ленд-лиз для Украины еще не начинался, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Поставки вооружения из США по процедуре ленд-лиза еще не начинались и могут стартовать через несколько месяцев.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе - очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос - когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас - это совсем другие измерения", - сказал Данилов.

На уточняющий вопрос, когда ожидаются поставки оружия по ленд-лизу, он ответил: "Это может быть июль-август, может быть сентябрь".

Читайте: Это еще не ленд-лиз, - Маркарова о поставках оружия из США

В то же время Данилов сообщил, что боеприпасов советского образца калибра 122 и 155 мм "почти не осталось".

На вопрос, как он оценивает результаты "Рамштайна-3", секретарь СНБО ответил: "Нам нужно задаться вопросом: а кто нам чем обязан? Для этого у нас должны быть несколько иные отношения с теми странами, которые берут на себя обязательства. Если бы наша страна была членом НАТО, то был бы совсем другой разговор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о результатах "Рамштайна-3": Ключевое - будут качественные поставки. Не все можно озвучивать уже сейчас

"Сегодня мы должны благодарить страны, которые оказывают нам помощь. Их очень много. Не обо всех мы знаем. Очень многие страны просят не озвучивать военное вооружение, которое они нам передают. Пройдет время, и будет наша победа – будем всем благодарить", - сказал он.

"Защищать нашу страну, кроме нас, никто не будет. Будут ли нам помогать оружием? Будут. Достаточно ли будет этого оружия? Оружия достаточно никогда не бывает. Но в этой войне у каждой страны свои задачи и видение для себя", - подчеркнул Данилов. .
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Топ комментарии
+17
Диванные ваиска, подотрите сопли!!!

Не почався і не почнеться!!! НЕКУЙ КУЙлу знать кто, что и когда нам везет.
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18.06.2022 14:09
+17
Будапештський меморандум так і називається - меморандум, а ленд-ліз це воля США, а не зобов'язання перед Україною. Байден просив звільнити з посади голови офіса ОП дєрмака, знаючи його ворожі дії і зливання всіх тайн росії. Але Володя Боневтік, цього не зробив. Чи можливо виконав обіцянки і призначив спецпрокурора САП?
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18.06.2022 14:10
+13
Почнеться тільки тоді, коли підуть російського шпіона дєрмака. От і подивимося що Володі Боневтіку важніші, Україна чи дєрмак!
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18.06.2022 13:59
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Чи почнеться?
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18.06.2022 13:57 Ответить
Вже почався, не хвилюйтеся, потрібен час щоб почало доїжджати
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18.06.2022 13:59 Ответить
ніхто і не хвилюеться, доiде чи не доiде - то таке
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18.06.2022 14:03 Ответить
не баись кацап - все доедет и будет жарить твоих свиней
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18.06.2022 16:08 Ответить
Максимальный срок - это октябрь плюс загрузка на корабль 2 недели плюс маршрут в Польшу непонятно сколько, может тоже 2 недели, затем разгрузка и доставка сюда, переобувка колес в том числе. То есть под 2 месяца. Итого к Новому Году приедет первая партия техники.

Но может быть и раньше. А может и нет. Трамп снова призывает не поставлять технику, переобувается много раз уже.

А до этого по 0.5-1.2 миллиарда раз в месяц-полтора по пакету и самолетной доставкой, то есть легкое. Гаубицы может быть, снарядов не очень много, ПЗРК и ПТУРы.

