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Немецкая прокуратура расследует утечку данных разведки о зверствах россиян в Буче

рф,буча,знищення

Прокуратура Германии проводит расследование по поводу утечки информации немецкой разведки о преступлениях российских военных в отношении гражданского населения в Буче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Billd.

Как отмечается, германская Федеральная разведывательная служба (BND) и федеральное правительство, вероятно, не хотели, чтобы общественность узнала подробности массовых гражданских убийств. Утверждается, что депутаты Бундестага передали эту информацию в СМИ, чтобы о преступлениях стало известно.

Сейчас прокуратура проверяет политиков на предмет возможной государственной измены.

"Есть процедуры, по которым администрация Бундестага обращалась к прокурору. Мы проверяем их", - сказала представитель власти в пятницу.

Новостной портал "The Pioneer" сообщил, что спикер Бундестага Бербель Бас ранее дала разрешение на так называемое уголовное преследование – по четырем делам, связанным с Комитетом обороны, и по трем другим, касающимся других специализированных комитетов парламента.

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Считается, что с заседания могла вытекнуть информация под грифом "секретно". На встрече в начале апреля в Бундестаге присутствовало более 60 политиков и чиновников.

Согласно данным "The Pioneer", глава комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн первой сообщила о случаях. "Новые и старые члены парламента должны понимать, что выдача тайн — это не тривиальное преступление, а наказания, связанные с разглашением тайн, не бумажные тигры, а могут привести к реальным последствиям", — сказала она.

В начале апреля немецкие СМИ сообщили, что BND представила в Бундестаге данные перехватов разговоров российских военных, обсуждающих убийства мирных жителей в Буче. Записи BND свидетельствуют, что это не были ни случайные действия, ни действия отдельных солдат, вышедших из-под контроля. Речь идет о том, что солдаты говорили о зверствах, как о своей повседневной жизни.

Как заявил представитель разведки в Бундестаге, это свидетельствует о том, что убийства мирных жителей стали частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии. Речь идет о том, чтобы распространить страх и террор среди мирного населения и подавить сопротивление.

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Германия (6946) расследование (3040) утечка (57) Буча (460) военные преступления (1432)


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Топ комментарии
+83
хм...інформація про вбивства українців русофашистами це секрет, а її оприлюднення це державний злочин в Німеччині?! А не ****** ви часом?!
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16.07.2022 21:02
+50
От як работають закони в Німеччині . За оприлюднення звірств російських окупантів вони відкривають кримінальні провадження ,це не те що сумно- це огидно.
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16.07.2022 21:08
+38
Це нагадує, як наша жОПа реагувала на витік інформації про вагнергейт. Не на те, що сталося, а на те, як стало відомо.
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16.07.2022 21:10
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хм...інформація про вбивства українців русофашистами це секрет, а її оприлюднення це державний злочин в Німеччині?! А не ****** ви часом?!
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16.07.2022 21:02 Ответить
звісно секрет. оприлюднити після ядерного роззброєння расіі
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16.07.2022 21:03 Ответить
каким боком Германия и гриф секретнок разведке Германии факту геноцида рашизма фашизма против мирного населения Украины со стороны военных **********???????
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16.07.2022 21:19 Ответить
Це нагадує, як наша жОПа реагувала на витік інформації про вагнергейт. Не на те, що сталося, а на те, як стало відомо.
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16.07.2022 21:10 Ответить
Ціммерманн, ймовірно жидівка, їм не потрібно щоб вбивства українців називали геноцидом, так як в них монополія на найбільш багатостраждальний народ.
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16.07.2022 23:28 Ответить
Зливний бачок Банкової - "українська правда" продовжує серію замовних новин з приводу приховування Zeбілами масштабів звірств рашистів на окупованих територіях України
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16.07.2022 21:05 Ответить
це зрозуміло, чому вони приховують геноцид українців - і зараз близькіх їм ментально Биковим, Овсянніковим та іншим московитам не камільфо приїжджати в Україну, і компроміси з Московією шукати важко.

