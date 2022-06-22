Украину официально признают кандидатом на вступление в ЕС, - проект решения

Лидеры ЕС в Брюсселе одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом говорится в последнем проекте заключения саммита ЕС, с которым ознакомилось издание Euractiv, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Европейский Совет принял решение предоставить Украине и Республике Молдова статус страны-кандидата", – говорится в проекте решения лидеров ЕС, которые встретятся на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Лидеры ЕС примут решение о дальнейших шагах для вступления стран после полного выполнения всех условий, изложенных Европейской комиссией, добавлено в проекте решения.

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Первый отчет об оценке выполнения Украиной условий ожидается в рамках регулярного анализа Еврокомиссии по расширению уже к концу этого года.

В отношении Грузии формулировка саммита ЕС будет такой: "Европейский Совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство".

"Прогресс каждой страны по пути в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов", - говорится также в проекте выводов.

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Эта формулировка говорит о том, что ЕС не намерен объединять Украину и Молдову в один пакет, как это было сделано с Северной Македонией и Албанией.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов ЕС, которая выступила бы против предоставления Украине кандидатского статуса.