Всегда надо вести расчеты исходя из худшего. А худшее как я сказал и оно может быть в реальности.
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18.06.2022 14:01 Ответить
Ми тут загнемся до того часу
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18.06.2022 14:18 Ответить
а де це ваше "тут"?
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18.06.2022 14:50 Ответить
В Україні.
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18.06.2022 15:29 Ответить
не позорься бот ты в сврей рашке быстрее загнешься
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18.06.2022 16:10 Ответить
финансовый год, в который щтаты вложили ленд-лиз начинается с октября , а сейчас идет помощь на выделенные 40 млрд баксов.
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18.06.2022 15:24 Ответить
Байден має 60 днів часу на розробку і впровадження конкретних процедур, щоб ленд-ліз запрацював. Вони спливають 8 липня.
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18.06.2022 13:59 Ответить
Почнеться тільки тоді, коли підуть російського шпіона дєрмака. От і подивимося що Володі Боневтіку важніші, Україна чи дєрмак!
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18.06.2022 13:59 Ответить
Щось цей, з таким пафосом підписаний ленд-ліз, все більше нагадує за своїм виконанням будапештський меморандум....
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18.06.2022 14:00 Ответить
Будапештський меморандум так і називається - меморандум, а ленд-ліз це воля США, а не зобов'язання перед Україною. Байден просив звільнити з посади голови офіса ОП дєрмака, знаючи його ворожі дії і зливання всіх тайн росії. Але Володя Боневтік, цього не зробив. Чи можливо виконав обіцянки і призначив спецпрокурора САП?
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18.06.2022 14:10 Ответить
Они зассали эскалации конфликта. Патрушев позвонил своему любовнику Берндсу и тот сразу побежал шептать Байдену, что все страшно и пора сливаться. За один звонок все решили.

Просто кацапы имеют очень хороших переговорщиков. Да и Путин сам таковым является. Каждый раз, когда с ним общаются, то он неплохо добивается своих целей. А у нас прямо скажем ситуацию похуже с официальными представителями. Они не умеют вести кисло-сладкую беседу, где есть и угрозы, и наоборот комплименты. Зато они хамить умеют по первому поводу, притом в 10 раз грубее и шумнее кацапов, а остальные слизняки, кто не отстаивает свою точку зрения.
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18.06.2022 14:10 Ответить
Не кажіть дурниць. Порівняйте тих же Кулебу і Лаврова. Хто з них професіонал високого класу і просто адекватна людина, а хто хамовита коняка?
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18.06.2022 14:18 Ответить
Кацапчик нє умнічай тут. Какой Путін це *****
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18.06.2022 14:18 Ответить
Пи#дишь,что попало🤦
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18.06.2022 14:36 Ответить
кацап гребанный иди на хер
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18.06.2022 16:11 Ответить
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18.06.2022 14:32 Ответить
Следующий финансовый год?
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18.06.2022 14:03 Ответить
Звісно, треба ж виготовити купу зброї і не тільки! А до цього моменту нехай скуповують по світу все що є на складах!
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18.06.2022 14:06 Ответить
Может, Байдену ещё надо поставить подпись под подписью?
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18.06.2022 14:06 Ответить
нет надо поставить подпись в морге под гробом твоего *****
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18.06.2022 16:12 Ответить
Диванные ваиска, подотрите сопли!!!

