Україну офіційно визнають кандидатом на вступ до ЄС, - проєкт рішення
Лідери ЄС у Брюсселі схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.
Про це йдеться в останньому проєкті висновків саміту ЄС, з яким ознайомилось видання Euractiv, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні та Республіці Молдова статус країни-кандидата", – йдеться у проєкті рішення лідерів ЄС, які зустрінуться на саміті в Брюсселі 23-24 червня.
Лідери ЄС ухвалять рішення про подальші кроки щодо вступу країн після повного виконання всіх умов, викладених Європейською комісією, додається у проекті рішення.
Перший звіт про оцінку виконання Україною умов очікується в рамках регулярного аналізу Єврокомісії щодо розширення вже до кінця цього року.
Щодо Грузії формулювання саміту ЄС буде таким: "Європейська рада готова надати Грузії статусу країни-кандидата після того, як будуть враховані пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки Грузії на членство".
"Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів", - йдеться також у проєкті висновків.
Це формулювання говорить про те, що ЄС не має наміру об’єднувати Україну та Молдову в один "пакет", як це було зроблено з Північною Македонією та Албанією.
Кілька дипломатів ЄС заявили виданню, що після кількох днів внутрішніх обговорень у ЄС не виявилося жодної країни серед 27 країн-членів ЄС, яка виступила б проти надання Україні кандидатського статусу.
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Война теми средствами, что есть и пообещали будет длится от 3 до 10 лет, за это время значительная часть населения умрет, а южные регионы будут в сильнейшем упадке и иммиграция только усилится. Кому потом тот статус кандидата нужен будет?
Ну давайте накиньтесь на меня.
я еще до отправки сообщения вижу психологический портрет моих хейтеров
Для них, до речі, кандидатство - не як серпом по рейтингам, бо треба буде швидко виконувати певні вимога та умови, в процесі яких легко може статися, що маладиє дараванія самі себе помножать на нуль. З нетерпінням чекаю їхніх подальших кроків, як вони будуть рити собі політичні могили, щосили намагаючись цьому опиратися.
А синам і донькам на наступних виборах варто було б подумати про щось більш притомне, бо всі ці перспективи як радісно з'явилися, та радісно можуть і зникнути, якщо відповідні перетворення не будуть проведені. А для цього самих відосіков найвеличнішого трохи замало...
В нас зараз дуже багато емігрувало людей до європи, тобто в перспективі країна може бути 20-25 млн чоловік при досить великих територіях. Про взяття до єс нас запевняють коли вже країна повністю залежна та знесилена і в перспективі може бути ще слабшою, тому всілякі німеччини та угорщини вже заспокоїлись і навіть виступають за наш вступ до єс.
Таке враження що дійсно "все йде по плану" тільки не нашому з вами. х'ло може залишитись при територіях, в єс нас візьмуть ослабленою та залежною країною через років 10, а сша скаже що ви ж не програли повністю і ми вам в цьому допомогли.
Єдині хто займає проукраїнську прозору позицію - Велика Британія і можливо тільки вона хоче бачити дійсно сильну і незалежну Україну.
Главное в этой новости.
Правильно, а то периодически (раз в 8-9 лет) и в Молдове, и в Украине приходит к власти очередной Хам или Додон. Если бы эти периоды хоть по времени совпадали, а так почти в противофазе- если у них нормальный Президент, то у нас чёрти что.