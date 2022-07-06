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Новости Война
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Недоразумений с Залужным нет, работаем одной командой, - Зеленский

зеленський,залужний

Президент Владимир Зеленский заверил, что у него нет недоразумений с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а есть командная работа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства заявил во время совместной с Премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

"Что касается недоразумения (с Залужным. – Ред.) – никакого недоразумения у нас нет. У нас война, и мы должны работать одной командой. И мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность или неувязка, надо исправлять эти ошибки. Они мелкие, я считаю, по сравнению с той крепостью, которую демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем", - подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что с деталями решения Генштаба о порядке передвижения военнообязанных за пределы мест регистрации при наличии соответствующих разрешений разобрались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, "детали говорят, что оно принято неправильно", поэтому должно быть отменено.

Ранее сообщалось, что для выезда за пределы Запорожской области военнообязанные должны получить разрешение.

Позже в Генштабе сообщили, что разработан Порядок разрешения на выезд за пределы места жительства в военное время.

После этого Зеленский попросил Генеральный штаб ВСУ не принимать без участия президента решений, подобных введению разрешений на выезд для военнообязанных.

После этого решение Генштаба о порядке выдачи разрешений на выезд военнообязанным было отменено.

Также читайте: Решение Генштаба о порядке выдачи разрешений на выезд военнообязанным отменено, документ доработают, - Залужный

Генштаб ВС (6186) Залужный (656)


