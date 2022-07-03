Вернуться к привычному бизнесу после войны не удастся, - Штайнмайер

Федеральный президент предупредил, что после войны вернуться к обычной политике и бизнесу никому не удастся, а страны теперь должны снижать свою зависимость от авторитарных режимов.

Об этом он заявил немецким журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, пандемия COVID-19 и война в Украине "дали понять даже тем, кто не озабочен вопросами экономики, насколько на второй фазе глобализации мы стали зависимы от сырья и первичных продуктов из стран во всем мире".

"Темная сторона глобализации" уже стала очевидна в последние годы, продолжил он. "Не все одинаково выиграют от свободной торговли и глобального разделения труда", - заявил Штайнмайер, подчеркнув эксплуатацию и бесчеловечные условия труда в странах юга и ущерб окружающей среде.

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"Жестокая агрессивная война России против Украины", по его словам, стала причиной "сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений". Конец и последствия этой динамики "удаленно непредсказуемы", но избежать этого никому не удастся, предупредил он.

Теперь миру нужна политическая, военная и экономическая переориентация, уверен Штайнмайер. "Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не считая наших целей: мировой порядок, основанный на правилах, и либеральная, справедливая и благоприятная для климата глобальная экономика", - заявил федеральный президент.

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Одной из таких целей должна быть независимость от авторитарных государств, считает он. Одновременно необходимо находить новых партнеров, призвал Штайнмайер. По его словам, это могут быть такие страны, как Сингапур, Индонезия и страны Африки. Вместо того, чтобы рассматривать последние как нуждающиеся страны "мы должны, наконец, признать их такими, какими они являются: важными партнерами, которые могут помочь нам существовать в новом мире", сказал президент.