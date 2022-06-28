Число погибших от удара РФ по ТЦ в Кременчуге людей выросло до 18

По состоянию на 7 утра 28 июня от ракетного удара россиян по ТЦ "Амстор" в Кременчуге погибли 18 человек.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким. Спасатели продолжают работать", - написал он.

Ранее сообщалось о 16 погибших и 59 раненых.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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