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Новости Война
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США нам помогают. Но для победы этого мало, - Зеленский

байден,зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает эту помощь недостаточной, чтобы победить Россию.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США нам помогают, и я хочу сказать – сильно помогают, но недостаточно, чтобы победить", — сказал он.

"Еще раз подчеркиваю: они помогают. И мы это ценим. Но мы хотим увеличения этой помощи и ускорения. Мы сами воюем за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других стран воевали за нас. США – большая экономика, мировая, она может нам помочь. И оружием, и финансово", — отметил он.

Читайте: Сенаторы США Грэмми и Блюменталь заявили о необходимости предоставления Украине дальнобойных ракет HIMARS

Зеленский сказал, что "США имеют определенное влияние на решение европейских стран. И это тоже помощь. Некоторые государства в Европе хотели балансировать и быть "между капельками под дождем". Но благодаря помощи США они начали нас поддерживать".

"И поэтому, когда я говорю об объеме и скорости оружия, я не обращаюсь к США. Я обращаюсь к лидерам всего мира. Я говорю, что ускорение этого процесса сбережет жизнь украинцев и приведет к деоккупации наших регионов, которые оккупированы Россией", — заявил президент.

Также читайте: России не удается помешать поставке западного оружия для Украины, - Sky News

Зеленский Владимир (20234) помощь (7764) США (26422)


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Топ комментарии
+43
Этот придурок не вспоминал, как озвучивал записи, сделанные российским агентом деркачем? Против Байдена? Или как дважды обманул Байдена с назначением главы САП?
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08.07.2022 13:51
+34
гундосий кідарас, ти ще погавкай на дядьку Джо, тобі **** ти така рік говорили готуватись до війни, а ти гніда відосики записував на шашликах ТВАРИНА!
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08.07.2022 13:51
+34
З Днем народження, Генерале !!! Многая Літа !!!
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08.07.2022 13:55
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Нужно еще и у зеркала спрашивать
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08.07.2022 13:50 Ответить
Чому це не хочемо? Я б не був проти, якщо вони виконали будапештські домовленості.
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08.07.2022 13:50 Ответить
Ви їх для початку прочитайте. Їх США не порушувало , їх порушила росія.
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08.07.2022 13:59 Ответить
Я розумію, що по документам вийшли пусті балачки, тому і написав, що домовленості, а не меморандум.

А що про це зобов'язання скажете? Домоглися?

"Домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;"
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08.07.2022 14:55 Ответить
скажу так хоч і не мене запитуєте - домагатися не означає забезпечити захистом (( і не зобов"язання це а декларація намірів , щодо ООН то що там - США проти України? (( вони дійсно відстоюють у ООН суверенітет нашої держави і як не дивно - представники кацапії там як аргумент у свій захист не виступ президента США використовують , а тези нашогот яжневтіка ((
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08.07.2022 18:19 Ответить
А шо ж там написано, в тому БП?
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08.07.2022 13:59 Ответить
Этот придурок не вспоминал, как озвучивал записи, сделанные российским агентом деркачем? Против Байдена? Или как дважды обманул Байдена с назначением главы САП?
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08.07.2022 13:51 Ответить
Чтобы раньше не делал этот придурок, после 24 для США это не важно. Даже если он сейчас будет каждый день выходить и играть членом на губах на резиновой фигуре Байдена, США продолжат поставлять оружие украинскому народу.

