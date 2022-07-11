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Новости За рубежом
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США (23253) Ермак Андрей (1192) Спартц Виктория (39) Каптур Марси (2)

Спартц - Каптур: Слушать карманных бюрократов Ермака значит помогать Кремлю

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

спартц

Конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц резко ответила своей коллеге из Демократической партии Марси Каптур, которая обвинила ее в "опрометчивой помощи Путину".

Свою позицию Спартц высказала в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прежде чем конресвумен Марси Каптур будет делать жесткие заявления, она должна посетить Украину и увидеть, что там происходит - хотя бы раз. Марси, прислушивание к карманным бюрократам Андрею Ермаку не служит никому, кроме Кремля", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никифоров о заявлениях Спартц по Ермаку: Это дело американской депутатки и американского президента

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

Конгрессвумен-демократ Марси Каптур утверждает, что Спартц "опрометчиво помогает Путину".

Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров говорит, что это дело американской депутатки и американского президента.
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Топ комментарии
+93
Все правильно делает, пусть подключает других конгрессменов и щимят это ДЕРЬМище.
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11.07.2022 12:45
+87
Спартц, чави холуїв.
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11.07.2022 12:46
+59
Зеленский и сделает - несовместимые понятия. Оно как всегда зассыт и спрячет голову в песок. Там где надо принимать решения, этого гребаного страуса нет- оно только по бумажке читает, что ему написали. Ну и то слава Богу. А ОПа попытается спустить все на тормозах.
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11.07.2022 12:57
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Рекомендую заглянути на форум блогу "ТАК КТО ЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВОЮЮЩУЮ УКРАИНУ?", там автор, політтехнолог Александр Кочетков окремо наголошує "происходящее - это следствие интриг, которые затеял Ермак против Залужного"; та "пані Вікторію по Україні консультують затяті прихильники пана Валерія" (грам.помилки я виправив).

Можливо, він і правий...
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11.07.2022 13:53 Ответить
Тут уже тяжелая артиллерия нужна.
Пора опять воскрешать медвудчука и катить на Пороха!
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11.07.2022 14:00 Ответить
Скоріш за все наш "верховний" як в нього заведено в таких випадках зробить вигляд шо вони там шось "перевірили" і за результатами тієї "перевірки" дєрьмак із татаровим та портновим виявляться😇 мало не найгероїчнішими героями-патріотами... І вони довб@**** будуть думать шо то вже фсьо! Шо їх вже "пронесло"...😌
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11.07.2022 14:09 Ответить
Українці ставте вподобайку лише тим хто пише Українською мовою, підтримуйте Україну та Українське! Хай уся ця "українська" кацапня до якої ще не дійшло що в Україні є рідна мова буде в меншості, а з часом і до них дійде що рашисьтскою мовою писати чи розмовляти немає сенсу, тому що їх не помічатимуть!
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
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11.07.2022 14:13 Ответить
Иди на *** румынский патриот.это ты в окопе расскажи пацанам которых там половина русскоговорящих.
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12.07.2022 00:22 Ответить
О! Впізнаю кацапський "рузкій мірЪ".
Коли на пропозицію "ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!" відповідають "Иди на ***".
Сподіваюся, усім все зрозуміло?
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12.07.2022 00:46 Ответить
ти не хамелеон --- ти гандон штопаний . на фронти воюють грузини . чечени . татари . билоруси . американци . британци . РОСИЙСЬКОМОВНИ УКРАИНЦИ вси вони не знають нашу мову . але вони в сто раз бильше ******* УКРАИНУ ниж ти падлюка ***** . можеш вподобайку запхати соби в сраку . може легше стане
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12.07.2022 07:10 Ответить
Ти б не ганьбився тут Вакуленку, зі своїм хамством, матюками і граматикою, "росийськомовни украинец"....
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12.07.2022 08:10 Ответить
Спартц в темі шо ларьочнікі то інтендантські дєвкі .
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11.07.2022 14:14 Ответить
Хоч Влада б'є себе у груди,
Якщо все й далі буде так,
Війну союзники забудуть
( Бо є Татаров та Єрмак )

Про них завжди ітиме мова,
А поміч нам - бувай здорова!
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11.07.2022 14:55 Ответить
Тётка с яйцами против зели без яиц.
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11.07.2022 15:06 Ответить
До победы Евромайдана в Украине легально действовало официальное представительство Пятой службы оперативной информации и международных связей ФСБ паРаши под руководством генерал-полковника сирОжи Беседы.

