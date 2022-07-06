УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11204 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 571 96

Непорозуміння із Залужним немає, працюємо однією командою, - Зеленський

зеленський,залужний

Президент Володимир Зеленський запевнив, що в нього немає непорозумінь із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а є командна робота.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив під час спільної з Прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

"Що стосується непорозуміння (із Залужним. - Ред.) - ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. І ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість або непогодженість, треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, порівняно з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо", - наголосив Зеленський.

Він також розповів, що з деталями рішення Генштабу щодо порядку пересування військовозобов’язаних за межі місць реєстрації за умови наявності відповідних дозволів розібралися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, "деталі говорять, що воно прийнято неправильно", тому має бути скасоване.

Раніше повідомлялось, що для виїзду за межі Запорізької області військовозобов'язані повинні отримати дозвіл.

Пізніше в Генштабі повідомили, що розроблено Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання у воєнний час.

Після цього Зеленський попросив Генеральний штаб ЗСУ не ухвалювати без участі президента рішень, подібних до запровадження дозволів на виїзд для військовозобов'язаних.

Після цього рішення Генштабу про порядок видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним було скасовано.

Також читайте: Рішення Генштабу про порядок видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним скасовано, документ доопрацюють, - Залужний

Автор: 

Генштаб ЗС (6484) Залужний (723)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+60
Шановне панство, чи це тільки в мене таке відчуття, що Зєля щойно збрехав?
показати весь коментар
06.07.2022 17:00
+33
Ага! Нам мабуть "повилазило"!
показати весь коментар
06.07.2022 16:59
+32
А ніхто й не вважає, що у вас непорозуміння із генштабом. Усі вважають, що ви підставляєте Залужного у своїх брудних іграх заради свого рейтингу. Залужний не здавав операцію проти вагнерівців і не зводив дороги для зручного вторгнення. І не саботує призначення прокурора САП тощо
показати весь коментар
06.07.2022 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Авжеж, авжеж.
показати весь коментар
06.07.2022 16:58 Відповісти
Вот и ответ тем кто спрашивал как залужный повёлся на этот развод❓А вот так как безуглая подает законы которые гарантированно перечеркивают её полит карьеру если она будет двигаться по ней самостоятельно❗☝
показати весь коментар
06.07.2022 17:08 Відповісти
Ага! Нам мабуть "повилазило"!
показати весь коментар
06.07.2022 16:59 Відповісти
Не , вам так хотелось ... 😃
показати весь коментар
06.07.2022 18:17 Відповісти
Шановне панство, чи це тільки в мене таке відчуття, що Зєля щойно збрехав?
показати весь коментар
06.07.2022 17:00 Відповісти
як тільки зелене лайно відкриє писка - знай: бреше, падло!
показати весь коментар
06.07.2022 17:10 Відповісти
Лучше скажите когда он не сбрехав?))
показати весь коментар
06.07.2022 17:13 Відповісти
Нажаль в нього, як у Піноккіо, шнобель не росте..вже б ним у землю вперся б...
показати весь коментар
06.07.2022 17:20 Відповісти
Ось уже і відбріхуваться доводиться! Все як завжди - «а нас не так зрозуміли».
показати весь коментар
06.07.2022 17:01 Відповісти
Да, он тоже понимает, что ты маленькое самовлюбленное чмо. Ни разу не нарцисс.ь
показати весь коментар
06.07.2022 17:01 Відповісти
Брехун, скільки вже було таких нестиковок, скоро замість Залужного поставить дружка-фсбшника єрмака.
показати весь коментар
06.07.2022 17:01 Відповісти
Накуя ему Залужного менять? Залужный управляемый и исполнительный. Мнения своего не высказывет, против дурости начальства не выступает. Идеальный подчиненный для Зеленского.
