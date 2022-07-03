Вернуться к привычному бизнесу после войны не удастся, - Штайнмайер
Федеральный президент предупредил, что после войны вернуться к обычной политике и бизнесу никому не удастся, а страны теперь должны снижать свою зависимость от авторитарных режимов.
Об этом он заявил немецким журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По его словам, пандемия COVID-19 и война в Украине "дали понять даже тем, кто не озабочен вопросами экономики, насколько на второй фазе глобализации мы стали зависимы от сырья и первичных продуктов из стран во всем мире".
"Темная сторона глобализации" уже стала очевидна в последние годы, продолжил он. "Не все одинаково выиграют от свободной торговли и глобального разделения труда", - заявил Штайнмайер, подчеркнув эксплуатацию и бесчеловечные условия труда в странах юга и ущерб окружающей среде.
"Жестокая агрессивная война России против Украины", по его словам, стала причиной "сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений". Конец и последствия этой динамики "удаленно непредсказуемы", но избежать этого никому не удастся, предупредил он.
Теперь миру нужна политическая, военная и экономическая переориентация, уверен Штайнмайер. "Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не считая наших целей: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", - заявил федеральный президент.
Одной из таких целей должна быть независимость от авторитарных государств, считает он. Одновременно необходимо находить новых партнеров, призвал Штайнмайер. По его словам, это могут быть такие страны, как Сингапур, Индонезия и страны Африки. Вместо того, чтобы рассматривать последние как нуждающиеся страны "мы должны, наконец, признать их такими, какими они являются: важными партнерами, которые могут помочь нам существовать в новом мире", сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
PS Те ж саме вимагайте від своїх підлеглих.
...Поки "друга армія світу" продовжує в буквальному сенсі удобрювати українські чорноземи, за межами європейського геополітичного театру відбувається безповоротна втрата рф своїх пострадянських позицій.
Після Душанбе та Ашхабада пуйло на власні очі побачив, де тепер його місце. Тут заправляють інші гравці: Туреччина, Китай, Іран. З москвою вони не особливо рахуються, навпаки, підживлюють антиросійські настрої, апелюючи до темних сторінок імперського минулого. мордору зараз не до жирування, подарунків для місцевих еліт у нього немає, самим не вистачає ресурсів, особливо у світлі провальної "спецоперації". Залишається один перевірений шлях: підпалювати Центральну Азію за обкатаними у Молдові, Грузії, Україні схемами. Ставка робиться на хаотизацію та сепаратизм. При цьому кремлівці підло провертають свої брудні справи під чужим прапором.
Метою для гібридної агресії російські спецслужби обрали Узбекистан - найбільш густонаселену та заможну центральноазіатську республіку. Серединний геополітичний стан країни робить її дезорганізацію трагічною для країн-сусідів. Ташкент давно вийшов з орбіти впливу рф, і хоча офіційно узаконив нейтралітет, все більше зміщується у бік зміцнення зв'язків із Пекіном та Вашингтоном. Ніколи такого не було, і раптом російські турбопатріоти побачили в Узбекистані чергову антиросію. Тому зовсім не вагаючись запустили алгоритм підриву країни на базі українських напрацювань. Події у Каракалпакстані, що нині спалахнув, якось підозріло схожі на суміш "кримського" і "донбаського" сценаріїв. По-перше, великий регіон (40% узбецької території) за конституцією значився "суверенною республікою", тобто має статус автономії, навіть ширший за АРК в Україні. По-друге, 17 розділ узбецької конституції наділяє каракалпаків правом на вихід зі складу республіки на основі референдуму. І тут взагалі широке поле для підривної роботи кремля, адже створення квазіутворень л/днр йшло на базі нелегітимних фейкових "референдумів".
Приводом для масових протестів каракалпаків став референдум щодо поправок до конституції, серед яких обмежують суверенітет республіки. Місцевими пабликами пішла хвиля закликів виступити проти поправок. Президент Мерзієєв взяв паузу, чим скористалися ватажки мережевого протесту, зокрема блогер Давлетмурат Таджимуратов, який оголосив старт мітингів. Дивний короткий арешт Таджимуратова з боку МВС став тригером для протестів. Спочатку вони були мирними, але деякі сили в лавах СНБ та МООН МВС почали провокувати демонстрантів у Нукусі стріляниною та димовими шашками, заваривши бійню. Було зроблено спробу штурму органів влади невідомими, кількість жертв зросла. У результаті приліт президента Мерзієєва до Нукуса, заява про відміну поправок і введення режиму НП до 2 серпня начебто зупинили кровопролиття.
Очевидно, що каракалпакський кейс Ташкенту приховано нав'язує москва за допомогою внутрішньої підривної агентури. На користь цього підходу свідчать такі факти:
1. російська пропаганда намагається звалити всю відповідальність на деякі регіональні амбіції Казахстану, стверджуючи, що каракалпаки - це казахи. Це помста за демарш Токаєва та спроба стравити дві країни;
2. москва оголосила Узбекистан "азіатською Україною", якій срср віддав землі казахів, таджиків та туркменів, час все повернути...
3. лукашенко ще в січні 2022 року пророкував узбекам "казахський сценарій" і по суті розкрив плани кремля.
На жаль для рашки, їх спроби, схоже, провалились.
https://t.me/AFUStratCom/3754