Миллиардер Бренсон раскритиковал Запад за слишком медленную помощь Украине

После визита в Украину британский миллиардер, основатель компании Virgin Group Ричард Бренсон выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению страны. Также предприниматель подверг критике западные страны.

Об этом Брэнсон сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Он сказал, что хочет заставить западные страны делать для Украины больше, чем они сейчас делают.

"Очевидно все, что они делали до сих пор, было немного поздно. Как, например, пытаясь сказать, что когда-то Украина сможет присоединиться к Европейскому Союзу, что Украина может вступить в НАТО. Это немного поздно", - сказал он.

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По его словам, он уже размышляет о том, как можно решить эту проблему.

"Я потратил 55 лет, строя бизнес и пытаясь решать проблемы. И я думаю, что месседж, который я получил от моей поездки в Украину, состоит в том, чтобы вернуться в западные страны и сказать, что нет смысла по капельке поставлять оружие в Украину в течение следующих трех лет. Украина нуждается в таком же количестве оружия, которое имеет Россия в Украине в течение трех месяцев. И это должно быть сделано срочно", - добавил Бренсон.

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Что способны западные страны на большую поддержку Украины в войне против России, Бренсон высказал собственное мнение.

"Я думаю, есть страны, которые могут. И с этими странами нужно разговаривать. Мы поговорим с ними и попытаемся убедить их, что важно, чтобы это произошло быстро", – отметил он.

Напомним, Брэнсон посетил Гостомель на Киевщине, где интересовался восстановлением аэродрома "Антонов", а также встретился с президентом Владимиром Зеленским.