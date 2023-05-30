Байден про ракетні удари по Києву: Чергове російське варварство

Президент США Джо Байден прокоментував ракетні удари російських окупантів по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, сьогоднішні обстріли Києва це "чергове їхнє (російське. - Ред.) варварство".

Нагадаємо, 26 червня російські окупанти обстріляли 9-поверховий будинок у Києві.

Відомо, що 1 людина загинула, а 4 - госпіталізовано.

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