Эта служба ФСБ выполняет функции внешней разведки, ее сотрудники работают советниками послов рашки под дипломатическим прикрытием во многих россиянских посольствах, в рашкасотрудничестве, в торговых и прочих представительствах эрэфии за рубежом.

Руководитель Пятой службы ФСБ РФ Сергей Беседа

Представительство Пятой службы ФСБ имело в главном управлении СБУ свою уже известную всем специальную комнату, куда имели право входить только сотрудники ФСБ. В эту комнату был запрещен вход сотрудникам СБУ. А само представительство Пятой службы размещалось в здании рассенскага посольства в Киеве.

20-21 февраля 2014 года в Киеве под легендой определения необходимого уровня физической защиты посольства рассеянской ********* в Украине и других россиянских учреждений в Киеве руководитель Пятой службы ФСБ сирОжа Беседа, при содействии сотрудников СБУ, верных Януковичу, участвовал в спецоперации по вывозу с территории Украины работников россиянского посольства в Киеве и, в том числе, военнослужащих центра специального назначения ФСБ - убийц героев Небесной сотни.

Стоит отметить, что 16 октября 2014 года в ходе визита пуйла в Белград, руководитель Пятой службы ФСБ Беседа и директор канцелярии Совета по национальной безопасности и защите секретной информации правительства Сербии Горан Матич подписали Соглашение о взаимной защите секретной информации.

После этого правоохранительные органы Сербии в нарушении Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, Европейской конвенции о выдаче, умышленно игнорировали запросы СБУ со списками сербских наемников, участвовавших в войне на Донбассе против Украины на стороне паРаши.

Затем, в ходе визита на москву в мае 2021 года, министр внутренних дел Сербии Александр Вулин передал секретарю Совбеза эрэфии николке патрушеву записи разговоров участников семинара россиянских муниципальных депутатов в Белграде, которую вело агентство безопасности и информирования Сербии.

Пятая служба контролирует деятельность представителей ФСБ за рубежом. ФСБ осуществляет контрразведывательное обеспечение посольств, консульств и международных представительств России, курирует российские диаспоры за рубежом. Также Пятая служба ФСБ осуществляет разведывательную деятельность в спецслужбах, в правоохранительных и в гражданских органах иностранных государств.

В основном под прикрытием официального сотрудничества в области борьбы с терроризмом, киберпреступлениями и организованной преступностью, оперативники Пятой службы ФСБ путем вербовки перспективной агентуры из числа бывших и действующих сотрудников иностранных иностранных спецслужб и правоохранительных органов проникают в деятельность данных структур.

После знаменитой «мюнхенской речи» Путина в 2007 году значительно усилилась активность россиянских разведывательных служб по вербовке, особенно граждан Украины и других стран. Причем, как на территории Украины, так и на территории паРаши.
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11.07.2022 15:48 Ответить
В период с 2007 по 2014 годы, как минимум, половина высокопоставленных украинских силовиков была завербована разведывательными органами паРаши, в основном ФСБ Первой (контрразведка) и Пятой служб ФСБ, ЦСН (центр специального назначения), меньше ГУ ГШ ВС (орган военной разведки РФ) и СВР.

Оперативники Пятой службы ФСБ вербовали украинских чиновников и силовиков в Украине, чаще всего после установления с ними доверительных контактов, на различных прорассеянских мероприятиях, приемах в россеянском посольстве, в рашкасотрудничестве и пр.

Некоторых украинских чиновников времен януковича оперативники ФСБ вербовали на компромате.