Другое дело что после войны ему хрен кто даст денег на восстановление.
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08.07.2022 13:56 Ответить
тому виборів не буде..буде безкінечний воєнний стан..
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08.07.2022 13:59 Ответить
Можуть спробувати протягти і такий варіант.
Та вірогідніше, це "вибори" у смартфоні, через "Дію", як у *****, результати яких неможливо буде перевірити.
Малюй, що хочеш. Хоч 101% за дерьмака та 90% за Боневтіка зі "слугами урода".
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08.07.2022 16:17 Ответить
гундосий кідарас, ти ще погавкай на дядьку Джо, тобі **** ти така рік говорили готуватись до війни, а ти гніда відосики записував на шашликах ТВАРИНА!
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08.07.2022 13:51 Ответить
😲 А що буде достатньо? Щб не допомагали? 🤔
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08.07.2022 13:51 Ответить
Дістань асфальт продай його та купи на ці гроші техніку та снаряди
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08.07.2022 13:52 Ответить
За мало, грошей на асфальт вистачило б на два тижні війни
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08.07.2022 13:54 Ответить
Я Боневтіку ніколи не пробачу "шашликі на дєньпабєди" в лютому 2022-го.
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08.07.2022 13:53 Ответить
Ну так ніхто цього і не просить робити , просто своїм сусідам перед наступними виборами варто про це розповісти ))
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08.07.2022 18:21 Ответить
Правильно, а ещё усыновите с пожизненной пенсией, купите хату в Торонто и Мерседес. Правда непонятно с какого перепуга, но это не важно, главное сделайте. Может у нашего гавно-политикума всех времён спросить: а где же наше оружие?...
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08.07.2022 13:54 Ответить
Золоті слова, Сонечко, ну то може й олігархи нам допоможуть нарешті. Просто хоч би на час війни перестануть гризтися між собою і гнобити людей, відмовляться від впливу на держінститути, дадуть нарешті провести судові та інші реформи. І хто зна, може їм навіть сподобається, якось інші дужо багатші люди знаходять способи бути багатими і при тому під ніж курку що несе золоті яйця не пускати. Може й влада тоді перестане фігньою страждати, а почне нарешті виконувати свої срані обов"язки?
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08.07.2022 13:54 Ответить
Барани хтіли халяви. Олігаври сказали Бубуні: "обіцяй"... І Бубуня її пообіцяв...
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08.07.2022 14:04 Ответить
Зелена влада- породження змови олігархату з ******.
Ви чули, щоб бабломойський хоч копійку дав на ЗСУ? А скільки його провладні шістки йому злили з бюджету?
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08.07.2022 14:48 Ответить
Може хоть для начала Коломойшу Штатам отдаш,Зелупа?
Штаты лично тебе ничего не должны.Помнишь?
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08.07.2022 13:54 Ответить
НЕ забувай - "Блазня" охороняють люди "Бенемойского"! Так що невідомо - кого першим "скрутять"!
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08.07.2022 14:36 Ответить
А де своя зброя? Просрав.
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08.07.2022 13:55 Ответить
З Днем народження, Генерале !!! Многая Літа !!!
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08.07.2022 13:55 Ответить
Єдина адекватна людина в тому серпентарії непрофесіоналів
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08.07.2022 14:02 Ответить
Если не будет побед в ближайшие два-три месяца,его затопчат.
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08.07.2022 14:22 Ответить
Ніхріна у плісняви не вийде, як би вони під Залужного не рили.
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08.07.2022 14:39 Ответить
Ага! Саме Залужний сидить у кожному штабі і керує не тільки діяльністю всіх військових підрозділів, а й кожним літаком, танком і гарматою зокрема!
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08.07.2022 14:38 Ответить
Очевидно, що ні. Та при невідомокудизинклому дружбані бабломойського хомчакові, нікому б дихнути не дали б самостійно.
Кажуть, що призначення Залужного, вимога Заходу, яку Боневтіку довелося виконати.
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08.07.2022 14:51 Ответить
Залужный становится популярной фигурою. Поэтому зеленая слизь его сожрет. Платные зепропагандоны уже, в том числе и на цензоре, начинают лить потоки дерьма на Залужного.
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08.07.2022 18:17 Ответить
Реально,чомусь все доводиться випрошувати мало не поштучно. Ну кинули би тих HIMMARS 50 штук-не збідніли би. Зрозуміло,що зелень все просрала, але ж треба якось витягувати тепер, раз така херня.
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08.07.2022 13:57 Ответить
вигрібати будемо ми..включать станок на троєщинському монетному дворі..і будемо зарплатню в рулонах отримувати..ЖКХ дорівняють до європейських цінових стандартів..капець..
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08.07.2022 14:06 Ответить
Я нічего нікому не должен, я не лох. Так ось і США по великому рахунку нікому не ввині. Потрібно було готуватися до війни.
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08.07.2022 13:59 Ответить
Так потрібно було готуватися, займатися обороною і всьо цього не було би. А не жерти шаурму на заправках, кататися в Буковелі і розкрадати кошти на дорогах.
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08.07.2022 13:59 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZU1_c1Qgn1sUM0vPPaJxlMQUCL6ANMl-tUl6elTvNcL014kyp-JUhYs4lAd20F990J2e-henHj8ebwwgsrXappdVRjxEC3j2TinWjZLW9QyKCGCnbtNljElB1vE24sgp9AoQs0gNoIZiC0Y75muWNXHsop1BPhkiauQw612mOa1zw&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0j72LeKKgDopfhKGpDbd1fLteS7UHjkFEYKenSkfii1j2QcFVDHQu5PZDUWSpsSE9l?__cft__[0]=AZU1_c1Qgn1sUM0vPPaJxlMQUCL6ANMl-tUl6elTvNcL014kyp-JUhYs4lAd20F990J2e-henHj8ebwwgsrXappdVRjxEC3j2TinWjZLW9QyKCGCnbtNljElB1vE24sgp9AoQs0gNoIZiC0Y75muWNXHsop1BPhkiauQw612mOa1zw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Хотели реформ? Хотели профи во власть? Ждали, что Борис Джонсон возглавит Кабмин Украины? Сорри, с Джонсоном не вышло. Зато ОП смог другим новичком усилить Кабмин.

25-летняя Анна Сергеева уже заняла должность заммиминистра Министерства социальной политики. Ее базовый должностной оклад - 68643 грн. Но будут надбавки, премии и другие плюшки. Но пока их не успели установить. При этом уровень огромного профессионализма Сергеевой виден сразу. Пишут, что до перехода на госслужбу Сергеева... 3 года руководила фирмой по консультированию бизнеса, парикмахерских и салонов красоты. В общем наведёт красоту и все будет причёсано. Что-то мне эта история напоминает скандал с назначением Клитиной, которую в 2019 году назначили заместителем министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции и после скандала уволили. Похоже, что традиция прыгать на грабли не исчезла.

