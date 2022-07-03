РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8203 посетителя онлайн
Новости Война
5 368 22

Вернуться к привычному бизнесу после войны не удастся, - Штайнмайер

штайнмайер

Федеральный президент предупредил, что после войны вернуться к обычной политике и бизнесу никому не удастся, а страны теперь должны снижать свою зависимость от авторитарных режимов.

Об этом он заявил немецким журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, пандемия COVID-19 и война в Украине "дали понять даже тем, кто не озабочен вопросами экономики, насколько на второй фазе глобализации мы стали зависимы от сырья и первичных продуктов из стран во всем мире".

"Темная сторона глобализации" уже стала очевидна в последние годы, продолжил он. "Не все одинаково выиграют от свободной торговли и глобального разделения труда", - заявил Штайнмайер, подчеркнув эксплуатацию и бесчеловечные условия труда в странах юга и ущерб окружающей среде.

Также читайте: Лисичанск не находится под "полным контролем" войск РФ, - Минобороны

"Жестокая агрессивная война России против Украины", по его словам, стала причиной "сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений". Конец и последствия этой динамики "удаленно непредсказуемы", но избежать этого никому не удастся, предупредил он.

Теперь миру нужна политическая, военная и экономическая переориентация, уверен Штайнмайер. "Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не считая наших целей: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", - заявил федеральный президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли 12 ударов по Луганщине. Разрушены частные дома, торговые заведения, - Нацполиция. ФОТО

Одной из таких целей должна быть независимость от авторитарных государств, считает он. Одновременно необходимо находить новых партнеров, призвал Штайнмайер. По его словам, это могут быть такие страны, как Сингапур, Индонезия и страны Африки. Вместо того, чтобы рассматривать последние как нуждающиеся страны "мы должны, наконец, признать их такими, какими они являются: важными партнерами, которые могут помочь нам существовать в новом мире", сказал президент.

Германия (6938) Штайнмайер Франк-Вальтер (517)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Браво, герр Штайнмайер! Оці свої слова запишіть на диктофон та включайте запис кожного разу, колу з'явиться бажання зрозуміти ***** та зберегти йому "обличчя".
PS Те ж саме вимагайте від своїх підлеглих.
показать весь комментарий
03.07.2022 16:35
+8
нононо, його ще не доюзали - там нова заваруха попереду

...Поки "друга армія світу" продовжує в буквальному сенсі удобрювати українські чорноземи, за межами європейського геополітичного театру відбувається безповоротна втрата рф своїх пострадянських позицій.
Після Душанбе та Ашхабада пуйло на власні очі побачив, де тепер його місце. Тут заправляють інші гравці: Туреччина, Китай, Іран. З москвою вони не особливо рахуються, навпаки, підживлюють антиросійські настрої, апелюючи до темних сторінок імперського минулого. мордору зараз не до жирування, подарунків для місцевих еліт у нього немає, самим не вистачає ресурсів, особливо у світлі провальної "спецоперації". Залишається один перевірений шлях: підпалювати Центральну Азію за обкатаними у Молдові, Грузії, Україні схемами. Ставка робиться на хаотизацію та сепаратизм. При цьому кремлівці підло провертають свої брудні справи під чужим прапором.

Метою для гібридної агресії російські спецслужби обрали Узбекистан - найбільш густонаселену та заможну центральноазіатську республіку. Серединний геополітичний стан країни робить її дезорганізацію трагічною для країн-сусідів. Ташкент давно вийшов з орбіти впливу рф, і хоча офіційно узаконив нейтралітет, все більше зміщується у бік зміцнення зв'язків із Пекіном та Вашингтоном. Ніколи такого не було, і раптом російські турбопатріоти побачили в Узбекистані чергову антиросію. Тому зовсім не вагаючись запустили алгоритм підриву країни на базі українських напрацювань. Події у Каракалпакстані, що нині спалахнув, якось підозріло схожі на суміш "кримського" і "донбаського" сценаріїв. По-перше, великий регіон (40% узбецької території) за конституцією значився "суверенною республікою", тобто має статус автономії, навіть ширший за АРК в Україні. По-друге, 17 розділ узбецької конституції наділяє каракалпаків правом на вихід зі складу республіки на основі референдуму. І тут взагалі широке поле для підривної роботи кремля, адже створення квазіутворень л/днр йшло на базі нелегітимних фейкових "референдумів".

