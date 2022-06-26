РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16287 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
10 505 65
Байден (2380) война (46696) Киев (24533) обстрел (20132)

Байден о ракетных ударах по Киеву: Очередное российское варварство

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден прокомментировал ракетные удары российских оккупантов по Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, сегодняшние обстрелы Киева - это "очередное их (российское. – Ред.) варварство".

Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажное здание в Киеве.

Известно, что 1 человек погиб, а 4 – госпитализированы.

Смотрите также: Последствия ракетного удара рашистов по Киеву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
так пане президенте , тому нам необхідні 500 км хімарси для початку , а там видно буде
показать весь комментарий
26.06.2022 14:53
+15
Дякуємо, діду за констатацію факта. Але у тебе 2000 Хаймарсів на озброєні. Дай штук 40 і настрій у рашки бомбити Україні відразу відпаде. Особливо коли даси ракети, що летять на 300км і не будеш гундіти, що не стріляйте по варварам на їх території.
показать весь комментарий
26.06.2022 14:54
+11
А як би нам так, щоб ленд-ліз був уже не тільки на папері? Бо дуже треба, якщо чесно
показать весь комментарий
26.06.2022 14:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як би нам так, щоб ленд-ліз був уже не тільки на папері? Бо дуже треба, якщо чесно
показать весь комментарий
26.06.2022 14:52 Ответить
взагалі-то складається враження, що вони чекають, чи зупиняться кацапи на межах луганьскої та донецької областей! і якщо ні, тоді щось приїде
показать весь комментарий
26.06.2022 15:03 Ответить
И то не факт ,что приедет
показать весь комментарий
26.06.2022 15:06 Ответить
Зрада зрадная! Что там ещё в твоей методичке, каZZап?
показать весь комментарий
26.06.2022 16:39 Ответить
Вже все їде і це добре !!
показать весь комментарий
26.06.2022 15:36 Ответить
Розумні люди вже давно зрозуміли що, навіщо та чому так їде озброєння.

Но, вам не розкажемо, бо зразу заверещите "зрада".
А воно нам потрібно?
показать весь комментарий
26.06.2022 16:06 Ответить
Вибори до Конгресу
показать весь комментарий
26.06.2022 16:13 Ответить
Зараз прийдуть дурні і розкажуть що лендліз пливе. Питання тільки куди, та на якому летючому голландці. У 19 сторіччі поштові кліпери атлантику проходили менше як за місяць. Хоча що там транспортувати човном теж не зрозуміло, оскільки все що надали вже в Україні.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:04 Ответить
та не, все дурні уже отписались ))))
показать весь комментарий
26.06.2022 17:10 Ответить
А як таке? Зеленський просить США особисто втрутитись і авіація США розносить гомельський аеродром та кілька глибоководних навідних бомб скидає до чорного моря?...
Я Гадаю Лукаш точно би всрався якось відповідати... а от що б там путяка ще б міг вдіяти -- ото лиш про ту кляту кнопку в "чумодані", що за ним охоронець носить.. Але то може бути й найбільшим у світовій історії "блефом"....
показать весь комментарий
26.06.2022 15:25 Ответить
В "чумодані" ахфіцер патпалковнік FSO носить Хуùловське сцарськоє ГАВНО
показать весь комментарий
26.06.2022 16:42 Ответить
не думаю что путин начал бы яд. войну из-за беларуси...так что ваше предложение хорошее. Но это если б у Байдена были яйца....
показать весь комментарий
26.06.2022 18:11 Ответить
Нєєє.. яйця мали б бути у Зеленського.. А то він вже всіх "шугає" у відеозвернення, а що за тим стоїть? Воля заходу..
А взяв би й сказав -- Я, як головний представник Українського народу, благаю -- втручайтесь! Припиніть цю безглузду війну, увесь світ страждає -- винного ви знаєте!..
показать весь комментарий
27.06.2022 21:10 Ответить
Уже набридло, ви не вдячні. Якби допомога була тільки на папері, уже би було «псередине»
показать весь комментарий
26.06.2022 15:30 Ответить
Асфальтом спробувати. А, якщо серйозно, то треба було в 2019 році думати.
показать весь комментарий
10.10.2022 09:26 Ответить
так пане президенте , тому нам необхідні 500 км хімарси для початку , а там видно буде
показать весь комментарий
26.06.2022 14:53 Ответить
500 км это экспериментальная ракета .Её наверное и на вооружении армии сша ещё нету
показать весь комментарий
26.06.2022 15:14 Ответить
Черговий напад агонії у кремлівського фюрера і терориста під номером один у світі !😠‼️
показать весь комментарий
26.06.2022 14:53 Ответить
Щось він довгенько агонізує. Можливо, тому що його де-хто з наших стратегічних партнерів постійно реанімує, живлячи його економіку і не даючи нам нормальну зброю?
показать весь комментарий
26.06.2022 15:00 Ответить
банкрути казяться

Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на условия, прописанные в долговых обязательствах. Согласно им, льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму порядка $100 млн заканчивается сегодня, 26 июня.

