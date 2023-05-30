10 505 65
Байден про ракетні удари по Києву: Чергове російське варварство
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент США Джо Байден прокоментував ракетні удари російських окупантів по Києву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За його словами, сьогоднішні обстріли Києва це "чергове їхнє (російське. - Ред.) варварство".
Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.
Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.
Топ коментарі
+15 Autorare Autorare
показати весь коментар26.06.2022 14:53
+15 Розвиток Людини
показати весь коментар26.06.2022 14:54
+11 Oleksandr Onys
показати весь коментар26.06.2022 14:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Но, вам не розкажемо, бо зразу заверещите "зрада".
А воно нам потрібно?
Я Гадаю Лукаш точно би всрався якось відповідати... а от що б там путяка ще б міг вдіяти -- ото лиш про ту кляту кнопку в "чумодані", що за ним охоронець носить.. Але то може бути й найбільшим у світовій історії "блефом"....
А взяв би й сказав -- Я, як головний представник Українського народу, благаю -- втручайтесь! Припиніть цю безглузду війну, увесь світ страждає -- винного ви знаєте!..
Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на условия, прописанные в долговых обязательствах. Согласно им, льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму порядка $100 млн заканчивается сегодня, 26 июня.
Если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник, 27 июня, утром произойдет «событие дефолта», пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, для России это станет первым дефолтом по внешнему долгу за последние 100 лет. https://t.me/zerkalo_io/46996
І це відповідь президента США
И что самое обидное, он все равно получит войну. И позор, и войну