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Ракетний удар по Вінниці пошкодив 55 будинків, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Унаслідок ракетних ударів по центру Вінниці пошкоджено близько 55 будівель та 40 автомобілів.

Про це повідомив на брифінгу ДСНС Віктор Вітовецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Зараз триває ліквідація пожежі на покрівлі триповерхового будинку, площа пожежі 750 метрів. Проводиться розбір конструкцій у будинку побуту "Ювілейний". Унаслідок ракетних ударів пошкоджено близько 55 будинків різного призначення та 40 автомобілів. Від ДСНС працює понад 160 осіб та понад 20 одиниць техніки, а також 9 психологів та 80 курсантів ДСНС", - зазначив Вітовецький.

Він підтвердив, що станом на 14:30 є дані про 20 загиблих, у тому числі загинули троє дітей. За медичною допомогою звернулися 90 осіб, з них понад 50 осіб госпіталізовані, у тому числі двоє дітей, 34 особи у важкому стані, додав він.

Також читайте: Війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, - Повітряні Сили ЗСУ

Як повідомлялось, Росія завдала ракетного удару по Вінниці. За попередніми даними, загинуло 20 осіб, серед них троє дітей. За даними Нацполіції, безвісти зникли 15 громадян.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Ну это всего лишь следствие, а причина голосование по приколу 73% зебилов в 19 году...
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14.07.2022 16:09
+13
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14.07.2022 16:18
+7
Може досить гнати на всіх, це зараз вже нікому не допоможе
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14.07.2022 16:10
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ну сволота тупорылая
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14.07.2022 16:07 Відповісти
Ну это всего лишь следствие, а причина голосование по приколу 73% зебилов в 19 году...
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14.07.2022 16:09 Відповісти
Так у Вінниці переміг зе.
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14.07.2022 16:10 Відповісти
До чого тут ЗЕ? Кацапи сотні років нападають на різні країни і в тому числі на Україну в 2014 році коли ЗЕ і близько не було
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14.07.2022 16:12 Відповісти
Може досить гнати на всіх, це зараз вже нікому не допоможе
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14.07.2022 16:10 Відповісти
Так мне им спасибо что ли сказать? Слыш, шановный, я тебе так скажу, если мы победим, а мы победим, то зебилы не то что выберут Боневтика на второй срок, они его коронуют и будут ноги целовать, а маму саша и пару римму занесут в лик святых
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14.07.2022 16:15 Відповісти
а ногами куда будут папу с мамай в личку заносить? ))
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14.07.2022 16:17 Відповісти
Не согласен! Следующим президентом будет не боневтик! С таким лохторатом следующим президентом будет арестович или какая-нибудь, прости господи, арахамия безуглая!) А Великий Победитель Янелох Боневтик Оманский будет просто... Правителем!
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14.07.2022 16:40 Відповісти
Я так понимаю, что для таких как ты лучше проиграть, только бы Зелю на второй срок не избрали...
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14.07.2022 16:58 Відповісти
Не досить, всі повинні знати причину смертей! Як би не та сволота зелена при владі, то й війни в такому форматі може й не було б. Зелені знущанням з війська та оборонного комплексу спровокували напад. Бо на сильних не нападають!
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14.07.2022 16:40 Відповісти
Напад спровокувала проросійська сволота з ОПЗЖ, колишньої ПР, наближена до Медведчука (всі ці погребінські, мураєви, карасьови, шуфричі, рабіновічі, шарії тощо), які останніми роками не вилазили з кремлівських пропагандистських ефірів, створюючи там своїми виступами ілюзію, що жодного серйозного опору не буде (крім "жменьки радикалів"), що 90% українців мріють, щоб їх скоріше окупувала російська армія, що просто буде повторення Криму.
Напевно, що вся ця публіка подібну інформацію доносила і до російських розвідслужб по закритих каналах.
А щодо Зеленського, то його "провина" в тому, що війна почалася, була лише в тому, що його в Москві не сприймали серйозно, не вважали, що він здатний на збройний опір, асоціюючи його виключно з комедійним персонажем з фільму "300 єврейців" (фрагменти якого аж занадто часто повторювали напередодні війни на тих самих російських пропагандистських ток-шоу, зомбуючи себе, російську владу та російське населення).
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14.07.2022 17:14 Відповісти
ПРОСТО ВОПРОС- НАЦИОНАЛИСТЫ ФАШИСТЫ МАРСИАНЕ ПЕДИКИ ГОМИКИ КАКОЕ ***** ДЕЛО ********** КОГО И КАК И ГДЕ МЫ РАЗМЕЩАЕМ НА С.В.О.Е.Й ТЕРРИТОРИИ???!!!!
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14.07.2022 16:22 Відповісти
Читання квакання жаб з болота до доброго не доведе...
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14.07.2022 16:43 Відповісти
Ну звичайно, ми ж в Україні в очах москальської сволоти тепер практично всі націоналісти.
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14.07.2022 17:16 Відповісти
Рідне місто (((((
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14.07.2022 16:17 Відповісти
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14.07.2022 16:18 Відповісти
мразь
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14.07.2022 16:19 Відповісти
На палю мерзоту
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14.07.2022 16:32 Відповісти
він начебто у Дніпрі, тобто не в ріці, а в місті

