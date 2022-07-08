США нам помогают. Но для победы этого мало, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает эту помощь недостаточной, чтобы победить Россию.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США нам помогают, и я хочу сказать – сильно помогают, но недостаточно, чтобы победить", — сказал он.

"Еще раз подчеркиваю: они помогают. И мы это ценим. Но мы хотим увеличения этой помощи и ускорения. Мы сами воюем за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других стран воевали за нас. США – большая экономика, мировая, она может нам помочь. И оружием, и финансово", — отметил он.

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Зеленский сказал, что "США имеют определенное влияние на решение европейских стран. И это тоже помощь. Некоторые государства в Европе хотели балансировать и быть "между капельками под дождем". Но благодаря помощи США они начали нас поддерживать".

"И поэтому, когда я говорю об объеме и скорости оружия, я не обращаюсь к США. Я обращаюсь к лидерам всего мира. Я говорю, что ускорение этого процесса сбережет жизнь украинцев и приведет к деоккупации наших регионов, которые оккупированы Россией", — заявил президент.

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