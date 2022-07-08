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США нам допомогають. Але для перемоги цього замало, - Зеленський

байден,зеленский

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив допомогу США, проте вважає, що цієї допомоги недостатньо, щоб перемогти Росію.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"США нам допомагають, і я хочу сказати - сильно допомагають, але недостатньо, щоб перемогти", - заявив Зеленський.

"Ще раз наголошую – вони допомагають. І ми це цінуємо. Але ми хочемо збільшення цієї допомоги та прискорення. Ми самі воюємо за нашу землю, ми не хочемо, щоб громадяни інших країн воювали за нас. США - велика економіка, світова, вона може нам допомогти. І зброєю, і фінансово", - зазначив він.

Читайте: Сенатори США Гремі та Блюменталь заявили про необхідність надання Україні далекобійних ракет HIMARS

Зеленський зауважив, що "США мають певний вплив на рішення європейських країн. І це теж допомога. Деякі держави в Європі хотіли балансувати та бути "між крапельками під дощем". Але завдяки допомозі США вони почали нас підтримувати".

"І тому коли я говорю про обсяг і швидкість зброї, я не звертаюся до США. Я звертаюся до лідерів усього світу. Я говорю, що прискорення цього процесу збереже життя українців і приведе до деокупації наших регіонів, які окуповані Росією", - заявив президент.

Також читайте: США та партнери шукають шляхи прискорення нових поставок зброї в Україну, - Волкер

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) допомога (8295) США (22525)


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Топ коментарі
+43
Этот придурок не вспоминал, как озвучивал записи, сделанные российским агентом деркачем? Против Байдена? Или как дважды обманул Байдена с назначением главы САП?
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08.07.2022 13:51
+34
гундосий кідарас, ти ще погавкай на дядьку Джо, тобі **** ти така рік говорили готуватись до війни, а ти гніда відосики записував на шашликах ТВАРИНА!
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08.07.2022 13:51
+34
З Днем народження, Генерале !!! Многая Літа !!!
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08.07.2022 13:55
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Нужно еще и у зеркала спрашивать
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08.07.2022 13:50 Відповісти
Чому це не хочемо? Я б не був проти, якщо вони виконали будапештські домовленості.
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08.07.2022 13:50 Відповісти
Ви їх для початку прочитайте. Їх США не порушувало , їх порушила росія.
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08.07.2022 13:59 Відповісти
Я розумію, що по документам вийшли пусті балачки, тому і написав, що домовленості, а не меморандум.

А що про це зобов'язання скажете? Домоглися?

"Домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;"
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08.07.2022 14:55 Відповісти
скажу так хоч і не мене запитуєте - домагатися не означає забезпечити захистом (( і не зобов"язання це а декларація намірів , щодо ООН то що там - США проти України? (( вони дійсно відстоюють у ООН суверенітет нашої держави і як не дивно - представники кацапії там як аргумент у свій захист не виступ президента США використовують , а тези нашогот яжневтіка ((
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08.07.2022 18:19 Відповісти
А шо ж там написано, в тому БП?
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08.07.2022 13:59 Відповісти
Этот придурок не вспоминал, как озвучивал записи, сделанные российским агентом деркачем? Против Байдена? Или как дважды обманул Байдена с назначением главы САП?
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08.07.2022 13:51 Відповісти
Чтобы раньше не делал этот придурок, после 24 для США это не важно. Даже если он сейчас будет каждый день выходить и играть членом на губах на резиновой фигуре Байдена, США продолжат поставлять оружие украинскому народу.