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Топ комментарии
+60
Шановне панство, чи це тільки в мене таке відчуття, що Зєля щойно збрехав?
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06.07.2022 17:00
+33
Ага! Нам мабуть "повилазило"!
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06.07.2022 16:59
+32
А ніхто й не вважає, що у вас непорозуміння із генштабом. Усі вважають, що ви підставляєте Залужного у своїх брудних іграх заради свого рейтингу. Залужний не здавав операцію проти вагнерівців і не зводив дороги для зручного вторгнення. І не саботує призначення прокурора САП тощо
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06.07.2022 17:05
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Авжеж, авжеж.
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06.07.2022 16:58 Ответить
Вот и ответ тем кто спрашивал как залужный повёлся на этот развод❓А вот так как безуглая подает законы которые гарантированно перечеркивают её полит карьеру если она будет двигаться по ней самостоятельно❗☝
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06.07.2022 17:08 Ответить
Ага! Нам мабуть "повилазило"!
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06.07.2022 16:59 Ответить
Не , вам так хотелось ... 😃
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06.07.2022 18:17 Ответить
Шановне панство, чи це тільки в мене таке відчуття, що Зєля щойно збрехав?
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06.07.2022 17:00 Ответить
як тільки зелене лайно відкриє писка - знай: бреше, падло!
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06.07.2022 17:10 Ответить
Лучше скажите когда он не сбрехав?))
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06.07.2022 17:13 Ответить
Нажаль в нього, як у Піноккіо, шнобель не росте..вже б ним у землю вперся б...
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06.07.2022 17:20 Ответить
Ось уже і відбріхуваться доводиться! Все як завжди - «а нас не так зрозуміли».
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06.07.2022 17:01 Ответить
Да, он тоже понимает, что ты маленькое самовлюбленное чмо. Ни разу не нарцисс.ь
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06.07.2022 17:01 Ответить
Брехун, скільки вже було таких нестиковок, скоро замість Залужного поставить дружка-фсбшника єрмака.
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06.07.2022 17:01 Ответить
Накуя ему Залужного менять? Залужный управляемый и исполнительный. Мнения своего не высказывет, против дурости начальства не выступает. Идеальный подчиненный для Зеленского.
Вот правда на фронте дела не веселые, мягко говоря ...
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06.07.2022 17:33 Ответить
Як підготувалися за майже 3 роки, такі й справи на фронті. А підготовка була дуже вже м,яко кажучи ніякою..
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06.07.2022 18:35 Ответить
Залужный не лезет в политику. Он воюет. Ему нахер не нужны все эти подковёрные игры, видно же, что он в них ничё не понимает
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06.07.2022 21:03 Ответить
А шо, народ уже намекнул, что за такие подкопы под Залужного набьет рыло?
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06.07.2022 17:02 Ответить
Пішла від ОПи "непомітна" дискредитація Залужного. Бояться зєлєбоби, за свої "захмарні" рейтинги. Уроди.
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06.07.2022 17:03 Ответить
Залужний правий, бо деякі їздять із міста в місто чи село і на облік не стають, але ж треба нагадати, хто в домі хазяїн, який не знається в воєнній справі.
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06.07.2022 17:04 Ответить
Мало того. Кожен власник військового квитка може відкрити його і прочитати ті самі зобов'язання які існують для військовослужбовців в воєнний час.
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06.07.2022 17:08 Ответить
только военники разные бывают, у некоторых со времен ссср
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06.07.2022 17:20 Ответить
раньше вроде были сроки после которых считалось что ты переехал типа полтора три месяца. но как это контролировалось хз. тут решили ловить на блокпостах, но это непопулярная мера и бубочка встрепенулся
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06.07.2022 17:19 Ответить
Ви як Залужний. Читайте, під чим підписуєтесь, бо потім незручно вийде. Згідно з документом, який він підписав, ніхто б військовозобов'язаним не видав дозвіл на виїзд за межі області, хіба що якщо існувала відстрочка.
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06.07.2022 17:29 Ответить
В Украине как и в пидороссии когда то было крепостничество❗Судя по коментам некоторых дегенераты они по нему скучают
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06.07.2022 17:52 Ответить
А ніхто й не вважає, що у вас непорозуміння із генштабом. Усі вважають, що ви підставляєте Залужного у своїх брудних іграх заради свого рейтингу. Залужний не здавав операцію проти вагнерівців і не зводив дороги для зручного вторгнення. І не саботує призначення прокурора САП тощо
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06.07.2022 17:05 Ответить
Муляє бубам Залужний. Призначте вже колю катлєту або Лисого - вам же кортить...
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06.07.2022 17:05 Ответить
Оце, нас і лякає! Краще б ви працювали різними "командами" , і не заважали генштабу!
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06.07.2022 17:10 Ответить
Как то интересно, а почему такой вопрос поднимается в беседе с премьер-министром Ирландии? Чтобы успокоить западных партнёров? Если да, то почему они обеспокоены? Какие то игры стали их настораживать?
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06.07.2022 17:15 Ответить
Реально суки уже на грани фола играют, что бы людям мозги ***** и при этом полит балы заработать💥 Вот реально дегенераты❗Пошли вы ***** мозгоебы.
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06.07.2022 17:55 Ответить
Третій день вся Україна обговорює закон який не працює 4 місяці. Я тільки не розумію, навіщо Залужний почав розказувати що комусь там не можна виїхати за межі області? Він же реально розумів як будуть трактуватися його слова.
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06.07.2022 17:16 Ответить
А ви впевнені, що це саме він написав, а не якийсь прес-офіцер зі штабу? Його відео не було, був лише написаний текст... Може бути, що Залужному як би не до цього і він поручив комусь із підлеглих написати.
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06.07.2022 17:29 Ответить
Вот и Ким выступил что у него нет никаких амбиций! Он пехотинец Зеленского! Ничего не напоминает???
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06.07.2022 17:20 Ответить
я не верю что кто-то мог выдать распоряжение, без ведома оп и бубочки. просто почуял угрозу рейтингу
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06.07.2022 17:22 Ответить
От урод.
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06.07.2022 17:23 Ответить
Тада. ЗЕлені ***** вчора вдосталь похейтіли і тепер ніяких непорозумінь.
Обісрали Залужного і довольні.
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06.07.2022 17:24 Ответить
Залужний не є самостійною фігурою. Ось що він казав про вазєліна ще в 2021 році:

https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=302

https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=401

З таким можна наприймати та наухвалювати ще безліч тупих законів...
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06.07.2022 17:26 Ответить
ти сам i є "непорозуміння", тiльки спробуй заважати. дурнику, #"кращебтивтiк"
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06.07.2022 17:26 Ответить
Зачепиш Залужного- **********, зеленийБубуїн!
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06.07.2022 17:27 Ответить
Класика: "Король і паяц".
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06.07.2022 17:31 Ответить
Имеешь в виду Залужного и Марчелло? Бо тот который президент- то у того ни яиц ни х"я. Инфантильный мальчик, которого все обижают во всей красе
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06.07.2022 17:57 Ответить
Вальдемар увидел реакцию нашу с вами и дал взаднюю, в одной команде ...

