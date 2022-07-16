ЄС у роковини збиття MH17 закликає притягнути винних до відповідальності

Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, досягнення справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна Росії проти України є болісним нагадуванням про те, що сталося 8 років тому з 298 людьми на борту рейсу MH17, і це посилює необхідність встановлення відповідальності. Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до уваги всі судові процеси, які відбуваються з цього приводу, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме в зусиллях щодо встановлення відповідальності", - зазначив Боррель.

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Як повідомлялося, у Нідерландах 10 червня 2022 року відбулось останнє судове засідання у справі щодо збитого у липні 2014 року над Донеччиною літака рейсу MH17. Суд заслухав сторони і пішов для ухвалення рішення.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.