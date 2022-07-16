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Німецька прокуратура розслідує витік даних розвідки про звірства росіян у Бучі

рф,буча,знищення

Прокуратура Німеччини проводить розслідування з приводу витоку інформації німецької розвідки про злочини російських військових щодо цивільного населення в Бучі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Як зазначається, німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) і федеральний уряд, ймовірно, не хотіли, щоб громадськість дізналася подробиці масових вбивств цивільних. Стверджується, що депутати Бундестагу передали цю інформацію у ЗМІ, щоб про злочини стало відомо.

Зараз прокуратура перевіряє політиків на предмет можливої державної зради.

"Є процедури, за якими адміністрація Бундестагу зверталася до прокурора. Ми перевіряємо їх", - сказала представниця влади у п’ятницю.

Новинний портал "The Pioneer" повідомив, що спікер Бундестагу Бербель Бас раніше дала дозвіл на так зване кримінальне переслідування – у чотирьох справах, пов’язаних з Комітетом оборони, і в трьох інших, які стосуються інших спеціалізованих комітетів парламенту.

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Вважається, що із засідання могла витекти інформація під грифом "секретно". На зустрічі на початку квітня у Бундестазі були присутні понад 60 політиків та урядовців.

Згідно з даними "The Pioneer", голова комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн першою повідомила про випадки. "Нові та старі члени парламенту повинні розуміти, що видача таємниць — це не тривіальний злочин, а покарання, пов’язані з розголошенням таємниць, не є паперовими тиграми, а можуть призвести до реальних наслідків", — сказала вона.

На початку квітня, німецькі ЗМІ повідомили, що BND представила у Бундестазі дані перехоплень розмов російських військових, які обговорюють вбивства мирних жителів у Бучі. Записи BND свідчать, що це не були ані випадкові дії, ані дії окремих солдатів, які вийшли з-під контролю. Йдеться про те, що солдати говорили про звірства, як про своє повсякденне життя.

Як заявив представник розвідки у Бундестазі, це свідчить про те, що вбивства мирних жителів стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Йдеться про те, щоб поширити страх і терор серед мирного населення та задушити опір.

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Автор: 

Німеччина (7344) розслідування (2269) витік (65) Буча (541) воєнні злочини (1857)


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Топ коментарі
+83
хм...інформація про вбивства українців русофашистами це секрет, а її оприлюднення це державний злочин в Німеччині?! А не ****** ви часом?!
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16.07.2022 21:02
+50
От як работають закони в Німеччині . За оприлюднення звірств російських окупантів вони відкривають кримінальні провадження ,це не те що сумно- це огидно.
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16.07.2022 21:08
+38
Це нагадує, як наша жОПа реагувала на витік інформації про вагнергейт. Не на те, що сталося, а на те, як стало відомо.
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16.07.2022 21:10
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хм...інформація про вбивства українців русофашистами це секрет, а її оприлюднення це державний злочин в Німеччині?! А не ****** ви часом?!
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16.07.2022 21:02 Відповісти
звісно секрет. оприлюднити після ядерного роззброєння расіі
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16.07.2022 21:03 Відповісти
каким боком Германия и гриф секретнок разведке Германии факту геноцида рашизма фашизма против мирного населения Украины со стороны военных **********???????
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16.07.2022 21:19 Відповісти
Це нагадує, як наша жОПа реагувала на витік інформації про вагнергейт. Не на те, що сталося, а на те, як стало відомо.
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16.07.2022 21:10 Відповісти
Ціммерманн, ймовірно жидівка, їм не потрібно щоб вбивства українців називали геноцидом, так як в них монополія на найбільш багатостраждальний народ.
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16.07.2022 23:28 Відповісти
Зливний бачок Банкової - "українська правда" продовжує серію замовних новин з приводу приховування Zeбілами масштабів звірств рашистів на окупованих територіях України
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16.07.2022 21:05 Відповісти
це зрозуміло, чому вони приховують геноцид українців - і зараз близькіх їм ментально Биковим, Овсянніковим та іншим московитам не камільфо приїжджати в Україну, і компроміси з Московією шукати важко.

