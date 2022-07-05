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Новости
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Литва выделяет Украине еще 10 миллионов евро на восстановление

гроші,євро

Литва выделит Национальному банку Украины дополнительные 10 млн евро на срочные восстановительные работы, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая участвует в Конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

"Мы должны продолжать и ускорять военную, гуманитарную и финансовую помощь, чтобы Украина скорее выиграла эту войну. Объемы двусторонней помощи Литвы Украине и поддержки беженцев из Украины в нашей стране превышает полмиллиарда евро. Литва переведет дополнительные 10 млн евро в Национальный банк Украины для проведения неотложных восстановительных работ", - заявила Шимоните.

Глава литовского правительства добавила, что "Литва будет поддерживать Украину до вашей и нашей победы и после нее".

По словам Шимоните, наиболее правильным и справедливым способом сбора финансирования на восстановление Украины была бы конфискация и использование замороженных санкциями российских активов.

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"Мы не можем воскресить людей, убитых Россией, но у нас есть реальный шанс заставить агрессоров выплатить репарации. Хотя бы потому что эти деньги хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим причалам, - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства. – Я призываю Европейский союз и все страны, не входящие в ЕС, которые ввели санкции, создать правовой механизм конфискации активов и сделать санкции действительно эффективными", - отметила премьер-министр Литвы.

Шимоните также обратила внимание, что Украина, защищаясь от России, не откладывала реформы, а ускорила их реализацию, чтобы построить Украину, которая будет еще лучше. Она отметила, что теперь очередь друзей и партнеров Украины доказывать, что можно быстро перейти от дискуссий к совместной работе.

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Литва (2443) помощь (7752) Шимоните Ингрида (35) восстановление (210)


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Топ комментарии
+8
Слава Литві і її народу за допомогу і підтримку.
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05.07.2022 21:36
+7
Литовцям-черговий респект...
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05.07.2022 21:28
+4
Боже, маленька за площею, але вилика за духом Литва надає нам ще €10 мільйонів. Та в зеленських та інших арахамій в офшорах розміщені в деятки, якщо не в сотні разів більші кошти, а толку з них?
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05.07.2022 21:33
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Литовцям-черговий респект...
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05.07.2022 21:28 Ответить
Цікаво , нашу владу хтось контролює щодо фінансів , які нам надсилає Захід ??

Уже два роки, як Зе не виконав свою обіцянку. За рік закінчити війну. Де відставка!???!!
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05.07.2022 21:28 Ответить
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05.07.2022 21:33 Ответить
Теж саме хотіла написати. Захід повинен контролювати всю надану допомогу і відслідковувати, на що вона буде призначена.
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05.07.2022 21:34 Ответить
План відновлення України, підписаний у Щвейцарії, може не спрацювати, бо в економічному плані (і не тільки) у нас немає фахівців, які б змогли це втілити.
Те, що багато що віддають у руки українській владі, насторожує. Тому що достатньої кваліфікації й інтересів у підтримці вітчизняного бізнесу, щоб втілювати економічну політику, немає.
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05.07.2022 21:44 Ответить
Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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05.07.2022 21:54 Ответить
Боже, маленька за площею, але вилика за духом Литва надає нам ще €10 мільйонів. Та в зеленських та інших арахамій в офшорах розміщені в деятки, якщо не в сотні разів більші кошти, а толку з них?
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05.07.2022 21:33 Ответить
Засада для ОЗУ коломойського: Банк організував умови надання та контроль за використанням коштів
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05.07.2022 21:34 Ответить
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05.07.2022 21:45 Ответить
Шановна Литва. Залиште ті гроші собі.
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05.07.2022 21:35 Ответить
Слава Литві і її народу за допомогу і підтримку.
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05.07.2022 21:36 Ответить
Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий - $0,1 млрд.
Цифровизация государства - $0,1 млрд.
Безопасность и оборона - $50 млрд.
Чистая и защищенная среда - $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс - $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды - $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам - $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность - $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов - $150-250 млрд.
Развитие системы образования - $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения - $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта - $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад

Конкурентный доступ к капиталам - $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program/ensure-competitive-access-to-funding https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...
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05.07.2022 22:51 Ответить
 
 