Рада ЄС підтримала пропозицію Єврокомісії надати €1 млрд Україні

Рада Європейського союзу 12 липня затвердила пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Рада вирішила терміново надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі €1 млрд", - йдеться у повідомленні. Рішення було ухвалено у вівторок у Брюсселі у рамках засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів.

У пресрелізі зазначається, що разом із надзвичайною макрофінансовою допомогою у розмірі €1,2 млрд, яку було виділено раніше цього року, загальна макрофінансова підтримка ЄС Україні з початку війни тепер сягає €2,2 млрд. "Очікується, що найближчими місяцями вона ще більше збільшиться. Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку", - зауважують у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія блокує видачу €1,5 млрд позики для України, - Bloomberg

Коментуючи рішення, міністр фінансів Чехії Збинек Станюра, який наразі головує в ЄС, сказав: "Продовження матеріальної та фінансової допомоги - не варіант, а наш обов'язок. Тому я дуже радий, що ми прискорили рішення щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі €1 млрд. Це дасть Україні необхідні кошти для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури".

Нагадаємо, 7 липня пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги підтримав Європейський парламент.