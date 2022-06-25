РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13769 посетителей онлайн
Новости За рубежом
4 551 19
Греция (688) Россия (91225)

Греция перестала принимать у россиян заявления на визы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

россия,греция

Визовый центр Греции остановил прием документов на визы у граждан России – консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске не будут рассматривать заявления с 27 июня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте визового центра.

В центре объяснили, что причиной являются "технические причины". Сроки возобновления выдачи виз не указаны.

Все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, представленных в период до 24 июня.

Как сообщалось, недавно в МИД России заявили, что Греция больше не является безопасным местом для отдыха граждан РФ, поскольку там фиксируют "случаи агрессии и дискриминации" в отношении россиян. Также в апреле Греция решила выслать 12 российских дипломатов.

Читайте также: Греция передаст Украине 30 боевых машин пехоты, - премьер Мицотакис
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
ЦЕЖ ТРЕБА , а воююча країна ще буде аж до 1 липня пускати гавнюків із раши ‼️‼️
показать весь комментарий
25.06.2022 13:13
+8
нахрена скрепоносным эта страна НАТО вы же самодостаточные сколько морей у самих есть
показать весь комментарий
25.06.2022 13:17
+8
Маєш рацію - потрібно було ще в 2014 році
заборонити рашистам в'їзд до України!
показать весь комментарий
25.06.2022 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЦЕЖ ТРЕБА , а воююча країна ще буде аж до 1 липня пускати гавнюків із раши ‼️‼️
показать весь комментарий
25.06.2022 13:13 Ответить
Маєш рацію - потрібно було ще в 2014 році
заборонити рашистам в'їзд до України!
показать весь комментарий
25.06.2022 14:06 Ответить
А у нас заяви на візи держприкордонслужба не приймає. Ну і в чому різниця?
показать весь комментарий
25.06.2022 13:14 Ответить
нахрена скрепоносным эта страна НАТО вы же самодостаточные сколько морей у самих есть
показать весь комментарий
25.06.2022 13:17 Ответить
А нефть рашистскую они не хотят прекратить перевозить тоже? Или БМП например подкинуть? Дешёвый популизм - пища для бедных интеллектом.
показать весь комментарий
25.06.2022 13:19 Ответить
Кацапы! Все на южный берег моря Лаптеногих!!! Хорошего купания!!!
показать весь комментарий
25.06.2022 13:20 Ответить
В Крыму говорят турист вывелся,не хотят отдыхающие за мины заплывать.
показать весь комментарий
25.06.2022 13:24 Ответить
ВАЩЕ ИХ ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ВСЕГО МИРА
показать весь комментарий
25.06.2022 13:25 Ответить
This is Sparta!!!
показать весь комментарий
25.06.2022 13:28 Ответить
лаптепітеків навіть греки-контрабандисти не хочуть бачити. Це ж потрібно так насрати під дверима
показать весь комментарий
25.06.2022 13:38 Ответить
хреція? - хто би міг подумати..
і шо тепер кацам замість Пантеону лоби об хрущевки пиндячити?
ні я тільки за ....
показать весь комментарий
25.06.2022 13:42 Ответить
Европа - кацапам вход воспрещен
показать весь комментарий
25.06.2022 13:46 Ответить
Отдыхать можно и на мысе Шмидта. Природа и чистый океан.
показать весь комментарий
25.06.2022 13:51 Ответить
Kalimera і kalispera, москалі!!!
показать весь комментарий
25.06.2022 14:08 Ответить
В Мексике тревел-блогерше Ирине Голдман не захотели обменять доллары из-за паспорта РФ: она обошла 15 банков "Ребят, мы пришли в банк, нам не меняют доллары вообще с русским паспортом. Они еще даже посмеялись над нами, прикиньте", - рассказала Голдман.
По ее словам, работник банка был очень зол не от хорошей жизни и начал смеяться над блогершей и ее подругой.
показать весь комментарий
25.06.2022 14:11 Ответить
нащо москалям греція, якщо є колима і магадан?
показать весь комментарий
25.06.2022 14:16 Ответить
Греков наверно обижает что русские предпочитает Турцию, их врага.
показать весь комментарий
25.06.2022 14:26 Ответить
Греція на цей час не може впоратися з великим напливом турістів. дуже багато з Америки. скандінавські країни. Німеччина Франція.Ізраїль. а за рашку навіть не згадують в новинах. Це я до того. що напочатку війни тут вили болотні кікімори. які мають в Греції туристичні агенції *фсьо пропало. сезона нє будєт* Русні й так дуже дорого зараз з пересадками. може дасть Бог й ці виїдуть . бо тепер нема за що їм тут триматися.
показать весь комментарий
25.06.2022 16:01 Ответить
Их скоро не одна страна мира ( я имею в виду нормльные страны) не будут принимать, Пусть отдыхают в Северной Корее или в Китае например. Могут ещё в Эритрею слетать или к талибам . Там такие у них будут приключения , на всю жизнь не забудут , если вернутся конечно.
показать весь комментарий
25.06.2022 19:48 Ответить
 
 