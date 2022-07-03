Повернутися до звичного бізнесу з РФ після війни не вдасться, - Штайнмаєр
Федеральний президент попередив, що після війни повернутися до звичайної політики та бізнесу нікому не вдасться, а країни мають тепер знижувати свою залежність від авторитарних режимів.
Про це він заявив німецьким журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
За його словами, пандемія COVID-19 та війна в Україні "дали зрозуміти навіть тим, хто не стурбований питаннями економіки, наскільки на другій фазі глобалізації ми стали залежними від сировини та первинних продуктів із країн у всьому світі".
"Темна сторона глобалізації" вже стала очевидною останніми роками, продовжив він. "Не всі однаково виграють від вільної торгівлі і глобального поділу праці", - заявив Штайнмайєр, підкресливши експлуатацію і нелюдські умови праці в країнах півдня і шкоду навколишньому середовищу.
"Жорстока агресивна війна Росії проти України", за його словами, стала причиною "найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін". Кінець та наслідки цієї динаміки "віддалено не передбачувані", але уникнути цього не вдасться нікому, попередив він.
Тепер світові потрібна політична, військова та економічна переорієнтація, упевнений Штайнмайєр. "Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не беручи до уваги наші цілі: світовий порядок, заснований на правилах, і ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка", - заявив федеральний президент.
Однією з таких цілей має бути незалежність від авторитарних держав, вважає він. Одночасно необхідно знаходити нових партнерів, закликав Штайнмаєр. За його словами, це можуть бути такі країни як Сінгапур, Індонезія та країни Африки. Замість того, щоб розглядати останні як країни, що потребують, "ми повинні, нарешті, визнати їх такими, які вони є: важливими партнерами, які можуть допомогти нам існувати в новому світі", сказав президент.
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PS Те ж саме вимагайте від своїх підлеглих.
...Поки "друга армія світу" продовжує в буквальному сенсі удобрювати українські чорноземи, за межами європейського геополітичного театру відбувається безповоротна втрата рф своїх пострадянських позицій.
Після Душанбе та Ашхабада пуйло на власні очі побачив, де тепер його місце. Тут заправляють інші гравці: Туреччина, Китай, Іран. З москвою вони не особливо рахуються, навпаки, підживлюють антиросійські настрої, апелюючи до темних сторінок імперського минулого. мордору зараз не до жирування, подарунків для місцевих еліт у нього немає, самим не вистачає ресурсів, особливо у світлі провальної "спецоперації". Залишається один перевірений шлях: підпалювати Центральну Азію за обкатаними у Молдові, Грузії, Україні схемами. Ставка робиться на хаотизацію та сепаратизм. При цьому кремлівці підло провертають свої брудні справи під чужим прапором.
Метою для гібридної агресії російські спецслужби обрали Узбекистан - найбільш густонаселену та заможну центральноазіатську республіку. Серединний геополітичний стан країни робить її дезорганізацію трагічною для країн-сусідів. Ташкент давно вийшов з орбіти впливу рф, і хоча офіційно узаконив нейтралітет, все більше зміщується у бік зміцнення зв'язків із Пекіном та Вашингтоном. Ніколи такого не було, і раптом російські турбопатріоти побачили в Узбекистані чергову антиросію. Тому зовсім не вагаючись запустили алгоритм підриву країни на базі українських напрацювань. Події у Каракалпакстані, що нині спалахнув, якось підозріло схожі на суміш "кримського" і "донбаського" сценаріїв. По-перше, великий регіон (40% узбецької території) за конституцією значився "суверенною республікою", тобто має статус автономії, навіть ширший за АРК в Україні. По-друге, 17 розділ узбецької конституції наділяє каракалпаків правом на вихід зі складу республіки на основі референдуму. І тут взагалі широке поле для підривної роботи кремля, адже створення квазіутворень л/днр йшло на базі нелегітимних фейкових "референдумів".
Приводом для масових протестів каракалпаків став референдум щодо поправок до конституції, серед яких обмежують суверенітет республіки. Місцевими пабликами пішла хвиля закликів виступити проти поправок. Президент Мерзієєв взяв паузу, чим скористалися ватажки мережевого протесту, зокрема блогер Давлетмурат Таджимуратов, який оголосив старт мітингів. Дивний короткий арешт Таджимуратова з боку МВС став тригером для протестів. Спочатку вони були мирними, але деякі сили в лавах СНБ та МООН МВС почали провокувати демонстрантів у Нукусі стріляниною та димовими шашками, заваривши бійню. Було зроблено спробу штурму органів влади невідомими, кількість жертв зросла. У результаті приліт президента Мерзієєва до Нукуса, заява про відміну поправок і введення режиму НП до 2 серпня начебто зупинили кровопролиття.
Очевидно, що каракалпакський кейс Ташкенту приховано нав'язує москва за допомогою внутрішньої підривної агентури. На користь цього підходу свідчать такі факти:
1. російська пропаганда намагається звалити всю відповідальність на деякі регіональні амбіції Казахстану, стверджуючи, що каракалпаки - це казахи. Це помста за демарш Токаєва та спроба стравити дві країни;
2. москва оголосила Узбекистан "азіатською Україною", якій срср віддав землі казахів, таджиків та туркменів, час все повернути...
3. лукашенко ще в січні 2022 року пророкував узбекам "казахський сценарій" і по суті розкрив плани кремля.
На жаль для рашки, їх спроби, схоже, провалились.
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