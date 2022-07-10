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Україна пройшла тест, але треба більше зброї і терміново, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Україна пройшла тест на використання американських передових озброєнь. Але потребує більшої кількості і термінових поставок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова для The Wall Street Journal.

За його словами, високомобільні артилерійські реактивні системи HIMARS змінили правила гри, дозволивши Україні атакувати російські сили в Ізюмі.

"Війна йде похмуро... Нам потрібно більше (зброї, - ред.), нам потрібно терміново", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден їде на Близький Схід, щоб знайти радянську зброю для України, - The New York Times

Відзначимо, спочатку США поставили Україні лише чотири системи HIMARS.

"Нам треба було їх переконати, пред'явити їм докази. У випадку з Ізюмом ми точно націлилися на російський командний центр повітряних операцій. Це було дійсно точно. Наші партнери побачили це і сказали: "Ви пройшли тест", - підкреслив Резніков.

Він також додав, що Україна потребує озброєнь, які битимуть на великі відстані.

"Росіяни використовують РСЗВ, які можуть бити на 120 кілометрів. Тому нам потрібно щось подалі - 150. І ми доберемося туди", - зазначив міністр.

Крім далекобійної зброї, Резніков наполягає на поставках броньованих машин, танків і безпілотних літальних апаратів.

Також читайте: В України сьогодні вже є захист нашого неба: російські літаки у нас вже не літають, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+58
Ермака выгоните и будет
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10.07.2022 19:42
+48
Бессмысленно слушать министра обороны просравшего начало войны.
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10.07.2022 19:40
+46
Складно не погодитись. Все ж збігається. Окрім опору українців.
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10.07.2022 19:44
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Бессмысленно слушать министра обороны просравшего начало войны.
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10.07.2022 19:40 Відповісти
Іншого немає )
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10.07.2022 19:44 Відповісти
Є,і не один! Але вони не з підтанцьовки зезидента!
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10.07.2022 20:11 Відповісти
Ермака с Татаровым убирайте и тогда дадут оружие. США дают оружие только союзникам, а доверия к нынешнему АП у американцев и англичан около-нулевое! Уже слишком дорого украинскому народу обошлось пребывание этих кротов на Банковой.
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10.07.2022 21:09 Відповісти
Тест на 'рмака ще не пройшла.
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10.07.2022 19:42 Відповісти
Ермака выгоните и будет
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10.07.2022 19:42 Відповісти
Будет тест.
А дійсно, зараз і побачимо Зе за Україну чи за Єрмака.
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10.07.2022 19:46 Відповісти
Ви самі знаєте відповідь...
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10.07.2022 19:48 Відповісти
Да все ответ знают, вангую, он повыгоняет всех, даже себя, но не Ермака
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10.07.2022 19:50 Відповісти
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10.07.2022 20:25 Відповісти
Послухайте Чорновола, він все по полицям розклав, кто такий Єрмак і чому нам не дають зброю!
https://youtu.be/P50QvMMudWs?t=218
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10.07.2022 21:13 Відповісти
І татарова,і верещук,чоловік якоі зніщував майдановців.
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10.07.2022 20:25 Відповісти
Верещук тоже завербована рашистами очень давно
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10.07.2022 21:13 Відповісти
во время такой войны министром должен быть военный генерал, с боевым опытом.
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10.07.2022 19:43 Відповісти
В нашей ситуации,как Порошенко - дипломат и виртуозньій менеджер.
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10.07.2022 20:09 Відповісти
Кривонос или Марченко и не ветеринар Данилов
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10.07.2022 21:14 Відповісти
Складно не погодитись. Все ж збігається. Окрім опору українців.
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10.07.2022 19:44 Відповісти
Подавляться вони і Луганською , Донецькою облстями і Порошенком також 😡
