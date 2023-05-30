УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16673 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
10 505 65
Байден (2320) Київ (13830) обстріл (21024) Повітряні атаки на Київ (395)

Байден про ракетні удари по Києву: Чергове російське варварство

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден прокоментував ракетні удари російських окупантів по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, сьогоднішні обстріли Києва це "чергове їхнє (російське. - Ред.) варварство".

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.

Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару рашистів по Києву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
так пане президенте , тому нам необхідні 500 км хімарси для початку , а там видно буде
показати весь коментар
26.06.2022 14:53
+15
Дякуємо, діду за констатацію факта. Але у тебе 2000 Хаймарсів на озброєні. Дай штук 40 і настрій у рашки бомбити Україні відразу відпаде. Особливо коли даси ракети, що летять на 300км і не будеш гундіти, що не стріляйте по варварам на їх території.
показати весь коментар
26.06.2022 14:54
+11
А як би нам так, щоб ленд-ліз був уже не тільки на папері? Бо дуже треба, якщо чесно
показати весь коментар
26.06.2022 14:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як би нам так, щоб ленд-ліз був уже не тільки на папері? Бо дуже треба, якщо чесно
показати весь коментар
26.06.2022 14:52 Відповісти
взагалі-то складається враження, що вони чекають, чи зупиняться кацапи на межах луганьскої та донецької областей! і якщо ні, тоді щось приїде
показати весь коментар
26.06.2022 15:03 Відповісти
И то не факт ,что приедет
показати весь коментар
26.06.2022 15:06 Відповісти
Зрада зрадная! Что там ещё в твоей методичке, каZZап?
показати весь коментар
26.06.2022 16:39 Відповісти
Вже все їде і це добре !!
показати весь коментар
26.06.2022 15:36 Відповісти
Розумні люди вже давно зрозуміли що, навіщо та чому так їде озброєння.

Но, вам не розкажемо, бо зразу заверещите "зрада".
А воно нам потрібно?
показати весь коментар
26.06.2022 16:06 Відповісти
Вибори до Конгресу
показати весь коментар
26.06.2022 16:13 Відповісти
Зараз прийдуть дурні і розкажуть що лендліз пливе. Питання тільки куди, та на якому летючому голландці. У 19 сторіччі поштові кліпери атлантику проходили менше як за місяць. Хоча що там транспортувати човном теж не зрозуміло, оскільки все що надали вже в Україні.
показати весь коментар
26.06.2022 15:04 Відповісти
та не, все дурні уже отписались ))))
показати весь коментар
26.06.2022 17:10 Відповісти
А як таке? Зеленський просить США особисто втрутитись і авіація США розносить гомельський аеродром та кілька глибоководних навідних бомб скидає до чорного моря?...
Я Гадаю Лукаш точно би всрався якось відповідати... а от що б там путяка ще б міг вдіяти -- ото лиш про ту кляту кнопку в "чумодані", що за ним охоронець носить.. Але то може бути й найбільшим у світовій історії "блефом"....
показати весь коментар
26.06.2022 15:25 Відповісти
В "чумодані" ахфіцер патпалковнік FSO носить Хуùловське сцарськоє ГАВНО
показати весь коментар
26.06.2022 16:42 Відповісти
не думаю что путин начал бы яд. войну из-за беларуси...так что ваше предложение хорошее. Но это если б у Байдена были яйца....
показати весь коментар
26.06.2022 18:11 Відповісти
Нєєє.. яйця мали б бути у Зеленського.. А то він вже всіх "шугає" у відеозвернення, а що за тим стоїть? Воля заходу..
А взяв би й сказав -- Я, як головний представник Українського народу, благаю -- втручайтесь! Припиніть цю безглузду війну, увесь світ страждає -- винного ви знаєте!..
показати весь коментар
27.06.2022 21:10 Відповісти
Уже набридло, ви не вдячні. Якби допомога була тільки на папері, уже би було «псередине»
показати весь коментар
26.06.2022 15:30 Відповісти
Асфальтом спробувати. А, якщо серйозно, то треба було в 2019 році думати.
показати весь коментар
10.10.2022 09:26 Відповісти
так пане президенте , тому нам необхідні 500 км хімарси для початку , а там видно буде
показати весь коментар
26.06.2022 14:53 Відповісти
500 км это экспериментальная ракета .Её наверное и на вооружении армии сша ещё нету
показати весь коментар
26.06.2022 15:14 Відповісти
Черговий напад агонії у кремлівського фюрера і терориста під номером один у світі !😠‼️
показати весь коментар
26.06.2022 14:53 Відповісти
Щось він довгенько агонізує. Можливо, тому що його де-хто з наших стратегічних партнерів постійно реанімує, живлячи його економіку і не даючи нам нормальну зброю?
показати весь коментар
26.06.2022 15:00 Відповісти
банкрути казяться

Россия находится «в нескольких часах» от дефолта по внешнему долгу, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на условия, прописанные в долговых обязательствах. Согласно им, льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму порядка $100 млн заканчивается сегодня, 26 июня.