Не почався і не почнеться!!! НЕКУЙ КУЙлу знать кто, что и когда нам везет.
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18.06.2022 14:09 Ответить
Если таким образом маскируются дорожки поставок, тогда всё понятно.
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18.06.2022 14:11 Ответить
Ну он реально еще не начался. Ленд-лиз начнется только в июле.
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18.06.2022 14:15 Ответить
Це тобі Байден особисто доповів 🤔🧐😁
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18.06.2022 14:27 Ответить
5% на то, что сейчас плывут грузовые суда и контейнеровозы с тяжелой техникой. Они легко потопляемы для подлодки, а если кацапы атакуют, то Байден либо ссыкло по жизни и теряет власть, либо это полномасштабная война (если нету средств отомстить точечно подлодке, что довольно сложно технически, ведь атакуют гражданскую цель без радаров). А 95%, что даже не загружались. Даже вполне может быть дебильная ошибка, как начать поставки после обучения, а не посчитать срок доставки и сделать так, чтобы приехали как раз к концу обучения. Но это все отмазки, которые будут вбрасывать из пальца. На деле они просто приняли решение пока ничего не поставлять, посчитал это выгодным для себя, а для них это действительно может быть выгодно. Может надо пошантажировать их тем, что мы капитулируем и сделаем 5 военных баз кацапов прямо у ваших границ и в 500км от Берлина. Байден испугается этого перед выборами, если в результате его действий бензин стал дорогущим, а результата нет. И он будет активнее действовать уже сейчас, а не в октябре-ноябре.
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18.06.2022 14:19 Ответить
Что ты несешь.
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18.06.2022 14:31 Ответить
Примерно тоже,что Дрыстович пару дней назад
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18.06.2022 20:42 Ответить
Херасе, ты криптотеоретик... Или куришь чего?
Шантажировать тем, что мы подставим ж. кацапам - просто гениально в²...
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18.06.2022 14:46 Ответить
У Данилова есть два амплуа - пьяница на кухне, который рассказывает байки и адекватный политик. Сегодня вдруг прорезался последний. Всё в точку.
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18.06.2022 14:14 Ответить
Как бы это его состояние зафиксировать? Адекватные политики в этой власти - на вес золота.
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18.06.2022 14:27 Ответить
Как для меня сказано-честно.
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18.06.2022 14:17 Ответить
Каже,якби країна була членом НАТО.......
А виборці повинні інше спитати,а чому свого не робили поки країна йде до НАТО,а якщо цей шлях буде тривати 50 років то, що нічого неробити і чекати манни з неба??
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18.06.2022 14:18 Ответить
причуму тут дермак або інші до ленд-лізу ? е ЗСУ для цего - якщо небачете дальше свого носа так не всі такі
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18.06.2022 14:20 Ответить
Це фішка така, що всі в зе-команді неголені? Ну ви ж представники європейської країни, а не ігілу якогось!
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18.06.2022 14:20 Ответить
подивися на хлопців в ЗСУ там тоже не голені і захищают УКРАІНУ -
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18.06.2022 14:26 Ответить
Бо в их часу немає і можливості.
А Вовочка щодня у барбера свою борідку рівняє.

Відчуваєте різницю ?
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18.06.2022 15:20 Ответить
Не 155 а 152 мм совєтський калібр
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18.06.2022 14:23 Ответить
він хоче сказати, що ленд-лізу зараз ще немає? тобто українці о то зараз без ленд-лізу так рускім накидали?
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18.06.2022 14:26 Ответить
Да. Только помощь от стран НАТО и Великобритании. Лендлиз пойдет позже, по одним слухам - с июля, по другим - с нового финансового года (аж осенью).
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18.06.2022 14:29 Ответить
меньше ********* швеца слушай) в законе про лендлиз указаны фискальные года 2023 И 2022.
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18.06.2022 15:32 Ответить
бред кацапский
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18.06.2022 16:14 Ответить
"" Поставки Україні озброєння зі США за процедурою лендлізу ще не починалися і можуть стартувати через кілька місяців."

А ми,Херсонці,"сподівались,що нас відвоюють швиденько- як і захопили....

Як вижити,в прямому сенсі, без пенсії,яку чекаємо з 23 квітня.....А тепер сказали: "

міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Вона констатувала, що в червні Україна не зможе вчасно виплатити близько 0,5 млрд гривень соцвиплат для близько 300 тисяч інвалідів, багатодітних родин, малозабезпечених людей, які опинились у районі бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. З тієї ж причини ще 300 тисяч пенсіонерів не зможуть отримати допомогу.

Водночас нараховані їм виплати нікуди не подінуться. Гроші зберігатимуть на їхніх персональних рахунках, тож їх можна буде отримати після звільнення територій.""