Вот правда на фронте дела не веселые, мягко говоря ...
показати весь коментар
06.07.2022 17:33 Відповісти
Як підготувалися за майже 3 роки, такі й справи на фронті. А підготовка була дуже вже м,яко кажучи ніякою..
показати весь коментар
06.07.2022 18:35 Відповісти
Залужный не лезет в политику. Он воюет. Ему нахер не нужны все эти подковёрные игры, видно же, что он в них ничё не понимает
показати весь коментар
06.07.2022 21:03 Відповісти
А шо, народ уже намекнул, что за такие подкопы под Залужного набьет рыло?
показати весь коментар
06.07.2022 17:02 Відповісти
Пішла від ОПи "непомітна" дискредитація Залужного. Бояться зєлєбоби, за свої "захмарні" рейтинги. Уроди.
показати весь коментар
06.07.2022 17:03 Відповісти
Залужний правий, бо деякі їздять із міста в місто чи село і на облік не стають, але ж треба нагадати, хто в домі хазяїн, який не знається в воєнній справі.
показати весь коментар
06.07.2022 17:04 Відповісти
Мало того. Кожен власник військового квитка може відкрити його і прочитати ті самі зобов'язання які існують для військовослужбовців в воєнний час.
показати весь коментар
06.07.2022 17:08 Відповісти
только военники разные бывают, у некоторых со времен ссср
показати весь коментар
06.07.2022 17:20 Відповісти
раньше вроде были сроки после которых считалось что ты переехал типа полтора три месяца. но как это контролировалось хз. тут решили ловить на блокпостах, но это непопулярная мера и бубочка встрепенулся
показати весь коментар
06.07.2022 17:19 Відповісти
Ви як Залужний. Читайте, під чим підписуєтесь, бо потім незручно вийде. Згідно з документом, який він підписав, ніхто б військовозобов'язаним не видав дозвіл на виїзд за межі області, хіба що якщо існувала відстрочка.
показати весь коментар
06.07.2022 17:29 Відповісти
В Украине как и в пидороссии когда то было крепостничество❗Судя по коментам некоторых дегенераты они по нему скучают
показати весь коментар
06.07.2022 17:52 Відповісти
А ніхто й не вважає, що у вас непорозуміння із генштабом. Усі вважають, що ви підставляєте Залужного у своїх брудних іграх заради свого рейтингу. Залужний не здавав операцію проти вагнерівців і не зводив дороги для зручного вторгнення. І не саботує призначення прокурора САП тощо
показати весь коментар
06.07.2022 17:05 Відповісти
Муляє бубам Залужний. Призначте вже колю катлєту або Лисого - вам же кортить...
показати весь коментар
06.07.2022 17:05 Відповісти
Оце, нас і лякає! Краще б ви працювали різними "командами" , і не заважали генштабу!
показати весь коментар
06.07.2022 17:10 Відповісти
Как то интересно, а почему такой вопрос поднимается в беседе с премьер-министром Ирландии? Чтобы успокоить западных партнёров? Если да, то почему они обеспокоены? Какие то игры стали их настораживать?
показати весь коментар
06.07.2022 17:15 Відповісти
Реально суки уже на грани фола играют, что бы людям мозги ***** и при этом полит балы заработать💥 Вот реально дегенераты❗Пошли вы ***** мозгоебы.
показати весь коментар
06.07.2022 17:55 Відповісти
Третій день вся Україна обговорює закон який не працює 4 місяці. Я тільки не розумію, навіщо Залужний почав розказувати що комусь там не можна виїхати за межі області? Він же реально розумів як будуть трактуватися його слова.
показати весь коментар
06.07.2022 17:16 Відповісти
А ви впевнені, що це саме він написав, а не якийсь прес-офіцер зі штабу? Його відео не було, був лише написаний текст... Може бути, що Залужному як би не до цього і він поручив комусь із підлеглих написати.
показати весь коментар
06.07.2022 17:29 Відповісти
Вот и Ким выступил что у него нет никаких амбиций! Он пехотинец Зеленского! Ничего не напоминает???
показати весь коментар
06.07.2022 17:20 Відповісти
я не верю что кто-то мог выдать распоряжение, без ведома оп и бубочки. просто почуял угрозу рейтингу
показати весь коментар
06.07.2022 17:22 Відповісти
От урод.
показати весь коментар
06.07.2022 17:23 Відповісти
Тада. ЗЕлені ***** вчора вдосталь похейтіли і тепер ніяких непорозумінь.
Обісрали Залужного і довольні.
показати весь коментар
06.07.2022 17:24 Відповісти
Залужний не є самостійною фігурою. Ось що він казав про вазєліна ще в 2021 році:

https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=302

https://youtu.be/ic9Xc3pYKlU?t=401

З таким можна наприймати та наухвалювати ще безліч тупих законів...
показати весь коментар
06.07.2022 17:26 Відповісти
ти сам i є "непорозуміння", тiльки спробуй заважати. дурнику, #"кращебтивтiк"
показати весь коментар
06.07.2022 17:26 Відповісти
Зачепиш Залужного- **********, зеленийБубуїн!
показати весь коментар
06.07.2022 17:27 Відповісти
Класика: "Король і паяц".
показати весь коментар
06.07.2022 17:31 Відповісти
Имеешь в виду Залужного и Марчелло? Бо тот который президент- то у того ни яиц ни х"я. Инфантильный мальчик, которого все обижают во всей красе
показати весь коментар
06.07.2022 17:57 Відповісти
Вальдемар увидел реакцию нашу с вами и дал взаднюю, в одной команде ...

вот только в какой команде все его эти ермачково-подоляковые телеграм каналы и депутатики играют, вот бы кто нибудь с этим разобрался
показати весь коментар
06.07.2022 17:32 Відповісти
За словами- нема нічого. Головне, щоб за діями був очікуваний результат!
показати весь коментар
06.07.2022 17:33 Відповісти
Ага, відро помиїв вилили, а тепер єдина команда...
показати весь коментар
06.07.2022 17:36 Відповісти
Залужный - Воин!!!
А ...... клоун, он всегда останется просто клоуном....., какие бы золотые эполеты на него не бы не вешали.......
показати весь коментар
06.07.2022 17:40 Відповісти
"По ділах їхніх ви пізнаєте їх" .
По коментах видно, хто розносить кацапський наратив протистояння армії і влади.
Або корисні дурні, або...
показати весь коментар
06.07.2022 17:42 Відповісти
ты зачем четырежды откосившего от армии выбрала Верховным Главнокомандующим Армией? С логикой - нуль у избирателей
показати весь коментар
06.07.2022 18:14 Відповісти
А ти свічку тримало, корисний ідіот чи бот? Бо оце ваше "розділяй і властвуй" шкодить державі і радо обсмоктується руснею.
показати весь коментар
06.07.2022 18:31 Відповісти
здравствуй ботОПэшечка. Отличный подлизон. Быстро отвечай - кто разминировал перешейки с Крымом и что было в Омане?
показати весь коментар
06.07.2022 21:07 Відповісти
А як насчёт того, шо ЗЕвлада сама делае всё, шоб расколоть общество? "Бо оцэ вашэ ,,роздиляй и властвуй" (с) охотно применяется зеленским и его шоблой
показати весь коментар
06.07.2022 21:10 Відповісти
Зелено-гидка субстанція. Це наша тупість
показати весь коментар
06.07.2022 17:48 Відповісти
А я хотів би бачити Залужного наступним президентом
показати весь коментар
06.07.2022 17:50 Відповісти
👎
Какой с него президент❓
Прекращайте.
показати весь коментар
06.07.2022 23:57 Відповісти
Залужного подставили вы, своими воплями
показати весь коментар
06.07.2022 17:52 Відповісти
Так ты и есть малоПИД...роское, бенино Нарко-Недоразумение!!!
показати весь коментар
06.07.2022 17:59 Відповісти
Одна команда... КВН, блин на крови украинцев. До зебила так и не дошло что такое война...
показати весь коментар
06.07.2022 18:01 Відповісти
Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·