Если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то в понедельник, 27 июня, утром произойдет «событие дефолта», пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, для России это станет первым дефолтом по внешнему долгу за последние 100 лет. https://t.me/zerkalo_io/46996
показати весь коментар
26.06.2022 15:21 Відповісти
Дякуємо, діду за констатацію факта. Але у тебе 2000 Хаймарсів на озброєні. Дай штук 40 і настрій у рашки бомбити Україні відразу відпаде. Особливо коли даси ракети, що летять на 300км і не будеш гундіти, що не стріляйте по варварам на їх території.
показати весь коментар
26.06.2022 14:54 Відповісти
спойлер не дадуть, всі тягнуть час, щоб саме Українці прийняли рішення припинити спротив, щоб імідж Заходу не попортити... але вони так нічого ні про нас ні про русню не зрозуміли... що ми не здамося... і їм це дуже не подобається...
показати весь коментар
26.06.2022 15:00 Відповісти
все більше на те схоже. Тоді вихід один- битися чим є і менше слухати "друзів". Можна просто так померти, а можна потягнути на дно з собою ще й кацапстан. На це сил може вистачити, сосбливо якщо їхати на їх територію і нищити там все, що побачиш, особливо газо і нафтовидобувну галузь.
показати весь коментар
26.06.2022 15:04 Відповісти
битися нечем....
показати весь коментар
26.06.2022 18:12 Відповісти
Мда..
І це відповідь президента США
показати весь коментар
26.06.2022 14:57 Відповісти
Он ясно дал понять, что кацапам крышка❗
показати весь коментар
26.06.2022 15:01 Відповісти
випадково не ціною нашої смерті? Він сказав те, що сказав і не більше. Досить бути дітьми і шукати скрізь таємні знаки і натяки. Скоро коли Байден почухає своє яйце, ми будемо шукати в тому тайний зміст і копатися, що він для нас означає.
показати весь коментар
26.06.2022 15:08 Відповісти
А ти чухай своє яйце там
показати весь коментар
26.06.2022 15:33 Відповісти
Давно пора вещи называть своими именами. Это классический русский нацизм. Определение нацизм это - наиболее радикальное политическое течение, стремящееся под лозунгами борьбы за интересы коренной нации любыми средствами вплоть до террористических захватить власть в другой стране и полностью ликвидировать имеющийся там правящий режим.
показати весь коментар
26.06.2022 15:00 Відповісти
Ого, оце потужно - рашка має злякатись.
показати весь коментар
26.06.2022 15:04 Відповісти
Cпасибо за констатацию факта джо но нам от этого не легче
показати весь коментар
26.06.2022 15:04 Відповісти
Які претензії до Байдена він не є презедент України-звертайтеся до Зе якого обрали.
показати весь коментар
26.06.2022 15:07 Відповісти
Розвитком від твоіх висловлювань і не пахне ,- ти звичайний , тупий вилупок !
показати весь коментар
26.06.2022 15:31 Відповісти
Байден підписав ленд-ліз не просто так по доброті душевній.Варварство- це насрати в музеї.А те,що зараз в Україні- це геноцид,який потрібно зупинити.Тим більше,що на Заході все дуже добре знають,що тут робиться.Нам з Германії сьогодні родичі подзвонили, розказали до коментарів ОВА,скільки вбито і поранено в нашому місті.І куди саме влучили.
показати весь коментар
26.06.2022 15:14 Відповісти
ні в якому разі. Якби цей дідуля не вивіз своє посольство за місяць до нападу, то ніякого нападу не було б. Окрім того дідуля збирався суді поставляти джавеліни та стінгери, щоб постійно тримати кацапів у напрузі, і тільки незрозумілий український народ повів себе так,що не дати важку зброю було б вже не зручно. Та й дає він її краплями. А що до пейсатого, то напиши йому офіційного листа і назви його офіційно пейсатим. Не ховайся, тебе багато хто в тому підтримає. Хоча напевно потім уронять головою на щось тверде, що слідкував за язиком.
показати весь коментар
26.06.2022 15:17 Відповісти
Мабуть "дідуля дає зброю краплями", тому що наша армія ще поки не опанувала її? А те, що Джонсон запропонував вчити 10000 воєнних кожних 4 місяці на ******* зброї? Чи ви хочете отримати 100 Хімарсів, а там будь-як-буде? Про очевидне непланування бюжджету на те, що ми зможемо не те, що стримати, а і вибити москалів з-під Києва, Чернігова, Сум, Миколаєва та і решти багатьох міст навіть не буду казати. Ви виглядаєте, як типовий зрадофіл.
