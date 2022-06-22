Украину официально признают кандидатом на вступление в ЕС, - проект решения
Лидеры ЕС в Брюсселе одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.
Об этом говорится в последнем проекте заключения саммита ЕС, с которым ознакомилось издание Euractiv, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Европейский Совет принял решение предоставить Украине и Республике Молдова статус страны-кандидата", – говорится в проекте решения лидеров ЕС, которые встретятся на саммите в Брюсселе 23-24 июня.
Лидеры ЕС примут решение о дальнейших шагах для вступления стран после полного выполнения всех условий, изложенных Европейской комиссией, добавлено в проекте решения.
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Первый отчет об оценке выполнения Украиной условий ожидается в рамках регулярного анализа Еврокомиссии по расширению уже к концу этого года.
В отношении Грузии формулировка саммита ЕС будет такой: "Европейский Совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство".
"Прогресс каждой страны по пути в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов", - говорится также в проекте выводов.
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Эта формулировка говорит о том, что ЕС не намерен объединять Украину и Молдову в один пакет, как это было сделано с Северной Македонией и Албанией.
Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов ЕС, которая выступила бы против предоставления Украине кандидатского статуса.
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Война теми средствами, что есть и пообещали будет длится от 3 до 10 лет, за это время значительная часть населения умрет, а южные регионы будут в сильнейшем упадке и иммиграция только усилится. Кому потом тот статус кандидата нужен будет?
Ну давайте накиньтесь на меня.
я еще до отправки сообщения вижу психологический портрет моих хейтеров
Для них, до речі, кандидатство - не як серпом по рейтингам, бо треба буде швидко виконувати певні вимога та умови, в процесі яких легко може статися, що маладиє дараванія самі себе помножать на нуль. З нетерпінням чекаю їхніх подальших кроків, як вони будуть рити собі політичні могили, щосили намагаючись цьому опиратися.
А синам і донькам на наступних виборах варто було б подумати про щось більш притомне, бо всі ці перспективи як радісно з'явилися, та радісно можуть і зникнути, якщо відповідні перетворення не будуть проведені. А для цього самих відосіков найвеличнішого трохи замало...
В нас зараз дуже багато емігрувало людей до європи, тобто в перспективі країна може бути 20-25 млн чоловік при досить великих територіях. Про взяття до єс нас запевняють коли вже країна повністю залежна та знесилена і в перспективі може бути ще слабшою, тому всілякі німеччини та угорщини вже заспокоїлись і навіть виступають за наш вступ до єс.
Таке враження що дійсно "все йде по плану" тільки не нашому з вами. х'ло може залишитись при територіях, в єс нас візьмуть ослабленою та залежною країною через років 10, а сша скаже що ви ж не програли повністю і ми вам в цьому допомогли.
Єдині хто займає проукраїнську прозору позицію - Велика Британія і можливо тільки вона хоче бачити дійсно сильну і незалежну Україну.
Главное в этой новости.
Правильно, а то периодически (раз в 8-9 лет) и в Молдове, и в Украине приходит к власти очередной Хам или Додон. Если бы эти периоды хоть по времени совпадали, а так почти в противофазе- если у них нормальный Президент, то у нас чёрти что.