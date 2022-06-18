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Лендліз для України ще не починався, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Поставки Україні озброєння зі США за процедурою лендлізу ще не починалися і можуть стартувати через кілька місяців.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказа в інтерв’ю Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лендліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про лендліз - дуже позитивне для нас рішення. І лендліз буде, питання - коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинник працює по-різному. Для когось доба це як доба, а для нас це зовсім інші виміри", - сказав Данілов.

На уточнювальнее запитання, коли очікуються поставки зброї за лендлізом, він відповів: "Це може бути липень-серпень, може бути вересень".

Читайте: Це ще не ленд-ліз, - Маркарова про постачання зброї зі США

Водночас Данілов повідомив, що боєприпасів радянського зразка калібру 122 і 155 мм "майже не лишилося".

На запитання, як він оцінює результати "Рамштайна-3", секретар РНБО відповів: "Нам потрібно задатися питанням: А хто нам що зобов'язаний? Для цього у нас повинні бути трохи інші відносини з тими країнами, які беруть на себе зобов'язання. Якби наша країна була членом НАТО, то була б зовсім інша розмова".

Також читайте: Резніков про результати "Рамштайн-3": Ключове - будуть якісні поставки. Не все можна озвучувати вже і зараз

"Сьогодні ми повинні дякувати країнам, які надають нам допомогу. Їх дуже багато. Не про всіх ми знаємо. Дуже багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони нам передають. Мине час і буде наша перемога – будемо всім дякувати", - сказав він.

"Захищати нашу країну, крім нас, ніхто не буде. Чи будуть нам допомагати зброєю? Будуть. Чи достатньо буде цієї зброї? Зброї достатньо ніколи не буває. Але в цій війні у кожної країни свої завдання і бачення для себе", - наголосив Данілов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Диванные ваиска, подотрите сопли!!!

Не почався і не почнеться!!! НЕКУЙ КУЙлу знать кто, что и когда нам везет.
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18.06.2022 14:09
+17
Будапештський меморандум так і називається - меморандум, а ленд-ліз це воля США, а не зобов'язання перед Україною. Байден просив звільнити з посади голови офіса ОП дєрмака, знаючи його ворожі дії і зливання всіх тайн росії. Але Володя Боневтік, цього не зробив. Чи можливо виконав обіцянки і призначив спецпрокурора САП?
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18.06.2022 14:10
+13
Почнеться тільки тоді, коли підуть російського шпіона дєрмака. От і подивимося що Володі Боневтіку важніші, Україна чи дєрмак!
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18.06.2022 13:59
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Чи почнеться?
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18.06.2022 13:57 Відповісти
Вже почався, не хвилюйтеся, потрібен час щоб почало доїжджати
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18.06.2022 13:59 Відповісти
ніхто і не хвилюеться, доiде чи не доiде - то таке
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18.06.2022 14:03 Відповісти
не баись кацап - все доедет и будет жарить твоих свиней
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18.06.2022 16:08 Відповісти
Максимальный срок - это октябрь плюс загрузка на корабль 2 недели плюс маршрут в Польшу непонятно сколько, может тоже 2 недели, затем разгрузка и доставка сюда, переобувка колес в том числе. То есть под 2 месяца. Итого к Новому Году приедет первая партия техники.

Но может быть и раньше. А может и нет. Трамп снова призывает не поставлять технику, переобувается много раз уже.

А до этого по 0.5-1.2 миллиарда раз в месяц-полтора по пакету и самолетной доставкой, то есть легкое. Гаубицы может быть, снарядов не очень много, ПЗРК и ПТУРы.