Приводом для масових протестів каракалпаків став референдум щодо поправок до конституції, серед яких обмежують суверенітет республіки. Місцевими пабликами пішла хвиля закликів виступити проти поправок. Президент Мерзієєв взяв паузу, чим скористалися ватажки мережевого протесту, зокрема блогер Давлетмурат Таджимуратов, який оголосив старт мітингів. Дивний короткий арешт Таджимуратова з боку МВС став тригером для протестів. Спочатку вони були мирними, але деякі сили в лавах СНБ та МООН МВС почали провокувати демонстрантів у Нукусі стріляниною та димовими шашками, заваривши бійню. Було зроблено спробу штурму органів влади невідомими, кількість жертв зросла. У результаті приліт президента Мерзієєва до Нукуса, заява про відміну поправок і введення режиму НП до 2 серпня начебто зупинили кровопролиття.

Очевидно, що каракалпакський кейс Ташкенту приховано нав'язує москва за допомогою внутрішньої підривної агентури. На користь цього підходу свідчать такі факти:
1. російська пропаганда намагається звалити всю відповідальність на деякі регіональні амбіції Казахстану, стверджуючи, що каракалпаки - це казахи. Це помста за демарш Токаєва та спроба стравити дві країни;
2. москва оголосила Узбекистан "азіатською Україною", якій срср віддав землі казахів, таджиків та туркменів, час все повернути...
3. лукашенко ще в січні 2022 року пророкував узбекам "казахський сценарій" і по суті розкрив плани кремля.
На жаль для рашки, їх спроби, схоже, провалились.
https://t.me/AFUStratCom/3754
показать весь комментарий
03.07.2022 16:35
+5
Дошло даже штанмаеру👍Садись пиши новую формулу двоешник❗
показать весь комментарий
03.07.2022 16:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо там, ***** счёт закрыл в швейцарском банке?
показать весь комментарий
03.07.2022 16:33 Ответить
Дошло даже штанмаеру👍Садись пиши новую формулу двоешник❗
показать весь комментарий
03.07.2022 16:33 Ответить
этот зашквареный идиот не отмолит содеянное даже у люцифера.
показать весь комментарий
03.07.2022 16:33 Ответить
Браво, герр Штайнмайер! Оці свої слова запишіть на диктофон та включайте запис кожного разу, колу з'явиться бажання зрозуміти ***** та зберегти йому "обличчя".
PS Те ж саме вимагайте від своїх підлеглих.
показать весь комментарий
03.07.2022 16:35 Ответить
нононо, його ще не доюзали - там нова заваруха попереду

...Поки "друга армія світу" продовжує в буквальному сенсі удобрювати українські чорноземи, за межами європейського геополітичного театру відбувається безповоротна втрата рф своїх пострадянських позицій.
Після Душанбе та Ашхабада пуйло на власні очі побачив, де тепер його місце. Тут заправляють інші гравці: Туреччина, Китай, Іран. З москвою вони не особливо рахуються, навпаки, підживлюють антиросійські настрої, апелюючи до темних сторінок імперського минулого. мордору зараз не до жирування, подарунків для місцевих еліт у нього немає, самим не вистачає ресурсів, особливо у світлі провальної "спецоперації". Залишається один перевірений шлях: підпалювати Центральну Азію за обкатаними у Молдові, Грузії, Україні схемами. Ставка робиться на хаотизацію та сепаратизм. При цьому кремлівці підло провертають свої брудні справи під чужим прапором.

Метою для гібридної агресії російські спецслужби обрали Узбекистан - найбільш густонаселену та заможну центральноазіатську республіку. Серединний геополітичний стан країни робить її дезорганізацію трагічною для країн-сусідів. Ташкент давно вийшов з орбіти впливу рф, і хоча офіційно узаконив нейтралітет, все більше зміщується у бік зміцнення зв'язків із Пекіном та Вашингтоном. Ніколи такого не було, і раптом російські турбопатріоти побачили в Узбекистані чергову антиросію. Тому зовсім не вагаючись запустили алгоритм підриву країни на базі українських напрацювань. Події у Каракалпакстані, що нині спалахнув, якось підозріло схожі на суміш "кримського" і "донбаського" сценаріїв. По-перше, великий регіон (40% узбецької території) за конституцією значився "суверенною республікою", тобто має статус автономії, навіть ширший за АРК в Україні. По-друге, 17 розділ узбецької конституції наділяє каракалпаків правом на вихід зі складу республіки на основі референдуму. І тут взагалі широке поле для підривної роботи кремля, адже створення квазіутворень л/днр йшло на базі нелегітимних фейкових "референдумів".