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10.07.2022 19:47 Відповісти
Існує таємна, невідома США угода, яка зобов'язує нас програти, при цьому дурні Штат дають нам допомоги на десятки мільярдів.
Що ж, дуже вірогідно.
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10.07.2022 19:54 Відповісти
Для цього і поставили вимогу зачистити рашиське кодло опу
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10.07.2022 20:40 Відповісти
Все вони (США) знають, тому не дуже й дають, і далі даватимуть лише гомеопатичними дозами зброю, доки кремлівські зелені блазні будуть сидіти на Банковій.
І за цих негідників з Кварталу нарід мусить платити тисячами своїх життів!
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10.07.2022 21:53 Відповісти
Це вартість голосування тупоголових 73% "по-приколу".
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10.07.2022 21:54 Відповісти
Скоро и "ПО-СЕРЕДИНЕ" , как проговорился гордону "величайший"
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10.07.2022 21:16 Відповісти
ну кого турбує думка міністера оборони просравшего всю оборону і взагалі все що можна було просрати і до то ж лисого?
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10.07.2022 19:44 Відповісти
И к тому же зеленого.
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10.07.2022 23:18 Відповісти
хаи дают -- шо не так
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10.07.2022 19:51 Відповісти
та який дурень дасть зброю, та ще й терміново, якщо офісом президента керує зрадник і агент фсб росіі?
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10.07.2022 19:55 Відповісти
Ну да по этому мы за неделю накрыли свыше 30 складов и десятки пунктов управления войск, Ермак сейчас никто и зовут его никак
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10.07.2022 19:57 Відповісти
Чому ж тоді зелена недоросля тримається за нього як воша за кожуха?
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10.07.2022 20:01 Відповісти
Мабуть тому,що відірвати його можливо тільки з "феберже" зезидента,за які він тримається залізними кулаками!
Це доречі пояснює вираз зелебобікив про "сталеві яйця".
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10.07.2022 20:06 Відповісти
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10.07.2022 20:06 Відповісти
Чомусь нагадався жарт колеги Welt Schmerz'а про Пупу та Лупу, що трималися один за одного...
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10.07.2022 23:00 Відповісти
И что это дало, мы Херсон освободили или вернули Лисичанск?
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10.07.2022 20:23 Відповісти
Не біжи поперед батька, тільки розпочали дерашенізацію складів. Ще все попереду. Не туди претензії спрямовуєш, треба брати глибше в тил, аж до зєдєнської опи.
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10.07.2022 20:50 Відповісти
Можуть працювати, якщо захочуть не слухати безумних з опи.
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10.07.2022 20:43 Відповісти
Не на часі .
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10.07.2022 19:56 Відповісти
Кажи зеленому недоумку нехай розблокує ракетну програму і клепає ракети, а не відосики.
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10.07.2022 19:58 Відповісти
Нема де клепати!
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10.07.2022 20:03 Відповісти
та ти шо.
1) є підприємства такі, як Азовсталь, із гігантськими площами під землею.
2) є сусідні країни, такі як польща, словаччина, литва, латвія, естонія та фінляндія та ж.
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10.07.2022 20:09 Відповісти
Можно в Польше или Литве ‼️
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10.07.2022 21:18 Відповісти
А що асфальт не підходе !? Ну, тоді всі питання до верховного по великому крадівництву.....
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10.07.2022 20:00 Відповісти
Не Україна,а ЗСУ!
Україна НЕ ПРОЙШЛА тест на отриманя ******** систем!
Ще точніше ОПа зезідента та його підтанцьовка!
Захист від потрапляня ворогу в цих системах є,а от захису від комісій д'Ермака/БезВуглої чи ДБР Татарова - нема.
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10.07.2022 20:01 Відповісти
нужно и самому покупать что нибуть
например найти 100 милионов долярив и купить 20 байрактаров
а не ныть и ждать пока шара прийдет
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10.07.2022 20:04 Відповісти
кстаті, да. кажуть, гроші є. немає тільки дозволу єрмака на їх використання. може, брешуть, але якось віриться.
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10.07.2022 20:06 Відповісти
