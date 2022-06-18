Мы предлагаем создание уникального международного механизма получения компенсаций от России, - Минюст

Заместитель министра юстиции Ирина Мудра обнародовала свое видение механизма получения компенсации от российского агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Замминистра отметила: "К сожалению, существующие международные организации и государственные учреждения оказались малоэффективными и недееспособными в вопросе получения репараций от РФ. Поэтому отсутствие действенных инструментов требует поиска и использования новых форм и методов принуждения агрессора к выплате компенсации.

Война в Украине уже нуждается в изменении фундаментальных основ международного публичного права. Поэтому, первоочередная задача для страны – инициировать с международными партнерами именно такие изменения.

Что такое репарация? Репарации – это форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права, в частности, возмещение государством, по мирному договору (договору о нейтралитете) или другим международным актам, ущерба, причиненного государству , подвергшейся нападению".

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"Например, после Первой мировой войны Германия ежегодно платила определенную сумму репараций. Формы репараций из Германии для возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны, были определены на Ялтинской конференции 1945 года.

Если вернуться к истории, во всех случаях выплаты репараций выполнялись государством, проигравшим войну или получившего отпор, т.е. капитулировавшим и давшим согласие на выплату репараций. Но сделано это было на основании международных договоров.

С Россией совсем другая ситуация: война в активной фазе; отсутствует согласие РФ; РФ – государство, поставившее под сомнение не только существование глобальных гарантий безопасности, но и существующей системы международного права per se (как таковой).

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Наши союзники должны либо признать, что система международного публичного права вообще не может реагировать на вызовы агрессивной войны, которую в любое время может начать государство-агрессор в отношении соседних суверенных государств, ты жить с этим, либо заставить государство платить высокую цену за причиненную ущерб. Но действовать для полного исключения такого государства с международной арены взаимосвязей в принципе", - отметила Мудра.

Она заявила: "Действенная концепция предполагает заключение международного договора о создании механизма возмещения ущерба, причиненного российской агрессией. Договором будет создаваться постоянно действующая Комиссия по рассмотрению исков (заявлений) о компенсации ущерба. Государства-участники Договора блокируют, конфискуют и передают активы РФ для удовлетворения требований Комиссии. Для этого создается Фонд активов.

Договор также предусматривает принудительное исполнение решений Комиссии, в результате чего должно стать получение заявителями возмещения.

В чем ценность международного Договора и почему, собственно, нам он нужен?

Мы понимаем, что Россия не будет осуществлять возмещение добровольно или признавать свою ответственность за нанесенный ущерб. Договор сможет быть тем же легитимно-правовым механизмом, который установит ответственность РФ и заставит ее компенсировать убытки. Это будет широко признанный в мире международный инструмент, с помощью которого у государства будут основания для совершения необходимых действий на своей территории, в том числе для принятия соответствующего национального законодательства".

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Мудрая продолжила: "Мы и предлагаем создание уникального международного механизма.

Комиссия – это постоянно действующий орган (но не судебный, скажем, квази-судебный), который будет рассматривать заявления о возмещении материального ущерба, причиненного войной. Предназначена для рассмотрения исков от физических, юридических лиц, муниципальных органов, государственных компаний, государства.

Заявления, которые Комиссия сможет рассматривать, делятся на разные категории в зависимости от размера требований и сложности кейса. Могут применяться различные процедуры, например, к однотипным заявлениям о потере жилья, движимому имуществу – рассмотрение заявлений должно происходить по быстрой, упрощенной процедуре. Такие иски могут быть объединены в массовые иски.

Более сложные и большие по объему заявления будут предусматривать более сложную процедуру с усиленными требованиями к доказательствам, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Здесь речь идет о потере крупного бизнеса".

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"Выплата возмещения по решениям Комиссии может производиться либо путем выплаты из Фонда (созданного заранее), либо путем принудительного исполнения решения Комиссии.

Денежные средства в Фонд могут поступать из разных источников: главное - государства-участники Договора обязуются наполнить Фонд заблокированными российскими активами, которые в дальнейшем должны быть конфискованы или национализированы и переданы в Фонд. Важно подчеркнуть, что для этого государства-участники должны будут изменить национальное законодательство, на что потребуется политическая воля законодательных органов этих государств.

Другие источники наполнения Фонда: специальные налоги, пошлины, которые могут быть наложены на россию или транзакции с Россией, средства, которые, например, будут аккумулироваться на ескроу счетах от торговли с РФ (н.д., нефтью и газом, энергоносителями и т.п., если невозможно ввести эмбарго).

Выполнение решений Комиссии за счет активов Фонда будет производиться автоматически. Комиссия передает решение Фонда, Фонд выплачивает средства", - резюмировала заместитель министра.