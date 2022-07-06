Недоразумений с Залужным нет, работаем одной командой, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заверил, что у него нет недоразумений с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а есть командная работа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства заявил во время совместной с Премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.
"Что касается недоразумения (с Залужным. – Ред.) – никакого недоразумения у нас нет. У нас война, и мы должны работать одной командой. И мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность или неувязка, надо исправлять эти ошибки. Они мелкие, я считаю, по сравнению с той крепостью, которую демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем", - подчеркнул Зеленский.
Он также рассказал, что с деталями решения Генштаба о порядке передвижения военнообязанных за пределы мест регистрации при наличии соответствующих разрешений разобрались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.
По его словам, "детали говорят, что оно принято неправильно", поэтому должно быть отменено.
Ранее сообщалось, что для выезда за пределы Запорожской области военнообязанные должны получить разрешение.
Позже в Генштабе сообщили, что разработан Порядок разрешения на выезд за пределы места жительства в военное время.
После этого Зеленский попросил Генеральный штаб ВСУ не принимать без участия президента решений, подобных введению разрешений на выезд для военнообязанных.
После этого решение Генштаба о порядке выдачи разрешений на выезд военнообязанным было отменено.
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Вот правда на фронте дела не веселые, мягко говоря ...
Обісрали Залужного і довольні.
https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=302
https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=401
З таким можна наприймати та наухвалювати ще безліч тупих законів...
вот только в какой команде все его эти ермачково-подоляковые телеграм каналы и депутатики играют, вот бы кто нибудь с этим разобрался
А ...... клоун, он всегда останется просто клоуном....., какие бы золотые эполеты на него не бы не вешали.......
По коментах видно, хто розносить кацапський наратив протистояння армії і влади.
Або корисні дурні, або...
Какой с него президент❓
Прекращайте.
@prm_ua
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https://twitter.com/prm_ua/status/1544640897354285058 3 ч
Верховний суд України визнав дії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ "Телеканал "Прямий" протиправними.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02jYU54cMhapa6Vf7SHvigPENUvpa6vLeWkYUWLmboFibpXzNGfWq11oN6NJYCNGiZl?__cft__[0]=AZVdSQ34EVQBQ7QatLjvpLwr5JmSl2zKj97v7b4sib4Dabx29WfQjDudxdSwbwMhhnqbwizZNjDktFE2BlrCf4OiVCWVvmIPHel2xU9AnkZHBLpSekVd7lDsrAthVeDi5kWbEyQm9Fv93xJtyhwFDkaK&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Зеленский заявил, что между ним и Генштабом ( а также Залужным) нет никаких недоразумений.
Переводим с языка Банковой: конфликт такой силы, что уже едва удаётся скрывать.
К слову, все же понимают, что отменить решение Генштаба о запрете передвижения военнообязанных можно было без скандала в СМИ, который искусственно устроила Банковая. И без публичных обвинений военных со стороны Зеленского.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0Y8ezAuCiwD7coYrxD4C3AmeVMAyKXdzHfYAGUEFoqYsGbVAGNTXsQJs6y78DirsYl?__cft__[0]=AZUzFiJ_fvp8C_4BowNwfzscz69TMvHplIvymCdv_g8DdiP7dQDcZlfMOJeqG-fLj_0Tho7vlHWnZhMqcUdd3PXl7xDelTmbIRslTVqyOTvbOCWg_MezApYZxlwlh1kC6L7MEV7H4rYerm0lZxAaWkqj_ZrSKKD_CqbZg5SMQfLTXg&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·
Відповідав на запитання ізраїльского журналіста. Все було ок. А в кінці він мені задав кілька запитань. Деякі мені задавали і раніше, але відповідь на них дайте ви самі.
- Згідно офіційним даним з 24.02 звання Героя України отримали більше ніж 130 військовослужбовців Збройних Сил України, з них, на жаль, посмертно - 60. Кого з них знає переважна більшість українців? Чому їх немає в інформаційному просторі? Чому інтерв'ю з ними відсутні в спільному телемарафоні? Чому історії героїв не використовуються в Україні для створення образів, які стають прикладами для наслідування та виховання патріотизму у підростаючих поколіннях? І чому державна інформаційна політика України в цьому питанні так відрізняється від інформаційної політики Ізраїлю, який виховує громадянську позицію та патріотизм саме на прикладах відданості війскових Державі.
І от дивлюсь я на цього журналіста, який майже не говорить російською, взагалі не говорить українською, але навіть він, переглядаючи українське телебачення побачив цю проблему. І мені цікаво, як ви вважаєте чому все відбувається саме так, чи розуміють проблему ті, хто керує сьогодні інформаційним простіром в Україні та чому дійсно немає війскових героїв на телебаченні?
Коли я вчора писав, що мене дивує реакція депутів від Слуги народу - я не жартував.
Ось підтвердження.
30 березня 2021 року президент Зеленський подав зміни до Закону, які діють і зараз.
У них серед іншого я знайшов п 4 статті 37, який забороняє виїзд без дозволу військоматів, я виділив.
