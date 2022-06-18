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Новости Война в Украине
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компенсации (469) Минюст (1700) Россия (91288)

Мы предлагаем создание уникального международного механизма получения компенсаций от России, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

компенсація

Заместитель министра юстиции Ирина Мудра обнародовала свое видение механизма получения компенсации от российского агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Замминистра отметила: "К сожалению, существующие международные организации и государственные учреждения оказались малоэффективными и недееспособными в вопросе получения репараций от РФ. Поэтому отсутствие действенных инструментов требует поиска и использования новых форм и методов принуждения агрессора к выплате компенсации.

Война в Украине уже нуждается в изменении фундаментальных основ международного публичного права. Поэтому, первоочередная задача для страны – инициировать с международными партнерами именно такие изменения.

Что такое репарация? Репарации – это форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством, по мирному договору (договору о нейтралитете) или другим международным актам, ущерба, причиненного государству , подвергшейся нападению".

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"Например, после Первой мировой войны Германия ежегодно платила определенную сумму репараций. Формы репараций из Германии для возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, были определены на Ялтинской конференции 1945 года.

Если вернуться к истории, во всех случаях выплаты репараций выполнялись государством, проигравшим войну или получившего отпор, т.е. капитулировавшим и давшим согласие на выплату репараций. Но сделано это было на основании международных договоров.

С Россией совсем другая ситуация: война в активной фазе; отсутствует согласие РФ; РФ – государство, поставившее под сомнение не только существование глобальных гарантий безопасности, но и существующей системы международного права per se (как таковой).

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Наши союзники должны либо признать, что система международного публичного права вообще не может реагировать на вызовы агрессивной войны, которую в любое время может начать государство-агрессор в отношении соседних суверенных государств, ты жить с этим, либо заставить государство платить высокую цену за причиненную ущерб. Но действовать для полного исключения такого государства с международной арены взаимосвязей в принципе", - отметила Мудра.

Она заявила: "Действенная концепция предполагает заключение международного договора о создании механизма возмещения ущерба, причиненного российской агрессией. Договором будет создаваться постоянно действующая Комиссия по рассмотрению исков (заявлений) о компенсации ущерба. Государства-участники Договора блокируют, конфискуют и передают активы РФ для удовлетворения требований Комиссии. Для этого создается Фонд активов.

Договор также предусматривает принудительное исполнение решений Комиссии, в результате чего должно стать получение заявителями возмещения.

В чем ценность международного Договора и почему, собственно, нам он нужен?

Мы понимаем, что Россия не будет осуществлять возмещение добровольно или признавать свою ответственность за нанесенный ущерб. Договор сможет быть тем же легитимно-правовым механизмом, который установит ответственность РФ и заставит ее компенсировать убытки. Это будет широко признанный в мире международный инструмент, с помощью которого у государства будут основания для совершения необходимых действий на своей территории, в том числе для принятия соответствующего национального законодательства".

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Мудрая продолжила: "Мы и предлагаем создание уникального международного механизма.

Комиссия – это постоянно действующий орган (но не судебный, скажем, квази-судебный), который будет рассматривать заявления о возмещении материального ущерба, причиненного войной. Предназначена для рассмотрения исков от физических, юридических лиц, муниципальных органов, государственных компаний, государства.

Заявления, которые Комиссия сможет рассматривать, делятся на разные категории в зависимости от размера требований и сложности кейса. Могут применяться различные процедуры, например, к однотипным заявлениям о потере жилья, движимому имуществу – рассмотрение заявлений должно происходить по быстрой, упрощенной процедуре. Такие иски могут быть объединены в массовые иски.

Более сложные и большие по объему заявления будут предусматривать более сложную процедуру с усиленными требованиями к доказательствам, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Здесь речь идет о потере крупного бизнеса".

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"Выплата возмещения по решениям Комиссии может производиться либо путем выплаты из Фонда (созданного заранее), либо путем принудительного исполнения решения Комиссии.

Денежные средства в Фонд могут поступать из разных источников: главное - государства-участники Договора обязуются наполнить Фонд заблокированными российскими активами, которые в дальнейшем должны быть конфискованы или национализированы и переданы в Фонд. Важно подчеркнуть, что для этого государства-участники должны будут изменить национальное законодательство, на что потребуется политическая воля законодательных органов этих государств.

Другие источники наполнения Фонда: специальные налоги, пошлины, которые могут быть наложены на россию или транзакции с Россией, средства, которые, например, будут аккумулироваться на ескроу счетах от торговли с РФ (н.д., нефтью и газом, энергоносителями и т.п., если невозможно ввести эмбарго).

