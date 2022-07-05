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Новини
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Литва виділяє Україні ще €10 мільйонів на відновлення

гроші,євро

Литва виділить Національному банку України додаткові 10 млн євро на термінові відновлювальні роботи, заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, яка бере участь у Конференції з відновлення України у швейцарському Лугано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

"Ми маємо продовжувати та прискорювати військову, гуманітарну та фінансову допомогу, щоб Україна швидше виграла цю війну. Обсяги двосторонньої допомоги Литви Україні та підтримки біженців з України в нашій країні перевищують півмільярда євро. Литва перекаже додаткові 10 млн євро у Національний банк України для проведення невідкладних відновлювальних робіт", - заявила Шимоніте.

Глава литовського уряду додала, що "Литва підтримуватиме Україну до вашої і нашої перемоги і після неї".

За словами Шимоніте, найбільш правильним та справедливим способом збору фінансування на відновлення України була б конфіскація та використання заморожених санкціями російських активів.

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"Ми не можемо воскресити людей, убитих росією, але маємо реальний шанс змусити агресорів виплатити репарації. Хоча б тому, що ці гроші зберігаються у наших банках та пришвартовані до наших причалів. Я закликаю Європейський Союз і всі країни, які не входять до ЄС і ввели санкції, створити правовий механізм конфіскації активів і зробити санкції справді ефективними", - зазначила прем'єр-міністр Литви.

Вона також звернула увагу на те, що Україна, захищаючись від росії, не відкладала реформи, а прискорила їхню реалізацію, щоб побудувати Україну, яка буде кращою. Шимоніте зазначила, що тепер черга друзів та партнерів України доводити, що можна швидко перейти від дискусій до спільної роботи.

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Автор: 

Литва (2377) допомога (8280) Шимоніте Інґріда (59) відбудова (353)


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Топ коментарі
+8
Слава Литві і її народу за допомогу і підтримку.
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05.07.2022 21:36
+7
Литовцям-черговий респект...
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05.07.2022 21:28
+4
Боже, маленька за площею, але вилика за духом Литва надає нам ще €10 мільйонів. Та в зеленських та інших арахамій в офшорах розміщені в деятки, якщо не в сотні разів більші кошти, а толку з них?
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05.07.2022 21:33
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Литовцям-черговий респект...
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05.07.2022 21:28 Відповісти
Цікаво , нашу владу хтось контролює щодо фінансів , які нам надсилає Захід ??

Уже два роки, як Зе не виконав свою обіцянку. За рік закінчити війну. Де відставка!???!!
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05.07.2022 21:28 Відповісти
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05.07.2022 21:33 Відповісти
Теж саме хотіла написати. Захід повинен контролювати всю надану допомогу і відслідковувати, на що вона буде призначена.
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05.07.2022 21:34 Відповісти
План відновлення України, підписаний у Щвейцарії, може не спрацювати, бо в економічному плані (і не тільки) у нас немає фахівців, які б змогли це втілити.
Те, що багато що віддають у руки українській владі, насторожує. Тому що достатньої кваліфікації й інтересів у підтримці вітчизняного бізнесу, щоб втілювати економічну політику, немає.
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05.07.2022 21:44 Відповісти
Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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05.07.2022 21:54 Відповісти
Боже, маленька за площею, але вилика за духом Литва надає нам ще €10 мільйонів. Та в зеленських та інших арахамій в офшорах розміщені в деятки, якщо не в сотні разів більші кошти, а толку з них?
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05.07.2022 21:33 Відповісти
Засада для ОЗУ коломойського: Банк організував умови надання та контроль за використанням коштів
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05.07.2022 21:34 Відповісти
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05.07.2022 21:45 Відповісти
Шановна Литва. Залиште ті гроші собі.
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05.07.2022 21:35 Відповісти
Слава Литві і її народу за допомогу і підтримку.
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05.07.2022 21:36 Відповісти
Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий - $0,1 млрд.
Цифровизация государства - $0,1 млрд.
Безопасность и оборона - $50 млрд.
Чистая и защищенная среда - $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс - $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды - $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам - $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность - $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов - $150-250 млрд.
Развитие системы образования - $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения - $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта - $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад

Конкурентный доступ к капиталам - $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program/ensure-competitive-access-to-funding https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...
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05.07.2022 22:51 Відповісти
 
 