Доводиться пасивному підорасу Аристовичу постійно захищати не таких росіян
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16.07.2022 21:14 Відповісти
От як работають закони в Німеччині . За оприлюднення звірств російських окупантів вони відкривають кримінальні провадження ,це не те що сумно- це огидно.
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16.07.2022 21:08 Відповісти
Державная зрада для притомних політиків всіх країн - це сприяння росіі, країні-терористу, а не навпаки. Щось з Німеччиною не так, пора вже змінити пріоритети і не плестися у хвості рашкорейху
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16.07.2022 21:09 Відповісти
Історія повторюється... Тоді однокрашанковий з сраліном вирішили поділити Європу і зараз моль кремлівська шось наобіцяло штангенциркулям. Скоріше за все теж саме тільки штангенциркулі мали б зиск з газу кацапсячого, а ***** відновлення совка. Не просто так два потоки газові з ним побудували...
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16.07.2022 21:23 Відповісти
дерьмак очень просил не публиковать, чтобы своих кураторов перед всем миром рашистами не выставлять.
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16.07.2022 21:11 Відповісти
..Що за дурня .? А в Німеччині хіба нема інтернету . ? Весь світ бачив фото з вбивствами в Бучі , а німцям знати про це було ніззя !??
Хіба факти звірств русні , мають бути секретом ??
Влада Німеччини вважає свій народ баранами ? . Я в шоці ..!
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16.07.2022 21:15 Відповісти
там не читають цензор
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16.07.2022 21:23 Відповісти
Ну, у нас в новостях постоянно используют этот дурацкий эвфемизм "война путина". Типа, "мы воюем против режима, а не против страны", дб 🤮
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16.07.2022 21:15 Відповісти
...бред какой-то, чистоплюйский
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16.07.2022 21:23 Відповісти
Отже, завдання німецької прокуратури - приховати злочини російської армії в Україні?
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16.07.2022 21:24 Відповісти
мутна мутна історія
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16.07.2022 21:31 Відповісти
Інтересно чукчи пляшут ! Зібрали всіх членів комітетів, старих і нових, передали інфу і засекретили. Та це щоб не дати шансів на примус Шольца. І тільки після того, як оприлюднили, шольц почав нервово стьобатись: крок вперед, крок назад, як завжди німецькі соцдеки. А тепер шукають крайнього. І Шольц був змушений поїхати в Бучу. Але вважають до цього часу, що це були прості ексцеси маленьких бабуїнів. Якесь пупкіно-*********. А як начнуть притягувати, оце буде номер. А за утаювання не думають порушувати кримінал. БНД напряму підпорядковується Шольцу через спеціального помічника.
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16.07.2022 21:38 Відповісти
Выдвину теорию заговора - но как то странно это совпало с тем, что наши власти прогнулись под газпром. Типа, не дело иметь дело с терроризмом на уровне холокоста, но раз надо иметь с ним дело, то надо как-то сказать, что мы замарнные в крови руки не жмём... потому что это не кровь, а кетчуп.

Позорище...
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16.07.2022 22:01 Відповісти
Немцы в своем чувстве вины перед русскими зашли настолько далеко, что готовы оправдывать фашизм и зверства русских по отношению к украинцам. И это при том, что вина немцев перед украинцами за действия немецких фашистов в 1941-1945-м никак не меньше, чем перед русскими.
Я сомневаюсь, что рядовые немцы этого не понимают. Может быть, мы имеем дело с какой-то извращенной реинкарнацией фашизма в немецком обществе?
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16.07.2022 21:51 Відповісти
Они реально не понимают. Точнее, они не понимали разницы между русскими и Украинцами. Европейцы в своей школьной программе истории очень сильно завязаны сами на себе. Например, хороший друг и Нидерландов жаловался мне: "Мы по истории проходили практически одни лишь Нидерланды, хотя кто мы на самом-то деле?!"

Для среднего Европейца условно всё, что к востоку от Гродно - это россия или кагбэ россия. Украина ломает сейчас эту картину, но инерция чересчур велика.
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16.07.2022 21:57 Відповісти
Вони звірства німецьких фашистів не хочуть засекретити? Давай, почніть з Ґолокосту в першу чергу!
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16.07.2022 21:54 Відповісти
У Німеччині депутатів за витік інфи карають, а у нас з України "витекли" десятки вагнерівців і нічого і курва яка це організувала продовжує займати свою посаду в ОП. Батько в нього ще ГРУшник у відставці
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16.07.2022 22:37 Відповісти
похоже кацапоагентуру ловят
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16.07.2022 23:14 Відповісти
Змащені кремлем німецькі прокурори обурені скасуванням гешефту на українській крові. Їм залишилося ще посадити когось за правду про свинособак, і тоді весь світ побачить, наскільки прогнила німецька політика.
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17.07.2022 02:26 Відповісти
Німці, щось якось не так...
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17.07.2022 05:50 Відповісти
 
 