Если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник, 27 июня, утром произойдет «событие дефолта», пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, для России это станет первым дефолтом по внешнему долгу за последние 100 лет. https://t.me/zerkalo_io/46996
показать весь комментарий
26.06.2022 15:21 Ответить
Дякуємо, діду за констатацію факта. Але у тебе 2000 Хаймарсів на озброєні. Дай штук 40 і настрій у рашки бомбити Україні відразу відпаде. Особливо коли даси ракети, що летять на 300км і не будеш гундіти, що не стріляйте по варварам на їх території.
показать весь комментарий
26.06.2022 14:54 Ответить
спойлер не дадуть, всі тягнуть час, щоб саме Українці прийняли рішення припинити спротив, щоб імідж Заходу не попортити... але вони так нічого ні про нас ні про русню не зрозуміли... що ми не здамося... і їм це дуже не подобається...
показать весь комментарий
26.06.2022 15:00 Ответить
все більше на те схоже. Тоді вихід один- битися чим є і менше слухати "друзів". Можна просто так померти, а можна потягнути на дно з собою ще й кацапстан. На це сил може вистачити, сосбливо якщо їхати на їх територію і нищити там все, що побачиш, особливо газо і нафтовидобувну галузь.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:04 Ответить
битися нечем....
показать весь комментарий
26.06.2022 18:12 Ответить
Мда..
І це відповідь президента США
показать весь комментарий
26.06.2022 14:57 Ответить
Он ясно дал понять, что кацапам крышка❗
показать весь комментарий
26.06.2022 15:01 Ответить
випадково не ціною нашої смерті? Він сказав те, що сказав і не більше. Досить бути дітьми і шукати скрізь таємні знаки і натяки. Скоро коли Байден почухає своє яйце, ми будемо шукати в тому тайний зміст і копатися, що він для нас означає.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:08 Ответить
А ти чухай своє яйце там
показать весь комментарий
26.06.2022 15:33 Ответить
Давно пора вещи называть своими именами. Это классический русский нацизм. Определение нацизм это - наиболее радикальное политическое течение, стремящееся под лозунгами борьбы за интересы коренной нации любыми средствами вплоть до террористических захватить власть в другой стране и полностью ликвидировать имеющийся там правящий режим.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:00 Ответить
Ого, оце потужно - рашка має злякатись.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:04 Ответить
Cпасибо за констатацию факта джо но нам от этого не легче
показать весь комментарий
26.06.2022 15:04 Ответить
Які претензії до Байдена він не є презедент України-звертайтеся до Зе якого обрали.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:07 Ответить
Розвитком від твоіх висловлювань і не пахне ,- ти звичайний , тупий вилупок !
показать весь комментарий
26.06.2022 15:31 Ответить
Байден підписав ленд-ліз не просто так по доброті душевній.Варварство- це насрати в музеї.А те,що зараз в Україні- це геноцид,який потрібно зупинити.Тим більше,що на Заході все дуже добре знають,що тут робиться.Нам з Германії сьогодні родичі подзвонили, розказали до коментарів ОВА,скільки вбито і поранено в нашому місті.І куди саме влучили.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:14 Ответить
ні в якому разі. Якби цей дідуля не вивіз своє посольство за місяць до нападу, то ніякого нападу не було б. Окрім того дідуля збирався суді поставляти джавеліни та стінгери, щоб постійно тримати кацапів у напрузі, і тільки незрозумілий український народ повів себе так,що не дати важку зброю було б вже не зручно. Та й дає він її краплями. А що до пейсатого, то напиши йому офіційного листа і назви його офіційно пейсатим. Не ховайся, тебе багато хто в тому підтримає. Хоча напевно потім уронять головою на щось тверде, що слідкував за язиком.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:17 Ответить
Мабуть "дідуля дає зброю краплями", тому що наша армія ще поки не опанувала її? А те, що Джонсон запропонував вчити 10000 воєнних кожних 4 місяці на ******* зброї? Чи ви хочете отримати 100 Хімарсів, а там будь-як-буде? Про очевидне непланування бюжджету на те, що ми зможемо не те, що стримати, а і вибити москалів з-під Києва, Чернігова, Сум, Миколаєва та і решти багатьох міст навіть не буду казати. Ви виглядаєте, як типовий зрадофіл.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:43 Ответить
