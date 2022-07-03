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Мільярдер Бренсон розкритикував Захід за надто повільну допомогу Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бренсон,річард

Після візиту до України британський мільярдер, засновник компанії Virgin Group Річард Бренсон висловив готовність долучитися до післявоєнного відновлення країни. Також підприємець розкритикував західні країни.

Про це Бренсон сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Він сказав, що хоче змусити західні країни робити для України більше, ніж вони роблять зараз.

"Очевидно все, що вони робили до цього часу, було трохи запізно. Як наприклад, намагаючись сказати, що колись Україна зможе приєднатися до Європейського Союзу, що Україна може вступити до НАТО. Це трохи пізно", - сказав він.

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За його словами, він вже розмірковує, як можна вирішити цю проблему.

"Я витратив 55 років, будуючи бізнес і намагаючись вирішувати проблеми. І я думаю, що меседж, який я отримав від моєї поїздки в Україну, полягає в тому, щоб повернутися до західних країн і сказати, що немає сенсу по крапельці постачати зброю в Україну протягом наступних трьох років. Україна потребує такої ж кількості зброї, яку має Росія в Україні протягом трьох місяців. І це має бути зроблено терміново", - додаві Бренсон.

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Щодо того, чи спроможні західні країни на більшу підтримку України у війні проти Росії, Бренсон висловив власну думку.

"Я думаю, є країни, які можуть. І з цими країнами потрібно розмовляти. Ми поговоримо з ними і спробуємо переконати їх, що важливо, щоб це сталося швидко", - зазначив він.

Нагадаємо, Бренсон відвідав Гостомель на Київщині, де цікавився відновленням аеродрому "Антонов", а також зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+37
Річарду Бренсону-респект за правду та підтримку України...
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03.07.2022 10:32
+9
Миллиардер здорового человека
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03.07.2022 10:33
+8
але тоді в нас би був час на те, щоб максимально довго битися з ворогом без таких величезних втрат людей та території, очікуючи поки Європа та США виготовить та доставить нам стільки зброї, скільки було би достатньо для повноцінної відсічі ворогу. І ще не забуваймо про санкції для касапів, бо вони не діють з сьогодні на завтра. Згадайте про "розквіт развітого соціалізма" наприклад, в 1984/85/86рр; і це тоді, коли санкції на совок вже діяли.
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03.07.2022 11:04
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Річарду Бренсону-респект за правду та підтримку України...
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03.07.2022 10:32 Відповісти
В любому випадку навіть якби всі кошти з асфальту перенаправили на обзроєння в нас не було б і близько співставної кількості озброєння як у росії яка 8 років готувалася до повномаштабної війни, у якої набагато більший військовий бюджет та у якої гігантський запас радянського озброєння
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03.07.2022 10:56 Відповісти
але тоді в нас би був час на те, щоб максимально довго битися з ворогом без таких величезних втрат людей та території, очікуючи поки Європа та США виготовить та доставить нам стільки зброї, скільки було би достатньо для повноцінної відсічі ворогу. І ще не забуваймо про санкції для касапів, бо вони не діють з сьогодні на завтра. Згадайте про "розквіт развітого соціалізма" наприклад, в 1984/85/86рр; і це тоді, коли санкції на совок вже діяли.
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03.07.2022 11:04 Відповісти
Ви що, дійсно думаєте, що за ті кошти, які були витрачені на дороги, можна було б озброїти та забезпечити безпеку України??! І в усьому винна тільки чинна влада? Занепад боєспроможності нашої армії відбувався і раніше. І це буде великий для нас урок і досвід на майбутнє, після перемоги! Шануймо і доглядаймо наших захисників!
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03.07.2022 11:09 Відповісти
А раніше це коли? Бо при Порошенку по декілька разів на рік підвищували оклади у ЗСУ, а ось при владі клоунів щось я не пам'ятаю жодного, як "клятий" Петя залишив 10тис.грн. так ці 10тис. й протримались аж до 24 лютого. Так ми дійсно думаємо, що за 250млрд.грн. (вартість 2700 одиниць САУ Богдана-наприклад) розпиляних на крадівництві можна було запезпечити безпеку України.
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03.07.2022 11:54 Відповісти
Від Кравчука до яника був розвал армії, але грошима за асфальт ми би все відновили . Ви реально такі наївні?
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03.07.2022 11:14 Відповісти
А ти реально такий тупий, що не розумієш, що 250млрд.грн. розпиляних на крадівництві це величезні кошти за які можна було дуже багато чого зробити для ЗСУ,(а не будувати дебільні дороги на бомбасі та біля кордонів з парашою) а зелене... навіть зарплатню за 3роки не підняло, чим створило до 50% некомплект бойових частин. Сидять ще виправдовують зелених потвор.
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03.07.2022 12:02 Відповісти
Я можу сказати що влада на місцях приймає рішення які саме робити дороги. Звідки цифра 250 млрд.? Це що загальна сумма всіх витрати на дороги? Ви тоді визначтесь чи ці гроші всі вкрали, чи все ж таки дороги робили. Ви пропонуєте не робити жодних доріг, це популізм. При пороху теж дороги робили, при Ющенку теж. Можна сперечатися про рівень розкрадань але дороги робили завжди, просто хтось більше крав. Вам треба менше дивитись 5 канал. Попробуйте дивитись CNN, NSMBC та інші.
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03.07.2022 16:22 Відповісти
Саме так- всьому цивілізаційному світу- низький уклін за допомогу!
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03.07.2022 11:13 Відповісти
Необходимо готовиться к нападению бульбофюрера в ближайшие дни. Нельзя преуменьшать угрозу. А тем более снимать оттуда войска и отправлять на восток как проговорился Арестович
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03.07.2022 10:33 Відповісти
лучшеб єто чучело поменьше ******* и вообще убралось с телеєкрана .
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03.07.2022 11:05 Відповісти
Миллиардер здорового человека
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03.07.2022 10:33 Відповісти
Слава наш1м во1нам, за те що сво1м геро1змом 1 мужн1стю переконали м1льярдера.
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03.07.2022 10:38 Відповісти
От тільки не треба після, давай зараз і не грошима а наприклад дронами. Пліз.
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03.07.2022 10:39 Відповісти
Я витратив 55 років, будуючи бізнес і намагаючись вирішувати проблеми. І я думаю, що меседж, який я отримав від моєї поїздки в Україну, полягає в тому, щоб повернутися до західних країн і сказати, що немає сенсу по крапельці постачати зброю в Україну протягом наступних трьох років. Україна потребує такої ж кількості зброї, яку має Росія в Україні протягом трьох місяців. І це має бути зроблено терміново", - додав Бренсон.