Доводиться пасивному підорасу Аристовичу постійно захищати не таких росіян
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16.07.2022 21:14 Ответить
От як работають закони в Німеччині . За оприлюднення звірств російських окупантів вони відкривають кримінальні провадження ,це не те що сумно- це огидно.
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16.07.2022 21:08 Ответить
Державная зрада для притомних політиків всіх країн - це сприяння росіі, країні-терористу, а не навпаки. Щось з Німеччиною не так, пора вже змінити пріоритети і не плестися у хвості рашкорейху
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16.07.2022 21:09 Ответить
Історія повторюється... Тоді однокрашанковий з сраліном вирішили поділити Європу і зараз моль кремлівська шось наобіцяло штангенциркулям. Скоріше за все теж саме тільки штангенциркулі мали б зиск з газу кацапсячого, а ***** відновлення совка. Не просто так два потоки газові з ним побудували...
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16.07.2022 21:23 Ответить
дерьмак очень просил не публиковать, чтобы своих кураторов перед всем миром рашистами не выставлять.
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16.07.2022 21:11 Ответить
..Що за дурня .? А в Німеччині хіба нема інтернету . ? Весь світ бачив фото з вбивствами в Бучі , а німцям знати про це було ніззя !??
Хіба факти звірств русні , мають бути секретом ??
Влада Німеччини вважає свій народ баранами ? . Я в шоці ..!
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16.07.2022 21:15 Ответить
там не читають цензор
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16.07.2022 21:23 Ответить
Ну, у нас в новостях постоянно используют этот дурацкий эвфемизм "война путина". Типа, "мы воюем против режима, а не против страны", дб 🤮
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16.07.2022 21:15 Ответить
...бред какой-то, чистоплюйский
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16.07.2022 21:23 Ответить
Отже, завдання німецької прокуратури - приховати злочини російської армії в Україні?
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16.07.2022 21:24 Ответить
мутна мутна історія
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16.07.2022 21:31 Ответить
Інтересно чукчи пляшут ! Зібрали всіх членів комітетів, старих і нових, передали інфу і засекретили. Та це щоб не дати шансів на примус Шольца. І тільки після того, як оприлюднили, шольц почав нервово стьобатись: крок вперед, крок назад, як завжди німецькі соцдеки. А тепер шукають крайнього. І Шольц був змушений поїхати в Бучу. Але вважають до цього часу, що це були прості ексцеси маленьких бабуїнів. Якесь пупкіно-*********. А як начнуть притягувати, оце буде номер. А за утаювання не думають порушувати кримінал. БНД напряму підпорядковується Шольцу через спеціального помічника.
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16.07.2022 21:38 Ответить
Выдвину теорию заговора - но как то странно это совпало с тем, что наши власти прогнулись под газпром. Типа, не дело иметь дело с терроризмом на уровне холокоста, но раз надо иметь с ним дело, то надо как-то сказать, что мы замарнные в крови руки не жмём... потому что это не кровь, а кетчуп.

Позорище...
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16.07.2022 22:01 Ответить
Немцы в своем чувстве вины перед русскими зашли настолько далеко, что готовы оправдывать фашизм и зверства русских по отношению к украинцам. И это при том, что вина немцев перед украинцами за действия немецких фашистов в 1941-1945-м никак не меньше, чем перед русскими.
Я сомневаюсь, что рядовые немцы этого не понимают. Может быть, мы имеем дело с какой-то извращенной реинкарнацией фашизма в немецком обществе?
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16.07.2022 21:51 Ответить
Они реально не понимают. Точнее, они не понимали разницы между русскими и Украинцами. Европейцы в своей школьной программе истории очень сильно завязаны сами на себе. Например, хороший друг и Нидерландов жаловался мне: "Мы по истории проходили практически одни лишь Нидерланды, хотя кто мы на самом-то деле?!"

Для среднего Европейца условно всё, что к востоку от Гродно - это россия или кагбэ россия. Украина ломает сейчас эту картину, но инерция чересчур велика.
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16.07.2022 21:57 Ответить
Вони звірства німецьких фашистів не хочуть засекретити? Давай, почніть з Ґолокосту в першу чергу!
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16.07.2022 21:54 Ответить
У Німеччині депутатів за витік інфи карають, а у нас з України "витекли" десятки вагнерівців і нічого і курва яка це організувала продовжує займати свою посаду в ОП. Батько в нього ще ГРУшник у відставці
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16.07.2022 22:37 Ответить
похоже кацапоагентуру ловят
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16.07.2022 23:14 Ответить
Змащені кремлем німецькі прокурори обурені скасуванням гешефту на українській крові. Їм залишилося ще посадити когось за правду про свинособак, і тоді весь світ побачить, наскільки прогнила німецька політика.
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17.07.2022 02:26 Ответить
Німці, щось якось не так...
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17.07.2022 05:50 Ответить
 
 