ЕС в годовщину сбития MH17 призывает привлечь виновных к ответственности

Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв катастрофы рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло 8 лет назад с 298 людьми на борту рейса MH17, и это усугубляет необходимость установления ответственности. Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает во внимание все происходящие по этому поводу судебные процессы и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению ответственности", - отметил Боррель.

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Как сообщалось, в Нидерландах 10 июня 2022 года состоялось последнее судебное заседание по делу по сбитому в июле 2014 года над Донецкой самолета рейсу MH17. Суд заслушал стороны и пошел на принятие решения.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне.Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.