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В течение 16 июля россияне обстреляли 7 громад Сумщины, - ОВА

сумщина

В течение дня, 16 июля, от российских обстрелов пострадали 7 громад Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил: "Почти с 9 утра россияне ударили с реактивных систем залпового огня по Глуховской городской громаде.
28 взрывов.

В 9 утра продолжился обстрел Эсманской громады, 5 выстрелов из ствольной артиллерии.

После 9 утра россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Новослободской громаде. 27 прилетов. Повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач.

В половине девятого был артприлет по Шалыгинской громаде.

С 10 до 11 утра продолжался обстрел Эсманской громады из ствольной артиллерии, более 15 прилетов.

Почти в 13:00 россияне ударили по трем населенным пунктам Белопольской громады, почти два десятка прилетов из ствольной артиллерии.

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В половине третьего враг совершил по Шалыгинской громаде 22 выстрела из ствольной артиллерии.

В полшестого вечера россияне дважды обстреливали Новослободскую громаду из реактивной артиллерии, 14 прилетов.

В семь часов вечера в Хотинской и Шалыгинской громадах враг открывал огонь из стрелкового оружия. Ситуация повторилась после девяти часов.

В половине восьмого вечера был минометный обстрел на Краснопольщине, более 10 прилетов".

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Автор: 

обстрел (27043) Сумская область (3094) Живицкий Дмитрий (242)


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Горе тим областям які поруч з запаребріком.
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16.07.2022 23:16 Ответить
это надолго.
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16.07.2022 23:19 Ответить
з тими раша-нелюдами скрізь тепер горе... а на прикордонні ще й непереривне...
от пощастило так пощастило нам, грішним !!!!
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16.07.2022 23:22 Ответить
Дав Бог сусіда, та ще й кинув.
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16.07.2022 23:26 Ответить
Зеленский сказал, что никакого массированного обстрела 16.07 не было.
Он говорит, что это фейк
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17.07.2022 00:17 Ответить
Нічого нового, звичайні будні багатостраждальної прикордонної області під час війни Сумно...
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17.07.2022 01:11 Ответить
Нічого нового, просто звичайні будні багатостраждальної прикордонної області під час війни. Найвеличніший напевно і не знає, що тут кожного дня відбувається. Хіба він має перейматися, як живеться селянам у прикордонні з рашкою? У нього ж купа більш важливих справ. Сумно...
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17.07.2022 01:16 Ответить
 
 