Лендліз для України ще не починався, - Данілов
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Поставки Україні озброєння зі США за процедурою лендлізу ще не починалися і можуть стартувати через кілька місяців.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказа в інтерв’ю Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Лендліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про лендліз - дуже позитивне для нас рішення. І лендліз буде, питання - коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинник працює по-різному. Для когось доба це як доба, а для нас це зовсім інші виміри", - сказав Данілов.
На уточнювальнее запитання, коли очікуються поставки зброї за лендлізом, він відповів: "Це може бути липень-серпень, може бути вересень".
Водночас Данілов повідомив, що боєприпасів радянського зразка калібру 122 і 155 мм "майже не лишилося".
На запитання, як він оцінює результати "Рамштайна-3", секретар РНБО відповів: "Нам потрібно задатися питанням: А хто нам що зобов'язаний? Для цього у нас повинні бути трохи інші відносини з тими країнами, які беруть на себе зобов'язання. Якби наша країна була членом НАТО, то була б зовсім інша розмова".
"Сьогодні ми повинні дякувати країнам, які надають нам допомогу. Їх дуже багато. Не про всіх ми знаємо. Дуже багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони нам передають. Мине час і буде наша перемога – будемо всім дякувати", - сказав він.
"Захищати нашу країну, крім нас, ніхто не буде. Чи будуть нам допомагати зброєю? Будуть. Чи достатньо буде цієї зброї? Зброї достатньо ніколи не буває. Але в цій війні у кожної країни свої завдання і бачення для себе", - наголосив Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Но может быть и раньше. А может и нет. Трамп снова призывает не поставлять технику, переобувается много раз уже.
А до этого по 0.5-1.2 миллиарда раз в месяц-полтора по пакету и самолетной доставкой, то есть легкое. Гаубицы может быть, снарядов не очень много, ПЗРК и ПТУРы.
Всегда надо вести расчеты исходя из худшего. А худшее как я сказал и оно может быть в реальности.
Просто кацапы имеют очень хороших переговорщиков. Да и Путин сам таковым является. Каждый раз, когда с ним общаются, то он неплохо добивается своих целей. А у нас прямо скажем ситуацию похуже с официальными представителями. Они не умеют вести кисло-сладкую беседу, где есть и угрозы, и наоборот комплименты. Зато они хамить умеют по первому поводу, притом в 10 раз грубее и шумнее кацапов, а остальные слизняки, кто не отстаивает свою точку зрения.
Не почався і не почнеться!!! НЕКУЙ КУЙлу знать кто, что и когда нам везет.
Шантажировать тем, что мы подставим ж. кацапам - просто гениально в²...
А виборці повинні інше спитати,а чому свого не робили поки країна йде до НАТО,а якщо цей шлях буде тривати 50 років то, що нічого неробити і чекати манни з неба??
А Вовочка щодня у барбера свою борідку рівняє.
Відчуваєте різницю ?
А ми,Херсонці,"сподівались,що нас відвоюють швиденько- як і захопили....
Як вижити,в прямому сенсі, без пенсії,яку чекаємо з 23 квітня.....А тепер сказали: "
міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
Вона констатувала, що в червні Україна не зможе вчасно виплатити близько 0,5 млрд гривень соцвиплат для близько 300 тисяч інвалідів, багатодітних родин, малозабезпечених людей, які опинились у районі бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. З тієї ж причини ще 300 тисяч пенсіонерів не зможуть отримати допомогу.
Водночас нараховані їм виплати нікуди не подінуться. Гроші зберігатимуть на їхніх персональних рахунках, тож їх можна буде отримати після звільнення територій.""
А ліки треба було купити...ще вчора.....
"ЛЮБОЙ ценой бегите из Херсона в любом направлении, хоть для этого надо георгиевское говно к себе прицепить, затем из России выезжайте через 3-4 варианта в третью страну, затем там дуйте в посольство и получайте билет в Польшу и оттуда к нам назад, если умейте воевать, либо там же и сидите, пока идет война". Сто процентов жителей оккупированных территорий должны выехать, сто процентов. Никто не должен остаться".
Не 155, а 152 мм!
потом - ленд-лиз и все остальное
Але при цьому адміністрація "божества" заморозила 100 чи 150 млн військової допомоги Україні: ще й оббріхували газету, яка завжди подавала правдиву інфу.
Санкції проти ПП-2 не ввели, хоча були зобов'язані згідно прийнятого закону (!)
Нафтопровід з Канади заблокував у перший же день "діяльності".
А чому ж нічого не було передбачено (кошти, допомога) цим "великим дружком", коли точно знав про напад ?
А, такі самі "великі аналітики" =напророкували= Україні 72 години.
Тепер же кожен день обертається смертями наших захисників, а ці "гаранти і дружки" чухаються. Зате вони =знали=. І цілий рік переговори вели з х**лом: просто не домовилися і не поділили так, як хотіли. Та й воно побачило, що з цими імпотентами можна робити все, що завгодно.