Выполнение решений Комиссии за счет активов Фонда будет производиться автоматически. Комиссия передает решение Фонда, Фонд выплачивает средства", - резюмировала заместитель министра.
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Топ комментарии
+11
Наші західні партнери вже відкритим текстом кажуть, що гроші на відбудову країни будуть ідти слідом за реформами. Тобто, якщо Zeвиродки будуть і далі блокувати призначення незалежного голову САП або НАБУ, то бабосіків ніхто не дасть на нове житло для мешканців Чернігова чи Харкова. Так що думайТЕ!
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18.06.2022 18:57
+10
Зборіщє піздаболов!
"Унікальний механізм отимання компенсацій" (С) ... тадам!... репарації ))).
От тільки одна проблема. Щоб отримати репарації, треба перемогти рашку. Повністю. Щою вона капітулювала. А перемагати рашку ніхто не буде, бо 1) в України нема на це можливостей, 2) у світу - і можливостей і бажання. Максимум - видавити кацапів з території України і те ще вилами по воді писано, враховуючи, що Зєля робить все, щоб того не сталося.
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18.06.2022 18:54
+5
"Жили були миші і їх постійно жерли кішки. Вирішили миші, що з цим треба щось робити. Пішли вони до мудрого філіна питати поради. Філін їм і каже:
- Вам треба стати їжаками і коти вас перестануть жерти.
- Але ж філін, як ми можемо стати їжаками?
- Я вам запропонував в ЗАГАЛЬНОМУ вигляді МОЖЛИВИЙ механізм! А вам ВЖЕ подавай розгорнутий проєкт з зазначенням конкретних цифр!" (С)
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18.06.2022 19:03
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Правила форума Совет форумчан
А тех кого они убили, за это значит платить не нужно?
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18.06.2022 18:36 Ответить
Треба.
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18.06.2022 18:46 Ответить
нужен такой механизм , что бы , возле каждого кацапа "стоял" Украинец и получал с него и потом с детей его и с правнуков , дань должна быть пожизненная
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18.06.2022 19:27 Ответить
руZZкий хлопок страшніше вибуху:

При хлопке газа под Красноярском пострадали четверо россиян

В Красноярском крае из-за взрыва газа в частном доме четверо россиян получили травмы
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18.06.2022 18:47 Ответить
Срали кацапи на всі міжнародні механізми...
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18.06.2022 18:50 Ответить
введіть ввізне спецмито на товари країн, які купують у рашки нафту та газ: Китай, Індію та інші

і фсьо !!!!
рашка здується і заплатить через треті країни
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18.06.2022 18:52 Ответить
Ваше бажання, щоб все сталося "по щучьєму вєлєнью" зрозуміло. Але хочеться нагадати, а ви не памʼятаєте що сталося, коли США ввело спецмито на товари з Китаю? І ще хочеться нагадати, що Україна - це зовсім і близько не США.
Дуже погана ідея.
Думайте далі.
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18.06.2022 18:57 Ответить
Не будь дурником, і дізнайся, що США, купують бензин у Індії, яка робить його з нафти Раші. Гугли.
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18.06.2022 19:28 Ответить
Може здатися, що в Росії в особі Індії виник дуже цікавий і надійний партнер. Однак Індія не відмовиться від найбільших світових ринків (ЄС та США) заради Росії. До речі, днями Мінторг Індії повідомив, що США стали найбільшим торговим партнером країни, обігнавши Китай.

стаття в Дзеркаліі тижня:
Чому партнерство між Індією та Росією може скоро закінчитися
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/chomu-indija-ne-stane-partnerom-rosiji-nadovho.html
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18.06.2022 21:04 Ответить
Зборіщє піздаболов!
"Унікальний механізм отимання компенсацій" (С) ... тадам!... репарації ))).
От тільки одна проблема. Щоб отримати репарації, треба перемогти рашку. Повністю. Щою вона капітулювала. А перемагати рашку ніхто не буде, бо 1) в України нема на це можливостей, 2) у світу - і можливостей і бажання. Максимум - видавити кацапів з території України і те ще вилами по воді писано, враховуючи, що Зєля робить все, щоб того не сталося.
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18.06.2022 18:54 Ответить
Зэлэный_Змий

Читати не вміємо чи розуміти прочитане?
Ірина Мудра запропонувала механізм, за яким не треба нищити паРашку вщент та/чи очікувати її формальну капітуляцію.
Якщо цей механізм буде прийнятий, то репарації можна буде отримати, умовно, прямо зараз, навіть не чекаючи припинення активної фази війни з ВЖЕ замороженних чи конфіскованих активів.
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18.06.2022 20:34 Ответить
Юрчик, ти трошки тупенький? Ти думаєш, що без якоїсь бікси з українського мінфіну ніхто би в світі не здогадався, що заморожені активи можна відібрати? І заморозили їх чисто випадково, а не щоб віджати?
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18.06.2022 21:44 Ответить
Зэлэный_Змий

Особливо "цікаві" дописи населючка Нідерландів з клікухою замість ім'я.
Ти в тексті не бачиш того, що там є, знаходиш те, чого там нема, а замість, приписуєш своє,
що має відповідну назву - дешева маніпуляція.
Та і лексика характерна, черговий трольок?

