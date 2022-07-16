ЕС в годовщину сбития MH17 призывает привлечь виновных к ответственности
Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв катастрофы рейса MH17 и их ближайших родственников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Война России против Украины является болезненным напоминанием о том, что произошло 8 лет назад с 298 людьми на борту рейса MH17, и это усугубляет необходимость установления ответственности. Напоминая о своих предыдущих заявлениях, Европейский Союз принимает во внимание все происходящие по этому поводу судебные процессы и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет полностью сотрудничать в усилиях по установлению ответственности", - отметил Боррель.
Как сообщалось, в Нидерландах 10 июня 2022 года состоялось последнее судебное заседание по делу по сбитому в июле 2014 года над Донецкой самолета рейсу MH17. Суд заслушал стороны и пошел на принятие решения.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.
19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них – россияне.Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. - заместитель главы "разведывательной службы ДНР". Четвертый – украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, подозреваемые по делу, не явились на заседание.
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Правда він це чомусь називає обміном.
@EuroMaydan
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https://twitter.com/EuroMaydan/status/1548375506310946819 2 мин
питання - хто здав південь України?
відповідь - Зеленський через своїх призначенців до державних органів👇
Повідомляють про затримання за державну зраду керівника СБУ в АРК Кулініча, якого Зеленський призначив в кінці 2020 року. Журналісти неодноразово звертали увагу, що Кулуніч проходив навчання в академії ФСБ Росії, а потім працював в контррозвідці Федеральної служби Росії.
ссикливі півні.
1. Испанский диспетчер написал, что украинский истребитель сбил "Боинг".
2. Вероятной целью сбивших "Боинг" ПВО ВСУ был самолет путина.
3. Пассажиры "Боинга" были мертвы еще до взлета.
4. Это был украинский "БУК".
5. Снимок со спутника, на которм видно как украинский истребитель сбивает "Боинг".
6. Российский "Алмаз-Антей"настаивает, что это был украинский "БУК".
7. На борту "Боинга" спецслужбы США взорвали бомбу, чтобы обвинить во всем россию.
Даже учитывая только количество версий, озвученных официальными лицами рф и ведущими государственными новостными СМИ, легко увидеть, как пытался выкрутиться преступник.
Интересно, когда на Западе окончательно поймут, что россия - страна, построенная по методичке из 1984 Оруэлла, и перестанут общаться с русскими, как с нормальными Homo Sapiens?
Бо я інших варіантів у заяві ЄС не побачив. Ні путлєра, ні олєнєвода, ні муму-герасіма...
ага щас
лучше пусть польские политики начнут наконец то тоже шевелиться
понятно что туск-комаровский и качинский были в "разных лагерях"
но не до такой же степени надо друг друга ненавидеть
чтобы закрыть глаза на намеренное убийство высшего руководства страны в 2010м году