а чи теж у бункері?
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14.07.2022 16:52 Відповісти
Напевно вже на часі Україні, по-перше, самій офіційно та юридично визнати РФ державою-терористом (не спонсором тероризму, а саме безпосередньо терористом); по-друге, наполегливо вимагати від всіх інших країн та в міжнародних організаціях (ООН, ОБСЄ тощо) також такого визнання.
Далі, раз РФ - терористична організація, тоді логічно буде вважати терористами всіх без винятку держслужбовців та посадовців цієї країни, працівників військової галузі, військовослужбовців і представників всіх інших силових структур. А з терористами, як відомо, не ведуть переговорів та їх затримують або зразу знищують при найменшому натяку на спротив (або при вірогідності такого спротиву).
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14.07.2022 16:52 Відповісти
Поки що саме спонсором тероризму, бо є таке юридичне поняття і у цього рішення є конкретні наслідки - вони вже прописані і це можливо.
У той час, як статус держави-терориста, якою, без сумніву, є по факту РФ, не є юридичним і не несе конкретних наслідків.
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14.07.2022 17:00 Відповісти
Конкретні наслідки має для себе насамперед визначити сама Україна та українське суспільство: російський терорист повинен або вічно "сидіти", або вічно лежати заритим в землю -- інших місць його перебування не має бути.
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14.07.2022 17:20 Відповісти
Нібито зараз в зоні досяжності української артилерії вже знаходяться Луганськ з Донецьком (принаймні про це свідчать постійні нічні "хлопки" там)? А значить в цій самій зоні досяжності перебувають і окупаційні адміністрації в ОРДЛО, резиденції Пушиліна з Пасічним, місця їхньої ночівлі. То може досить цій сволоті гуляти по землі?
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14.07.2022 16:59 Відповісти
А потому что они все повязаны с зе и ко. Ты лучше задайся вопросом как прошли по перешейку и захватили так быстро область Херсонскую? И как думаешь чем ставленник там был?
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14.07.2022 17:01 Відповісти
Я знаю, як вони пройшли по перешийку. До 24-го лютого я вважав кримський напрямок найбезпечнішим щодо ймовірної російської атаки (через свою військову освіту та через те, що ця сама освіта підказувала, що все там мало б бути нашпиговане мінами та заздалегідь пристріляне артилерією та ереесами -- топографія цілком дозволяла в "особливий період" швидко перетворити Крим на острів). Але потім дізнався про створювані там транспортні хаби та інші дурниці з огляду на те, що війна з 2014 року не припинялася. Але той епізод вже в минулому, і мені хочеться сподіватися, що після 24-го люди порозумнішали.
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14.07.2022 17:32 Відповісти
если бы не допустили подарка в виде ядерного оружия то я думаю не было и илюзий вообще со стороны раиси. А так отдали ядерку + разворовали армию и уничтожили страну в целом. А то ли еще будет. Сейчас людской ресурс уничтожают. А все благодаря тем кто выбирает вот таких и не при одном президенте не были представлены интересы Украины
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14.07.2022 16:59 Відповісти
Принаймні тактична ядерна зброя (авіаційні ракети і бомби, тактичні і оперативно-тактичні ракети наземного базування, снаряди 152 мм і 202 мм) цілком перебували під оперативним контролем українських військових (вони не керуються в принципі з жодних "ядерних валізок", бо рішення про їхнє застосування приймається десь на армійському рівні), тож її цілком можна було не вивозити, ультимативно поставивши всіх перед фактом.
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14.07.2022 17:39 Відповісти
Ізраіль з терористами переговори веде
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14.07.2022 17:01 Відповісти
 
 