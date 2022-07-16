Немецкая прокуратура расследует утечку данных разведки о зверствах россиян в Буче

Прокуратура Германии проводит расследование по поводу утечки информации немецкой разведки о преступлениях российских военных в отношении гражданского населения в Буче.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Billd.

Как отмечается, германская Федеральная разведывательная служба (BND) и федеральное правительство, вероятно, не хотели, чтобы общественность узнала подробности массовых гражданских убийств. Утверждается, что депутаты Бундестага передали эту информацию в СМИ, чтобы о преступлениях стало известно.

Сейчас прокуратура проверяет политиков на предмет возможной государственной измены.

"Есть процедуры, по которым администрация Бундестага обращалась к прокурору. Мы проверяем их", - сказала представитель власти в пятницу.

Новостной портал "The Pioneer" сообщил, что спикер Бундестага Бербель Бас ранее дала разрешение на так называемое уголовное преследование – по четырем делам, связанным с Комитетом обороны, и по трем другим, касающимся других специализированных комитетов парламента.

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Считается, что с заседания могла вытекнуть информация под грифом "секретно". На встрече в начале апреля в Бундестаге присутствовало более 60 политиков и чиновников.

Согласно данным "The Pioneer", глава комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн первой сообщила о случаях. "Новые и старые члены парламента должны понимать, что выдача тайн — это не тривиальное преступление, а наказания, связанные с разглашением тайн, не бумажные тигры, а могут привести к реальным последствиям", — сказала она.

В начале апреля немецкие СМИ сообщили, что BND представила в Бундестаге данные перехватов разговоров российских военных, обсуждающих убийства мирных жителей в Буче. Записи BND свидетельствуют, что это не были ни случайные действия, ни действия отдельных солдат, вышедших из-под контроля. Речь идет о том, что солдаты говорили о зверствах, как о своей повседневной жизни.

Как заявил представитель разведки в Бундестаге, это свидетельствует о том, что убийства мирных жителей стали частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии. Речь идет о том, чтобы распространить страх и террор среди мирного населения и подавить сопротивление.

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