Спартц - Каптур: Слушать карманных бюрократов Ермака значит помогать Кремлю
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц резко ответила своей коллеге из Демократической партии Марси Каптур, которая обвинила ее в "опрометчивой помощи Путину".
Свою позицию Спартц высказала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прежде чем конресвумен Марси Каптур будет делать жесткие заявления, она должна посетить Украину и увидеть, что там происходит - хотя бы раз. Марси, прислушивание к карманным бюрократам Андрею Ермаку не служит никому, кроме Кремля", - написала она.
Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.
Конгрессвумен-демократ Марси Каптур утверждает, что Спартц "опрометчиво помогает Путину".
Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров говорит, что это дело американской депутатки и американского президента.
Пожалуйста, подождите...
Можливо, він і правий...
Пора опять воскрешать медвудчука и катить на Пороха!
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
Коли на пропозицію "ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!" відповідають "Иди на ***".
Сподіваюся, усім все зрозуміло?
Якщо все й далі буде так,
Війну союзники забудуть
( Бо є Татаров та Єрмак )
Про них завжди ітиме мова,
А поміч нам - бувай здорова!
Эта служба ФСБ выполняет функции внешней разведки, ее сотрудники работают советниками послов рашки под дипломатическим прикрытием во многих россиянских посольствах, в рашкасотрудничестве, в торговых и прочих представительствах эрэфии за рубежом.
Руководитель Пятой службы ФСБ РФ Сергей Беседа
Представительство Пятой службы ФСБ имело в главном управлении СБУ свою уже известную всем специальную комнату, куда имели право входить только сотрудники ФСБ. В эту комнату был запрещен вход сотрудникам СБУ. А само представительство Пятой службы размещалось в здании рассенскага посольства в Киеве.
20-21 февраля 2014 года в Киеве под легендой определения необходимого уровня физической защиты посольства рассеянской ********* в Украине и других россиянских учреждений в Киеве руководитель Пятой службы ФСБ сирОжа Беседа, при содействии сотрудников СБУ, верных Януковичу, участвовал в спецоперации по вывозу с территории Украины работников россиянского посольства в Киеве и, в том числе, военнослужащих центра специального назначения ФСБ - убийц героев Небесной сотни.
Стоит отметить, что 16 октября 2014 года в ходе визита пуйла в Белград, руководитель Пятой службы ФСБ Беседа и директор канцелярии Совета по национальной безопасности и защите секретной информации правительства Сербии Горан Матич подписали Соглашение о взаимной защите секретной информации.
После этого правоохранительные органы Сербии в нарушении Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, Европейской конвенции о выдаче, умышленно игнорировали запросы СБУ со списками сербских наемников, участвовавших в войне на Донбассе против Украины на стороне паРаши.
Затем, в ходе визита на москву в мае 2021 года, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин передал секретарю Совбеза эрэфии николке патрушеву записи разговоров участников семинара россиянских муниципальных депутатов в Белграде, которую вело агентство безопасности и информирования Сербии.
Пятая служба контролирует деятельность представителей ФСБ за рубежом. ФСБ осуществляет контрразведывательное обеспечение посольств, консульств и международных представительств России, курирует российские диаспоры за рубежом. Также Пятая служба ФСБ осуществляет разведывательную деятельность в спецслужбах, в правоохранительных и в гражданских органах иностранных государств.
В основном под прикрытием официального сотрудничества в области борьбы с терроризмом, киберпреступлениями и организованной преступностью, оперативники Пятой службы ФСБ путем вербовки перспективной агентуры из числа бывших и действующих сотрудников иностранных иностранных спецслужб и правоохранительных органов проникают в деятельность данных структур.
После знаменитой «мюнхенской речи» Путина в 2007 году значительно усилилась активность россиянских разведывательных служб по вербовке, особенно граждан Украины и других стран. Причем, как на территории Украины, так и на территории паРаши.
Оперативники Пятой службы ФСБ вербовали украинских чиновников и силовиков в Украине, чаще всего после установления с ними доверительных контактов, на различных прорассеянских мероприятиях, приемах в россеянском посольстве, в рашкасотрудничестве и пр.
Некоторых украинских чиновников времен януковича оперативники ФСБ вербовали на компромате.
Оперативники Первой службы ФСБ вербовали украинских чиновников и силовиков в москве и в других крупных городах на территории эрэфии.
Оперативники ЦСН ФСБ вербовали агентов-боевиков и агентов-наводчиков в мааскве, или в масковской области с территории паРаши.
Такая аномально высокая вербовочная активность высокопоставленных украинских силовиков и чиновников была необходима для получения ФСБ информации о ситуации в органах власти Украины и вызвана подготовкой кремля к интеграции Украины по примеру республики Беларусь в рассеянское военное, таможенное и пограничное пространство, в так называемый «таможенный союз». Иными словами, к захвату и поглощению Украины в свое рассеянское пространство невоенным способом.
Другой агентурной задачей ФСБ, которую поставил секретарь Совета безопасности паРаши патрушев и утвердило пуйло, было путем проведения активной агентурно-подрывной деятельности, через завербованных агентов ФСБ из числа силовиков и чиновников, привести к ослаблению, компрометации, дискредитации и разложению органов власти и спецслужб Украины. В тот период ФСБ действовало по известному принципу: разделяй и властвуй.
Необходимость реализации данной подрывной задачи обуславливалась значительным количеством в органах власти и спецслужбах Украины чиновников и силовиков, имеющих проукраинские прогосударственные позиции. Агентам ФСБ были поставлены задачи по сбору компрометирующих материалов на своих проукраинских коллег, проведение с ними доверительных бесед о том, почему Украине лучше вступить в путинский таможенный союз.
А в случае, если на их проукраинских коллег не действовали прорассеянские убеждения, агентам ФСБ предписывалось их дискредитировать, как публично, так и тайно, путем сбора и передачи оперативникам ФСБ компрометирующих материалов.
Поэтому вполне можно прийти к обоснованному выводу о том, что сейчас формальная численность завербованных агентов КГБ-ФСБ, превышает численность агентов КГБ, завербованных в бывшей УССР на территории бывшего СССР. Но фактическая численность действующих агентов ФСБ в Украине значительно ниже, чем во времена СССР.
Саме цікаво, Зепоц у всіх гріхах звинувачував Пороха і натравив на нього всю правоохоронну систему і ЗМІ, а виявляється США має іншу думку і підозрює самих зелених у держзраді. Про недоторканого в Україні Беню взагалі не має що сказати , якщо він під санкціями США і водночас бізнес-партнер Зелі.
Доносчики і фарисеї
За правду пресвятую стать.
І за свободу. Розпинать.
А не любить ви вчились брата!
О роде суетний. проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашінгтона
Зновим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
Не сотні нас, а міліони ......
( Юродивий. Т.Г. Шевченко)
Схоже, що КГБісівська хватка Єрмака над Армією, Генштабом, Кабміном, президентом стає дедалі смертельнішою
https://www.youtube.com/watch?v=3GS5JN38qXk
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Ермак ,Арестович,……це совок..який розвиток в держави? Скажи хто твій друг …, я скажу хто ти Е..Путін також бажаевозродити союз…
В США выборы на носу.