https://twitter.com/prm_ua/status/1544640897354285058 3 ч

Верховний суд України визнав дії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензій на радіомовлення ТОВ "Телеканал "Прямий" протиправними.
показати весь коментар
06.07.2022 18:14 Відповісти
То не Нацрада рішала анулювання ліцензій, а питати треба з нашого Наполеона. Він всюди сується, а челядь рада старатись.
показати весь коментар
06.07.2022 18:21 Відповісти
"Найвеличніший гівнокомандуючий" хоче сподобатись майбутньому лехторату і відміняє рішення головнокомандуючого ВСУ про обмеження пересування призовників у воєнний час. А як собі уявляє "найвеличніший з клоунів" організацію призову в критично обмежений час ? Кому повістки вручати, якщо призовники кинуться в біга? В час війни головнокомандуючий ВСУ має бути наділений необмеженими правами в питаннях, які стосуються оборони краіни, а не обмежувати його в діях, бо .."це в компетенціі Кабміну". Знаємо ми "компетенцію" Шмигаля і Зе шобли. Ні нахер ви не здатні, ще й мішаєте розумнішим від вас. Смішно, "кловун" не знає в чиі обов"язки входить забезпечення арміі і дає доручення розібратись в проблемі головнокомандуючому ВСУ Залужному, бо не знає, що то в компетенціі Прем"єра Шмигаля. Отак і командує.
показати весь коментар
06.07.2022 18:18 Відповісти
Ага,спочатку ,як завжди,обісралися ,а потім вибачайте.Сьогодні рано їду на роботу,а швейцарське радіо повідомляє ,що адміністрація президента України і командування ЗСУ в кризі відносин((
показати весь коментар
06.07.2022 18:25 Відповісти
Працюємо однією командою щоб його підставити
показати весь коментар
06.07.2022 18:34 Відповісти
непорозуміння Залужного з народом України і західними друзями українського народу і України - немає."зелене непорозуміння" при українській владі, шукає непорозуміння із Залужним.
показати весь коментар
06.07.2022 18:35 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVdSQ34EVQBQ7QatLjvpLwr5JmSl2zKj97v7b4sib4Dabx29WfQjDudxdSwbwMhhnqbwizZNjDktFE2BlrCf4OiVCWVvmIPHel2xU9AnkZHBLpSekVd7lDsrAthVeDi5kWbEyQm9Fv93xJtyhwFDkaK&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVdSQ34EVQBQ7QatLjvpLwr5JmSl2zKj97v7b4sib4Dabx29WfQjDudxdSwbwMhhnqbwizZNjDktFE2BlrCf4OiVCWVvmIPHel2xU9AnkZHBLpSekVd7lDsrAthVeDi5kWbEyQm9Fv93xJtyhwFDkaK&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02jYU54cMhapa6Vf7SHvigPENUvpa6vLeWkYUWLmboFibpXzNGfWq11oN6NJYCNGiZl?__cft__[0]=AZVdSQ34EVQBQ7QatLjvpLwr5JmSl2zKj97v7b4sib4Dabx29WfQjDudxdSwbwMhhnqbwizZNjDktFE2BlrCf4OiVCWVvmIPHel2xU9AnkZHBLpSekVd7lDsrAthVeDi5kWbEyQm9Fv93xJtyhwFDkaK&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Зеленский заявил, что между ним и Генштабом ( а также Залужным) нет никаких недоразумений.

Переводим с языка Банковой: конфликт такой силы, что уже едва удаётся скрывать.