Тобто, Залужний точно ні в чому не винен - він виконував закон, який запропонував і підписав особисто президент В.Зеленський! (Бо не потрібно запитувати дозволу президента, щоб виконати закон)
А тепер вишенька на тортик: народні депутати Слуги народу Роксолана Підласа, Ігор Фріс та Роман Грищук, яких учора так обурила ця норма - тоді, коли вона голосувалась, дружно підтримали законопроект.
Мабуть не читали депутати 9 скликання читають про закони лише в депутатському чаті і то не більше, ніж на екран смартфону? O tempora, o mores!
Посилання на сторінку закону - внизу у коментарі
https://telegra.ph/file/b78d82ed5c62cf177547b.jpg Скандал, что мол военнообязанным запретят выезжать из своих мест проживания был откровенной и достаточно топорной провокацией Офиса президента и медиа олигарха Игоря Коломойского против главкома Валерия Залужного. Это более чем очевидно. "Утку" запустило агенство УНИАН, пренадлежащее сами знаете кому. Некий текст без подписи в интернет выложил депутат "Слуги народа" Федиенко. А народное недовольство расшевелил известный политический киллер Юрий Романенко, сотрудничавший с командой Зеленского еще на выборах президента. В унисон с Романенко пропел ряд ТГ-каналов, явно связаных с Подоляком, Тимошенко, Арахамией и прочими обитателями Офиса президента.
Очевидно так же, что скандал бы не сыграл, если бы малоопытные в политических интригах военные, не бросились бы апелировать к закону 1992 г. Формально, они сказали чистую правду. Но эфект получился крайне негативный.
С этим понятно. Непонятно, для чего вдруг такая медиа-атака на главкома? А причин несколько.
ОП откровенно бесит рейтинг Залужного. По уровню своей поддержки Залужный становится для Зеленского соперником еще более опасным чем Порошенко.
Ермака откровенно бесит, что с Залужным сделать они вообще ничего не могут. Мы писали уже о том, https://t.me/pecherhill/761 что к назначению Залужного главкомом руку приложили англичане. Более того. Назначение Залужного было платой за то, что историю с "вагнеровцами" британцы спустили на тормозах. Офису президента Украины дали четко понять, если они даже попробують сместить Залужного, в мировые СМИ попадет такой компромат, что 25% взятых Порошенко во втором туре выборов для команды Зеленского станут недостижимой мечтой.
зелуВолодимира Олексанровича не в'їобідив, бо посадять.
Во-вторых, Ермака откровенно бесит, что с Залужным сделать они вообще ничего не могут. Мы писали уже о том, что к назначению Залужного главкомом руку приложили англичане. Более того. Назначение Залужного было платой за то, что историю с "вагнеровцами" британцы спустили на тормозах. Офису президента Украины дали четко понять, если они даже попробуют сместить Залужного, в мировые СМИ попадет такой компромат, что 25% взятых Порошенко во втором туре выборов для команды Зеленского станут недостижимой мечтой.
Нужно понимать отношение Запада к Зеленскому Да, Запад помогает Украине, преследуя ряд своих целей. При этом с Зеленским и его окружением отношения у политиков Лондона, Вашингтона и Оттавы упали до уровня отношений с поздним Януковичем. На Западе давно поняли, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака, а Ермак вести Украину готов куда угодно, но только не в сторону Запада. Связи Ермака с Москвой, это вообще секрет рассказанный попугаю.
Запад активно ищет замену Зеленскому. Один из вариантов - реинкарнация Порошенко, однако Запад всегда имеет в запасе второй и третий планы, если первый не сработал. В Офисе президента это знают. И дуреют от безсилия. Там очень хорошо помнят, какой вклад в победу Зеленского внесли грантовые структуры и осознают глубину проблем, если грантоеды станут работать против них. И как раз тут начинают циркулировать настойчивые слухи о сближении Залужного с шоуменом Притулой. Сергей Притула давно известен как волонтер. С армией он связан весьма близко. Нет ничего удивительного в том, что с Залужным у них появились общие интересы. Залужного поддерживает Запад, собственно Залужному, а не Зеленскому с Ермаком Запад выделял Джавелины и Нлоу, а сейчас выделяет М777 и ХИМАРСы. Сергея Притулу, как удобного для них кандидата давно рассматривает сообщество грантоедов. А поддержка грантоедов гарантирует Притуле поддержку Запада. Уже одно лишь это обстоятельство вызвало в ОП нервную дрожь. Но есть еще кое что Коалиция "солдат и волонтеров" запросто может войти в коалицию с Европейской Солидарностью Порошенко. Нет, сам Залужный от Порошенко успешно дистанцируется, но вот в Генштабе от сторонников Порошенко рябит в глазах. Там до сих пор работает генерал Муженко. Там частый гость генерал Забродский. Кроме того, и Залужный, и Притула, это герои из эпоса. Но ни один из них никогда не руководил экономикой даже района. У Порошенко наоборот, специалистов по экономике государства хватает. А равно, по дипломатии и по связям с Западом. Такой альянс напугать до смерти должен был не только Зеленского с Ермаком, но и Коломойского. Такие альянсы для ИВК судьбой Лазаренко чреваты. Чего ожидать теперь? Из Залужного начнут лепить "барыгу и мародера", придумают ему обвинение в коррупции. Притулой тоже займутся.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/teper-barygoj-budet-zaluzhnyj-no-ze-vata-shavaet/