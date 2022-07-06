Недоразумений с Залужным нет, работаем одной командой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что у него нет недоразумений с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, а есть командная работа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом глава государства заявил во время совместной с Премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

"Что касается недоразумения (с Залужным. – Ред.) – никакого недоразумения у нас нет. У нас война, и мы должны работать одной командой. И мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность или неувязка, надо исправлять эти ошибки. Они мелкие, я считаю, по сравнению с той крепостью, которую демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем", - подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что с деталями решения Генштаба о порядке передвижения военнообязанных за пределы мест регистрации при наличии соответствующих разрешений разобрались на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, "детали говорят, что оно принято неправильно", поэтому должно быть отменено.

Ранее сообщалось, что для выезда за пределы Запорожской области военнообязанные должны получить разрешение.

Позже в Генштабе сообщили, что разработан Порядок разрешения на выезд за пределы места жительства в военное время.

После этого Зеленский попросил Генеральный штаб ВСУ не принимать без участия президента решений, подобных введению разрешений на выезд для военнообязанных.

После этого решение Генштаба о порядке выдачи разрешений на выезд военнообязанным было отменено.

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