Якби не США та Британія у нас було б ЯО: приблизно 1500 стратегічних ядерних боєзарядів та 3000 тактичних. Думаю, Україна могли би утримувати хоча би 10% цього арсеналу в робочому стані і тоді не було би Криму, Донбасу, Бучі ,Маріуполя... А зараз ті хто забрав нашу зброю лиють крокодилячі сльози, замість того щоб захистити і прямо заявляють, що бояться орків бо ті мають ЯО і погрожують її застосувати.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:39 Ответить
за кого голосовал?
показать весь комментарий
26.06.2022 16:23 Ответить
Жевание соплей продолжается.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:14 Ответить
дал же бог соседей. москали и *********
показать весь комментарий
26.06.2022 15:15 Ответить
Варварство,варварство...ПРО давай. ППО давай.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:20 Ответить
Та пофіг на всякі договори і правила - треба планету рятувати від ошалілої кацапні!Довго ще вони будуть робити вигляд,що допомагають?По чайній ложці в день...
показать весь комментарий
26.06.2022 15:24 Ответить
Розвиток людини. Щодо пейсатого, то подивись 300 еврейцев! А дідуля, споглядаючи, як влада готувалась воювати асфальтом і не поспішала давати нам зброю. Ти м більше, що зеля обсирав постійно штати. Тільки, побачивши, що знову встав народ на захист і зявився притомний очільник зсу, тільки тоді почали давати зброю!
показать весь комментарий
26.06.2022 15:37 Ответить
Дідуля вже допоміг Афгану, фактично віддавши країну талібам разом із американською зброєю на сотні мільярдів і при цьому кинув на поталу цим варварам тисячі афганців, які допомагали американцям.
показать весь комментарий
26.06.2022 15:44 Ответить
Олеже іскра! Ти проти того, щоб дідуля нам допомагав?
показать весь комментарий
26.06.2022 15:50 Ответить
Ну шо ти Сімочка. Звісно я хочу щоб дідуля дав Україні хоча би половину того, що він подарував талібам. А це не тільки автомати і гранатомети , а і сотні літаків, гелікоптерів, РСЗВ, гармат, тисячі броньованих машин. Але чогось дідуля спокійно допоміг озброїтися до зубів терористам -фанатикам, а вся допомога Україні - 4 РСЗВ, сотня гаубиць та вербальні погрози х***лу.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:15 Ответить
потому что талибы в ответ не запуляют. А тут сс*тно разозлить.
И что самое обидное, он все равно получит войну. И позор, и войну
показать весь комментарий
26.06.2022 18:15 Ответить
Біда в тому, що для Харкова, Чернігова, Сум, Миколаєва і інших міст і сіл, це вже стало буденністю.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:02 Ответить
Треба банити свіженьких, червневих ботів, які у коментарях роблять дебільні наїзди на партнерів України.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:02 Ответить
+100% . Nick Dubovikoff - кацапская ****** сидящая на этой ветке
показать весь комментарий
26.06.2022 16:16 Ответить
Перед виборами в Конгрес вальнемо зі всіх стволів. Попередньо підірвавши кримський міст.
показать весь комментарий
26.06.2022 16:15 Ответить
Ты смотри, бо твою пшекию точно за три дня возьмут
показать весь комментарий
26.06.2022 18:31 Ответить
А Президент України вже зробив офіційну заяву стосовно ракетних обстрілів столиці України?
показать весь комментарий
26.06.2022 16:17 Ответить
он ещё отдыхает, сегодня же воскресенье. Неделя тяжёлая выдалась, паренёк к вечернему монологу готовится
показать весь комментарий
26.06.2022 16:25 Ответить
А з приводу прильотів ракет з території білорашки - яка-небудь курва з МЗС України ноту таракану заслала?Чи все норм,так і було заплановано?
показать весь комментарий
26.06.2022 16:38 Ответить
Дед обеспокоен?
показать весь комментарий
26.06.2022 18:29 Ответить
Это не страна, а полигон какой то.
показать весь комментарий
26.06.2022 18:44 Ответить
Пане Байден, а як називається той гарант, що з цікавістю спостерігає за тортурами варвара над людьми?
показать весь комментарий
27.06.2022 00:12 Ответить
 
 