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Україну офіційно визнають кандидатом на вступ до ЄС, - проєкт рішення

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Лідери ЄС у Брюсселі схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.

Про це йдеться в останньому проєкті висновків саміту ЄС, з яким ознайомилось видання Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні та Республіці Молдова статус країни-кандидата", – йдеться у проєкті рішення лідерів ЄС, які зустрінуться на саміті в Брюсселі 23-24 червня.

Лідери ЄС ухвалять рішення про подальші кроки щодо вступу країн після повного виконання всіх умов, викладених Європейською комісією, додається у проекті рішення.

Читайте: Європейська Рада підтримає кандидатство в ЄС для України, - Йозвяк

Перший звіт про оцінку виконання Україною умов очікується в рамках регулярного аналізу Єврокомісії щодо розширення вже до кінця цього року.

Щодо Грузії формулювання саміту ЄС буде таким: "Європейська рада готова надати Грузії статусу країни-кандидата після того, як будуть враховані пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки Грузії на членство".

"Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів", - йдеться також у проєкті висновків.

Також читайте: Усі країни ЄС схвалять надання Україні статусу кандидата на вступ, - Bloomberg

Це формулювання говорить про те, що ЄС не має наміру об’єднувати Україну та Молдову в один "пакет", як це було зроблено з Північною Македонією та Албанією.

Кілька дипломатів ЄС заявили виданню, що після кількох днів внутрішніх обговорень у ЄС не виявилося жодної країни серед 27 країн-членів ЄС, яка виступила б проти надання Україні кандидатського статусу.

Автор: 

членство в ЄС (1232) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+8
Европа не повинна забувати що Україна поставила підпис про вступ до ЄС кров"ю своїх синів і дочок
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22.06.2022 11:00
+6
Тепер не пройде: "Нас ніхто не чекає. Нам двері закриті". Будь-ласка, заходи, але перед цим помий руки, перестань красти, перестань хамити і т.д.
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22.06.2022 11:36
+4
Нагадайте скільки років вже Туреччина кандидат... З нашими казнокрадам далеко не заїдеш!
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22.06.2022 11:17
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22.06.2022 10:58 Відповісти
Спасибо за это, конечно, но я променял бы статус кандидата на нормальное вооружение в нормальном количестве не думая.
Война теми средствами, что есть и пообещали будет длится от 3 до 10 лет, за это время значительная часть населения умрет, а южные регионы будут в сильнейшем упадке и иммиграция только усилится. Кому потом тот статус кандидата нужен будет?
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22.06.2022 11:00 Відповісти
Одно другому не мешает. Мало представляется, что если кто-то нападет на страну-члена ЕС, то организация не будет реагировать . Хоть и не военная по сути.
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22.06.2022 12:24 Відповісти
Тим, хто розмовляє українською.
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22.06.2022 16:37 Відповісти
Европа не повинна забувати що Україна поставила підпис про вступ до ЄС кров"ю своїх синів і дочок
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22.06.2022 11:00 Відповісти
Этот евросоюз в том виде котором он есть, с такими регламентами, и аля правовой системой. Украине ... х не нужен. Можно интегрироваться по другому в европейское сообщество.
Ну давайте накиньтесь на меня. я еще до отправки сообщения вижу психологический портрет моих хейтеров
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22.06.2022 11:12 Відповісти
Чому ж. Все по ділу. Проте ЄС це все-таки союз, котрий, хоче він цього чи ні, змушений підтримувати ослаблених в економічному плані членів. Якщо-б нас прийняли до війни, це виглядало-б так, наче нас тягнуть за вуха, хоча ми цього зовсім не заслужили. А сьогодні - заслужили. Заслужили і доказали. Їхні ЄВРО банкноти не зможуть оплатити цю послугу, яку сьогодні Україна робить для Європи, стримуючи росію. Проте краще так, чим нічого.
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22.06.2022 11:44 Відповісти
В ЄС є свої недоліки і їх багато, особливо зі сторони Старої Європи. Але по перше це значно якісніша альтернатива союзу (а по факту вассалітету) з москалями. Технологічно, культурно, економічно, ЄС це безальтернативний вибір. А по друге там є певна кількість країн з якими у нас більше збігаються інтереси і погляди на світ, це умовна Річ Посполіта. І інтеграція в ЄС в цілому дасть нам можливість більш тісно з ними співпрацювати. Можливо колись країни Східної Європи взагалі почнуть формувати в ЄС порядок денний.
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22.06.2022 14:01 Відповісти
А сини та доньки розписалися у своїй долі, обравши в 2019му яскраву ляльку бабушкі Бєні, наповнену російськими агентами, пройдисвітами, кретинами та просто випадковими людьми.
Для них, до речі, кандидатство - не як серпом по рейтингам, бо треба буде швидко виконувати певні вимога та умови, в процесі яких легко може статися, що маладиє дараванія самі себе помножать на нуль. З нетерпінням чекаю їхніх подальших кроків, як вони будуть рити собі політичні могили, щосили намагаючись цьому опиратися.