Всегда надо вести расчеты исходя из худшего. А худшее как я сказал и оно может быть в реальности.
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18.06.2022 14:01 Відповісти
Ми тут загнемся до того часу
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18.06.2022 14:18 Відповісти
а де це ваше "тут"?
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18.06.2022 14:50 Відповісти
В Україні.
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18.06.2022 15:29 Відповісти
не позорься бот ты в сврей рашке быстрее загнешься
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18.06.2022 16:10 Відповісти
финансовый год, в который щтаты вложили ленд-лиз начинается с октября , а сейчас идет помощь на выделенные 40 млрд баксов.
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18.06.2022 15:24 Відповісти
Байден має 60 днів часу на розробку і впровадження конкретних процедур, щоб ленд-ліз запрацював. Вони спливають 8 липня.
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18.06.2022 13:59 Відповісти
Почнеться тільки тоді, коли підуть російського шпіона дєрмака. От і подивимося що Володі Боневтіку важніші, Україна чи дєрмак!
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18.06.2022 13:59 Відповісти
Щось цей, з таким пафосом підписаний ленд-ліз, все більше нагадує за своїм виконанням будапештський меморандум....
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18.06.2022 14:00 Відповісти
Будапештський меморандум так і називається - меморандум, а ленд-ліз це воля США, а не зобов'язання перед Україною. Байден просив звільнити з посади голови офіса ОП дєрмака, знаючи його ворожі дії і зливання всіх тайн росії. Але Володя Боневтік, цього не зробив. Чи можливо виконав обіцянки і призначив спецпрокурора САП?
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18.06.2022 14:10 Відповісти
Они зассали эскалации конфликта. Патрушев позвонил своему любовнику Берндсу и тот сразу побежал шептать Байдену, что все страшно и пора сливаться. За один звонок все решили.

Просто кацапы имеют очень хороших переговорщиков. Да и Путин сам таковым является. Каждый раз, когда с ним общаются, то он неплохо добивается своих целей. А у нас прямо скажем ситуацию похуже с официальными представителями. Они не умеют вести кисло-сладкую беседу, где есть и угрозы, и наоборот комплименты. Зато они хамить умеют по первому поводу, притом в 10 раз грубее и шумнее кацапов, а остальные слизняки, кто не отстаивает свою точку зрения.
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18.06.2022 14:10 Відповісти
Не кажіть дурниць. Порівняйте тих же Кулебу і Лаврова. Хто з них професіонал високого класу і просто адекватна людина, а хто хамовита коняка?
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18.06.2022 14:18 Відповісти
Кацапчик нє умнічай тут. Какой Путін це *****
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18.06.2022 14:18 Відповісти
Пи#дишь,что попало🤦
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18.06.2022 14:36 Відповісти
кацап гребанный иди на хер
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18.06.2022 16:11 Відповісти
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18.06.2022 14:32 Відповісти
Следующий финансовый год?
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18.06.2022 14:03 Відповісти
Звісно, треба ж виготовити купу зброї і не тільки! А до цього моменту нехай скуповують по світу все що є на складах!
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18.06.2022 14:06 Відповісти
Может, Байдену ещё надо поставить подпись под подписью?
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18.06.2022 14:06 Відповісти
нет надо поставить подпись в морге под гробом твоего *****
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18.06.2022 16:12 Відповісти
Диванные ваиска, подотрите сопли!!!