Оперативники Первой службы ФСБ вербовали украинских чиновников и силовиков в москве и в других крупных городах на территории эрэфии.
Оперативники ЦСН ФСБ вербовали агентов-боевиков и агентов-наводчиков в мааскве, или в масковской области с территории паРаши.

Такая аномально высокая вербовочная активность высокопоставленных украинских силовиков и чиновников была необходима для получения ФСБ информации о ситуации в органах власти Украины и вызвана подготовкой кремля к интеграции Украины по примеру республики Беларусь в рассеянское военное, таможенное и пограничное пространство, в так называемый «таможенный союз». Иными словами, к захвату и поглощению Украины в свое рассеянское пространство невоенным способом.

Другой агентурной задачей ФСБ, которую поставил секретарь Совета безопасности паРаши патрушев и утвердило пуйло, было путем проведения активной агентурно-подрывной деятельности, через завербованных агентов ФСБ из числа силовиков и чиновников, привести к ослаблению, компрометации, дискредитации и разложению органов власти и спецслужб Украины. В тот период ФСБ действовало по известному принципу: разделяй и властвуй.

Необходимость реализации данной подрывной задачи обуславливалась значительным количеством в органах власти и спецслужбах Украины чиновников и силовиков, имеющих проукраинские прогосударственные позиции. Агентам ФСБ были поставлены задачи по сбору компрометирующих материалов на своих проукраинских коллег, проведение с ними доверительных бесед о том, почему Украине лучше вступить в путинский таможенный союз.
А в случае, если на их проукраинских коллег не действовали прорассеянские убеждения, агентам ФСБ предписывалось их дискредитировать, как публично, так и тайно, путем сбора и передачи оперативникам ФСБ компрометирующих материалов.