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10.07.2022 20:31 Відповісти
8.5млрд на непотрібний корупційний газ, 1млрд дол. резервних валютних коштів щотижня зливають, а на зброю заради виживання країни у них не вистачає.
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10.07.2022 20:58 Відповісти
Например -каламойшу , Ахметова, Новинского, Герегу кучму ,Пинчука, Бойко ,Шуфрича и………………заставить отдать должное , стране и ее народу на котором они стали миллиардерами
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10.07.2022 21:23 Відповісти
знов якесь дебільне варнякання. а чого ж не можна своє виробництво налагодити? скільки часу ще треба? вільха, нептуни, ппо, ну???
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10.07.2022 20:04 Відповісти
байден он поїхав нам снаряди шукати, а ти все вимагаєш, "нам потрібно і терміново". ти бач, яке нагле.
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10.07.2022 20:05 Відповісти
Ето другоє. Рєзніков би сам поїхав, але його прикордонники не випускають, бо він призивного віку (c) сарказм якщо шо
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10.07.2022 20:14 Відповісти
ага,воєнник здав до військомату,і чекає коли подзвонять(сарказм) ))
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10.07.2022 21:13 Відповісти
тест на дермака ещё не прошла
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10.07.2022 20:13 Відповісти
расстреляйте дермака-татарова-портнова, или хотя бы поместите этих крыс в СИЗО СБУ, а после задавайте дурацкие вопросы: пачимУ мы не в НАТО и где наша зброя?..
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10.07.2022 20:14 Відповісти
Єрмаковська безумна уже в слов'янську і лисичанську накерувала. Тепер ти хочеш щоб такі курви ще й до західної зброї добралась?
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10.07.2022 20:16 Відповісти
Осенью получим еще 4 HIMARS, в следующем еще что-то дадут. Спешить некуда, война на годы. Так там решили, а нам без них только сдаваться...
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10.07.2022 20:29 Відповісти
у нас уже їх 9, і ось-ось буде 12. а навчання пройшли сто українських військових, по 2 на одну установку. так що вони будуть і в достатній кількості.
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10.07.2022 20:33 Відповісти
А вы понимаете что это война и есть потери как в живой силе так и в технике! 12 или 24 на такую войну это в "достатній кількости"? Особенно когда в верховном руководстве враги! При таких раскладах за неделю все можно уничтожить! Создали культ чудо оружия ( как у гитлера) и пихают эту идею во всех информациях! В достатний килькости было в 1992 году пока все не просрали и не продали!
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10.07.2022 22:01 Відповісти
та ти шо. а нічого, що за Порошенка підготували повністю готові ракетні програми із прекрасними Вільхами, Нептунами та ін., тільки бери і реалізовуй? а зекоманда їх закрила, а гроші витратила на велике крадівництво? і досі не налагодила випуск цих систем, а тільки бігає і горлає, "чому ми не в НАТО", "дайте зброї і негайно", "все просрали" і т.д.
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11.07.2022 08:54 Відповісти
Мій любий сайт Самый сок 2..каже до взірвано 31 сховище *********** путлєра...сьогодні два рази гахнкли по Херсону HIMARSами
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10.07.2022 21:24 Відповісти
Пройдет , когда Ермака и Татарова хотя бы отстранят от власти Гребаный стыд , агенты кремля на Банковой
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10.07.2022 21:26 Відповісти
Про який тест він каже, про той де треба сцяти на паличку?
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10.07.2022 21:42 Відповісти
там де треба три фігурки(круг, квадрат і трикутник) у відповідні отвори вставити)))
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10.07.2022 22:54 Відповісти
F15, F16, A10, Абрамси (або Челенджери) вже давно назріли.
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10.07.2022 21:56 Відповісти
*********,а ********* лисий а що за 5 місяців ну прям ніде налагодити знов випуск Вільхи-м що б не стояти з протягнутою рукою?
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10.07.2022 22:27 Відповісти
*****, очкарік, де ж ти був такий вумний до 24 лютого? Ти сидів на нарадах в Кабміні та РНБО. Ти тоді казав про "більше зброї"? Чи ти мовчки слухав про "більше бітуму", засунувши язик у дупу?
Понабирали дебілів у владу...
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10.07.2022 22:51 Відповісти
 
 