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Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналисты изучили ежедневные брифинги представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование издания "Проект".

К примеру, Конашенков отчитывался более одного раза о взятии 25 населенных пунктов Украины. Больше всего – о взятии города Кременная на Луганщине.

Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование 01

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Минобороны РФ "рисует" данные об уничтоженной украинской технике, которые иногда противоречат друг другу. По состоянию на 26 июня Конашенков сообщал о 216 уничтоженных украинских самолетах. Но такого количества воздушных судов у Украины нет. Причем эти данные превышают и данные самой РФ, которая перед активной войной заявляла, что у Украины всего 152 самолета.

Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование 02

Не сходится и информация об украинских военнопленных: если сосчитать их количество из всех брифингов Конашенкова до 2 марта, выйдет 838 человек в плену. Но сам спикер 2 марта заявлял о 572 пленных.

Такие же чудеса происходят и с количеством погибших украинских бойцов - их, согласно подсчету данных по ежедневным брифингам РФ, уже по меньшей мере 40 596.

Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование 03

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По заявлениям Минобороны России, за первые 100 дней активной войны в Украине было уничтожено 39 тысяч "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов" украинских войск. Однако количество единиц отчетной уничтоженной техники значительно меньше, чем упомянутых "скоплений живой силы и техники".

Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование 04
Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование 05
Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование 06
Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование 07
Россия отчитывается об уничтожении большего количества украинской техники, чем ее существовало, - расследование 08

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Топ комментарии
+31
Ти Homo sapiens? Чи ти руський?
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30.06.2022 14:47
+28
Иди ***** очко пошлифуй ***** кацапский, пока конашенок твою мать наяюрет в ухо, дебил прошмондованый
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30.06.2022 14:47
+26
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30.06.2022 14:54
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Иди ***** очко пошлифуй ***** кацапский, пока конашенок твою мать наяюрет в ухо, дебил прошмондованый
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30.06.2022 14:47 Ответить
Ти Homo sapiens? Чи ти руський?
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30.06.2022 14:47 Ответить
)))
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30.06.2022 14:50 Ответить
он ***** от 30.06 22...
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30.06.2022 14:59 Ответить
Австралопітекус він
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30.06.2022 15:39 Ответить
Воно істота із кацапстану
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30.06.2022 15:42 Ответить
в спам собака
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30.06.2022 14:49 Ответить
Кацапи, що поробиш...
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30.06.2022 14:45 Ответить
А меня они тоже убили?
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30.06.2022 14:45 Ответить
Два раза,а может и три
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30.06.2022 14:49 Ответить
А кому ти потрібен?
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30.06.2022 14:54 Ответить
С каких пор я с тобой на "ты"?
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30.06.2022 14:58 Ответить
с тех пор как зашел в интернет)
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30.06.2022 15:41 Ответить
Не надо писдеть. Я помню времена, когда в паутине обращались исключительно на "Вы", а если на ты, то добавляли уважительное "камрад". И в ходу были всякие самоисключения типа ИМХО или ЕМНИП
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30.06.2022 15:48 Ответить
На "Ви" - це для тебе "занадто"! До дрібних паскудників (яким ти себе тут позиціонуєш) навіть "ти" - надто почесно Бо ти - просто "воно"
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30.06.2022 17:47 Ответить
Если тупое засРашкинское быдло это хавает причмокивая,то почему их не кормить таким дерьмом?
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30.06.2022 14:46 Ответить
Зараз головне деокупацыя земель України від кацабні https://www.youtube.com/watch?v=1G8fFSrPTwI
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30.06.2022 14:47 Ответить
и только в конце, после джихад-мобиля я все понял. это отчеты в ред аллерт
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30.06.2022 14:47 Ответить
А як вам таке?! у тєлєгі мінубивства расєї за день знищили 1000 арт установок ЗСУ. 23 червня якоби знищили 2007 артсистем, 24 червня уже 3004 артсистем. І далі щодня як ні в чому не бувало додають по 5-10 артсистем))) Клоуни одним словом)
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30.06.2022 14:48 Ответить
Я думаю, що в них втрати ЗСУ підраховуються шляхом зняття з велетенської горизонтальної карти фігурок олов'яних танчиків, гармат, літаків, якихось "коробочок" які символізують взводи/роти. Ну, за методом Василя Івановича Чапаєва "в шашки". А в ті дні по цій карті просто бігав штабний собака. І де все повалене собакою стояло вже не могли відновити, тож вирішили все записати в знищені. Все рівно на карті в 5 разів більше, ніж у ЗСУ є...
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30.06.2022 18:39 Ответить
Та набіса нам їхня статистика? Ми і зі своєї ще нескоро дізнаємось справжні дані.
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30.06.2022 14:49 Ответить
так это же для русни сводки а там мышление только как пожрать посрать,критического мышления 0)той биомассе за чистую монету сойдет)
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30.06.2022 14:49 Ответить
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30.06.2022 14:49 Ответить
Ви би порахували скільки вони наших РАКЕТ та СНАРЯДІВ(!) збили!!!
Причому, збивають все, що завгодно: гради, смерчі, 155-мм снаряди, ....
В них виявляється ППО крутіша, за ізраїльський "Залізний Купол".
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30.06.2022 14:51 Ответить
то вони не уточнюють як саме збили - а збивають героїчно своєю бронею прямо на подльоті. "Снаряд укропов уничтожен нашим танком, товарищ майор! Танк приведен в небоеспособное состояние, нужен еще один для сбития следующего снаряда!"
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30.06.2022 19:00 Ответить
Одеська область повністю звільнена від рашистів
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30.06.2022 14:54 Ответить
ему можно, он же дебил. причем генерал-дебил. )))
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30.06.2022 14:54 Ответить
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30.06.2022 14:54 Ответить
Гетьман сила!
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30.06.2022 15:53 Ответить
Слава Гетьману!!!
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30.06.2022 15:57 Ответить
Приписки, перевыполнение плана, моцква швея, абырвалг ..
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30.06.2022 14:54 Ответить
У нас на озброєнні є "джихад-мобілі"? Ніколи-б не повірив, якби не конашенков....
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30.06.2022 14:56 Ответить
похоже, наш тюнингованый Ту-141 долетел до Курска, и там на каком-то объекте случилась бавовна.
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30.06.2022 15:05 Ответить
А чему удивляться? Это же русские, а не homo sapiens. Хорошо, что сами признались.
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30.06.2022 15:10 Ответить
Авіацію і ПВО знищили повністю вже мабудь тридцятий раз, а ми все літаємо і кацапів збиваємо.
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30.06.2022 15:14 Ответить
Укро ДРГ все время перемешивает их счетные палочки (палочки Кюизенера) 📏📏📏
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30.06.2022 15:18 Ответить
"Тату,тату,лізе чорт у хату! - Дарма,аби не москаль." Приказка народна...
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30.06.2022 15:36 Ответить
А як воно там насправді, може одному Залужному відомо. Але історії офігітєльні, продовжуйте, не соромтеся. Брєхать так брєхать . Курча мать коли той цирк закінчить вже)
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30.06.2022 16:19 Ответить
Спочатку хотів риторично спитати - для чого ви, кацапи, так нахабно брешете? А потім згадав слова їхнього класика Івана Пургеньєва, який сказав, що "нема брехуна в світі більшого, ніж кацап".
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30.06.2022 17:39 Ответить
Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало Джерело: https://censor.net/ua/p3351243


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30.06.2022 18:27 Ответить
 
 