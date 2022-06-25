Греція перестала приймати у росіян заяви на візи

Візовий центр Греції зупинив прийом документів на візи у громадян Росії - консульства Греції у Москві, Санкт-Петербурзі та Новоросійську не розглядатимуть заяви з 27 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті візового центру.

У центрі пояснили, що причиною є "технічні причини". Терміни поновлення видачі віз не вказані.

Усі візові центри будуть відкриті для консультацій, обробки та видачі паспортів, які були подані в період до 24 червня.

Як повідомлялося, нещодавно в МЗС Росії заявили, що Греція більше не є безпечним місцем для відпочинку громадян РФ, оскільки там фіксують "випадки агресії та дискримінації" щодо росіян. Також у квітні Греція вирішила вислати 12 російських дипломатів.

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