Поэтому вполне можно прийти к обоснованному выводу о том, что сейчас формальная численность завербованных агентов КГБ-ФСБ, превышает численность агентов КГБ, завербованных в бывшей УССР на территории бывшего СССР. Но фактическая численность действующих агентов ФСБ в Украине значительно ниже, чем во времена СССР.
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11.07.2022 15:53 Ответить
Більш того, подивіться, за що колі-патрубку Кучма українського ордена вручив.
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11.07.2022 22:34 Ответить
Зелена погань думала, що буде тупо качати гроші і озброєння з західних партнерів, а ті будуть з усім погоджуватися і на все очі закривати, бо не на часі. Схоже "казочці прийшов кінець", бикування і відмовчування не працюють, Захід хоче знати, хто зрадники і як вони будуть відповідати.
Саме цікаво, Зепоц у всіх гріхах звинувачував Пороха і натравив на нього всю правоохоронну систему і ЗМІ, а виявляється США має іншу думку і підозрює самих зелених у держзраді. Про недоторканого в Україні Беню взагалі не має що сказати , якщо він під санкціями США і водночас бізнес-партнер Зелі.
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11.07.2022 16:18 Ответить
Так натравив, що спалив всі кримінальні справи
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12.07.2022 09:54 Ответить
.. Не вам. в мережаній лівреї
Доносчики і фарисеї
За правду пресвятую стать.
І за свободу. Розпинать.
А не любить ви вчились брата!
О роде суетний. проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашінгтона
Зновим і праведним законом?
А діждемось-таки колись!
Не сотні нас, а міліони ......
( Юродивий. Т.Г. Шевченко)
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11.07.2022 16:36 Ответить
У меня соседского кота зовут Марсик.
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11.07.2022 17:58 Ответить
Етнічна Українка з Чернігівщини дає пропізд@нів всій зеленій шоблі.
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11.07.2022 17:59 Ответить
Так а шо Бонэвтик? Хоть шото мукнул за Ермака? Чи ему ещё соответствующую бомажку со словами не написали? Чи решил сделать вид, шо не при делах в надежде, шо всё якось само россосётся?
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11.07.2022 20:56 Ответить
Здатність нашої національної нетонучої субстанції брехати українському народу в очі феноменальна, звісно. Тепер воно вирішило, що вже у штатах захопили наживку і можна грати сміливо. Ми, українці, що допомагали рідній країні, зокрема, своїми зв'язками, підтримаємо нашу співвітчизницю Вікторію Спатрц у цій святій боротьби з українським нац. гі.., даруйте!- мном.
Схоже, що КГБісівська хватка Єрмака над Армією, Генштабом, Кабміном, президентом стає дедалі смертельнішою
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11.07.2022 21:05 Ответить
Паскудства, типу Єрмака і Татарова, убожества (рос.) типу Баканова, Буданова, Лещенка тощо з "команди Зеленського", казкарі, як той, що моя знайома вперто називає Пи*доляком та стратегічний актор Арестович - геть!!!
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11.07.2022 21:11 Ответить
Плевать на вопросы всех разведок мира! Вопросы у украинского общества к Ермаку и к Зеленскому! Перечислить? Спартц перечислила! А шлюха - это или Ермак или Зеленский , пусть уже разберутся между собой !
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11.07.2022 22:29 Ответить
Америці треба всі рахунки та все майно українських громадян за кордоном які перевищують 100 тис євро, конфісковувати та переказувати в Україну. таким чином вони зможуть краще запобігти розкраданню України, ніж любі "спроби" української влади боротьбі з корупцією.
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11.07.2022 22:42 Ответить
Спартц проти Єрмака: ексклюзивне інтерв'ю. Зброя, гроші, та інші звинувачення з Конгресу США.
https://www.youtube.com/watch?v=3GS5JN38qXk
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11.07.2022 23:09 Ответить
Вікторія Спартц - це не Соня Кошкіна, а Конгрес США - не редакція «ЛБ», або Куди подіти Єрмака
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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12.07.2022 00:42 Ответить
Я шокований , хто е радники президента ….»Арестович заявив про "хороший" СРСР «
Ермак ,Арестович,……це совок..який розвиток в держави? Скажи хто твій друг …, я скажу хто ти Е..Путін також бажаевозродити союз…
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12.07.2022 00:04 Ответить
Судячи там е кого провіряти…оце буде цікаво , коли ЦРУ офіційно скаже про пречетність до російських спец служб …, яка відповідь буде….)))??
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12.07.2022 00:10 Ответить
туди ж Козиря, куди й Діркачя: розіп'яти як того хлопчика в трусиках-стрінгах
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12.07.2022 05:21 Ответить
Республиканка Спертц. Тогда все ясно .
В США выборы на носу.
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12.07.2022 05:52 Ответить
За Зєлєнскава галасавал?
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12.07.2022 08:14 Ответить
Zaпутлєра
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12.07.2022 10:02 Ответить
ну что, пипеца зелени с дерьмаком?
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12.07.2022 06:57 Ответить
в таких странах как США такие темы так просто конгресмены не подымают --- нет дыма без огня --- Виктория выдержала паузу в четыре месяца и подняла этот вопрос . а теперь немножко в прошлое -- операция по ..вагнеру.. отвод наших войск в донбасе . шашлыки на 1 мая обещали зимой когда все посольства бежали из КИЕВА и тд и тп --- за ту астрономическую помощь что нам дают сша в войне против фашистов ***** . они имеют полное право задавать нам такие вопросы
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12.07.2022 07:26 Ответить
вже навіть горобці знають про фсбешного завгоспа , проте не лише він один там ціле кубло , якщо не вичистимо - втратимо довіру партнерів - а отже втратимо зброю та й Україну - тут голову в пісок не вдасться та й в омані не відсидишся , потрібно вирішувати , та чи хватить духу у боневтіка? сумніваюсь ...
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12.07.2022 08:20 Ответить
Промокшанський олігархат «пропхав» боневтіка на найвищу посаду в державі через фальсифікацію виборів. Тому розпочинати варто було б з олігархату, який тримає його за фаберже
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12.07.2022 10:09 Ответить
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