показати весь коментар
26.06.2022 15:43 Відповісти
Якби не США та Британія у нас було б ЯО: приблизно 1500 стратегічних ядерних боєзарядів та 3000 тактичних. Думаю, Україна могли би утримувати хоча би 10% цього арсеналу в робочому стані і тоді не було би Криму, Донбасу, Бучі ,Маріуполя... А зараз ті хто забрав нашу зброю лиють крокодилячі сльози, замість того щоб захистити і прямо заявляють, що бояться орків бо ті мають ЯО і погрожують її застосувати.
показати весь коментар
26.06.2022 15:39 Відповісти
за кого голосовал?
показати весь коментар
26.06.2022 16:23 Відповісти
Жевание соплей продолжается.
показати весь коментар
26.06.2022 15:14 Відповісти
дал же бог соседей. москали и *********
показати весь коментар
26.06.2022 15:15 Відповісти
Варварство,варварство...ПРО давай. ППО давай.
показати весь коментар
26.06.2022 15:20 Відповісти
Та пофіг на всякі договори і правила - треба планету рятувати від ошалілої кацапні!Довго ще вони будуть робити вигляд,що допомагають?По чайній ложці в день...
показати весь коментар
26.06.2022 15:24 Відповісти
Розвиток людини. Щодо пейсатого, то подивись 300 еврейцев! А дідуля, споглядаючи, як влада готувалась воювати асфальтом і не поспішала давати нам зброю. Ти м більше, що зеля обсирав постійно штати. Тільки, побачивши, що знову встав народ на захист і зявився притомний очільник зсу, тільки тоді почали давати зброю!
показати весь коментар
26.06.2022 15:37 Відповісти
Дідуля вже допоміг Афгану, фактично віддавши країну талібам разом із американською зброєю на сотні мільярдів і при цьому кинув на поталу цим варварам тисячі афганців, які допомагали американцям.
показати весь коментар
26.06.2022 15:44 Відповісти
Олеже іскра! Ти проти того, щоб дідуля нам допомагав?
показати весь коментар
26.06.2022 15:50 Відповісти
Ну шо ти Сімочка. Звісно я хочу щоб дідуля дав Україні хоча би половину того, що він подарував талібам. А це не тільки автомати і гранатомети , а і сотні літаків, гелікоптерів, РСЗВ, гармат, тисячі броньованих машин. Але чогось дідуля спокійно допоміг озброїтися до зубів терористам -фанатикам, а вся допомога Україні - 4 РСЗВ, сотня гаубиць та вербальні погрози х***лу.
показати весь коментар
26.06.2022 16:15 Відповісти
потому что талибы в ответ не запуляют. А тут сс*тно разозлить.
И что самое обидное, он все равно получит войну. И позор, и войну
показати весь коментар
26.06.2022 18:15 Відповісти
Біда в тому, що для Харкова, Чернігова, Сум, Миколаєва і інших міст і сіл, це вже стало буденністю.
показати весь коментар
26.06.2022 16:02 Відповісти
Треба банити свіженьких, червневих ботів, які у коментарях роблять дебільні наїзди на партнерів України.
показати весь коментар
26.06.2022 16:02 Відповісти
+100% . Nick Dubovikoff - кацапская ****** сидящая на этой ветке
показати весь коментар
26.06.2022 16:16 Відповісти
Перед виборами в Конгрес вальнемо зі всіх стволів. Попередньо підірвавши кримський міст.
показати весь коментар
26.06.2022 16:15 Відповісти
Ты смотри, бо твою пшекию точно за три дня возьмут
показати весь коментар
26.06.2022 18:31 Відповісти
А Президент України вже зробив офіційну заяву стосовно ракетних обстрілів столиці України?
показати весь коментар
26.06.2022 16:17 Відповісти
он ещё отдыхает, сегодня же воскресенье. Неделя тяжёлая выдалась, паренёк к вечернему монологу готовится
показати весь коментар
26.06.2022 16:25 Відповісти
А з приводу прильотів ракет з території білорашки - яка-небудь курва з МЗС України ноту таракану заслала?Чи все норм,так і було заплановано?
показати весь коментар
26.06.2022 16:38 Відповісти
Дед обеспокоен?
показати весь коментар
26.06.2022 18:29 Відповісти
Это не страна, а полигон какой то.
показати весь коментар
26.06.2022 18:44 Відповісти
Пане Байден, а як називається той гарант, що з цікавістю спостерігає за тортурами варвара над людьми?
показати весь коментар
27.06.2022 00:12 Відповісти
 
 