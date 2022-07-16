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Новини Російські терористи збили Боїнг Війна
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ЄС у роковини збиття MH17 закликає притягнути винних до відповідальності

мн17

Європейський Союз знову заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, досягнення справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів і притягнення винних до відповідальності відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна Росії проти України є болісним нагадуванням про те, що сталося 8 років тому з 298 людьми на борту рейсу MH17, і це посилює необхідність встановлення відповідальності. Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до уваги всі судові процеси, які відбуваються з цього приводу, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме в зусиллях щодо встановлення відповідальності", - зазначив Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За збиття літака рейсу МН17 відповідальна Росія, - резолюція ПАРЄ

Як повідомлялося, у Нідерландах 10 червня 2022 року відбулось останнє судове засідання у справі щодо збитого у липні 2014 року над Донеччиною літака рейсу MH17. Суд заслухав сторони і пішов для ухвалення рішення.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

Євросоюз (13381) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+14
Господа из ЕС! Вы своими руками вырастили из КГББшного окурка кровавого монстра. Даже сейчас, некоторые не считают Расею - страной террористкой, потому что с террористами не торгуют
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16.07.2022 21:45
+12
Сюди приєднати і Зеленського, який віддав головного свідка Цемаха.
Правда він це чомусь називає обміном.
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16.07.2022 21:35
+12
а закликака не трісне 9 років закликати. лабухи
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16.07.2022 21:38
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16.07.2022 21:34 Відповісти
Сюди приєднати і Зеленського, який віддав головного свідка Цемаха.
Правда він це чомусь називає обміном.
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16.07.2022 21:35 Відповісти
кацапы вызывают ненависть, а эти уродцы презрение.
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16.07.2022 21:36 Відповісти
Высрался ******** кацапский? А теперь сожри то, что высрал.
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16.07.2022 21:47 Відповісти
Баним это кацапское говно поактивней, а то смердит.
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16.07.2022 21:49 Відповісти
Свинособака,фу фу,в нору ***** і не скавчи
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16.07.2022 21:48 Відповісти
а закликака не трісне 9 років закликати. лабухи
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16.07.2022 21:38 Відповісти
ЄвроМайдан

@EuroMaydan

·

https://twitter.com/EuroMaydan/status/1548375506310946819 2 мин

питання - хто здав південь України?

відповідь - Зеленський через своїх призначенців до державних органів👇

Повідомляють про затримання за державну зраду керівника СБУ в АРК Кулініча, якого Зеленський призначив в кінці 2020 року. Журналісти неодноразово звертали увагу, що Кулуніч проходив навчання в академії ФСБ Росії, а потім працював в контррозвідці Федеральної служби Росії.
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16.07.2022 21:39 Відповісти
Тілки що дивився про розслідування Г+Г чому нема снарядів 152 155. Виявляється це Порох винен. Ні лінію таки закупили,станки є але вони були куплені неправильно і з 2019го йде розслідування а чому і як це було неправильно зроблено.
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16.07.2022 22:05 Відповісти
Виражаю глибоку стурбованість... Знають вже прекрасно хто де і коли, але все ще намагаються притягнути... Бла-бла-бла...
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16.07.2022 21:39 Відповісти
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16.07.2022 21:40 Відповісти
хочу напомнить для ЕС - єто может привести к єкалации!
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16.07.2022 21:42 Відповісти
Не ну эскалация то таке. А от платежки вырастут то фсе.
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16.07.2022 21:45 Відповісти
В MH17 были заготовленные заранее трупы и пилоты сами пустили борт на мирно летящую от бука ракету, разве кто не в курсе, русофобы?
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16.07.2022 21:44 Відповісти
Пілоти спригнулі при взльотє. І там есчо било много ігрушек плюшевих. динировці довго потім гралися з ними.
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16.07.2022 21:49 Відповісти
Ваші заклики то як мертвому припарка.Утюжити куйла треба а не закликами займатись!
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16.07.2022 21:44 Відповісти
8 лет, все прекрасно знают, кто виноват, и не способны огласить приговор ***** и его клике. Позорище просто.
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16.07.2022 21:45 Відповісти
Просто Нидерланды много нефти у РФ покупают по выгодным контрактам.
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16.07.2022 23:12 Відповісти
Господа из ЕС! Вы своими руками вырастили из КГББшного окурка кровавого монстра. Даже сейчас, некоторые не считают Расею - страной террористкой, потому что с террористами не торгуют
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16.07.2022 21:45 Відповісти
Я за ядерну війну,щоб ці ситі та пихаті підараси жрали одне одного,хто вціліє
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16.07.2022 21:50 Відповісти
Тим часом ЄС і США послаблюють санкціїї.шоб расіяки не дай біг не страждали без ліків, і могли продавати добрива, і золото

