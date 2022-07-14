Ракетний удар по Вінниці пошкодив 55 будинків, - ДСНС
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Унаслідок ракетних ударів по центру Вінниці пошкоджено близько 55 будівель та 40 автомобілів.
Про це повідомив на брифінгу ДСНС Віктор Вітовецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Зараз триває ліквідація пожежі на покрівлі триповерхового будинку, площа пожежі 750 метрів. Проводиться розбір конструкцій у будинку побуту "Ювілейний". Унаслідок ракетних ударів пошкоджено близько 55 будинків різного призначення та 40 автомобілів. Від ДСНС працює понад 160 осіб та понад 20 одиниць техніки, а також 9 психологів та 80 курсантів ДСНС", - зазначив Вітовецький.
Він підтвердив, що станом на 14:30 є дані про 20 загиблих, у тому числі загинули троє дітей. За медичною допомогою звернулися 90 осіб, з них понад 50 осіб госпіталізовані, у тому числі двоє дітей, 34 особи у важкому стані, додав він.
Як повідомлялось, Росія завдала ракетного удару по Вінниці. За попередніми даними, загинуло 20 осіб, серед них троє дітей. За даними Нацполіції, безвісти зникли 15 громадян.
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Напевно, що вся ця публіка подібну інформацію доносила і до російських розвідслужб по закритих каналах.
А щодо Зеленського, то його "провина" в тому, що війна почалася, була лише в тому, що його в Москві не сприймали серйозно, не вважали, що він здатний на збройний опір, асоціюючи його виключно з комедійним персонажем з фільму "300 єврейців" (фрагменти якого аж занадто часто повторювали напередодні війни на тих самих російських пропагандистських ток-шоу, зомбуючи себе, російську владу та російське населення).
а чи теж у бункері?
Далі, раз РФ - терористична організація, тоді логічно буде вважати терористами всіх без винятку держслужбовців та посадовців цієї країни, працівників військової галузі, військовослужбовців і представників всіх інших силових структур. А з терористами, як відомо, не ведуть переговорів та їх затримують або зразу знищують при найменшому натяку на спротив (або при вірогідності такого спротиву).
У той час, як статус держави-терориста, якою, без сумніву, є по факту РФ, не є юридичним і не несе конкретних наслідків.