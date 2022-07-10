Україна пройшла тест, але треба більше зброї і терміново, - Резніков
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Україна пройшла тест на використання американських передових озброєнь. Але потребує більшої кількості і термінових поставок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова для The Wall Street Journal.
За його словами, високомобільні артилерійські реактивні системи HIMARS змінили правила гри, дозволивши Україні атакувати російські сили в Ізюмі.
"Війна йде похмуро... Нам потрібно більше (зброї, - ред.), нам потрібно терміново", - зазначив він.
Відзначимо, спочатку США поставили Україні лише чотири системи HIMARS.
"Нам треба було їх переконати, пред'явити їм докази. У випадку з Ізюмом ми точно націлилися на російський командний центр повітряних операцій. Це було дійсно точно. Наші партнери побачили це і сказали: "Ви пройшли тест", - підкреслив Резніков.
Він також додав, що Україна потребує озброєнь, які битимуть на великі відстані.
"Росіяни використовують РСЗВ, які можуть бити на 120 кілометрів. Тому нам потрібно щось подалі - 150. І ми доберемося туди", - зазначив міністр.
Крім далекобійної зброї, Резніков наполягає на поставках броньованих машин, танків і безпілотних літальних апаратів.
Будь ласка, зачекайте...
А дійсно, зараз і побачимо Зе за Україну чи за Єрмака.
https://youtu.be/P50QvMMudWs?t=218
Що ж, дуже вірогідно.
І за цих негідників з Кварталу нарід мусить платити тисячами своїх життів!
Це доречі пояснює вираз зелебобікив про "сталеві яйця".
1) є підприємства такі, як Азовсталь, із гігантськими площами під землею.
2) є сусідні країни, такі як польща, словаччина, литва, латвія, естонія та фінляндія та ж.
Україна НЕ ПРОЙШЛА тест на отриманя ******** систем!
Ще точніше ОПа зезідента та його підтанцьовка!
Захист від потрапляня ворогу в цих системах є,а от захису від комісій д'Ермака/БезВуглої чи ДБР Татарова - нема.
например найти 100 милионов долярив и купить 20 байрактаров
а не ныть и ждать пока шара прийдет
Понабирали дебілів у владу...