вот только в какой команде все его эти ермачково-подоляковые телеграм каналы и депутатики играют, вот бы кто нибудь с этим разобрался
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06.07.2022 17:32 Ответить
За словами- нема нічого. Головне, щоб за діями був очікуваний результат!
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06.07.2022 17:33 Ответить
Ага, відро помиїв вилили, а тепер єдина команда...
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06.07.2022 17:36 Ответить
Залужный - Воин!!!
А ...... клоун, он всегда останется просто клоуном....., какие бы золотые эполеты на него не бы не вешали.......
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06.07.2022 17:40 Ответить
"По ділах їхніх ви пізнаєте їх" .
По коментах видно, хто розносить кацапський наратив протистояння армії і влади.
Або корисні дурні, або...
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06.07.2022 17:42 Ответить
ты зачем четырежды откосившего от армии выбрала Верховным Главнокомандующим Армией? С логикой - нуль у избирателей
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06.07.2022 18:14 Ответить
А ти свічку тримало, корисний ідіот чи бот? Бо оце ваше "розділяй і властвуй" шкодить державі і радо обсмоктується руснею.
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06.07.2022 18:31 Ответить
здравствуй ботОПэшечка. Отличный подлизон. Быстро отвечай - кто разминировал перешейки с Крымом и что было в Омане?
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06.07.2022 21:07 Ответить
А як насчёт того, шо ЗЕвлада сама делае всё, шоб расколоть общество? "Бо оцэ вашэ ,,роздиляй и властвуй" (с) охотно применяется зеленским и его шоблой
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06.07.2022 21:10 Ответить
Зелено-гидка субстанція. Це наша тупість
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06.07.2022 17:48 Ответить
А я хотів би бачити Залужного наступним президентом
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06.07.2022 17:50 Ответить
👎
Какой с него президент❓
Прекращайте.
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06.07.2022 23:57 Ответить
Залужного подставили вы, своими воплями
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06.07.2022 17:52 Ответить
Так ты и есть малоПИД...роское, бенино Нарко-Недоразумение!!!
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06.07.2022 17:59 Ответить
Одна команда... КВН, блин на крови украинцев. До зебила так и не дошло что такое война...
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06.07.2022 18:01 Ответить
Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·

https://twitter.com/prm_ua/status/1544640897354285058 3 ч

Верховний суд України визнав дії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ "Телеканал "Прямий" протиправними.
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06.07.2022 18:14 Ответить
То не Нацрада рішала анулювання ліцензій, а питати треба з нашого Наполеона. Він всюди сується, а челядь рада старатись.
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06.07.2022 18:21 Ответить
"Найвеличніший гівнокомандуючий" хоче сподобатись майбутньому лехторату і відміняє рішення головнокомандуючого ВСУ про обмеження пересування призовників у воєнний час. А як собі уявляє "найвеличніший з клоунів" організацію призову в критично обмежений час ? Кому повістки вручати, якщо призовники кинуться в біга? В час війни головнокомандуючий ВСУ має бути наділений необмеженими правами в питаннях, які стосуються оборони краіни, а не обмежувати його в діях, бо .."це в компетенціі Кабміну". Знаємо ми "компетенцію" Шмигаля і Зе шобли. Ні нахер ви не здатні, ще й мішаєте розумнішим від вас. Смішно, "кловун" не знає в чиі обов"язки входить забезпечення арміі і дає доручення розібратись в проблемі головнокомандуючому ВСУ Залужному, бо не знає, що то в компетенціі Прем"єра Шмигаля. Отак і командує.
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06.07.2022 18:18 Ответить
Ага,спочатку ,як завжди,обісралися ,а потім вибачайте.Сьогодні рано їду на роботу,а швейцарське радіо повідомляє ,що адміністрація президента України і командування ЗСУ в кризі відносин((
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06.07.2022 18:25 Ответить
Працюємо однією командою щоб його підставити
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06.07.2022 18:34 Ответить
непорозуміння Залужного з народом України і західними друзями українського народу і України - немає."зелене непорозуміння" при українській владі, шукає непорозуміння із Залужним.
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06.07.2022 18:35 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVdSQ34EVQBQ7QatLjvpLwr5JmSl2zKj97v7b4sib4Dabx29WfQjDudxdSwbwMhhnqbwizZNjDktFE2BlrCf4OiVCWVvmIPHel2xU9AnkZHBLpSekVd7lDsrAthVeDi5kWbEyQm9Fv93xJtyhwFDkaK&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVdSQ34EVQBQ7QatLjvpLwr5JmSl2zKj97v7b4sib4Dabx29WfQjDudxdSwbwMhhnqbwizZNjDktFE2BlrCf4OiVCWVvmIPHel2xU9AnkZHBLpSekVd7lDsrAthVeDi5kWbEyQm9Fv93xJtyhwFDkaK&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02jYU54cMhapa6Vf7SHvigPENUvpa6vLeWkYUWLmboFibpXzNGfWq11oN6NJYCNGiZl?__cft__[0]=AZVdSQ34EVQBQ7QatLjvpLwr5JmSl2zKj97v7b4sib4Dabx29WfQjDudxdSwbwMhhnqbwizZNjDktFE2BlrCf4OiVCWVvmIPHel2xU9AnkZHBLpSekVd7lDsrAthVeDi5kWbEyQm9Fv93xJtyhwFDkaK&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Зеленский заявил, что между ним и Генштабом ( а также Залужным) нет никаких недоразумений.