Зброя потрібна і захід на чолі з США має її надати.
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03.07.2022 10:39 Відповісти
Враження,що затяжна війна вигідна Заходу. Бренсону-дяка.
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03.07.2022 10:41 Відповісти
Давно хотела написать на тему космоса для Украины
В Словакии отвратительные прогнозы погоды , т к они пользуются данными российских спутников и станций. По тв прогноз погоды пишут - с данных станции Дружба.

УКРАИНА при помощи Бренсона и МАСКА могла бы перехватить инициативу спутниковых исследований и обеспечивать прогнозами погоды територии Восточной Европы
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03.07.2022 10:42 Відповісти
Опасно верить ыещам, названным русским словом"дружба".
Плавленный сырок "Дружба", нефтепровод"Дружба", бензопила "Дружба"...
Нет гарантии, что нет опечатки и надо читать ДРЮЧЬБА.
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03.07.2022 10:53 Відповісти
"Синоптик" - роійський метеоцентр У нас на нього нарікань нема
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03.07.2022 11:37 Відповісти
Ох який хітрожопий, хоче пошвидше на інвестиціях в нас заробити, а цьому заважає війна! Ну так профінансуй частину потужної зброї чи купи нам з 10 літаків !!! Е ніі, власні мільярди які 55років заробляв- шкода!
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03.07.2022 10:49 Відповісти
Бренсон зацікавлений у створенні 2-ї "Мрії", яка зможе стати стартовою позицією для його космічних "човників". А для цього потрібно успішно закінчити війну.
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03.07.2022 10:56 Відповісти
А почему он должен покупать, а не кабмин Украины, который на днях распилил полтора миллиарда долларов на "стартапы", даже отдалённо не связанные с обороной Украины?
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03.07.2022 10:59 Відповісти
Наверно Бренсон , как и зеля, думет, что пушки и ракеты - это леденцы конфеты: зашёл в кладовку.... взвесил три кулька и вынес....
А может заранее надо было договориваться, орать , пробивать... а не плевать Западу в лицословами "паникёры" "дезинформаторы" Про это Бренсон ничо не хочет сказать?
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03.07.2022 10:58 Відповісти
Придурок! Порошенко створив усі передумови для валового випуску вітчизняної зброї, але все "закопали в асфальт" при "Блазню" (твої "дорікання подібні звинуваченню батька в тому, що той засіяв поле, а син, якому поле дісталося, замість того, щоб за ним доглядать, підгодовувать і поливать - у шинку прогужбанив усе А зараз, по-твоєму, "батько" винуватий, що у "сина" "поле не вродило"?
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03.07.2022 11:47 Відповісти
Бренсон что и Илан Маск не афиширует свою помощь Украине..и не одни они так поступают...
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03.07.2022 11:08 Відповісти
Нет...армию Украины создал Виктор Индюкович и его сын Саша Стоматолог...
Порошенко и Турчинов не при делах были.... сколько же вам бабы нарожали с майцонезом в Башке...
.
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03.07.2022 11:14 Відповісти
А тим часом, наші форбси - ті, що оббирали країну, сидять і отримують дотації.
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03.07.2022 11:15 Відповісти
Может, Бренсону самому стоит заняться производством вооружений? Спрос в мире будет только расти. Ричард, не благодарите за идею, дарю
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03.07.2022 11:40 Відповісти
Він також мусів би запитати,а нащо "Мрію" реставрувати хочете.Як нею будете заробляти?А колись заробляли чи лиш думкою багатіли?
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03.07.2022 11:54 Відповісти
Друже ,,,,,,,,,
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03.07.2022 18:51 Відповісти
Красава,,,,
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03.07.2022 18:53 Відповісти
 
 