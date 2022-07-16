В течение 16 июля россияне обстреляли 7 громад Сумщины, - ОВА
В течение дня, 16 июля, от российских обстрелов пострадали 7 громад Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Он отметил: "Почти с 9 утра россияне ударили с реактивных систем залпового огня по Глуховской городской громаде.
28 взрывов.
В 9 утра продолжился обстрел Эсманской громады, 5 выстрелов из ствольной артиллерии.
После 9 утра россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Новослободской громаде. 27 прилетов. Повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач.
В половине девятого был артприлет по Шалыгинской громаде.
С 10 до 11 утра продолжался обстрел Эсманской громады из ствольной артиллерии, более 15 прилетов.
Почти в 13:00 россияне ударили по трем населенным пунктам Белопольской громады, почти два десятка прилетов из ствольной артиллерии.
В половине третьего враг совершил по Шалыгинской громаде 22 выстрела из ствольной артиллерии.
В полшестого вечера россияне дважды обстреливали Новослободскую громаду из реактивной артиллерии, 14 прилетов.
В семь часов вечера в Хотинской и Шалыгинской громадах враг открывал огонь из стрелкового оружия. Ситуация повторилась после девяти часов.
В половине восьмого вечера был минометный обстрел на Краснопольщине, более 10 прилетов".
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от пощастило так пощастило нам, грішним !!!!
Он говорит, что это фейк