Приводом для масових протестів каракалпаків став референдум щодо поправок до конституції, серед яких обмежують суверенітет республіки. Місцевими пабликами пішла хвиля закликів виступити проти поправок. Президент Мерзієєв взяв паузу, чим скористалися ватажки мережевого протесту, зокрема блогер Давлетмурат Таджимуратов, який оголосив старт мітингів. Дивний короткий арешт Таджимуратова з боку МВС став тригером для протестів. Спочатку вони були мирними, але деякі сили в лавах СНБ та МООН МВС почали провокувати демонстрантів у Нукусі стріляниною та димовими шашками, заваривши бійню. Було зроблено спробу штурму органів влади невідомими, кількість жертв зросла. У результаті приліт президента Мерзієєва до Нукуса, заява про відміну поправок і введення режиму НП до 2 серпня начебто зупинили кровопролиття.

Очевидно, що каракалпакський кейс Ташкенту приховано нав'язує москва за допомогою внутрішньої підривної агентури. На користь цього підходу свідчать такі факти:
1. російська пропаганда намагається звалити всю відповідальність на деякі регіональні амбіції Казахстану, стверджуючи, що каракалпаки - це казахи. Це помста за демарш Токаєва та спроба стравити дві країни;
2. москва оголосила Узбекистан "азіатською Україною", якій срср віддав землі казахів, таджиків та туркменів, час все повернути...
3. лукашенко ще в січні 2022 року пророкував узбекам "казахський сценарій" і по суті розкрив плани кремля.
На жаль для рашки, їх спроби, схоже, провалились.
https://t.me/AFUStratCom/3754
показать весь комментарий
03.07.2022 16:35 Ответить
Поки парашна ********* стоїть, миру на Землі не буде. Бо гнидам спокійно не живеться, вялічіє натирає.
показать весь комментарий
03.07.2022 18:37 Ответить
Що воно верзе, мовляв, вiн проснувся...
показать весь комментарий
03.07.2022 16:35 Ответить
дайте йому "сельодки".
показать весь комментарий
03.07.2022 16:38 Ответить
Да дед, прав конечно--- Лафа перла от грязьпрома лярдами! Советниками нанимались, к пенсухе привесок, прижарок капал. И на тебе--- капут.
показать весь комментарий
03.07.2022 16:37 Ответить
Ви точно повернетесь.
показать весь комментарий
03.07.2022 16:44 Ответить
Кацапія повинна бути знищена.
показать весь комментарий
03.07.2022 16:45 Ответить
Ні... Вони мають слугувати прикладом для всього людства "як жити не можна" і знищити себе самі. Що вони і роблять заміщуючи реальність телекартинками.
показать весь комментарий
03.07.2022 18:47 Ответить
Глобальное разделение труда это когда Запад экономический центр мира, Азия фабрика бесплатной рабочей силы, а остальные сырьевые придатки. Вот почему Запад так пугает технологическое развитие Китая.
показать весь комментарий
03.07.2022 16:54 Ответить
Нова формула Штанмаєра((
показать весь комментарий
03.07.2022 16:56 Ответить
А немецкое руководство всё о бизнесе с Россией философствует. Шольц через день оглашает условия отмены санкций, это его любимая тема, как у Макрона звонки Путину...
показать весь комментарий
03.07.2022 16:59 Ответить
Та й не треба. Після війни усім світом розділим рашку, а кацапів відправим у китай. Та м раби потрібні
показать весь комментарий
03.07.2022 17:16 Ответить
Та ну нах! Витрачати на них час та ресурси? Ізоляція в они все зроблять самі.
показать весь комментарий
03.07.2022 18:49 Ответить
Доходит до немцев медленнее, чем до верблюдов.
показать весь комментарий
03.07.2022 17:19 Ответить
штангенцыркулей один бизнес беспокоит.
показать весь комментарий
03.07.2022 18:23 Ответить
Він правий. https://twitter.com/StalinGulag/status/1511373587843792897 Додивіться до кінця, там недовго
показать весь комментарий
03.07.2022 18:59 Ответить
Афффтарітєтноє мнєніє!)
показать весь комментарий
03.07.2022 19:04 Ответить
 
 