Переводим с языка Банковой: конфликт такой силы, что уже едва удаётся скрывать.

К слову, все же понимают, что отменить решение Генштаба о запрете передвижения военнообязанных можно было без скандала в СМИ, который искусственно устроила Банковая. И без публичных обвинений военных со стороны Зеленского.
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06.07.2022 18:36 Ответить
Команда слона і моськи,чи вола і мухи ?
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06.07.2022 18:40 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUzFiJ_fvp8C_4BowNwfzscz69TMvHplIvymCdv_g8DdiP7dQDcZlfMOJeqG-fLj_0Tho7vlHWnZhMqcUdd3PXl7xDelTmbIRslTVqyOTvbOCWg_MezApYZxlwlh1kC6L7MEV7H4rYerm0lZxAaWkqj_ZrSKKD_CqbZg5SMQfLTXg&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0Y8ezAuCiwD7coYrxD4C3AmeVMAyKXdzHfYAGUEFoqYsGbVAGNTXsQJs6y78DirsYl?__cft__[0]=AZUzFiJ_fvp8C_4BowNwfzscz69TMvHplIvymCdv_g8DdiP7dQDcZlfMOJeqG-fLj_0Tho7vlHWnZhMqcUdd3PXl7xDelTmbIRslTVqyOTvbOCWg_MezApYZxlwlh1kC6L7MEV7H4rYerm0lZxAaWkqj_ZrSKKD_CqbZg5SMQfLTXg&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·

Відповідав на запитання ізраїльского журналіста. Все було ок. А в кінці він мені задав кілька запитань. Деякі мені задавали і раніше, але відповідь на них дайте ви самі.

- Згідно офіційним даним з 24.02 звання Героя України отримали більше ніж 130 військовослужбовців Збройних Сил України, з них, на жаль, посмертно - 60. Кого з них знає переважна більшість українців? Чому їх немає в інформаційному просторі? Чому інтерв'ю з ними відсутні в спільному телемарафоні? Чому історії героїв не використовуються в Україні для створення образів, які стають прикладами для наслідування та виховання патріотизму у підростаючих поколіннях? І чому державна інформаційна політика України в цьому питанні так відрізняється від інформаційної політики Ізраїлю, який виховує громадянську позицію та патріотизм саме на прикладах відданості війскових Державі.

І от дивлюсь я на цього журналіста, який майже не говорить російською, взагалі не говорить українською, але навіть він, переглядаючи українське телебачення побачив цю проблему. І мені цікаво, як ви вважаєте чому все відбувається саме так, чи розуміють проблему ті, хто керує сьогодні інформаційним простіром в Україні та чому дійсно немає війскових героїв на телебаченні?
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06.07.2022 18:43 Ответить
Влучне питання👍
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06.07.2022 19:47 Ответить
Зелёной плесени не нужны герои-патриоты. Зелёна плесень возвеличуе токо одного малороса
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06.07.2022 21:24 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=8449576148401750&set=a.187153797977401
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06.07.2022 18:52 Ответить
Одна команда: Зеленський, Залужний, Єрмак, Подоляк, Татаров, Демченко... Хто зайвий у цій "команді". Ніколи не здогадаєтесь!
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06.07.2022 18:53 Ответить
Зеленій мусі до Заслуженого, як до неба рачки. Зелені мухи народилися із купи 73% лайна і вміють тільки гадити
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06.07.2022 19:06 Ответить
Панове! Це звичайне відволікання уваги! Вже ніхто не пам'ятає, шо там з 1хbet, хто працює на русню, кого треба карати і т.д. Спочатку зашкварили всіх: живешь в Ірпіні, а працюєшь к Києві - ****#й у воєнкомат за дозволом! Потім постібались над військовими і все порішали! Фух! Видохнули всі: Президент цю х#йню не дозволив! Адже ж, молодець!... Та який 1хbet, про що ви... 😜
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06.07.2022 19:15 Ответить
Успіх такий самий як під Чонгаром.
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06.07.2022 19:29 Ответить
Непорозуміння правіше .
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06.07.2022 19:31 Ответить
https://www.facebook.com/VikUkolov?__cft__[0]=**********************************************************************************************-Xcbr8TMvh2efETOXHE2q7QB3JFXYWStDSvLL_xKwjlXlk6VeU-hnj7KFT8jcxE_qOvx6BMHXuYWYCaw&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Уколов

