Повернутися до звичного бізнесу з РФ після війни не вдасться, - Штайнмаєр

Федеральний президент попередив, що після війни повернутися до звичайної політики та бізнесу нікому не вдасться, а країни мають тепер знижувати свою залежність від авторитарних режимів.

Про це він заявив німецьким журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

За його словами, пандемія COVID-19 та війна в Україні "дали зрозуміти навіть тим, хто не стурбований питаннями економіки, наскільки на другій фазі глобалізації ми стали залежними від сировини та первинних продуктів із країн у всьому світі".

"Темна сторона глобалізації" вже стала очевидною останніми роками, продовжив він. "Не всі однаково виграють від вільної торгівлі і глобального поділу праці", - заявив Штайнмайєр, підкресливши експлуатацію і нелюдські умови праці в країнах півдня і шкоду навколишньому середовищу.

Читайте: Німеччина обговорює із союзниками умови надання Україні гарантій безпеки, - Шольц

"Жорстока агресивна війна Росії проти України", за його словами, стала причиною "найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін". Кінець та наслідки цієї динаміки "віддалено не передбачувані", але уникнути цього не вдасться нікому, попередив він.

Тепер світові потрібна політична, військова та економічна переорієнтація, упевнений Штайнмайєр. "Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не беручи до уваги наші цілі: світовий порядок, заснований на правилах, і ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка", - заявив федеральний президент.

Також читайте: Росія може повністю зупинити "Північний потік-1", - влада Німеччини

Однією з таких цілей має бути незалежність від авторитарних держав, вважає він. Одночасно необхідно знаходити нових партнерів, закликав Штайнмаєр. За його словами, це можуть бути такі країни як Сінгапур, Індонезія та країни Африки. Замість того, щоб розглядати останні як країни, що потребують, "ми повинні, нарешті, визнати їх такими, які вони є: важливими партнерами, які можуть допомогти нам існувати в новому світі", сказав президент.