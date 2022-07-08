США нам помогают. Но для победы этого мало, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает эту помощь недостаточной, чтобы победить Россию.
Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"США нам помогают, и я хочу сказать – сильно помогают, но недостаточно, чтобы победить", — сказал он.
"Еще раз подчеркиваю: они помогают. И мы это ценим. Но мы хотим увеличения этой помощи и ускорения. Мы сами воюем за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других стран воевали за нас. США – большая экономика, мировая, она может нам помочь. И оружием, и финансово", — отметил он.
Зеленский сказал, что "США имеют определенное влияние на решение европейских стран. И это тоже помощь. Некоторые государства в Европе хотели балансировать и быть "между капельками под дождем". Но благодаря помощи США они начали нас поддерживать".
"И поэтому, когда я говорю об объеме и скорости оружия, я не обращаюсь к США. Я обращаюсь к лидерам всего мира. Я говорю, что ускорение этого процесса сбережет жизнь украинцев и приведет к деоккупации наших регионов, которые оккупированы Россией", — заявил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що про це зобов'язання скажете? Домоглися?
"Домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;"
Другое дело что после войны ему хрен кто даст денег на восстановление.
Та вірогідніше, це "вибори" у смартфоні, через "Дію", як у *****, результати яких неможливо буде перевірити.
Малюй, що хочеш. Хоч 101% за дерьмака та 90% за Боневтіка зі "слугами урода".
Ви чули, щоб бабломойський хоч копійку дав на ЗСУ? А скільки його провладні шістки йому злили з бюджету?
Штаты лично тебе ничего не должны.Помнишь?
Кажуть, що призначення Залужного, вимога Заходу, яку Боневтіку довелося виконати.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0j72LeKKgDopfhKGpDbd1fLteS7UHjkFEYKenSkfii1j2QcFVDHQu5PZDUWSpsSE9l?__cft__[0]=AZU1_c1Qgn1sUM0vPPaJxlMQUCL6ANMl-tUl6elTvNcL014kyp-JUhYs4lAd20F990J2e-henHj8ebwwgsrXappdVRjxEC3j2TinWjZLW9QyKCGCnbtNljElB1vE24sgp9AoQs0gNoIZiC0Y75muWNXHsop1BPhkiauQw612mOa1zw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Хотели реформ? Хотели профи во власть? Ждали, что Борис Джонсон возглавит Кабмин Украины? Сорри, с Джонсоном не вышло. Зато ОП смог другим новичком усилить Кабмин.
25-летняя Анна Сергеева уже заняла должность заммиминистра Министерства социальной политики. Ее базовый должностной оклад - 68643 грн. Но будут надбавки, премии и другие плюшки. Но пока их не успели установить. При этом уровень огромного профессионализма Сергеевой виден сразу. Пишут, что до перехода на госслужбу Сергеева... 3 года руководила фирмой по консультированию бизнеса, парикмахерских и салонов красоты. В общем наведёт красоту и все будет причёсано. Что-то мне эта история напоминает скандал с назначением Клитиной, которую в 2019 году назначили заместителем министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции и после скандала уволили. Похоже, что традиция прыгать на грабли не исчезла.
Как сказал один из комментаторов этой новости: - Не обижайся, друже, но между твоими и её губами я выбрал бы ее. Се ля ви)
Зєля, а ти спробуй повитравлювати щурів зі свого оточення, типу Єрмака, Коломойського, Татарова та інших. І перестань бикувати, хамло квартальне.
https://zn.ua/UKRAINE/wp-v-ssha-pojavilsja-strakh-chto-chem-dolshe-idet-vojna-tem-bolshe-ukraina-poterjaet.html
Эти дегенераты понимают только силу, и остановит их только страх, что они тоже будут стерты с лица земли...
А нам уже что? кто хотел, тот слинял. Кто остался - тому воля або смерть....
які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах,
не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,
не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву,
не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,
не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,
не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,
не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,
не покарали російську агентуру у керівництві краіни,
не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,
не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали.
І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.
Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.