Коли я вчора писав, що мене дивує реакція депутів від Слуги народу - я не жартував.
Ось підтвердження.
30 березня 2021 року президент Зеленський подав зміни до Закону, які діють і зараз.
У них серед іншого я знайшов п 4 статті 37, який забороняє виїзд без дозволу військоматів, я виділив.

Тобто, Залужний точно ні в чому не винен - він виконував закон, який запропонував і підписав особисто президент В.Зеленський! (Бо не потрібно запитувати дозволу президента, щоб виконати закон)

А тепер вишенька на тортик: народні депутати Слуги народу Роксолана Підласа, Ігор Фріс та Роман Грищук, яких учора так обурила ця норма - тоді, коли вона голосувалась, дружно підтримали законопроект.

Мабуть не читали депутати 9 скликання читають про закони лише в депутатському чаті і то не більше, ніж на екран смартфону? O tempora, o mores!

Посилання на сторінку закону - внизу у коментарі
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06.07.2022 19:38 Ответить
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06.07.2022 19:39 Ответить
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06.07.2022 19:41 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм

https://telegra.ph/file/b78d82ed5c62cf177547b.jpg ​​ Скандал, что мол военнообязанным запретят выезжать из своих мест проживания был откровенной и достаточно топорной провокацией Офиса президента и медиа олигарха Игоря Коломойского против главкома Валерия Залужного. Это более чем очевидно. "Утку" запустило агенство УНИАН, пренадлежащее сами знаете кому. Некий текст без подписи в интернет выложил депутат "Слуги народа" Федиенко. А народное недовольство расшевелил известный политический киллер Юрий Романенко, сотрудничавший с командой Зеленского еще на выборах президента. В унисон с Романенко пропел ряд ТГ-каналов, явно связаных с Подоляком, Тимошенко, Арахамией и прочими обитателями Офиса президента.

Очевидно так же, что скандал бы не сыграл, если бы малоопытные в политических интригах военные, не бросились бы апелировать к закону 1992 г. Формально, они сказали чистую правду. Но эфект получился крайне негативный.

