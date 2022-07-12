Совет ЕС поддержал предложение Еврокомиссии предоставить €1 млрд Украине

Совет Европейского союза 12 июля утвердил предложение Европейской комиссии выделить Украине 1 млрд евро первого транша новой макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Совет решил срочно предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере €1 млрд", - говорится в сообщении. Решение было принято во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

В пресс-релизе отмечается, что вместе с чрезвычайной макрофинансовой помощью в размере €1,2 млрд, выделенной ранее в этом году, общая макрофинансовая поддержка ЕС Украине с начала войны теперь достигает €2,2 млрд. "Ожидается, что в ближайшие месяцы она еще больше увеличится. Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития", - отмечают в сообщении.

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Комментируя решение, министр финансов Чехии Збынек Станюра, председательствующий в ЕС, сказал: "Продление материальной и финансовой помощи - не вариант, а наша обязанность. Поэтому я очень рад, что мы ускорили решение о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €1 млрд. Это даст Украине необходимые средства для покрытия неотложных потребностей и обеспечения работы критической инфраструктуры.

Напомним, 7 июля предложение Еврокомиссии выделить Украине 1 млрд. евро первого транша новой макрофинансовой помощи поддержал Европейский парламент.