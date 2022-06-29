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Новини За кордоном
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G20 (255) Зеленський (17456) Індонезія (90) Путін (21440) саміт (605) Джонсон Борис (533)

Джонсон закликав не бойкотувати саміт G20 через Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

g20

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що буде "дуже здивований", якщо президент РФ Володимир Путін візьме участь у саміті G20 в Індонезії, назвавши його "ізгоєм". При цьому він попросив партнерів по "Великій двадцятці" не бойкотувати саміт, якщо Путін туди все ж таки приїде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

"Я думаю, що він навряд чи поїде з різних причин", - сказав Джонсон журналістам у вівторок під час польоту на саміт НАТО в Мадриді.

Він також попередив, що будь-який бойкот із боку західних країн у разі приїзду Путіна просто залишить слово Росії та Китаю.

"Якщо ви залишаєте щось на кшталт G20, ви ризикуєте просто передати можливість пропаганди іншим", - сказав він.

Читайте також: Байден поїде на саміт G20 лише якщо там не буде Путіна, - Псакі

І Путіна, і президента України Володимира Зеленського на зустріч G-20 на Балі запросив президент Індонезії Джоко Відодо. Росія через війну в Україні зазнає жорстких санкцій від деяких країн G20.

Нагадаємо, саміт G20 пройде на острові Балі 15-16 листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін погодився відвідати саміт G20, - президент Індонезії Відодо
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Топ коментарі
+24
Якщо хло приїде - вбийте його! Ця нелюдь повинна вмерти!
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29.06.2022 20:06
+16
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29.06.2022 20:12
+13
Привезите на саммит сортир и замочите ***** в нем.
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29.06.2022 20:08
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Якщо хло приїде - вбийте його! Ця нелюдь повинна вмерти!
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29.06.2022 20:06 Відповісти
ну хотя бы обоссут
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29.06.2022 20:22 Відповісти
Скоріш за все так і буде, але приниження може мати наслідки! Краще вбити!
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29.06.2022 20:25 Відповісти
Або хоча б викрасти лайновалізу...
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29.06.2022 20:37 Відповісти
Привезите на саммит сортир и замочите ***** в нем.
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29.06.2022 20:08 Відповісти
поРашу(сартир)всю привезите и усыпите
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29.06.2022 20:43 Відповісти
Правильно, нехай їде... далі самі знаєте що з ним зробити.
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29.06.2022 20:11 Відповісти
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29.06.2022 20:12 Відповісти
і що хтось справді вірить в те що "імператор всея недораші" туди приїде?) Воно ж сцикливе. І взагалі немає на Балі таких довгих столів, які б підійшли х...лу.)
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29.06.2022 20:13 Відповісти
Так Индонезия вроде ж отозвала приглашение Ху...лу?
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29.06.2022 20:13 Відповісти
Нібито збирається поїхати в рашу.,.
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29.06.2022 20:17 Відповісти
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29.06.2022 20:14 Відповісти
Трус путлєр прийїде... усім скаже ...ви нацисти...обісрали мій авзолєй чЛєніна...де тепер мої Шарікови мене поховають...
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29.06.2022 20:18 Відповісти
Неужели кто то подаст ему руку?
Я бы хотел это увидеть унижение, когда он будет бегать с протянутой ручонкой!
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29.06.2022 20:19 Відповісти
Китайский ПОЦ с ним расцелуется.
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29.06.2022 20:29 Відповісти
Путло не приїде
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29.06.2022 20:19 Відповісти
У Японському морі згоріло москальське корито-ролкел «ангара», на борту якого знаходилося 570 легкових автомобілів. Повідомляється, що японці відмовилися його гасити.
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29.06.2022 20:21 Відповісти
Боцман **** опять нажрался и курил в постели.
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29.06.2022 20:28 Відповісти
Во-первых, 570 б/у автомобилей. Новые кацапам не продают.
Во-вторых, японцы помогали тушить и снаяли экипаж. Кацапы же как обычно обвинили во всем японцев, чтоы скрыть свои нарушения техники безопвсности.
В-третих, судно, таки да, нахрен сгорело.
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29.06.2022 21:16 Відповісти
Пропоную приїхати усім та відрпіздити сволоту *****
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29.06.2022 20:25 Відповісти
Очень правильная мысль!!!!
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29.06.2022 20:26 Відповісти
Правильно! Будет возможность взять его за ножки, да ****** головой об угол, чтоб только ботокс брызнул в разные стороны...если духу конечно хватит у кого-то. Ясно что микрон с олухом шмольцем налетят и станут драться за очередь сделать ему минет, но возможно кто-то воспрользуется этой суматохой, да убьет мразоту.
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29.06.2022 20:30 Відповісти
Тут не согласен. ***** не нельзя пускать на G20. Именно нельзя пускать, а не то чтобы он сам гордо отказался ехать
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29.06.2022 20:35 Відповісти
Очєредну коалу йому....Хай дрочить...
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29.06.2022 20:54 Відповісти
***** тра' замочити в сортірі
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29.06.2022 20:59 Відповісти
так, це троллінг від Бориса), але х..ло бункерне засцить.
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29.06.2022 21:46 Відповісти
Аргентина, Туреччина подали заявку в БРІКС. Мексика, Саудівська Аравія, Туреччина, категорично відмовилися від санкцій. Китай, Індія, пояснювати що за країни?. За населенням, це 2/3 G20. на саміті треба показувати свою правоту, а не виставляти себе дикунами, що плюються, і кидаються лайном. ДО РЕЧІ, Індонезія, вкрай імпонує Рашi, запросила на саміт і Зелю)))
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29.06.2022 21:53 Відповісти
Вже тиждень розганяють цей хрень. що Аргентина та Іран вступають. Буде BRICSIA, 😂😂 але підтверджень немає. Про Туреччину також. Домовилися б хоч однаково брехати 🤣🤣🤣🤣
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30.06.2022 01:28 Відповісти
Чомусь Бориса тут не дуже поважають. Але коли розповідаєш про допомогу Україні погоджуються. Нєкоториє тащатся від нашого. Хз.
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29.06.2022 22:55 Відповісти
читаю инстаграм, так у бритов на него аллергия, почище чему нас на зеленского. Ну у нас ясно за что. А Джонсона за что ненавидеть? за ковидные вечеринки? бред
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30.06.2022 01:19 Відповісти
Зі слів місцевих - «мажор з Ітона, не шарить проблеми простих людей, популіст який не відповідає за слова». В Британії високий рівень свідомості суспільства тому для них «ковідні вечірки» це серйозний привід на який у нас би навіть не звернули увагу. Нам би їх проблеми.
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30.06.2022 03:03 Відповісти
...будем наблюдать акт политической проституции! только полный игнор ху*ла бункерного и его шайки спасет мир от кремлевской заразы.Говорить с бандой бандитизма-терроризма не о чем.Смерть быдлонасекомышам развязавшим 3 мировую войну в Ukraine
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30.06.2022 06:59 Відповісти
Дело будет в ноябре. Пусть доживёт, и не только он. И пусть приедет, хотелось бы. Будет изгоем, как в Брисбене было. Скорее вряд-ли поедет. В Сирии пусть сходняк соберут. И шавок что на прикорме. Постебемся, если дотянем.
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30.06.2022 10:47 Відповісти
 
 