С этим понятно. Непонятно, для чего вдруг такая медиа-атака на главкома? А причин несколько.
ОП откровенно бесит рейтинг Залужного. По уровню своей поддержки Залужный становится для Зеленского соперником еще более опасным чем Порошенко.
Ермака откровенно бесит, что с Залужным сделать они вообще ничего не могут. Мы писали уже о том, https://t.me/pecherhill/761 что к назначению Залужного главкомом руку приложили англичане. Более того. Назначение Залужного было платой за то, что историю с "вагнеровцами" британцы спустили на тормозах. Офису президента Украины дали четко понять, если они даже попробують сместить Залужного, в мировые СМИ попадет такой компромат, что 25% взятых Порошенко во втором туре выборов для команды Зеленского станут недостижимой мечтой.
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06.07.2022 20:19 Ответить
Написанно хорошо👍 Но ведь так просто дать интервью и лично объяснить проишедшее☝Но этого залужный не делает❗
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07.07.2022 00:02 Ответить
Я казав ще в березні, що Залужний буде під прицілом у підсумку
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06.07.2022 20:34 Ответить
Маю надію , що рука в Залужного не дрогне.
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06.07.2022 20:49 Ответить
А я боюсь, щоб він зелу Володимира Олексанровича не в'ї обідив, бо посадять.
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06.07.2022 21:30 Ответить
З 2021 року, що Зе, що Залужний затягнули язики у дупу, коли урізали гроші на озброєння.Першим мав кричати Залужний, що армія недопостачає озброєння. Його прямий обов'язок забезпечити армію всім необхідним. Знаю добре, як водії в ЗСУ купують запчастини за свої кошти.Знаю як волонтери закуповують бронежилети для ЗСУ.Навіть зараз депутати та люди закуповують авто для ЗСУ. Де був Залужний зі своїми обов'язками з 2021року?
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06.07.2022 22:03 Ответить
Ой... Та є непорозуміння... Зеленський його прізвище
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06.07.2022 22:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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06.07.2022 23:08 Ответить
Сьогодні падляк в ефірі зємарафону о 19:20 проголосив боневтіка імператором, заявивши, що для Залужного вярховний гіперкомандувач боневтік - це головне у війні. Що примітно, не оборона країни і її народу, а саме боневтік для Залужного головне у цій війні. Як завжди у корупціонерів все за класикою.
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07.07.2022 00:13 Ответить
А пан ХЕРМАК як професійний кріт тим часом поміг зламати сервір ГРУ.
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07.07.2022 17:31 Ответить
Непонятно, для чего вдруг такая медиа-атака на главкома? А причин несколько. Во-первых, ОП откровенно бесит рейтинг Залужного. По уровню своей поддержки Залужный становится для Зеленского соперником еще более опасным чем Порошенко.
Во-вторых, Ермака откровенно бесит, что с Залужным сделать они вообще ничего не могут. Мы писали уже о том, что к назначению Залужного главкомом руку приложили англичане. Более того. Назначение Залужного было платой за то, что историю с "вагнеровцами" британцы спустили на тормозах. Офису президента Украины дали четко понять, если они даже попробуют сместить Залужного, в мировые СМИ попадет такой компромат, что 25% взятых Порошенко во втором туре выборов для команды Зеленского станут недостижимой мечтой.
Нужно понимать отношение Запада к Зеленскому Да, Запад помогает Украине, преследуя ряд своих целей. При этом с Зеленским и его окружением отношения у политиков Лондона, Вашингтона и Оттавы упали до уровня отношений с поздним Януковичем. На Западе давно поняли, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака, а Ермак вести Украину готов куда угодно, но только не в сторону Запада. Связи Ермака с Москвой, это вообще секрет рассказанный попугаю.
Запад активно ищет замену Зеленскому. Один из вариантов - реинкарнация Порошенко, однако Запад всегда имеет в запасе второй и третий планы, если первый не сработал. В Офисе президента это знают. И дуреют от безсилия. Там очень хорошо помнят, какой вклад в победу Зеленского внесли грантовые структуры и осознают глубину проблем, если грантоеды станут работать против них. И как раз тут начинают циркулировать настойчивые слухи о сближении Залужного с шоуменом Притулой. Сергей Притула давно известен как волонтер. С армией он связан весьма близко. Нет ничего удивительного в том, что с Залужным у них появились общие интересы. Залужного поддерживает Запад, собственно Залужному, а не Зеленскому с Ермаком Запад выделял Джавелины и Нлоу, а сейчас выделяет М777 и ХИМАРСы. Сергея Притулу, как удобного для них кандидата давно рассматривает сообщество грантоедов. А поддержка грантоедов гарантирует Притуле поддержку Запада. Уже одно лишь это обстоятельство вызвало в ОП нервную дрожь. Но есть еще кое что Коалиция "солдат и волонтеров" запросто может войти в коалицию с Европейской Солидарностью Порошенко. Нет, сам Залужный от Порошенко успешно дистанцируется, но вот в Генштабе от сторонников Порошенко рябит в глазах. Там до сих пор работает генерал Муженко. Там частый гость генерал Забродский. Кроме того, и Залужный, и Притула, это герои из эпоса. Но ни один из них никогда не руководил экономикой даже района. У Порошенко наоборот, специалистов по экономике государства хватает. А равно, по дипломатии и по связям с Западом. Такой альянс напугать до смерти должен был не только Зеленского с Ермаком, но и Коломойского. Такие альянсы для ИВК судьбой Лазаренко чреваты. Чего ожидать теперь? Из Залужного начнут лепить "барыгу и мародера", придумают ему обвинение в коррупции. Притулой тоже займутся.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/teper-barygoj-budet-zaluzhnyj-no-ze-vata-shavaet/
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07.07.2022 01:25 Ответить
Ой щось мені підсказує що смердить тут паном чи як його в Московії називають "товаріщем хермаком".
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07.07.2022 10:45 Ответить
 
 