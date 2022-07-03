Миллиардер Бренсон раскритиковал Запад за слишком медленную помощь Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После визита в Украину британский миллиардер, основатель компании Virgin Group Ричард Бренсон выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению страны. Также предприниматель подверг критике западные страны.
Об этом Брэнсон сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Он сказал, что хочет заставить западные страны делать для Украины больше, чем они сейчас делают.
"Очевидно все, что они делали до сих пор, было немного поздно. Как, например, пытаясь сказать, что когда-то Украина сможет присоединиться к Европейскому Союзу, что Украина может вступить в НАТО. Это немного поздно", - сказал он.
По его словам, он уже размышляет о том, как можно решить эту проблему.
"Я потратил 55 лет, строя бизнес и пытаясь решать проблемы. И я думаю, что месседж, который я получил от моей поездки в Украину, состоит в том, чтобы вернуться в западные страны и сказать, что нет смысла по капельке поставлять оружие в Украину в течение следующих трех лет. Украина нуждается в таком же количестве оружия, которое имеет Россия в Украине в течение трех месяцев. И это должно быть сделано срочно", - добавил Бренсон.
Что способны западные страны на большую поддержку Украины в войне против России, Бренсон высказал собственное мнение.
"Я думаю, есть страны, которые могут. И с этими странами нужно разговаривать. Мы поговорим с ними и попытаемся убедить их, что важно, чтобы это произошло быстро", – отметил он.
Напомним, Брэнсон посетил Гостомель на Киевщине, где интересовался восстановлением аэродрома "Антонов", а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.
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Зброя потрібна і захід на чолі з США має її надати.
В Словакии отвратительные прогнозы погоды , т к они пользуются данными российских спутников и станций. По тв прогноз погоды пишут - с данных станции Дружба.
УКРАИНА при помощи Бренсона и МАСКА могла бы перехватить инициативу спутниковых исследований и обеспечивать прогнозами погоды територии Восточной Европы
Плавленный сырок "Дружба", нефтепровод"Дружба", бензопила "Дружба"...
Нет гарантии, что нет опечатки и надо читать ДРЮЧЬБА.
А может заранее надо было договориваться, орать , пробивать... а не плевать Западу в лицословами "паникёры" "дезинформаторы" Про это Бренсон ничо не хочет сказать?
Порошенко и Турчинов не при делах были.... сколько же вам бабы нарожали с майцонезом в Башке...
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