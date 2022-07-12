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Рада ЄС підтримала пропозицію Єврокомісії надати €1 млрд Україні

евро

Рада Європейського союзу 12 липня затвердила пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Рада вирішила терміново надати Україні додаткову макрофінансову допомогу у розмірі €1 млрд", - йдеться у повідомленні. Рішення було ухвалено у вівторок у Брюсселі у рамках засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів.

У пресрелізі зазначається, що разом із надзвичайною макрофінансовою допомогою у розмірі €1,2 млрд, яку було виділено раніше цього року, загальна макрофінансова підтримка ЄС Україні з початку війни тепер сягає €2,2 млрд. "Очікується, що найближчими місяцями вона ще більше збільшиться. Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні в гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку", - зауважують у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія блокує видачу €1,5 млрд позики для України, - Bloomberg

Коментуючи рішення, міністр фінансів Чехії Збинек Станюра, який наразі головує в ЄС, сказав: "Продовження матеріальної та фінансової допомоги - не варіант, а наш обов'язок. Тому я дуже радий, що ми прискорили рішення щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі €1 млрд. Це дасть Україні необхідні кошти для покриття невідкладних потреб та забезпечення роботи критичної інфраструктури".

Нагадаємо, 7 липня пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги підтримав Європейський парламент.

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О Зєля "прібарахлітся, внукам хватіт" (С)
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12.07.2022 12:59 Відповісти
Це з тих 9 млрд, що вже понад місяць блокує Нікчемчина.
Тільки утримування прикоритників становить 1,5 млрд $ у місяць.
І залишиться нуль.
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12.07.2022 13:05 Відповісти
Не дайте ЗЕ термосу та Єрмаку розікрасти ці кошти
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12.07.2022 13:10 Відповісти
Під повним контролем ЄС, інакше ...
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12.07.2022 13:15 Відповісти
Русские, идите домой, здесь водки нет. Вам лучше наблюдать за путинской сворой. Там масштабы распила куда более впечатляющие и гораздо больше влияющие на ваши никчемные жизни )
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12.07.2022 13:17 Відповісти
решту з обіцяних 8 млрд,фріци притормозили.
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12.07.2022 13:52 Відповісти
Надавайте, тільки присилайте своїх емісарів для контролю за кожним центом, бо ви не знаєте яким поворам ви надаєте гроші, це такі тварюки, які можуть все розікрасти, а потім стануть заперечувати взагалі отримання грошей, ось як g2ениш яська-куля в лоба, 5 млрд **** витратила на 2 км сітки рабиця
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12.07.2022 14:10 Відповісти
 
 