К слову, все же понимают, что отменить решение Генштаба о запрете передвижения военнообязанных можно было без скандала в СМИ, который искусственно устроила Банковая. И без публичных обвинений военных со стороны Зеленского.
показати весь коментар
06.07.2022 18:36 Відповісти
Команда слона і моськи,чи вола і мухи ?
показати весь коментар
06.07.2022 18:40 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUzFiJ_fvp8C_4BowNwfzscz69TMvHplIvymCdv_g8DdiP7dQDcZlfMOJeqG-fLj_0Tho7vlHWnZhMqcUdd3PXl7xDelTmbIRslTVqyOTvbOCWg_MezApYZxlwlh1kC6L7MEV7H4rYerm0lZxAaWkqj_ZrSKKD_CqbZg5SMQfLTXg&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0Y8ezAuCiwD7coYrxD4C3AmeVMAyKXdzHfYAGUEFoqYsGbVAGNTXsQJs6y78DirsYl?__cft__[0]=AZUzFiJ_fvp8C_4BowNwfzscz69TMvHplIvymCdv_g8DdiP7dQDcZlfMOJeqG-fLj_0Tho7vlHWnZhMqcUdd3PXl7xDelTmbIRslTVqyOTvbOCWg_MezApYZxlwlh1kC6L7MEV7H4rYerm0lZxAaWkqj_ZrSKKD_CqbZg5SMQfLTXg&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·

Відповідав на запитання ізраїльского журналіста. Все було ок. А в кінці він мені задав кілька запитань. Деякі мені задавали і раніше, але відповідь на них дайте ви самі.

- Згідно офіційним даним з 24.02 звання Героя України отримали більше ніж 130 військовослужбовців Збройних Сил України, з них, на жаль, посмертно - 60. Кого з них знає переважна більшість українців? Чому їх немає в інформаційному просторі? Чому інтерв'ю з ними відсутні в спільному телемарафоні? Чому історії героїв не використовуються в Україні для створення образів, які стають прикладами для наслідування та виховання патріотизму у підростаючих поколіннях? І чому державна інформаційна політика України в цьому питанні так відрізняється від інформаційної політики Ізраїлю, який виховує громадянську позицію та патріотизм саме на прикладах відданості війскових Державі.

І от дивлюсь я на цього журналіста, який майже не говорить російською, взагалі не говорить українською, але навіть він, переглядаючи українське телебачення побачив цю проблему. І мені цікаво, як ви вважаєте чому все відбувається саме так, чи розуміють проблему ті, хто керує сьогодні інформаційним простіром в Україні та чому дійсно немає війскових героїв на телебаченні?
показати весь коментар
06.07.2022 18:43 Відповісти
Влучне питання👍
показати весь коментар
06.07.2022 19:47 Відповісти
Зелёной плесени не нужны герои-патриоты. Зелёна плесень возвеличуе токо одного малороса
показати весь коментар
06.07.2022 21:24 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=8449576148401750&set=a.187153797977401
показати весь коментар
06.07.2022 18:52 Відповісти
Одна команда: Зеленський, Залужний, Єрмак, Подоляк, Татаров, Демченко... Хто зайвий у цій "команді". Ніколи не здогадаєтесь!
показати весь коментар
06.07.2022 18:53 Відповісти
Зеленій мусі до Заслуженого, як до неба рачки. Зелені мухи народилися із купи 73% лайна і вміють тільки гадити
показати весь коментар
06.07.2022 19:06 Відповісти
Панове! Це звичайне відволікання уваги! Вже ніхто не пам'ятає, шо там з 1хbet, хто працює на русню, кого треба карати і т.д. Спочатку зашкварили всіх: живешь в Ірпіні, а працюєшь к Києві - ****#й у воєнкомат за дозволом! Потім постібались над військовими і все порішали! Фух! Видохнули всі: Президент цю х#йню не дозволив! Адже ж, молодець!... Та який 1хbet, про що ви... 😜
показати весь коментар
06.07.2022 19:15 Відповісти
Успіх такий самий як під Чонгаром.
показати весь коментар
06.07.2022 19:29 Відповісти
Непорозуміння правіше .
показати весь коментар
06.07.2022 19:31 Відповісти
https://www.facebook.com/VikUkolov?__cft__[0]=**********************************************************************************************-Xcbr8TMvh2efETOXHE2q7QB3JFXYWStDSvLL_xKwjlXlk6VeU-hnj7KFT8jcxE_qOvx6BMHXuYWYCaw&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Уколов

Коли я вчора писав, що мене дивує реакція депутів від Слуги народу - я не жартував.
Ось підтвердження.
30 березня 2021 року президент Зеленський подав зміни до Закону, які діють і зараз.
У них серед іншого я знайшов п 4 статті 37, який забороняє виїзд без дозволу військоматів, я виділив.

