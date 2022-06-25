Греция перестала принимать у россиян заявления на визы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Визовый центр Греции остановил прием документов на визы у граждан России – консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске не будут рассматривать заявления с 27 июня.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте визового центра.
В центре объяснили, что причиной являются "технические причины". Сроки возобновления выдачи виз не указаны.
Все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, представленных в период до 24 июня.
Как сообщалось, недавно в МИД России заявили, что Греция больше не является безопасным местом для отдыха граждан РФ, поскольку там фиксируют "случаи агрессии и дискриминации" в отношении россиян. Также в апреле Греция решила выслать 12 российских дипломатов.
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