Доречі, тупенький, в дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
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18.06.2022 23:30 Ответить
* бікси з українського мінюсту
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18.06.2022 21:52 Ответить
olezhka

Недолугий піліток, чи просто трошки дурненьке?
Ірина Мудра запропонувала в ЗАГАЛЬНОМУ вигляді МОЖЛИВИЙ механізм примусового отримання компенсації від паРашки (бо на даний момент його не існує), який ще не прийнятий міжнародною спільнотою і навіть не обговорювався.
А тобі ВЖЕ подавай розгорнутий проєкт з зазначенням конкретних цифр.
Звісно, що після створення такого механізму (якщо/коли це відбудеться) будуть обов'язково компенсації і за загибель, і щодо інших негативних наслідків для здоров'я постраждалих (поранення, контузія і т.п.).
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18.06.2022 18:55 Ответить
"Жили були миші і їх постійно жерли кішки. Вирішили миші, що з цим треба щось робити. Пішли вони до мудрого філіна питати поради. Філін їм і каже:
- Вам треба стати їжаками і коти вас перестануть жерти.
- Але ж філін, як ми можемо стати їжаками?
- Я вам запропонував в ЗАГАЛЬНОМУ вигляді МОЖЛИВИЙ механізм! А вам ВЖЕ подавай розгорнутий проєкт з зазначенням конкретних цифр!" (С)
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18.06.2022 19:03 Ответить
Наші західні партнери вже відкритим текстом кажуть, що гроші на відбудову країни будуть ідти слідом за реформами. Тобто, якщо Zeвиродки будуть і далі блокувати призначення незалежного голову САП або НАБУ, то бабосіків ніхто не дасть на нове житло для мешканців Чернігова чи Харкова. Так що думайТЕ!
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18.06.2022 18:57 Ответить
Дурень думкою багатіє. Це,до речі,не я придумав...
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18.06.2022 19:00 Ответить
Хто просить, одержує; хто шукає, знаходить; хто стукає, тому відчиняють.
Нехай чухаються
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18.06.2022 19:15 Ответить
Не буде нічого. Попіндять і забудуть. Щоб було, як з Німеччиною в Другій світовій, треба всю раїсю зріівняти з землею, а тварюки бункерні повинні самозастрелитись. Але це неможливо..навіть полонені хробаки не будуть відбудовувати Україну, бо нас почнуть в права людини тикати.
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18.06.2022 19:08 Ответить
Репарації сплачують по домовленню. Україна повинна перемогти РФ а тоді домовлятись.А дехто хоче домовитись не перемігши.Так не буває.Ніхто з кацапів репарації брати не буде окрім самої України.Наша влада якась шкільна самі думайте як ви будете відбудовувати країну.тут волонтери не допоможуть.
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18.06.2022 19:12 Ответить
Олег, все наскільки складніше, що уявити важко. Репарації отримує хто переміг. Прикинь, що територія Донбасу, завойована сепарами (нехай і тихо, але все до цього йде), не РФ, а сепарами, так буде в документах. Що далі? Суд над "нациками" - "азовцями", і вимога репарацій, за розбомблений Донбас, і тисячі вбитих.... Думки різні клубочаться, не все так просто. Все складно.
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18.06.2022 19:55 Ответить
Потрібен контроль продажів агресора,через зарахування на спецрахунки,з утриманням репараційних відсотків. Все реалізуєме наліво підлягає повному вилученню. А контор мінімум,інакше то -не мнханізм
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18.06.2022 19:38 Ответить
отличная минюстовская схема, Всё по карманам
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18.06.2022 19:38 Ответить
Vi Wa

Читай ще раз, якщо з одного не дійшло.
"Договором створюватиметься постійно діюча Комісія з розгляду позовів (заяв) про компенсацію збитків. Держави-учасниці Договору блокують, конфіскують та передають активи рф для задоволення вимог Комісії. Для цього створюється Фонд активів.

Тобто ті країни (не Україна) конфіскують та за запитом України видають гроші на конкретні задачі і контролюють, щоб івони пішли саме на потрібне, а не до карманів наших хапуг.
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18.06.2022 20:41 Ответить
Ні про що!
"Не существует механизмов заставить Россию выплачивать Украине репарации. Ни МУС, ни медународной уголовный трибунал, ни ЕСПЧ не могут этого сделать, пишет The Guardian, ссылаясь на на доклад аналитического центра "Ceasefire".

Также невозможно определить и институцию, которая могла бы присудить России выплату таких компенсаций.

Авторы доклада предположили, что создать специальный следственный орган могла бы Генассамблея ООН.

Но учитывая, что у России есть право вето в Совбезе ООН, такая идея выглядит нереализуемой.

"Разумеется, она не будет платить их по доброй воле", - делают вывод авторы доклада."

Зате вже Шмига наобіцяв людям компенсації за втрачене за рахунок арештованих коштів кацапів.
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18.06.2022 21:30 Ответить
Він настільки унікальний що ми його не побачимо.Тобто побачимо,але не всі його побачуть.Цитати великих.
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18.06.2022 21:58 Ответить
Юрий Собкевич
зачем мне читать Зе-Аферистов
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18.06.2022 23:56 Ответить
 
 