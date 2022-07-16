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Новости Российские террористы сбили Боинг Война
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ЕС в годовщину сбития MH17 призывает привлечь виновных к ответственности

мн17

Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв катастрофы рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло 8 лет назад с 298 людьми на борту рейса MH17, и это усугубляет необходимость установления ответственности. Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает во внимание все происходящие по этому поводу судебные процессы и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению ответственности", - отметил Боррель.

Читайте: За сбитие самолета рейса МН17 ответственна Россия, - резолюция ПАСЕ

Как сообщалось, в Нидерландах 10 июня 2022 года состоялось последнее судебное заседание по делу по сбитому в июле 2014 года над Донецкой самолета рейсу MH17. Суд заслушал стороны и пошел на принятие решения.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне.Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.

Евросоюз (17107) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+14
Господа из ЕС! Вы своими руками вырастили из КГББшного окурка кровавого монстра. Даже сейчас, некоторые не считают Расею - страной террористкой, потому что с террористами не торгуют
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16.07.2022 21:45
+12
Сюди приєднати і Зеленського, який віддав головного свідка Цемаха.
Правда він це чомусь називає обміном.
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16.07.2022 21:35
+12
а закликака не трісне 9 років закликати. лабухи
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16.07.2022 21:38
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влупіть по масковії і точно не промахнетесь
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16.07.2022 21:34 Ответить
Сюди приєднати і Зеленського, який віддав головного свідка Цемаха.
Правда він це чомусь називає обміном.
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16.07.2022 21:35 Ответить
кацапы вызывают ненависть, а эти уродцы презрение.
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16.07.2022 21:36 Ответить
Высрался ******** кацапский? А теперь сожри то, что высрал.
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16.07.2022 21:47 Ответить
Баним это кацапское говно поактивней, а то смердит.
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16.07.2022 21:49 Ответить
Свинособака,фу фу,в нору ***** і не скавчи
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16.07.2022 21:48 Ответить
а закликака не трісне 9 років закликати. лабухи
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16.07.2022 21:38 Ответить
ЄвроМайдан

@EuroMaydan

·

https://twitter.com/EuroMaydan/status/1548375506310946819 2 мин

питання - хто здав південь України?

відповідь - Зеленський через своїх призначенців до державних органів👇

Повідомляють про затримання за державну зраду керівника СБУ в АРК Кулініча, якого Зеленський призначив в кінці 2020 року. Журналісти неодноразово звертали увагу, що Кулуніч проходив навчання в академії ФСБ Росії, а потім працював в контррозвідці Федеральної служби Росії.
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16.07.2022 21:39 Ответить
Тілки що дивився про розслідування Г+Г чому нема снарядів 152 155. Виявляється це Порох винен. Ні лінію таки закупили,станки є але вони були куплені неправильно і з 2019го йде розслідування а чому і як це було неправильно зроблено.
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16.07.2022 22:05 Ответить
Виражаю глибоку стурбованість... Знають вже прекрасно хто де і коли, але все ще намагаються притягнути... Бла-бла-бла...
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16.07.2022 21:39 Ответить
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16.07.2022 21:40 Ответить
хочу напомнить для ЕС - єто может привести к єкалации!
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16.07.2022 21:42 Ответить
Не ну эскалация то таке. А от платежки вырастут то фсе.
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16.07.2022 21:45 Ответить
В MH17 были заготовленные заранее трупы и пилоты сами пустили борт на мирно летящую от бука ракету, разве кто не в курсе, русофобы?
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16.07.2022 21:44 Ответить
Пілоти спригнулі при взльотє. І там есчо било много ігрушек плюшевих. динировці довго потім гралися з ними.
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16.07.2022 21:49 Ответить
Ваші заклики то як мертвому припарка.Утюжити куйла треба а не закликами займатись!
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16.07.2022 21:44 Ответить
8 лет, все прекрасно знают, кто виноват, и не способны огласить приговор ***** и его клике. Позорище просто.
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16.07.2022 21:45 Ответить
Просто Нидерланды много нефти у РФ покупают по выгодным контрактам.
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16.07.2022 23:12 Ответить
Господа из ЕС! Вы своими руками вырастили из КГББшного окурка кровавого монстра. Даже сейчас, некоторые не считают Расею - страной террористкой, потому что с террористами не торгуют
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16.07.2022 21:45 Ответить
Я за ядерну війну,щоб ці ситі та пихаті підараси жрали одне одного,хто вціліє
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16.07.2022 21:50 Ответить
Тим часом ЄС і США послаблюють санкціїї.шоб расіяки не дай біг не страждали без ліків, і могли продавати добрива, і золото

