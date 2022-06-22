Україну офіційно визнають кандидатом на вступ до ЄС, - проєкт рішення

Лідери ЄС у Брюсселі схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.

Про це йдеться в останньому проєкті висновків саміту ЄС, з яким ознайомилось видання Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні та Республіці Молдова статус країни-кандидата", – йдеться у проєкті рішення лідерів ЄС, які зустрінуться на саміті в Брюсселі 23-24 червня.

Лідери ЄС ухвалять рішення про подальші кроки щодо вступу країн після повного виконання всіх умов, викладених Європейською комісією, додається у проекті рішення.

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Перший звіт про оцінку виконання Україною умов очікується в рамках регулярного аналізу Єврокомісії щодо розширення вже до кінця цього року.

Щодо Грузії формулювання саміту ЄС буде таким: "Європейська рада готова надати Грузії статусу країни-кандидата після того, як будуть враховані пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки Грузії на членство".

"Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів", - йдеться також у проєкті висновків.

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Це формулювання говорить про те, що ЄС не має наміру об’єднувати Україну та Молдову в один "пакет", як це було зроблено з Північною Македонією та Албанією.

Кілька дипломатів ЄС заявили виданню, що після кількох днів внутрішніх обговорень у ЄС не виявилося жодної країни серед 27 країн-членів ЄС, яка виступила б проти надання Україні кандидатського статусу.