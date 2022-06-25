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Новини За кордоном
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Греція перестала приймати у росіян заяви на візи

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

россия,греция

Візовий центр Греції зупинив прийом документів на візи у громадян Росії - консульства Греції у Москві, Санкт-Петербурзі та Новоросійську не розглядатимуть заяви з 27 червня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті візового центру.

У центрі пояснили, що причиною є "технічні причини". Терміни поновлення видачі віз не вказані.

Усі візові центри будуть відкриті для консультацій, обробки та видачі паспортів, які були подані в період до 24 червня.

Як повідомлялося, нещодавно в МЗС Росії заявили, що Греція більше не є безпечним місцем для відпочинку громадян РФ, оскільки там фіксують "випадки агресії та дискримінації" щодо росіян. Також у квітні Греція вирішила вислати 12 російських дипломатів.

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Топ коментарі
+12
ЦЕЖ ТРЕБА , а воююча країна ще буде аж до 1 липня пускати гавнюків із раши ‼️‼️
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25.06.2022 13:13
+8
нахрена скрепоносным эта страна НАТО вы же самодостаточные сколько морей у самих есть
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25.06.2022 13:17
+8
Маєш рацію - потрібно було ще в 2014 році
заборонити рашистам в'їзд до України!
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25.06.2022 14:06
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ЦЕЖ ТРЕБА , а воююча країна ще буде аж до 1 липня пускати гавнюків із раши ‼️‼️
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25.06.2022 13:13 Відповісти
Маєш рацію - потрібно було ще в 2014 році
заборонити рашистам в'їзд до України!
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25.06.2022 14:06 Відповісти
А у нас заяви на візи держприкордонслужба не приймає. Ну і в чому різниця?
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25.06.2022 13:14 Відповісти
нахрена скрепоносным эта страна НАТО вы же самодостаточные сколько морей у самих есть
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25.06.2022 13:17 Відповісти
А нефть рашистскую они не хотят прекратить перевозить тоже? Или БМП например подкинуть? Дешёвый популизм - пища для бедных интеллектом.
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25.06.2022 13:19 Відповісти
Кацапы! Все на южный берег моря Лаптеногих!!! Хорошего купания!!!
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25.06.2022 13:20 Відповісти
В Крыму говорят турист вывелся,не хотят отдыхающие за мины заплывать.
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25.06.2022 13:24 Відповісти
ВАЩЕ ИХ ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ВСЕГО МИРА
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25.06.2022 13:25 Відповісти
This is Sparta!!!
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25.06.2022 13:28 Відповісти
лаптепітеків навіть греки-контрабандисти не хочуть бачити. Це ж потрібно так насрати під дверима
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25.06.2022 13:38 Відповісти
хреція? - хто би міг подумати..
і шо тепер кацам замість Пантеону лоби об хрущевки пиндячити?
ні я тільки за ....
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25.06.2022 13:42 Відповісти
Европа - кацапам вход воспрещен
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25.06.2022 13:46 Відповісти
Отдыхать можно и на мысе Шмидта. Природа и чистый океан.
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25.06.2022 13:51 Відповісти
Kalimera і kalispera, москалі!!!
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25.06.2022 14:08 Відповісти
В Мексике тревел-блогерше Ирине Голдман не захотели обменять доллары из-за паспорта РФ: она обошла 15 банков "Ребят, мы пришли в банк, нам не меняют доллары вообще с русским паспортом. Они еще даже посмеялись над нами, прикиньте", - рассказала Голдман.
По ее словам, работник банка был очень зол не от хорошей жизни и начал смеяться над блогершей и ее подругой.
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25.06.2022 14:11 Відповісти
нащо москалям греція, якщо є колима і магадан?
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25.06.2022 14:16 Відповісти
Греков наверно обижает что русские предпочитает Турцию, их врага.
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25.06.2022 14:26 Відповісти
Греція на цей час не може впоратися з великим напливом турістів. дуже багато з Америки. скандінавські країни. Німеччина Франція.Ізраїль. а за рашку навіть не згадують в новинах. Це я до того. що напочатку війни тут вили болотні кікімори. які мають в Греції туристичні агенції *фсьо пропало. сезона нє будєт* Русні й так дуже дорого зараз з пересадками. може дасть Бог й ці виїдуть . бо тепер нема за що їм тут триматися.
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25.06.2022 16:01 Відповісти
Их скоро не одна страна мира ( я имею в виду нормльные страны) не будут принимать, Пусть отдыхают в Северной Корее или в Китае например. Могут ещё в Эритрею слетать или к талибам . Там такие у них будут приключения , на всю жизнь не забудут , если вернутся конечно.
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25.06.2022 19:48 Відповісти
 
 