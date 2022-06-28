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Число погибших от удара РФ по ТЦ в Кременчуге людей выросло до 18
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 7 утра 28 июня от ракетного удара россиян по ТЦ "Амстор" в Кременчуге погибли 18 человек.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать", - написал он.
Ранее сообщалось о 16 погибших и 59 раненых.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Україна нарешті наважиться вдарити по метрополії і зруйнує Кримський міст Гарпунами, так?
Чи пробач Господи, вдарить по сплячих солдатах русьні в казармах на території РФ?
А потім вищатимуть на весь про свою "душу", "состраданіє", "культуру" і "високую духовность" ?
Як така погань може жити на землі ?
Скільки в святу землю
Впало зерен жита -
Стільки разів буде
Тебе, враже вбито!
Скільки зробиш, враже,
Кроків по Вкраїні -
Стільки твого ляже
Роду в домовині!
Як просію горе
Крізь дрібненьке сито -
Станеш ти про пекло
Господа просити...
Та не буде, враже,
Смерть твоя легкою.
Та й у смерті, враже,
Не знайдеш спокою...
Богові - Боже!
Ворогу - вороже!
Буде тобі, враже,
Так, як Відьма скаже!
Не тут ли собака порылась? Не пора ли пройтись по Суке Православной как следует?
Наверное, надо искать наводчика, а не владельца торговых площадей
Ціль - залякати, змусити прийняти умови терористів.
Керівництво московії повинно стати на одному щаблі з бен Ладеном.
Підлягають знищенню в разі виявлення всіма можливими засобами.
Это запланированный акт терроризма и геноцида, горячо поддерживаемый нацистским населением кацапии. Я так понимаю это ответ за взорванные склады по Донбассу. Вот так и идёт эта война, мы воюеем с их военными, они воюют с нашими гражданскими.Будьте прокляты, ублюдки
а обсуждать руснявых тварын, что они там хихикают - себя не уважать.
орки стреляли по заводу и попали по ТЦ т.к. стреляют совковым "высокоНЕточным" говном 60х годов и выпуска и разработки с нереальными отклонениями. Это никакое не оправдание для них, наоборот, применение подобных боеприпасов в городской застройке - уже акт терроризма, даже если бы они и не попали по ТЦ.
В совокупности с обстрелами всей территории это чистой воды терроризм и геноцид нашего народа, здесь согласен полностью.
Высказыване не мое, но мною распостраненное в "одноклассниках". Прошу распостранять в рашистских социальных сетях.