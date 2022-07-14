Ракетный удар по Виннице повредил 55 домов, - ГСЧС
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В результате ракетных ударов по центру Винницы повреждено около 55 зданий и 40 автомобилей.
Об этом сообщил на брифинге ГСЧС Виктор Витовецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сейчас идет ликвидация пожара на кровле трехэтажного дома, площадь пожара 750 метров. Проводится разбор конструкций в доме быта "Юбилейный". В результате ракетных ударов повреждено около 55 домов разного назначения и 40 автомобилей. От ГСЧС работает более 160 человек и более 20 единиц техники, а также 9 психологов и 80 курсантов ГСЧС", - отметил Витовецкий.
Он подтвердил, что по состоянию на 14:30 есть данные о 20 погибших, в том числе погибли трое детей. За медицинской помощью обратилось 90 человек, из них более 50 человек госпитализированы, в том числе двое детей, 34 человека в тяжелом состоянии, добавил он.
Как сообщалось, Россия нанесла ракетный удар по Виннице. По предварительным данным, погибли 20 человек, среди них трое детей. По данным Нацполиции, без вести пропали 15 граждан.
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Напевно, що вся ця публіка подібну інформацію доносила і до російських розвідслужб по закритих каналах.
А щодо Зеленського, то його "провина" в тому, що війна почалася, була лише в тому, що його в Москві не сприймали серйозно, не вважали, що він здатний на збройний опір, асоціюючи його виключно з комедійним персонажем з фільму "300 єврейців" (фрагменти якого аж занадто часто повторювали напередодні війни на тих самих російських пропагандистських ток-шоу, зомбуючи себе, російську владу та російське населення).
а чи теж у бункері?
Далі, раз РФ - терористична організація, тоді логічно буде вважати терористами всіх без винятку держслужбовців та посадовців цієї країни, працівників військової галузі, військовослужбовців і представників всіх інших силових структур. А з терористами, як відомо, не ведуть переговорів та їх затримують або зразу знищують при найменшому натяку на спротив (або при вірогідності такого спротиву).
У той час, як статус держави-терориста, якою, без сумніву, є по факту РФ, не є юридичним і не несе конкретних наслідків.