Литва виділяє Україні ще €10 мільйонів на відновлення

Литва виділить Національному банку України додаткові 10 млн євро на термінові відновлювальні роботи, заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, яка бере участь у Конференції з відновлення України у швейцарському Лугано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

"Ми маємо продовжувати та прискорювати військову, гуманітарну та фінансову допомогу, щоб Україна швидше виграла цю війну. Обсяги двосторонньої допомоги Литви Україні та підтримки біженців з України в нашій країні перевищують півмільярда євро. Литва перекаже додаткові 10 млн євро у Національний банк України для проведення невідкладних відновлювальних робіт", - заявила Шимоніте.

Глава литовського уряду додала, що "Литва підтримуватиме Україну до вашої і нашої перемоги і після неї".

За словами Шимоніте, найбільш правильним та справедливим способом збору фінансування на відновлення України була б конфіскація та використання заморожених санкціями російських активів.

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"Ми не можемо воскресити людей, убитих росією, але маємо реальний шанс змусити агресорів виплатити репарації. Хоча б тому, що ці гроші зберігаються у наших банках та пришвартовані до наших причалів. Я закликаю Європейський Союз і всі країни, які не входять до ЄС і ввели санкції, створити правовий механізм конфіскації активів і зробити санкції справді ефективними", - зазначила прем'єр-міністр Литви.

Вона також звернула увагу на те, що Україна, захищаючись від росії, не відкладала реформи, а прискорила їхню реалізацію, щоб побудувати Україну, яка буде кращою. Шимоніте зазначила, що тепер черга друзів та партнерів України доводити, що можна швидко перейти від дискусій до спільної роботи.

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