Украина прошла тест, но нужно больше оружия и срочно, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина прошла тест по использованию американских передовых вооружений. Но требует большего количества и срочных поставок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова для The Wall Street Journal.
По его словам, высокомобильные артиллерийские реактивные системы HIMARS изменили правила игры, позволив Украине атаковать российские силы в Изюме.
"Война идет мрачно... Нам нужно больше (оружия, - ред.), нам нужно срочно", - отметил он.
Отметим, что сначала США поставили Украине лишь четыре системы HIMARS.
"Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно нацелились на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: "Вы прошли тест", – подчеркнул Резников.
Он также добавил, что Украина нуждается в вооружениях, которые будут бить на большие расстояния.
"Россияне используют РСЗО, которые могут бить на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то подальше – 150. И мы доберемся туда", - отметил министр.
Помимо дальнобойного оружия, Резников настаивает на поставках бронированных машин, танков и беспилотных летательных аппаратов.
Пожалуйста, подождите...
А дійсно, зараз і побачимо Зе за Україну чи за Єрмака.
https://youtu.be/P50QvMMudWs?t=218
Що ж, дуже вірогідно.
І за цих негідників з Кварталу нарід мусить платити тисячами своїх життів!
Це доречі пояснює вираз зелебобікив про "сталеві яйця".
1) є підприємства такі, як Азовсталь, із гігантськими площами під землею.
2) є сусідні країни, такі як польща, словаччина, литва, латвія, естонія та фінляндія та ж.
Україна НЕ ПРОЙШЛА тест на отриманя ******** систем!
Ще точніше ОПа зезідента та його підтанцьовка!
Захист від потрапляня ворогу в цих системах є,а от захису від комісій д'Ермака/БезВуглої чи ДБР Татарова - нема.
например найти 100 милионов долярив и купить 20 байрактаров
а не ныть и ждать пока шара прийдет
Понабирали дебілів у владу...