Тобто, Залужний точно ні в чому не винен - він виконував закон, який запропонував і підписав особисто президент В.Зеленський! (Бо не потрібно запитувати дозволу президента, щоб виконати закон)

А тепер вишенька на тортик: народні депутати Слуги народу Роксолана Підласа, Ігор Фріс та Роман Грищук, яких учора так обурила ця норма - тоді, коли вона голосувалась, дружно підтримали законопроект.

Мабуть не читали депутати 9 скликання читають про закони лише в депутатському чаті і то не більше, ніж на екран смартфону? O tempora, o mores!

Посилання на сторінку закону - внизу у коментарі
показати весь коментар
06.07.2022 19:38 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 19:39 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2022 19:41 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм

https://telegra.ph/file/b78d82ed5c62cf177547b.jpg ​​ Скандал, что мол военнообязанным запретят выезжать из своих мест проживания был откровенной и достаточно топорной провокацией Офиса президента и медиа олигарха Игоря Коломойского против главкома Валерия Залужного. Это более чем очевидно. "Утку" запустило агенство УНИАН, пренадлежащее сами знаете кому. Некий текст без подписи в интернет выложил депутат "Слуги народа" Федиенко. А народное недовольство расшевелил известный политический киллер Юрий Романенко, сотрудничавший с командой Зеленского еще на выборах президента. В унисон с Романенко пропел ряд ТГ-каналов, явно связаных с Подоляком, Тимошенко, Арахамией и прочими обитателями Офиса президента.

Очевидно так же, что скандал бы не сыграл, если бы малоопытные в политических интригах военные, не бросились бы апелировать к закону 1992 г. Формально, они сказали чистую правду. Но эфект получился крайне негативный.