А синам і донькам на наступних виборах варто було б подумати про щось більш притомне, бо всі ці перспективи як радісно з'явилися, та радісно можуть і зникнути, якщо відповідні перетворення не будуть проведені. А для цього самих відосіков найвеличнішого трохи замало...
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22.06.2022 13:41 Відповісти
Мені здається є певний договорняк між європою, сша та ху'лом.

В нас зараз дуже багато емігрувало людей до європи, тобто в перспективі країна може бути 20-25 млн чоловік при досить великих територіях. Про взяття до єс нас запевняють коли вже країна повністю залежна та знесилена і в перспективі може бути ще слабшою, тому всілякі німеччини та угорщини вже заспокоїлись і навіть виступають за наш вступ до єс.

Таке враження що дійсно "все йде по плану" тільки не нашому з вами. х'ло може залишитись при територіях, в єс нас візьмуть ослабленою та залежною країною через років 10, а сша скаже що ви ж не програли повністю і ми вам в цьому допомогли.

Єдині хто займає проукраїнську прозору позицію - Велика Британія і можливо тільки вона хоче бачити дійсно сильну і незалежну Україну.
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22.06.2022 11:15 Відповісти
Путин хотел захватить Украину. Так что не знаю про какой договорняк ты говоришь.
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22.06.2022 11:16 Відповісти
Олег, а ви в русалок, та лісових духів вірите?
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22.06.2022 11:17 Відповісти
Ні не вірю, хоча покоління старше за мене вже успішно воду по телевізору "заряджало" та ремонтували годинники наприкінці 90-тих.
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22.06.2022 11:38 Відповісти
подобные элементы ИПСО, с закОсом на умнЯк, попадаются на глаза уже не первый раз..(
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22.06.2022 11:55 Відповісти
Кацапія програє і до цього все йде.
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22.06.2022 11:55 Відповісти
Да у зрадоботов это вообще не война, а конкурс договорняков. Зрадоватник хуже предателя
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22.06.2022 12:19 Відповісти
Заметьте что первую оценку Украине дадут уже в конце года. Так что ОПа готовь сраку.
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22.06.2022 11:15 Відповісти
Нагадайте скільки років вже Туреччина кандидат... З нашими казнокрадам далеко не заїдеш!
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22.06.2022 11:17 Відповісти
Перший звіт про оцінку виконання Україною умов очікується в рамках регулярного аналізу Єврокомісії щодо розширення вже до кінця цього року. Джерело:

Главное в этой новости.
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22.06.2022 11:17 Відповісти
Тепер не пройде: "Нас ніхто не чекає. Нам двері закриті". Будь-ласка, заходи, але перед цим помий руки, перестань красти, перестань хамити і т.д.
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22.06.2022 11:36 Відповісти

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22.06.2022 11:53 Відповісти
"ЄС не має наміру об'єднувати Україну та Молдову в один "пакет".
Правильно, а то периодически (раз в 8-9 лет) и в Молдове, и в Украине приходит к власти очередной Хам или Додон. Если бы эти периоды хоть по времени совпадали, а так почти в противофазе- если у них нормальный Президент, то у нас чёрти что.
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22.06.2022 11:59 Відповісти
 
 