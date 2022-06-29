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Новости За рубежом
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G20 (281) Зеленский (16555) Индонезия (137) Путин (29862) саммит (1032) Джонсон_Борис (478)

Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 из-за Путина

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

g20

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет "очень удивлен", если президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 в Индонезии, назвав его "изгоем". При этом он попросил партнеров по "Большой двадцатке" не бойкотировать саммит, если Путин туда все-таки приедет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

"Я думаю, что он вряд ли поедет по разным причинам", – сказал Джонсон журналистам во вторник во время полета на саммит НАТО в Мадриде.

Он также предупредил, что любой бойкот со стороны западных стран, в случае приезда Путина, просто оставит слово России и Китаю.

"Если вы оставляете что-то вроде G-20, вы рискуете просто передать возможность пропаганды другим", – сказал он.

Также читайте: Глава G20, президент Индонезии Видодо планирует визиты в Украину и Россию

И Путина, и президента Украины Владимира Зеленского на встречу G-20 на Бали пригласил президент Индонезии Джоко Видодо. Россия из-за войны войны в Украине подвергается жестким санкциям от некоторых стран G-20.

Напомним, саммит G20 пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада считает функционирование G20 невозможным, пока там есть Россия, - министр финансов Фриланд
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Топ комментарии
+24
Якщо хло приїде - вбийте його! Ця нелюдь повинна вмерти!
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29.06.2022 20:06
+16
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29.06.2022 20:12
+13
Привезите на саммит сортир и замочите ***** в нем.
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29.06.2022 20:08
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Якщо хло приїде - вбийте його! Ця нелюдь повинна вмерти!
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29.06.2022 20:06 Ответить
ну хотя бы обоссут
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29.06.2022 20:22 Ответить
Скоріш за все так і буде, але приниження може мати наслідки! Краще вбити!
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29.06.2022 20:25 Ответить
Або хоча б викрасти лайновалізу...
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29.06.2022 20:37 Ответить
Привезите на саммит сортир и замочите ***** в нем.
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29.06.2022 20:08 Ответить
поРашу(сартир)всю привезите и усыпите
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29.06.2022 20:43 Ответить
Правильно, нехай їде... далі самі знаєте що з ним зробити.
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29.06.2022 20:11 Ответить
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29.06.2022 20:12 Ответить
і що хтось справді вірить в те що "імператор всея недораші" туди приїде?) Воно ж сцикливе. І взагалі немає на Балі таких довгих столів, які б підійшли х...лу.)
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29.06.2022 20:13 Ответить
Так Индонезия вроде ж отозвала приглашение Ху...лу?
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29.06.2022 20:13 Ответить
Нібито збирається поїхати в рашу.,.
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29.06.2022 20:17 Ответить
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29.06.2022 20:14 Ответить
Трус путлєр прийїде... усім скаже ...ви нацисти...обісрали мій авзолєй чЛєніна...де тепер мої Шарікови мене поховають...
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29.06.2022 20:18 Ответить
Неужели кто то подаст ему руку?
Я бы хотел это увидеть унижение, когда он будет бегать с протянутой ручонкой!
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29.06.2022 20:19 Ответить
Китайский ПОЦ с ним расцелуется.
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29.06.2022 20:29 Ответить
Путло не приїде
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29.06.2022 20:19 Ответить
У Японському морі згоріло москальське корито-ролкел «ангара», на борту якого знаходилося 570 легкових автомобілів. Повідомляється, що японці відмовилися його гасити.
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29.06.2022 20:21 Ответить
Боцман **** опять нажрался и курил в постели.
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29.06.2022 20:28 Ответить
Во-первых, 570 б/у автомобилей. Новые кацапам не продают.
Во-вторых, японцы помогали тушить и снаяли экипаж. Кацапы же как обычно обвинили во всем японцев, чтоы скрыть свои нарушения техники безопвсности.
В-третих, судно, таки да, нахрен сгорело.
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29.06.2022 21:16 Ответить
Пропоную приїхати усім та відрпіздити сволоту *****
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29.06.2022 20:25 Ответить
Очень правильная мысль!!!!
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29.06.2022 20:26 Ответить
Правильно! Будет возможность взять его за ножки, да ****** головой об угол, чтоб только ботокс брызнул в разные стороны...если духу конечно хватит у кого-то. Ясно что микрон с олухом шмольцем налетят и станут драться за очередь сделать ему минет, но возможно кто-то воспрользуется этой суматохой, да убьет мразоту.
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29.06.2022 20:30 Ответить
Тут не согласен. ***** не нельзя пускать на G20. Именно нельзя пускать, а не то чтобы он сам гордо отказался ехать
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29.06.2022 20:35 Ответить
Очєредну коалу йому....Хай дрочить...
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29.06.2022 20:54 Ответить
***** тра' замочити в сортірі
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29.06.2022 20:59 Ответить
так, це троллінг від Бориса), але х..ло бункерне засцить.
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29.06.2022 21:46 Ответить
Аргентина, Туреччина подали заявку в БРІКС. Мексика, Саудівська Аравія, Туреччина, категорично відмовилися від санкцій. Китай, Індія, пояснювати що за країни?. За населенням, це 2/3 G20. на саміті треба показувати свою правоту, а не виставляти себе дикунами, що плюються, і кидаються лайном. ДО РЕЧІ, Індонезія, вкрай імпонує Рашi, запросила на саміт і Зелю)))
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29.06.2022 21:53 Ответить
Вже тиждень розганяють цей хрень. що Аргентина та Іран вступають. Буде BRICSIA, 😂😂 але підтверджень немає. Про Туреччину також. Домовилися б хоч однаково брехати 🤣🤣🤣🤣
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30.06.2022 01:28 Ответить
Чомусь Бориса тут не дуже поважають. Але коли розповідаєш про допомогу Україні погоджуються. Нєкоториє тащатся від нашого. Хз.
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29.06.2022 22:55 Ответить
читаю инстаграм, так у бритов на него аллергия, почище чему нас на зеленского. Ну у нас ясно за что. А Джонсона за что ненавидеть? за ковидные вечеринки? бред
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30.06.2022 01:19 Ответить
Зі слів місцевих - «мажор з Ітона, не шарить проблеми простих людей, популіст який не відповідає за слова». В Британії високий рівень свідомості суспільства тому для них «ковідні вечірки» це серйозний привід на який у нас би навіть не звернули увагу. Нам би їх проблеми.
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30.06.2022 03:03 Ответить
...будем наблюдать акт политической проституции! только полный игнор ху*ла бункерного и его шайки спасет мир от кремлевской заразы.Говорить с бандой бандитизма-терроризма не о чем.Смерть быдлонасекомышам развязавшим 3 мировую войну в Ukraine
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30.06.2022 06:59 Ответить
Дело будет в ноябре. Пусть доживёт, и не только он. И пусть приедет, хотелось бы. Будет изгоем, как в Брисбене было. Скорее вряд-ли поедет. В Сирии пусть сходняк соберут. И шавок что на прикорме. Постебемся, если дотянем.
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30.06.2022 10:47 Ответить
 
 