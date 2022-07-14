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Ракетный удар по Виннице повредил 55 домов, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ракетных ударов по центру Винницы повреждено около 55 зданий и 40 автомобилей.

Об этом сообщил на брифинге ГСЧС Виктор Витовецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас идет ликвидация пожара на кровле трехэтажного дома, площадь пожара 750 метров. Проводится разбор конструкций в доме быта "Юбилейный". В результате ракетных ударов повреждено около 55 домов разного назначения и 40 автомобилей. От ГСЧС работает более 160 человек и более 20 единиц техники, а также 9 психологов и 80 курсантов ГСЧС", - отметил Витовецкий.

Он подтвердил, что по состоянию на 14:30 есть данные о 20 погибших, в том числе погибли трое детей. За медицинской помощью обратилось 90 человек, из них более 50 человек госпитализированы, в том числе двое детей, 34 человека в тяжелом состоянии, добавил он.

Смотрите: Последствия ракетного удара российских оккупантов по Виннице. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, Россия нанесла ракетный удар по Виннице. По предварительным данным, погибли 20 человек, среди них трое детей. По данным Нацполиции, без вести пропали 15 граждан.
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Топ комментарии
+20
Ну это всего лишь следствие, а причина голосование по приколу 73% зебилов в 19 году...
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14.07.2022 16:09
+13
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14.07.2022 16:18
+7
Може досить гнати на всіх, це зараз вже нікому не допоможе
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14.07.2022 16:10
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ну сволота тупорылая
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14.07.2022 16:07 Ответить
Ну это всего лишь следствие, а причина голосование по приколу 73% зебилов в 19 году...
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14.07.2022 16:09 Ответить
Так у Вінниці переміг зе.
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14.07.2022 16:10 Ответить
До чого тут ЗЕ? Кацапи сотні років нападають на різні країни і в тому числі на Україну в 2014 році коли ЗЕ і близько не було
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14.07.2022 16:12 Ответить
Може досить гнати на всіх, це зараз вже нікому не допоможе
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14.07.2022 16:10 Ответить
Так мне им спасибо что ли сказать? Слыш, шановный, я тебе так скажу, если мы победим, а мы победим, то зебилы не то что выберут Боневтика на второй срок, они его коронуют и будут ноги целовать, а маму саша и пару римму занесут в лик святых
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14.07.2022 16:15 Ответить
а ногами куда будут папу с мамай в личку заносить? ))
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14.07.2022 16:17 Ответить
Не согласен! Следующим президентом будет не боневтик! С таким лохторатом следующим президентом будет арестович или какая-нибудь, прости господи, арахамия безуглая!) А Великий Победитель Янелох Боневтик Оманский будет просто... Правителем!
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14.07.2022 16:40 Ответить
Я так понимаю, что для таких как ты лучше проиграть, только бы Зелю на второй срок не избрали...
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14.07.2022 16:58 Ответить
Не досить, всі повинні знати причину смертей! Як би не та сволота зелена при владі, то й війни в такому форматі може й не було б. Зелені знущанням з війська та оборонного комплексу спровокували напад. Бо на сильних не нападають!
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14.07.2022 16:40 Ответить
Напад спровокувала проросійська сволота з ОПЗЖ, колишньої ПР, наближена до Медведчука (всі ці погребінські, мураєви, карасьови, шуфричі, рабіновічі, шарії тощо), які останніми роками не вилазили з кремлівських пропагандистських ефірів, створюючи там своїми виступами ілюзію, що жодного серйозного опору не буде (крім "жменьки радикалів"), що 90% українців мріють, щоб їх скоріше окупувала російська армія, що просто буде повторення Криму.
Напевно, що вся ця публіка подібну інформацію доносила і до російських розвідслужб по закритих каналах.
А щодо Зеленського, то його "провина" в тому, що війна почалася, була лише в тому, що його в Москві не сприймали серйозно, не вважали, що він здатний на збройний опір, асоціюючи його виключно з комедійним персонажем з фільму "300 єврейців" (фрагменти якого аж занадто часто повторювали напередодні війни на тих самих російських пропагандистських ток-шоу, зомбуючи себе, російську владу та російське населення).
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14.07.2022 17:14 Ответить
ПРОСТО ВОПРОС- НАЦИОНАЛИСТЫ ФАШИСТЫ МАРСИАНЕ ПЕДИКИ ГОМИКИ КАКОЕ ***** ДЕЛО ********** КОГО И КАК И ГДЕ МЫ РАЗМЕЩАЕМ НА С.В.О.Е.Й ТЕРРИТОРИИ???!!!!
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14.07.2022 16:22 Ответить
Читання квакання жаб з болота до доброго не доведе...
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14.07.2022 16:43 Ответить
Ну звичайно, ми ж в Україні в очах москальської сволоти тепер практично всі націоналісти.
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14.07.2022 17:16 Ответить
Рідне місто (((((
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14.07.2022 16:17 Ответить
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14.07.2022 16:18 Ответить
мразь
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14.07.2022 16:19 Ответить
На палю мерзоту
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14.07.2022 16:32 Ответить
він начебто у Дніпрі, тобто не в ріці, а в місті