Не почався і не почнеться!!! НЕКУЙ КУЙлу знать кто, что и когда нам везет.
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18.06.2022 14:09 Відповісти
Если таким образом маскируются дорожки поставок, тогда всё понятно.
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18.06.2022 14:11 Відповісти
Ну он реально еще не начался. Ленд-лиз начнется только в июле.
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18.06.2022 14:15 Відповісти
Це тобі Байден особисто доповів 🤔🧐😁
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18.06.2022 14:27 Відповісти
5% на то, что сейчас плывут грузовые суда и контейнеровозы с тяжелой техникой. Они легко потопляемы для подлодки, а если кацапы атакуют, то Байден либо ссыкло по жизни и теряет власть, либо это полномасштабная война (если нету средств отомстить точечно подлодке, что довольно сложно технически, ведь атакуют гражданскую цель без радаров). А 95%, что даже не загружались. Даже вполне может быть дебильная ошибка, как начать поставки после обучения, а не посчитать срок доставки и сделать так, чтобы приехали как раз к концу обучения. Но это все отмазки, которые будут вбрасывать из пальца. На деле они просто приняли решение пока ничего не поставлять, посчитал это выгодным для себя, а для них это действительно может быть выгодно. Может надо пошантажировать их тем, что мы капитулируем и сделаем 5 военных баз кацапов прямо у ваших границ и в 500км от Берлина. Байден испугается этого перед выборами, если в результате его действий бензин стал дорогущим, а результата нет. И он будет активнее действовать уже сейчас, а не в октябре-ноябре.
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18.06.2022 14:19 Відповісти
Что ты несешь.
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18.06.2022 14:31 Відповісти
Примерно тоже,что Дрыстович пару дней назад
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18.06.2022 20:42 Відповісти
Херасе, ты криптотеоретик... Или куришь чего?
Шантажировать тем, что мы подставим ж. кацапам - просто гениально в²...
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18.06.2022 14:46 Відповісти
У Данилова есть два амплуа - пьяница на кухне, который рассказывает байки и адекватный политик. Сегодня вдруг прорезался последний. Всё в точку.
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18.06.2022 14:14 Відповісти
Как бы это его состояние зафиксировать? Адекватные политики в этой власти - на вес золота.
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18.06.2022 14:27 Відповісти
Как для меня сказано-честно.
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18.06.2022 14:17 Відповісти
Каже,якби країна була членом НАТО.......
А виборці повинні інше спитати,а чому свого не робили поки країна йде до НАТО,а якщо цей шлях буде тривати 50 років то, що нічого неробити і чекати манни з неба??
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18.06.2022 14:18 Відповісти
причуму тут дермак або інші до ленд-лізу ? е ЗСУ для цего - якщо небачете дальше свого носа так не всі такі
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18.06.2022 14:20 Відповісти
Це фішка така, що всі в зе-команді неголені? Ну ви ж представники європейської країни, а не ігілу якогось!
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18.06.2022 14:20 Відповісти
подивися на хлопців в ЗСУ там тоже не голені і захищают УКРАІНУ -
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18.06.2022 14:26 Відповісти
Бо в их часу немає і можливості.
А Вовочка щодня у барбера свою борідку рівняє.

Відчуваєте різницю ?
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18.06.2022 15:20 Відповісти
Не 155 а 152 мм совєтський калібр
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18.06.2022 14:23 Відповісти
він хоче сказати, що ленд-лізу зараз ще немає? тобто українці о то зараз без ленд-лізу так рускім накидали?
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18.06.2022 14:26 Відповісти
Да. Только помощь от стран НАТО и Великобритании. Лендлиз пойдет позже, по одним слухам - с июля, по другим - с нового финансового года (аж осенью).
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18.06.2022 14:29 Відповісти
меньше ********* швеца слушай) в законе про лендлиз указаны фискальные года 2023 И 2022.
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18.06.2022 15:32 Відповісти
бред кацапский
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18.06.2022 16:14 Відповісти
"" Поставки Україні озброєння зі США за процедурою лендлізу ще не починалися і можуть стартувати через кілька місяців."

А ми,Херсонці,"сподівались,що нас відвоюють швиденько- як і захопили....

Як вижити,в прямому сенсі, без пенсії,яку чекаємо з 23 квітня.....А тепер сказали: "

міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Вона констатувала, що в червні Україна не зможе вчасно виплатити близько 0,5 млрд гривень соцвиплат для близько 300 тисяч інвалідів, багатодітних родин, малозабезпечених людей, які опинились у районі бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. З тієї ж причини ще 300 тисяч пенсіонерів не зможуть отримати допомогу.

Водночас нараховані їм виплати нікуди не подінуться. Гроші зберігатимуть на їхніх персональних рахунках, тож їх можна буде отримати після звільнення територій.""