А ліки треба було купити...ще вчора.....
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18.06.2022 14:30 Ответить
Если Зеля такой тупой, что не сказал простое, но очень нужное, то скажу за него:
"ЛЮБОЙ ценой бегите из Херсона в любом направлении, хоть для этого надо георгиевское говно к себе прицепить, затем из России выезжайте через 3-4 варианта в третью страну, затем там дуйте в посольство и получайте билет в Польшу и оттуда к нам назад, если умейте воевать, либо там же и сидите, пока идет война". Сто процентов жителей оккупированных территорий должны выехать, сто процентов. Никто не должен остаться".
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18.06.2022 14:34 Ответить
Всі питання до Боневтіка, чому він здав Херсон і херсонців, а "стрілки" переводить, то на Байдена, то на Шольца. Чому про це ніхто не питає, а починаєте ображати американців, які дають нам гроші зі свого бюджету, дають нам зброю зі своєї армії, на яку також витратили гроші країни? Запитайте у Володі, чому він витратив гроші на російський бітум, а не на зброю і армію, тупий чи ворог?
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18.06.2022 14:43 Ответить
То українці вже закінчуються
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18.06.2022 14:31 Ответить
зато твоих дохлых кацапов будет до хрена
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18.06.2022 16:16 Ответить
То може й не треба починати? Куди поспішати? Ну подумаєш,українці кожен день гинуть.. 🤦
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18.06.2022 14:32 Ответить
Данілов, на хера людей заплутуєш і нервуєш? Допомога на 40 мільярдів $, підписана у травні, іде поза межами лендлізу, і перші кораблі з цією зброєю вже наближаються до Європи. Ці поставки триватимуть до жовтня, а з першого жовтня стартують поставки за лендлізом за рахунок іншого фінансового пакету.
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18.06.2022 14:50 Ответить
ещё одно зе-чмо отрастило бороду и пердит в эфир
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18.06.2022 14:58 Ответить
І скотч зелений на руку намотало. Що мене дивує, данілов в чорному, а всі в зеленому.
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18.06.2022 16:07 Ответить
Брехня собача!
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18.06.2022 15:42 Ответить
не пести кацап
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18.06.2022 16:17 Ответить
Цитата: «Водночас Данілов повідомив, що *********** радянського зразка калібру 122 і 155 мм "майже не лишилося".

Не 155, а 152 мм!
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18.06.2022 15:34 Ответить
спрерва - ликвидация ермако-вагнеровской, арахамо-абрамовичей и прочей фсбшной агентуры
потом - ленд-лиз и все остальное
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18.06.2022 15:36 Ответить
Всё верно!Деза должна свернуть мозги кацапам.Что,сколько и когда, смотрим сводки и делаем выводы.
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18.06.2022 15:39 Ответить
nu raz v 2014-om na dombabve riuzzge tanki naxodili v šaxtax, počemu by ZSU ne naxoditj Haimarsy u jakoj tam babuli Zinaidy pod jabloneju...
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18.06.2022 17:54 Ответить
Цікаво: головний персонаж, - козачок, - розказує, що рік знав про наступ (звичайно, щойно "животворящий" став на посаду, х**ло одразу почало накопичувати своїх терористів на нашому кордоні, але "месія" мовчав, поки не розштурхали і не примусили квакнути щось, при цьому кораблі "діяч" швиденько вернув назад - британці послали свої).

Але при цьому адміністрація "божества" заморозила 100 чи 150 млн військової допомоги Україні: ще й оббріхували газету, яка завжди подавала правдиву інфу.

Санкції проти ПП-2 не ввели, хоча були зобов'язані згідно прийнятого закону (!)

Нафтопровід з Канади заблокував у перший же день "діяльності".

А чому ж нічого не було передбачено (кошти, допомога) цим "великим дружком", коли точно знав про напад ?

А, такі самі "великі аналітики" =напророкували= Україні 72 години.

Тепер же кожен день обертається смертями наших захисників, а ці "гаранти і дружки" чухаються. Зате вони =знали=. І цілий рік переговори вели з х**лом: просто не домовилися і не поділили так, як хотіли. Та й воно побачило, що з цими імпотентами можна робити все, що завгодно.
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19.06.2022 05:44 Ответить
 
 