а чи теж у бункері?
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14.07.2022 16:52 Ответить
Напевно вже на часі Україні, по-перше, самій офіційно та юридично визнати РФ державою-терористом (не спонсором тероризму, а саме безпосередньо терористом); по-друге, наполегливо вимагати від всіх інших країн та в міжнародних організаціях (ООН, ОБСЄ тощо) також такого визнання.
Далі, раз РФ - терористична організація, тоді логічно буде вважати терористами всіх без винятку держслужбовців та посадовців цієї країни, працівників військової галузі, військовослужбовців і представників всіх інших силових структур. А з терористами, як відомо, не ведуть переговорів та їх затримують або зразу знищують при найменшому натяку на спротив (або при вірогідності такого спротиву).
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14.07.2022 16:52 Ответить
Поки що саме спонсором тероризму, бо є таке юридичне поняття і у цього рішення є конкретні наслідки - вони вже прописані і це можливо.
У той час, як статус держави-терориста, якою, без сумніву, є по факту РФ, не є юридичним і не несе конкретних наслідків.
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14.07.2022 17:00 Ответить
Конкретні наслідки має для себе насамперед визначити сама Україна та українське суспільство: російський терорист повинен або вічно "сидіти", або вічно лежати заритим в землю -- інших місць його перебування не має бути.
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14.07.2022 17:20 Ответить
Нібито зараз в зоні досяжності української артилерії вже знаходяться Луганськ з Донецьком (принаймні про це свідчать постійні нічні "хлопки" там)? А значить в цій самій зоні досяжності перебувають і окупаційні адміністрації в ОРДЛО, резиденції Пушиліна з Пасічним, місця їхньої ночівлі. То може досить цій сволоті гуляти по землі?
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14.07.2022 16:59 Ответить
А потому что они все повязаны с зе и ко. Ты лучше задайся вопросом как прошли по перешейку и захватили так быстро область Херсонскую? И как думаешь чем ставленник там был?
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14.07.2022 17:01 Ответить
Я знаю, як вони пройшли по перешийку. До 24-го лютого я вважав кримський напрямок найбезпечнішим щодо ймовірної російської атаки (через свою військову освіту та через те, що ця сама освіта підказувала, що все там мало б бути нашпиговане мінами та заздалегідь пристріляне артилерією та ереесами -- топографія цілком дозволяла в "особливий період" швидко перетворити Крим на острів). Але потім дізнався про створювані там транспортні хаби та інші дурниці з огляду на те, що війна з 2014 року не припинялася. Але той епізод вже в минулому, і мені хочеться сподіватися, що після 24-го люди порозумнішали.
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14.07.2022 17:32 Ответить
если бы не допустили подарка в виде ядерного оружия то я думаю не было и илюзий вообще со стороны раиси. А так отдали ядерку + разворовали армию и уничтожили страну в целом. А то ли еще будет. Сейчас людской ресурс уничтожают. А все благодаря тем кто выбирает вот таких и не при одном президенте не были представлены интересы Украины
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14.07.2022 16:59 Ответить
Принаймні тактична ядерна зброя (авіаційні ракети і бомби, тактичні і оперативно-тактичні ракети наземного базування, снаряди 152 мм і 202 мм) цілком перебували під оперативним контролем українських військових (вони не керуються в принципі з жодних "ядерних валізок", бо рішення про їхнє застосування приймається десь на армійському рівні), тож її цілком можна було не вивозити, ультимативно поставивши всіх перед фактом.
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14.07.2022 17:39 Ответить
Ізраіль з терористами переговори веде
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14.07.2022 17:01 Ответить
 
 