А ліки треба було купити...ще вчора.....
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18.06.2022 14:30 Відповісти
Если Зеля такой тупой, что не сказал простое, но очень нужное, то скажу за него:
"ЛЮБОЙ ценой бегите из Херсона в любом направлении, хоть для этого надо георгиевское говно к себе прицепить, затем из России выезжайте через 3-4 варианта в третью страну, затем там дуйте в посольство и получайте билет в Польшу и оттуда к нам назад, если умейте воевать, либо там же и сидите, пока идет война". Сто процентов жителей оккупированных территорий должны выехать, сто процентов. Никто не должен остаться".
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18.06.2022 14:34 Відповісти
Всі питання до Боневтіка, чому він здав Херсон і херсонців, а "стрілки" переводить, то на Байдена, то на Шольца. Чому про це ніхто не питає, а починаєте ображати американців, які дають нам гроші зі свого бюджету, дають нам зброю зі своєї армії, на яку також витратили гроші країни? Запитайте у Володі, чому він витратив гроші на російський бітум, а не на зброю і армію, тупий чи ворог?
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18.06.2022 14:43 Відповісти
То українці вже закінчуються
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18.06.2022 14:31 Відповісти
зато твоих дохлых кацапов будет до хрена
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18.06.2022 16:16 Відповісти
То може й не треба починати? Куди поспішати? Ну подумаєш,українці кожен день гинуть.. 🤦
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18.06.2022 14:32 Відповісти
Данілов, на хера людей заплутуєш і нервуєш? Допомога на 40 мільярдів $, підписана у травні, іде поза межами лендлізу, і перші кораблі з цією зброєю вже наближаються до Європи. Ці поставки триватимуть до жовтня, а з першого жовтня стартують поставки за лендлізом за рахунок іншого фінансового пакету.
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18.06.2022 14:50 Відповісти
ещё одно зе-чмо отрастило бороду и пердит в эфир
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18.06.2022 14:58 Відповісти
І скотч зелений на руку намотало. Що мене дивує, данілов в чорному, а всі в зеленому.
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18.06.2022 16:07 Відповісти
Брехня собача!
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18.06.2022 15:42 Відповісти
не пести кацап
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18.06.2022 16:17 Відповісти
Цитата: «Водночас Данілов повідомив, що *********** радянського зразка калібру 122 і 155 мм "майже не лишилося".

Не 155, а 152 мм!
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18.06.2022 15:34 Відповісти
спрерва - ликвидация ермако-вагнеровской, арахамо-абрамовичей и прочей фсбшной агентуры
потом - ленд-лиз и все остальное
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18.06.2022 15:36 Відповісти
Всё верно!Деза должна свернуть мозги кацапам.Что,сколько и когда, смотрим сводки и делаем выводы.
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18.06.2022 15:39 Відповісти
nu raz v 2014-om na dombabve riuzzge tanki naxodili v šaxtax, počemu by ZSU ne naxoditj Haimarsy u jakoj tam babuli Zinaidy pod jabloneju...
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18.06.2022 17:54 Відповісти
Цікаво: головний персонаж, - козачок, - розказує, що рік знав про наступ (звичайно, щойно "животворящий" став на посаду, х**ло одразу почало накопичувати своїх терористів на нашому кордоні, але "месія" мовчав, поки не розштурхали і не примусили квакнути щось, при цьому кораблі "діяч" швиденько вернув назад - британці послали свої).

Але при цьому адміністрація "божества" заморозила 100 чи 150 млн військової допомоги Україні: ще й оббріхували газету, яка завжди подавала правдиву інфу.

Санкції проти ПП-2 не ввели, хоча були зобов'язані згідно прийнятого закону (!)

Нафтопровід з Канади заблокував у перший же день "діяльності".

А чому ж нічого не було передбачено (кошти, допомога) цим "великим дружком", коли точно знав про напад ?

А, такі самі "великі аналітики" =напророкували= Україні 72 години.

Тепер же кожен день обертається смертями наших захисників, а ці "гаранти і дружки" чухаються. Зате вони =знали=. І цілий рік переговори вели з х**лом: просто не домовилися і не поділили так, як хотіли. Та й воно побачило, що з цими імпотентами можна робити все, що завгодно.
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19.06.2022 05:44 Відповісти
 
 