ссикливі півні.
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16.07.2022 21:50 Ответить
Якби рашистська ракета впала десь у Європі, то можна було б спостерігати за справжнім спектаклем, в якому пани з ЄС шукають виправдання, щоб не піти на конфронтацію з парашею.
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16.07.2022 21:54 Ответить
Так у них там безпилотник кацапский какой-то уже упал, помнится. Побухтели и все.
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16.07.2022 21:56 Ответить
в Хорватии. небо наты на замке
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16.07.2022 22:09 Ответить
Винні насамперед ті, хто прийняв рішення військову допомогу донецьким і луганським маріонеткам. Судити треба путіна і його кремлівську банду, а не лише безпосередніх виконавців цього вбивства
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16.07.2022 21:56 Ответить
Старая, беззубая Европа. Вот к этим терпилам мы просимся изо всех сил. Какой-нибудь Моссад всех виновных уже восемь лет назад за яйца на столбах развешал бы. Без всяких походенек по судам.
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16.07.2022 22:00 Ответить
"....росія визнає свою відповідальність...."🤦 Ну от навіщо оці постійні пустопорожні заяви?
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16.07.2022 22:00 Ответить
Эти жалкие еврогондоны не способны ни на что кроме как призывать.
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16.07.2022 22:02 Ответить
Не нужно унижать рассею, просто забудьте об этом😂😂
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16.07.2022 22:03 Ответить
Версии русских фашистов про сбитый ими Боинг:

1. Испанский диспетчер написал, что украинский истребитель сбил "Боинг".
2. Вероятной целью сбивших "Боинг" ПВО ВСУ был самолет путина.
3. Пассажиры "Боинга" были мертвы еще до взлета.
4. Это был украинский "БУК".
5. Снимок со спутника, на которм видно как украинский истребитель сбивает "Боинг".
6. Российский "Алмаз-Антей"настаивает, что это был украинский "БУК".
7. На борту "Боинга" спецслужбы США взорвали бомбу, чтобы обвинить во всем россию.

Даже учитывая только количество версий, озвученных официальными лицами рф и ведущими государственными новостными СМИ, легко увидеть, как пытался выкрутиться преступник.
Интересно, когда на Западе окончательно поймут, что россия - страна, построенная по методичке из 1984 Оруэлла, и перестанут общаться с русскими, как с нормальными Homo Sapiens?
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16.07.2022 22:09 Ответить
Так це ЄС тіпа того зрадника харченка закликає притягнути до відповідальності?
Бо я інших варіантів у заяві ЄС не побачив. Ні путлєра, ні олєнєвода, ні муму-герасіма...
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16.07.2022 22:43 Ответить
признать вину?
ага щас
лучше пусть польские политики начнут наконец то тоже шевелиться
понятно что туск-комаровский и качинский были в "разных лагерях"
но не до такой же степени надо друг друга ненавидеть
чтобы закрыть глаза на намеренное убийство высшего руководства страны в 2010м году
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16.07.2022 23:09 Ответить
Згадали Боінг? ******.
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16.07.2022 23:51 Ответить
****, ***! Один мудак двумя самолётами влупил два дома и за ним гонялись все спецслужбы мира, а другой пудель натворил чудес на весь мир и его вопрос чего-то там решают. Непонятка..
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17.07.2022 00:15 Ответить
 
 