ссикливі півні.
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16.07.2022 21:50 Відповісти
Якби рашистська ракета впала десь у Європі, то можна було б спостерігати за справжнім спектаклем, в якому пани з ЄС шукають виправдання, щоб не піти на конфронтацію з парашею.
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16.07.2022 21:54 Відповісти
Так у них там безпилотник кацапский какой-то уже упал, помнится. Побухтели и все.
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16.07.2022 21:56 Відповісти
в Хорватии. небо наты на замке
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16.07.2022 22:09 Відповісти
Винні насамперед ті, хто прийняв рішення військову допомогу донецьким і луганським маріонеткам. Судити треба путіна і його кремлівську банду, а не лише безпосередніх виконавців цього вбивства
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16.07.2022 21:56 Відповісти
Старая, беззубая Европа. Вот к этим терпилам мы просимся изо всех сил. Какой-нибудь Моссад всех виновных уже восемь лет назад за яйца на столбах развешал бы. Без всяких походенек по судам.
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16.07.2022 22:00 Відповісти
"....росія визнає свою відповідальність...."🤦 Ну от навіщо оці постійні пустопорожні заяви?
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16.07.2022 22:00 Відповісти
Эти жалкие еврогондоны не способны ни на что кроме как призывать.
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16.07.2022 22:02 Відповісти
Не нужно унижать рассею, просто забудьте об этом😂😂
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16.07.2022 22:03 Відповісти
Версии русских фашистов про сбитый ими Боинг:

1. Испанский диспетчер написал, что украинский истребитель сбил "Боинг".
2. Вероятной целью сбивших "Боинг" ПВО ВСУ был самолет путина.
3. Пассажиры "Боинга" были мертвы еще до взлета.
4. Это был украинский "БУК".
5. Снимок со спутника, на которм видно как украинский истребитель сбивает "Боинг".
6. Российский "Алмаз-Антей"настаивает, что это был украинский "БУК".
7. На борту "Боинга" спецслужбы США взорвали бомбу, чтобы обвинить во всем россию.

Даже учитывая только количество версий, озвученных официальными лицами рф и ведущими государственными новостными СМИ, легко увидеть, как пытался выкрутиться преступник.
Интересно, когда на Западе окончательно поймут, что россия - страна, построенная по методичке из 1984 Оруэлла, и перестанут общаться с русскими, как с нормальными Homo Sapiens?
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16.07.2022 22:09 Відповісти
Так це ЄС тіпа того зрадника харченка закликає притягнути до відповідальності?
Бо я інших варіантів у заяві ЄС не побачив. Ні путлєра, ні олєнєвода, ні муму-герасіма...
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16.07.2022 22:43 Відповісти
признать вину?
ага щас
лучше пусть польские политики начнут наконец то тоже шевелиться
понятно что туск-комаровский и качинский были в "разных лагерях"
но не до такой же степени надо друг друга ненавидеть
чтобы закрыть глаза на намеренное убийство высшего руководства страны в 2010м году
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16.07.2022 23:09 Відповісти
Згадали Боінг? ******.
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16.07.2022 23:51 Відповісти
****, ***! Один мудак двумя самолётами влупил два дома и за ним гонялись все спецслужбы мира, а другой пудель натворил чудес на весь мир и его вопрос чего-то там решают. Непонятка..
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17.07.2022 00:15 Відповісти
 
 