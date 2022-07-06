Непорозуміння із Залужним немає, працюємо однією командою, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що в нього немає непорозумінь із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а є командна робота.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це глава держави заявив під час спільної з Прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

"Що стосується непорозуміння (із Залужним. - Ред.) - ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. І ми так і працюємо. Якщо є якась неузгодженість або непогодженість, треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, порівняно з тією міцністю, яку демонструє наша держава, народ України, наші ЗСУ, як ми разом воюємо", - наголосив Зеленський.

Він також розповів, що з деталями рішення Генштабу щодо порядку пересування військовозобов’язаних за межі місць реєстрації за умови наявності відповідних дозволів розібралися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

За його словами, "деталі говорять, що воно прийнято неправильно", тому має бути скасоване.

Раніше повідомлялось, що для виїзду за межі Запорізької області військовозобов'язані повинні отримати дозвіл.

Пізніше в Генштабі повідомили, що розроблено Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання у воєнний час.

Після цього Зеленський попросив Генеральний штаб ЗСУ не ухвалювати без участі президента рішень, подібних до запровадження дозволів на виїзд для військовозобов'язаних.

Після цього рішення Генштабу про порядок видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним було скасовано.

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