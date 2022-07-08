США нам допомогають. Але для перемоги цього замало, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив допомогу США, проте вважає, що цієї допомоги недостатньо, щоб перемогти Росію.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США нам допомагають, і я хочу сказати - сильно допомагають, але недостатньо, щоб перемогти", - заявив Зеленський.

"Ще раз наголошую – вони допомагають. І ми це цінуємо. Але ми хочемо збільшення цієї допомоги та прискорення. Ми самі воюємо за нашу землю, ми не хочемо, щоб громадяни інших країн воювали за нас. США - велика економіка, світова, вона може нам допомогти. І зброєю, і фінансово", - зазначив він.

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Зеленський зауважив, що "США мають певний вплив на рішення європейських країн. І це теж допомога. Деякі держави в Європі хотіли балансувати та бути "між крапельками під дощем". Але завдяки допомозі США вони почали нас підтримувати".

"І тому коли я говорю про обсяг і швидкість зброї, я не звертаюся до США. Я звертаюся до лідерів усього світу. Я говорю, що прискорення цього процесу збереже життя українців і приведе до деокупації наших регіонів, які окуповані Росією", - заявив президент.

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