Другое дело что после войны ему хрен кто даст денег на восстановление.
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08.07.2022 13:56 Відповісти
тому виборів не буде..буде безкінечний воєнний стан..
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08.07.2022 13:59 Відповісти
Можуть спробувати протягти і такий варіант.
Та вірогідніше, це "вибори" у смартфоні, через "Дію", як у *****, результати яких неможливо буде перевірити.
Малюй, що хочеш. Хоч 101% за дерьмака та 90% за Боневтіка зі "слугами урода".
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08.07.2022 16:17 Відповісти
гундосий кідарас, ти ще погавкай на дядьку Джо, тобі **** ти така рік говорили готуватись до війни, а ти гніда відосики записував на шашликах ТВАРИНА!
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08.07.2022 13:51 Відповісти
😲 А що буде достатньо? Щб не допомагали? 🤔
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08.07.2022 13:51 Відповісти
Дістань асфальт продай його та купи на ці гроші техніку та снаряди
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08.07.2022 13:52 Відповісти
За мало, грошей на асфальт вистачило б на два тижні війни
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08.07.2022 13:54 Відповісти
Я Боневтіку ніколи не пробачу "шашликі на дєньпабєди" в лютому 2022-го.
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08.07.2022 13:53 Відповісти
Ну так ніхто цього і не просить робити , просто своїм сусідам перед наступними виборами варто про це розповісти ))
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08.07.2022 18:21 Відповісти
Правильно, а ещё усыновите с пожизненной пенсией, купите хату в Торонто и Мерседес. Правда непонятно с какого перепуга, но это не важно, главное сделайте. Может у нашего гавно-политикума всех времён спросить: а где же наше оружие?...
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08.07.2022 13:54 Відповісти
Золоті слова, Сонечко, ну то може й олігархи нам допоможуть нарешті. Просто хоч би на час війни перестануть гризтися між собою і гнобити людей, відмовляться від впливу на держінститути, дадуть нарешті провести судові та інші реформи. І хто зна, може їм навіть сподобається, якось інші дужо багатші люди знаходять способи бути багатими і при тому під ніж курку що несе золоті яйця не пускати. Може й влада тоді перестане фігньою страждати, а почне нарешті виконувати свої срані обов"язки?
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08.07.2022 13:54 Відповісти
Барани хтіли халяви. Олігаври сказали Бубуні: "обіцяй"... І Бубуня її пообіцяв...
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08.07.2022 14:04 Відповісти
Зелена влада- породження змови олігархату з ******.
Ви чули, щоб бабломойський хоч копійку дав на ЗСУ? А скільки його провладні шістки йому злили з бюджету?
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08.07.2022 14:48 Відповісти
Може хоть для начала Коломойшу Штатам отдаш,Зелупа?
Штаты лично тебе ничего не должны.Помнишь?
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08.07.2022 13:54 Відповісти
НЕ забувай - "Блазня" охороняють люди "Бенемойского"! Так що невідомо - кого першим "скрутять"!
