Ленд-лиз для Украины еще не начинался, - Данилов
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Поставки вооружения из США по процедуре ленд-лиза еще не начинались и могут стартовать через несколько месяцев.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью Лига.нет, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе - очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос - когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки это как сутки, а для нас - это совсем другие измерения", - сказал Данилов.
На уточняющий вопрос, когда ожидаются поставки оружия по ленд-лизу, он ответил: "Это может быть июль-август, может быть сентябрь".
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В то же время Данилов сообщил, что боеприпасов советского образца калибра 122 и 155 мм "почти не осталось".
На вопрос, как он оценивает результаты "Рамштайна-3", секретарь СНБО ответил: "Нам нужно задаться вопросом: а кто нам чем обязан? Для этого у нас должны быть несколько иные отношения с теми странами, которые берут на себя обязательства. Если бы наша страна была членом НАТО, то был бы совсем другой разговор".
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"Сегодня мы должны благодарить страны, которые оказывают нам помощь. Их очень много. Не обо всех мы знаем. Очень многие страны просят не озвучивать военное вооружение, которое они нам передают. Пройдет время, и будет наша победа – будем всем благодарить", - сказал он.
"Защищать нашу страну, кроме нас, никто не будет. Будут ли нам помогать оружием? Будут. Достаточно ли будет этого оружия? Оружия достаточно никогда не бывает. Но в этой войне у каждой страны свои задачи и видение для себя", - подчеркнул Данилов. .
Пожалуйста, подождите...
Но может быть и раньше. А может и нет. Трамп снова призывает не поставлять технику, переобувается много раз уже.
А до этого по 0.5-1.2 миллиарда раз в месяц-полтора по пакету и самолетной доставкой, то есть легкое. Гаубицы может быть, снарядов не очень много, ПЗРК и ПТУРы.
Всегда надо вести расчеты исходя из худшего. А худшее как я сказал и оно может быть в реальности.
Просто кацапы имеют очень хороших переговорщиков. Да и Путин сам таковым является. Каждый раз, когда с ним общаются, то он неплохо добивается своих целей. А у нас прямо скажем ситуацию похуже с официальными представителями. Они не умеют вести кисло-сладкую беседу, где есть и угрозы, и наоборот комплименты. Зато они хамить умеют по первому поводу, притом в 10 раз грубее и шумнее кацапов, а остальные слизняки, кто не отстаивает свою точку зрения.
Не почався і не почнеться!!! НЕКУЙ КУЙлу знать кто, что и когда нам везет.
Шантажировать тем, что мы подставим ж. кацапам - просто гениально в²...
А виборці повинні інше спитати,а чому свого не робили поки країна йде до НАТО,а якщо цей шлях буде тривати 50 років то, що нічого неробити і чекати манни з неба??
А Вовочка щодня у барбера свою борідку рівняє.
Відчуваєте різницю ?
А ми,Херсонці,"сподівались,що нас відвоюють швиденько- як і захопили....
Як вижити,в прямому сенсі, без пенсії,яку чекаємо з 23 квітня.....А тепер сказали: "
міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
Вона констатувала, що в червні Україна не зможе вчасно виплатити близько 0,5 млрд гривень соцвиплат для близько 300 тисяч інвалідів, багатодітних родин, малозабезпечених людей, які опинились у районі бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. З тієї ж причини ще 300 тисяч пенсіонерів не зможуть отримати допомогу.
Водночас нараховані їм виплати нікуди не подінуться. Гроші зберігатимуть на їхніх персональних рахунках, тож їх можна буде отримати після звільнення територій.""
А ліки треба було купити...ще вчора.....
"ЛЮБОЙ ценой бегите из Херсона в любом направлении, хоть для этого надо георгиевское говно к себе прицепить, затем из России выезжайте через 3-4 варианта в третью страну, затем там дуйте в посольство и получайте билет в Польшу и оттуда к нам назад, если умейте воевать, либо там же и сидите, пока идет война". Сто процентов жителей оккупированных территорий должны выехать, сто процентов. Никто не должен остаться".
Не 155, а 152 мм!
потом - ленд-лиз и все остальное
Але при цьому адміністрація "божества" заморозила 100 чи 150 млн військової допомоги Україні: ще й оббріхували газету, яка завжди подавала правдиву інфу.
Санкції проти ПП-2 не ввели, хоча були зобов'язані згідно прийнятого закону (!)
Нафтопровід з Канади заблокував у перший же день "діяльності".
А чому ж нічого не було передбачено (кошти, допомога) цим "великим дружком", коли точно знав про напад ?
А, такі самі "великі аналітики" =напророкували= Україні 72 години.
Тепер же кожен день обертається смертями наших захисників, а ці "гаранти і дружки" чухаються. Зате вони =знали=. І цілий рік переговори вели з х**лом: просто не домовилися і не поділили так, як хотіли. Та й воно побачило, що з цими імпотентами можна робити все, що завгодно.