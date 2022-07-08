США нам допомогають. Але для перемоги цього замало, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський високо оцінив допомогу США, проте вважає, що цієї допомоги недостатньо, щоб перемогти Росію.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"США нам допомагають, і я хочу сказати - сильно допомагають, але недостатньо, щоб перемогти", - заявив Зеленський.
"Ще раз наголошую – вони допомагають. І ми це цінуємо. Але ми хочемо збільшення цієї допомоги та прискорення. Ми самі воюємо за нашу землю, ми не хочемо, щоб громадяни інших країн воювали за нас. США - велика економіка, світова, вона може нам допомогти. І зброєю, і фінансово", - зазначив він.
Зеленський зауважив, що "США мають певний вплив на рішення європейських країн. І це теж допомога. Деякі держави в Європі хотіли балансувати та бути "між крапельками під дощем". Але завдяки допомозі США вони почали нас підтримувати".
"І тому коли я говорю про обсяг і швидкість зброї, я не звертаюся до США. Я звертаюся до лідерів усього світу. Я говорю, що прискорення цього процесу збереже життя українців і приведе до деокупації наших регіонів, які окуповані Росією", - заявив президент.
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А що про це зобов'язання скажете? Домоглися?
"Домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;"
Другое дело что после войны ему хрен кто даст денег на восстановление.
Та вірогідніше, це "вибори" у смартфоні, через "Дію", як у *****, результати яких неможливо буде перевірити.
Малюй, що хочеш. Хоч 101% за дерьмака та 90% за Боневтіка зі "слугами урода".
Ви чули, щоб бабломойський хоч копійку дав на ЗСУ? А скільки його провладні шістки йому злили з бюджету?
Штаты лично тебе ничего не должны.Помнишь?
Кажуть, що призначення Залужного, вимога Заходу, яку Боневтіку довелося виконати.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0j72LeKKgDopfhKGpDbd1fLteS7UHjkFEYKenSkfii1j2QcFVDHQu5PZDUWSpsSE9l?__cft__[0]=AZU1_c1Qgn1sUM0vPPaJxlMQUCL6ANMl-tUl6elTvNcL014kyp-JUhYs4lAd20F990J2e-henHj8ebwwgsrXappdVRjxEC3j2TinWjZLW9QyKCGCnbtNljElB1vE24sgp9AoQs0gNoIZiC0Y75muWNXHsop1BPhkiauQw612mOa1zw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Хотели реформ? Хотели профи во власть? Ждали, что Борис Джонсон возглавит Кабмин Украины? Сорри, с Джонсоном не вышло. Зато ОП смог другим новичком усилить Кабмин.
25-летняя Анна Сергеева уже заняла должность заммиминистра Министерства социальной политики. Ее базовый должностной оклад - 68643 грн. Но будут надбавки, премии и другие плюшки. Но пока их не успели установить. При этом уровень огромного профессионализма Сергеевой виден сразу. Пишут, что до перехода на госслужбу Сергеева... 3 года руководила фирмой по консультированию бизнеса, парикмахерских и салонов красоты. В общем наведёт красоту и все будет причёсано. Что-то мне эта история напоминает скандал с назначением Клитиной, которую в 2019 году назначили заместителем министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции и после скандала уволили. Похоже, что традиция прыгать на грабли не исчезла.
Как сказал один из комментаторов этой новости: - Не обижайся, друже, но между твоими и её губами я выбрал бы ее. Се ля ви)
Зєля, а ти спробуй повитравлювати щурів зі свого оточення, типу Єрмака, Коломойського, Татарова та інших. І перестань бикувати, хамло квартальне.
https://zn.ua/UKRAINE/wp-v-ssha-pojavilsja-strakh-chto-chem-dolshe-idet-vojna-tem-bolshe-ukraina-poterjaet.html
Эти дегенераты понимают только силу, и остановит их только страх, что они тоже будут стерты с лица земли...
А нам уже что? кто хотел, тот слинял. Кто остался - тому воля або смерть....
які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах,
не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,
не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву,
не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,
не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,
не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,
не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,
не покарали російську агентуру у керівництві краіни,
не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,
не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали.
І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.
Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.