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08.07.2022 14:36 Відповісти
А де своя зброя? Просрав.
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08.07.2022 13:55 Відповісти
З Днем народження, Генерале !!! Многая Літа !!!
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08.07.2022 13:55 Відповісти
Єдина адекватна людина в тому серпентарії непрофесіоналів
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08.07.2022 14:02 Відповісти
Если не будет побед в ближайшие два-три месяца,его затопчат.
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08.07.2022 14:22 Відповісти
Ніхріна у плісняви не вийде, як би вони під Залужного не рили.
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08.07.2022 14:39 Відповісти
Ага! Саме Залужний сидить у кожному штабі і керує не тільки діяльністю всіх військових підрозділів, а й кожним літаком, танком і гарматою зокрема!
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08.07.2022 14:38 Відповісти
Очевидно, що ні. Та при невідомокудизинклому дружбані бабломойського хомчакові, нікому б дихнути не дали б самостійно.
Кажуть, що призначення Залужного, вимога Заходу, яку Боневтіку довелося виконати.
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08.07.2022 14:51 Відповісти
Залужный становится популярной фигурою. Поэтому зеленая слизь его сожрет. Платные зепропагандоны уже, в том числе и на цензоре, начинают лить потоки дерьма на Залужного.
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08.07.2022 18:17 Відповісти
Реально,чомусь все доводиться випрошувати мало не поштучно. Ну кинули би тих HIMMARS 50 штук-не збідніли би. Зрозуміло,що зелень все просрала, але ж треба якось витягувати тепер, раз така херня.
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08.07.2022 13:57 Відповісти
вигрібати будемо ми..включать станок на троєщинському монетному дворі..і будемо зарплатню в рулонах отримувати..ЖКХ дорівняють до європейських цінових стандартів..капець..
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08.07.2022 14:06 Відповісти
Я нічего нікому не должен, я не лох. Так ось і США по великому рахунку нікому не ввині. Потрібно було готуватися до війни.
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08.07.2022 13:59 Відповісти
Так потрібно було готуватися, займатися обороною і всьо цього не було би. А не жерти шаурму на заправках, кататися в Буковелі і розкрадати кошти на дорогах.
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08.07.2022 13:59 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZU1_c1Qgn1sUM0vPPaJxlMQUCL6ANMl-tUl6elTvNcL014kyp-JUhYs4lAd20F990J2e-henHj8ebwwgsrXappdVRjxEC3j2TinWjZLW9QyKCGCnbtNljElB1vE24sgp9AoQs0gNoIZiC0Y75muWNXHsop1BPhkiauQw612mOa1zw&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0j72LeKKgDopfhKGpDbd1fLteS7UHjkFEYKenSkfii1j2QcFVDHQu5PZDUWSpsSE9l?__cft__[0]=AZU1_c1Qgn1sUM0vPPaJxlMQUCL6ANMl-tUl6elTvNcL014kyp-JUhYs4lAd20F990J2e-henHj8ebwwgsrXappdVRjxEC3j2TinWjZLW9QyKCGCnbtNljElB1vE24sgp9AoQs0gNoIZiC0Y75muWNXHsop1BPhkiauQw612mOa1zw&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Хотели реформ? Хотели профи во власть? Ждали, что Борис Джонсон возглавит Кабмин Украины? Сорри, с Джонсоном не вышло. Зато ОП смог другим новичком усилить Кабмин.

