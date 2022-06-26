Байден о ракетных ударах по Киеву: Очередное российское варварство

Президент США Джо Байден прокомментировал ракетные удары российских оккупантов по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, сегодняшние обстрелы Киева - это "очередное их (российское. – Ред.) варварство".

Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажное здание в Киеве.

Известно, что 1 человек погиб, а 4 – госпитализированы.

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