Как сказал один из комментаторов этой новости: - Не обижайся, друже, но между твоими и её губами я выбрал бы ее. Се ля ви)




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08.07.2022 14:01 Ответить
Може тобі ще допомогти грошима на асфальт?
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08.07.2022 14:01 Ответить
асфальта мало? битума мало? а про "не нагнетайте" помнишь???? прое*** а теперь всё мало...
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08.07.2022 14:01 Ответить
Гарно влаштувався сидячи в бункері на банковій марати всіх і вся і не куди не виходить і не с кім не спілкуватися бо недолуге таке наляпае своїм кварталівським язиком що сором буде на весь мир. Вова зними памперси та вийди в народ, до ЗСУ, зїзди в Европу, в США хоть щось роби для перемоги окрім видосиков написаних коломойским
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08.07.2022 14:01 Ответить
Треба було більше в асфальт вкладати, Зєбіл, *****!
Зєля, а ти спробуй повитравлювати щурів зі свого оточення, типу Єрмака, Коломойського, Татарова та інших. І перестань бикувати, хамло квартальне.
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08.07.2022 14:03 Ответить
без тих щурів воно одномоментно стане тим ким воно є насправді - базікалом і нікчемою...
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08.07.2022 14:11 Ответить
і піде у відставку, що від нього і вимагається.
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08.07.2022 14:23 Ответить
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08.07.2022 14:06 Ответить
Де ви, такі розумні, були раніше, коли вас всі попереджали, що таке буде? Університети будували, смартфони роздавали і просили не нагнітати.
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08.07.2022 14:09 Ответить
Іді вон, русскій.
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08.07.2022 14:26 Ответить
США Талібану зброї залишили на 80 млрд. долл. Апачи, 600 танків, півтори тисячи одиниць бронетехніки, 800 стволів артилерії, легкі штурмовики Тукано всього й не перелічити. Тут війна не з Талібаном - роби бомбу, ракети й починай переговори з мразями про вихід.Все решта - бійня й розруха.
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08.07.2022 14:15 Ответить
воно ще й хамить!
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08.07.2022 14:17 Ответить
… сказав політик, котрий двічі і публічно збрехав діючому президенту Америки.
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08.07.2022 14:25 Ответить
США нам допомагають, ... але щоб перемогти, треба зедурням рукава рубахи на спині зав'язати.
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08.07.2022 14:30 Ответить
усталость США от войны?

https://zn.ua/UKRAINE/wp-v-ssha-pojavilsja-strakh-chto-chem-dolshe-idet-vojna-tem-bolshe-ukraina-poterjaet.html
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08.07.2022 14:44 Ответить
может быть вообще единственно правильное решение - дать Украине ЯО.
Эти дегенераты понимают только силу, и остановит их только страх, что они тоже будут стерты с лица земли...
А нам уже что? кто хотел, тот слинял. Кто остался - тому воля або смерть....
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08.07.2022 14:47 Ответить
Подякуй за те, що США тебе ще за сраку не взяли разом з твоїми рєшалами, що привезди в Лугано план дерибану бабла на 750 мільярдів.
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08.07.2022 14:47 Ответить
Як трирічне "зелене асвальтування допомогло посилити обороноспособність України , а чи воно було одним з рашистських планів по швидкій(триденній) окупації України?
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08.07.2022 14:56 Ответить
28 разів тебе, Довбень, попереджали - а ти ****№в асфальт.... а тепер МАЛО
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08.07.2022 14:57 Ответить
Вава обиженный - такое без внимания не останется... Придет время загремит за дальний стол.
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08.07.2022 15:38 Ответить
Зеленский записал уже сотню видеообращений за период войны - это конечно помогает, но для победы явно недостаточно
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08.07.2022 15:53 Ответить
Дії презедента України для "перемоги"-

які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах,

не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,

не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву,

не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,

не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,

не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,

не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,

не покарали російську агентуру у керівництві краіни,

не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,

не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали.

І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
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08.07.2022 15:58 Ответить
Все правильно говорит. Разница между Байденом и Джонсоном в том, что Байден-это профессиональный интриган и может к ноябрьским выборам ситуация с поставкой оружия улучшится, потому что американцы в основном поддерживают Украины, и клан Байдена захочет этим воспользоваться, а Борис Джонсон-это просто друг Украины, для которого жизни украинцев - не пешки на политической доске. Если бы Америка помогала Украине в стиле Рузвельта или Никсона, то для победы этого хватило бы с избытком.
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08.07.2022 16:23 Ответить
ну так продай все своє майно, та докупи, що не вистачає!
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08.07.2022 16:24 Ответить
Вова , чому досі кацапські банки Форвард , і Альфа не під українськими санкціями , чому вони не націоналізовані ? Арешт активів , це не санкції , банки продовжують працювати . Чому ти ,дозволяєш оркам заробляти на українцях ??
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08.07.2022 17:38 Ответить
Придурок, а серти на США і Президента можна було? А ти це відкрито робив зі своїми абізянами арахаміями і іншими. Гидота!
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08.07.2022 17:46 Ответить
 
 