С этим понятно. Непонятно, для чего вдруг такая медиа-атака на главкома? А причин несколько.
ОП откровенно бесит рейтинг Залужного. По уровню своей поддержки Залужный становится для Зеленского соперником еще более опасным чем Порошенко.
Ермака откровенно бесит, что с Залужным сделать они вообще ничего не могут. Мы писали уже о том, https://t.me/pecherhill/761 что к назначению Залужного главкомом руку приложили англичане. Более того. Назначение Залужного было платой за то, что историю с "вагнеровцами" британцы спустили на тормозах. Офису президента Украины дали четко понять, если они даже попробують сместить Залужного, в мировые СМИ попадет такой компромат, что 25% взятых Порошенко во втором туре выборов для команды Зеленского станут недостижимой мечтой.
показати весь коментар
06.07.2022 20:19 Відповісти
Написанно хорошо👍 Но ведь так просто дать интервью и лично объяснить проишедшее☝Но этого залужный не делает❗
показати весь коментар
07.07.2022 00:02 Відповісти
Я казав ще в березні, що Залужний буде під прицілом у підсумку
показати весь коментар
06.07.2022 20:34 Відповісти
Маю надію , що рука в Залужного не дрогне.
показати весь коментар
06.07.2022 20:49 Відповісти
А я боюсь, щоб він зелу Володимира Олексанровича не в'ї обідив, бо посадять.
показати весь коментар
06.07.2022 21:30 Відповісти
З 2021 року, що Зе, що Залужний затягнули язики у дупу, коли урізали гроші на озброєння.Першим мав кричати Залужний, що армія недопостачає озброєння. Його прямий обов'язок забезпечити армію всім необхідним. Знаю добре, як водії в ЗСУ купують запчастини за свої кошти.Знаю як волонтери закуповують бронежилети для ЗСУ.Навіть зараз депутати та люди закуповують авто для ЗСУ. Де був Залужний зі своїми обов'язками з 2021року?
показати весь коментар
06.07.2022 22:03 Відповісти
Ой... Та є непорозуміння... Зеленський його прізвище
показати весь коментар
06.07.2022 22:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
показати весь коментар
06.07.2022 23:08 Відповісти
Сьогодні падляк в ефірі зємарафону о 19:20 проголосив боневтіка імператором, заявивши, що для Залужного вярховний гіперкомандувач боневтік - це головне у війні. Що примітно, не оборона країни і її народу, а саме боневтік для Залужного головне у цій війні. Як завжди у корупціонерів все за класикою.
показати весь коментар
07.07.2022 00:13 Відповісти
А пан ХЕРМАК як професійний кріт тим часом поміг зламати сервір ГРУ.
показати весь коментар
07.07.2022 17:31 Відповісти
Непонятно, для чего вдруг такая медиа-атака на главкома? А причин несколько. Во-первых, ОП откровенно бесит рейтинг Залужного. По уровню своей поддержки Залужный становится для Зеленского соперником еще более опасным чем Порошенко.
Во-вторых, Ермака откровенно бесит, что с Залужным сделать они вообще ничего не могут. Мы писали уже о том, что к назначению Залужного главкомом руку приложили англичане. Более того. Назначение Залужного было платой за то, что историю с "вагнеровцами" британцы спустили на тормозах. Офису президента Украины дали четко понять, если они даже попробуют сместить Залужного, в мировые СМИ попадет такой компромат, что 25% взятых Порошенко во втором туре выборов для команды Зеленского станут недостижимой мечтой.
Нужно понимать отношение Запада к Зеленскому Да, Запад помогает Украине, преследуя ряд своих целей. При этом с Зеленским и его окружением отношения у политиков Лондона, Вашингтона и Оттавы упали до уровня отношений с поздним Януковичем. На Западе давно поняли, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака, а Ермак вести Украину готов куда угодно, но только не в сторону Запада. Связи Ермака с Москвой, это вообще секрет рассказанный попугаю.
Запад активно ищет замену Зеленскому. Один из вариантов - реинкарнация Порошенко, однако Запад всегда имеет в запасе второй и третий планы, если первый не сработал. В Офисе президента это знают. И дуреют от безсилия. Там очень хорошо помнят, какой вклад в победу Зеленского внесли грантовые структуры и осознают глубину проблем, если грантоеды станут работать против них. И как раз тут начинают циркулировать настойчивые слухи о сближении Залужного с шоуменом Притулой. Сергей Притула давно известен как волонтер. С армией он связан весьма близко. Нет ничего удивительного в том, что с Залужным у них появились общие интересы. Залужного поддерживает Запад, собственно Залужному, а не Зеленскому с Ермаком Запад выделял Джавелины и Нлоу, а сейчас выделяет М777 и ХИМАРСы. Сергея Притулу, как удобного для них кандидата давно рассматривает сообщество грантоедов. А поддержка грантоедов гарантирует Притуле поддержку Запада. Уже одно лишь это обстоятельство вызвало в ОП нервную дрожь. Но есть еще кое что Коалиция "солдат и волонтеров" запросто может войти в коалицию с Европейской Солидарностью Порошенко. Нет, сам Залужный от Порошенко успешно дистанцируется, но вот в Генштабе от сторонников Порошенко рябит в глазах. Там до сих пор работает генерал Муженко. Там частый гость генерал Забродский. Кроме того, и Залужный, и Притула, это герои из эпоса. Но ни один из них никогда не руководил экономикой даже района. У Порошенко наоборот, специалистов по экономике государства хватает. А равно, по дипломатии и по связям с Западом. Такой альянс напугать до смерти должен был не только Зеленского с Ермаком, но и Коломойского. Такие альянсы для ИВК судьбой Лазаренко чреваты. Чего ожидать теперь? Из Залужного начнут лепить "барыгу и мародера", придумают ему обвинение в коррупции. Притулой тоже займутся.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/teper-barygoj-budet-zaluzhnyj-no-ze-vata-shavaet/
показати весь коментар
07.07.2022 01:25 Відповісти
Ой щось мені підсказує що смердить тут паном чи як його в Московії називають "товаріщем хермаком".
показати весь коментар
07.07.2022 10:45 Відповісти
 
 