25-летняя Анна Сергеева уже заняла должность заммиминистра Министерства социальной политики. Ее базовый должностной оклад - 68643 грн. Но будут надбавки, премии и другие плюшки. Но пока их не успели установить. При этом уровень огромного профессионализма Сергеевой виден сразу. Пишут, что до перехода на госслужбу Сергеева... 3 года руководила фирмой по консультированию бизнеса, парикмахерских и салонов красоты. В общем наведёт красоту и все будет причёсано. Что-то мне эта история напоминает скандал с назначением Клитиной, которую в 2019 году назначили заместителем министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции и после скандала уволили. Похоже, что традиция прыгать на грабли не исчезла.

Как сказал один из комментаторов этой новости: - Не обижайся, друже, но между твоими и её губами я выбрал бы ее. Се ля ви)




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08.07.2022 14:01 Відповісти
Може тобі ще допомогти грошима на асфальт?
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08.07.2022 14:01 Відповісти
асфальта мало? битума мало? а про "не нагнетайте" помнишь???? прое*** а теперь всё мало...
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08.07.2022 14:01 Відповісти
Гарно влаштувався сидячи в бункері на банковій марати всіх і вся і не куди не виходить і не с кім не спілкуватися бо недолуге таке наляпае своїм кварталівським язиком що сором буде на весь мир. Вова зними памперси та вийди в народ, до ЗСУ, зїзди в Европу, в США хоть щось роби для перемоги окрім видосиков написаних коломойским
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08.07.2022 14:01 Відповісти
Треба було більше в асфальт вкладати, Зєбіл, *****!
Зєля, а ти спробуй повитравлювати щурів зі свого оточення, типу Єрмака, Коломойського, Татарова та інших. І перестань бикувати, хамло квартальне.
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08.07.2022 14:03 Відповісти
без тих щурів воно одномоментно стане тим ким воно є насправді - базікалом і нікчемою...
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08.07.2022 14:11 Відповісти
і піде у відставку, що від нього і вимагається.
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08.07.2022 14:23 Відповісти
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08.07.2022 14:06 Відповісти
Де ви, такі розумні, були раніше, коли вас всі попереджали, що таке буде? Університети будували, смартфони роздавали і просили не нагнітати.
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08.07.2022 14:09 Відповісти
Іді вон, русскій.
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08.07.2022 14:26 Відповісти
США Талібану зброї залишили на 80 млрд. долл. Апачи, 600 танків, півтори тисячи одиниць бронетехніки, 800 стволів артилерії, легкі штурмовики Тукано всього й не перелічити. Тут війна не з Талібаном - роби бомбу, ракети й починай переговори з мразями про вихід.Все решта - бійня й розруха.
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08.07.2022 14:15 Відповісти
воно ще й хамить!
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08.07.2022 14:17 Відповісти
… сказав політик, котрий двічі і публічно збрехав діючому президенту Америки.
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08.07.2022 14:25 Відповісти
США нам допомагають, ... але щоб перемогти, треба зедурням рукава рубахи на спині зав'язати.
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08.07.2022 14:30 Відповісти
усталость США от войны?

https://zn.ua/UKRAINE/wp-v-ssha-pojavilsja-strakh-chto-chem-dolshe-idet-vojna-tem-bolshe-ukraina-poterjaet.html
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08.07.2022 14:44 Відповісти
может быть вообще единственно правильное решение - дать Украине ЯО.
Эти дегенераты понимают только силу, и остановит их только страх, что они тоже будут стерты с лица земли...
А нам уже что? кто хотел, тот слинял. Кто остался - тому воля або смерть....
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08.07.2022 14:47 Відповісти
Подякуй за те, що США тебе ще за сраку не взяли разом з твоїми рєшалами, що привезди в Лугано план дерибану бабла на 750 мільярдів.
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08.07.2022 14:47 Відповісти
Як трирічне "зелене асвальтування допомогло посилити обороноспособність України , а чи воно було одним з рашистських планів по швидкій(триденній) окупації України?
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08.07.2022 14:56 Відповісти
28 разів тебе, Довбень, попереджали - а ти ****№в асфальт.... а тепер МАЛО
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08.07.2022 14:57 Відповісти
Вава обиженный - такое без внимания не останется... Придет время загремит за дальний стол.
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08.07.2022 15:38 Відповісти
Зеленский записал уже сотню видеообращений за период войны - это конечно помогает, но для победы явно недостаточно
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08.07.2022 15:53 Відповісти
Дії презедента України для "перемоги"-

які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах,

не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,

не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву,

не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,

не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,

не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,

не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,

не покарали російську агентуру у керівництві краіни,

не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,

не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали.

І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
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08.07.2022 15:58 Відповісти
Все правильно говорит. Разница между Байденом и Джонсоном в том, что Байден-это профессиональный интриган и может к ноябрьским выборам ситуация с поставкой оружия улучшится, потому что американцы в основном поддерживают Украины, и клан Байдена захочет этим воспользоваться, а Борис Джонсон-это просто друг Украины, для которого жизни украинцев - не пешки на политической доске. Если бы Америка помогала Украине в стиле Рузвельта или Никсона, то для победы этого хватило бы с избытком.
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08.07.2022 16:23 Відповісти
ну так продай все своє майно, та докупи, що не вистачає!
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08.07.2022 16:24 Відповісти
Вова , чому досі кацапські банки Форвард , і Альфа не під українськими санкціями , чому вони не націоналізовані ? Арешт активів , це не санкції , банки продовжують працювати . Чому ти ,дозволяєш оркам заробляти на українцях ??
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08.07.2022 17:38 Відповісти
Придурок, а серти на США і Президента можна було? А ти це відкрито робив зі своїми абізянами арахаміями і іншими. Гидота!
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08.07.2022 17:46 Відповісти
 
 